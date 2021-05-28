В Москве увеличили возраст получающих допвыплаты на ребенка молодых семей

Правительство столицы распространит право на получение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка на семьи, не достигшие возраста 36 лет, по сравнению с 2010 годом величина выплат выросла в 2,4 раза, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Ранее это право имели семьи в возрасте до 30 лет. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА «Новости».

Подать заявление на получение пособия смогут московские семьи, в которой оба супруга – москвичи не старше 36 лет, но при этом один из них или оба достигли возраста 30 лет.

Уточняется, что единственный родитель в возрасте от 30 до 36 лет тоже имеет право на получение пособия. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума.

В мэрии отметили, что при рождении первого ребенка размер выплаты составит 90 тыс. 145 рублей (пять прожиточных минимумов), второго – 126 тыс. 203 рубля (семь прожиточных минимумов), третьего и последующих – 180 тыс. 290 рублей (десять прожиточных минимумов).

«По сравнению с 2010 годом величина выплат выросла в 2,4 раза. Выплату смогут получить московские семьи, в которых ребенок родился, начиная с 1 января 2021 года», – добавили в пресс-службе.

Заявление на предоставление дополнительного единовременного пособия можно будет подавать с 3 июня через личный кабинет на портале mos.ru. Сделать это необходимо в течение года с даты рождения ребенка.

Ежегодно дополнительное пособие в связи с рождением ребенка получают порядка 25 тыс. московских семей.

«Ожидается, что после повышения максимального возраста «молодой семьи», право на получение этой выплаты приобретут еще порядка 7,8 тыс. семей в год», – отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним также, что в ходе ежегодного послания президент России Владимир Путин объявил о своем решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками.

Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Президент также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях.

На заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании.