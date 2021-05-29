МЧС предупредило жителей Алтая о подтоплении

РВИО опровергло главный миф о Ледовом побоище

Ледовое побоище 1242 года, в котором русское войско под предводительством князя Александра Невского разгромило ливонских рыцарей, проходило не на льду Чудского озера, как считалось долгое время, а на его берегу, заявил зампредседателя регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Ленинградской области Владимир Казаков.

«Надо вспомнить что это было поздней весной, апрель месяц. И, конечно же, часть ледового покрытия где-то подтаяла, где-то была подмыта течением рек, берега которых и сейчас заболочены. Так как это была весна, болота были замерзшие, и скорее всего, с почти что стопроцентной долей вероятности, битва происходила не на льду, а на замерзшем болотном берегу, по которому могли передвигаться лошади», – цитирует РИА «Новости» заявление Казакова на онлайн-конференции в Москве.

По словам историка, большая часть воинов и с русской, и с тевтонской стороны – «это были конные рыцари, конные дружинники». «И мы понимаем, что биться на воде было опасно, и ни одни человек не выведет лошадь (на лед), понимая, что все может произойти», – добавил он.

Существует еще один миф, что ливонские рыцари были очень тяжелыми и поэтому под ними ломался лед и они проваливались вниз в воду, отметил Казаков. «Но мы создали полные копии рыцарей того времени», – сказал он и добавил, что «это не грандиозная разница» в весе, из-за которой лед мог бы трескаться.

По словам Казакова, российские ученые, возможно, сделали сенсационную находку: они обнаружили легендарный Вороний камень, считающийся одним из главных летописных символов Ледового побоища.

«По летописи, за Вороньим камнем находился Засадный полк – это одно из тактических действий молодого полководца. Таким образом, Вороний камень увековечил себя как летописный топоним», – сказал Казаков.

Вид Вороньего камня изображен на рисунке-миниатюре Лицевого свода о Ледовом побоище рядом с валами и зданиями, за которыми находились воины Засадного полка.

Поисковая экспедиция провела исследования на месте Ледового побоища, и на речном дне водолазы обнаружили каменные фрагменты размером до полутора метров и меньше, разбросанные в радиусе 30 метров, сообщил Казаков. «При более детальном обследовании выяснилось, что это обломок некоего большого камня», – отметил он.

По словам Казакова, исследователи обратились к материалам, собранным историками и которые содержат воспоминания о том, что в начале XX века на этом месте взорвали большой камень, которые выступал из воды и мешал судоходству. В те годы еще никто не считал, что это Вороний камень, отметил Казаков. Но в достаточно широкой округе нет другого такого места, которое имело бы отношение к этому летописному топониму, который впоследствии стал широко известен – в том числе по художественному фильму Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», где с вершины этого валуна Александр Невский руководил действиями русских войск, добавил ученый.

«Мы считаем, что этот камень найден», – подчеркнул Казаков.

По его словам, в нынешнем году планируется провести экспедицию, в ходе которой предстоит произвести обмеры и специализированную фотосъемку места, где разбросаны каменные фрагменты, «чтобы создать 3D-модель этого камня и постараться оценить его масштабы – габариты, высоту».

5 апреля 1242 года на льду Чудского озера состоялась битва русского войска под предводительством князя Александра Невского с ливонскими (немецкими) рыцарями, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. Сражение закончилось полным разгромом захватчиков. Битва вошла в историю под названием «Ледовое побоище».

Исход битвы имел громадное значение для будущего русского государства – западные границы Руси удалось обезопасить, Тевтонский орден отказался от всех территориальных претензий к Великому Новгороду и вернул все земли, захваченные не только на Руси, но и в Латгалии.

Ранее исследователи в составе экспедиции к месту Ледового побоища в Псковской области обнаружили на дне Чудского озера фундамент церкви XV века.