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Болгары оценили отказ Байдена от санкций против «Северного потока – 2»
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Статья болгарского издания «Дневник» об отказе президента США Джо Байдена от новых санкций против газопровода «Северный поток – 2» вызвала бурный отклик со стороны читателей.
«Германия, в отличие от нас (Болгарии), сумела отстоять свои национальные интересы», – выразил мнение Шоршо, передает РИА «Новости».
«Все пропало, теперь жители Восточной Европы будут лапу сосать», – пошутил dfjftriktrcdt.
«Как только Россия разработает северный маршрут, она сможет доставлять газ и прочие товары в любую точку Северного полушария намного быстрее, чем кто-либо другой», – написал Armagedon.
«Почему вас так удивляет решение господина Байдена? У демократов никогда не было сильной внешней политики», – заметил kvasimodo.
«Сплошное разочарование! Байден предал нас (болгар)!» – резюмировал Gunther.
Ранее американский лидер признал, что санкции против «Северного потока – 2» к настоящему моменту контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.
Также Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Глава Госдепа заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Украина назвала срок окончания борьбы против «Северного потока – 2»
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Украина продолжит бороться с проектом «Северный поток – 2» до тех пор, пока по газопроводу не пойдет топливо, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба по итогам встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в Киеве.
«Ничто не завершено, пока оно [строительство «Северного потока – 2»] не завершено на 100%. И, кстати, я об этом говорил государственному секретарю [США] Энтони Блинкену во время нашей встречи. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей «Северного потока – 2» есть намного больше шансов достроить этот проект. Но мое правило в жизни – всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по Nord Stream 2, мы будем бороться за защиту наших интересов», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее «Нафтогаз Украины» приветствовал решение министерства финансов США по введению санкций в отношении четырех компаний и 13 судов, строивших «Северный поток – 2».
Между тем позже президент США Джо Байден заявил, что газопровод «Северный поток – 2» уже «почти полностью достроен» и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой.
Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает санкции против проекта «Северный поток – 2» неэффективными в целом.
Отказ США мешать завершению «Северного потока – 2» стал ударом для Польши
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Польша разочарована строительством проекта «Северный поток – 2», на котором настояла ФРГ и чему не стали препятствовать США, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
«Для Польши это большой удар – завершение строительства проекта «Северный поток – 2», на котором настояла Германия и чему не стали препятствовать США», – передает РИА «Новости» слова Джабарова.
По его словам, в Варшаве понимают, что будет через год, когда постепенно будет сокращаться транзит газа через Украину и соответственно Польшу, и они будут завязаны на «Северном потоке».
«Если они такие принципиальные, что же они пихают нам свою санкционную продукцию через третьи страны? Как только им это выгодно, они забывает все. Как только выгода пропадает, они становятся «принципиальными борцами с российской угрозой», – сказал Джабаров.
Накануне президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Грузии резко высказался о России из-за якобы агрессивных действий, назвав ее «ненормальной страной».
Ранее в Польше призвали Германию к «европейской солидарности» в вопросе «Северного потока – 2». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Польша хочет отобрать у России канал доставки газа в Европу.
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Американские эксперты: Саммит Путина и Байдена будет без мяса
Американский и канадский эксперты прогнозируют, что по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена маловероятны какие-либо достижения, и встреча пройдет «без мяса».
Бывший агент ЦРУ Раэймонд Макговерн заявил РИА «Новости», что Путин больше не будет «хорошим парнем» и можно ожидать, что он поднимет стратегические, а также тонкие вопросы в личном разговоре с американским лидером. Но встреча все равно не станет результативной, считает Макговерн.
«Я ожидаю очень формального саммита, без мяса. Если он вообще состоится в следующем месяце», – сказал Макговерн.
Он отметил, что президенты по крайней мере могут обсудить вопрос изменения климата. «Иначе подобная встреча провалится и принесет больше вреда, чем пользы. Байден не сам по себе, и Путин, учитывая его опыт с недавними президентами, это слишком хорошо знает», – сказал он.
В свою очередь бывший советник-посланник посольства Канады в Москве Патрик Армстронг заявил, что встреча президентов не приведет к переменам. «Я не ожидаю перемен (в отношениях стран), администрация Байдена-Харрис полна людьми, которые разделяют многочисленные теории заговора о России, придумали некоторые из них и сделали невозможными двусторонние отношения», – сказал дипломат в отставке.
«Байден хочет показать себя значимым, важным и в ответе за ситуацию; перед Путиным такой необходимости не стоит», – сказал он.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Министр энергетики США назвала российский газ «самым грязным» на Земле
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Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в ходе слушаний в комитете Палаты представителей американского Конгресса по науке, космосу и технологиям заявила, что получаемый в России природный газ якобы является «самым грязным» на Земле.
Отвечая на вопрос о санкциях в отношении «Северного потока – 2», Грэнхолм заявила, что российский газопровод якобы «транспортирует самый «грязный» на Земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана», передает РИА «Новости».
«Это плохо для нашего климата», – заявила американская чиновница. Глава Минэнерго США заявила, что Соединенные Штаты считают газопровод «Северный поток – 2» «очень опасным» и выступают против этого проекта.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Напомним, в мае 2019 года сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы». В Совфеде высмеяли сравнение американского СПГ с «молекулами свободы».
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В Польше заявили об упущенном шансе в отношениях с Россией
Депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский рассказал, какие возможности в отношениях с Россией упустила Варшава из-за поддержки Украины.
Каминьский заявил в беседе с изданием Defence 24, что если бы Варшава, которая в угоду интересам Киева выступала против энергетических проектов Москвы, вела другую политику, это могло бы привести к взаимовыгодному сотрудничеству России и Польши в этой сфере, передает РИА «Новости».
«Конечно, можно задаться вопросом, не решилась ли бы Россия, если бы десятилетия назад Варшава смогла вести с ней диалог, развивать транспортную инфраструктуру на маршруте, ведущем через Белоруссию и Польшу, и отказаться от дорогостоящего, а также сложного в политическом плане проекта по прокладке трубопровода на дне Балтийского моря? 20 лет назад в центре внимания польских политиков оказались интересы не Польши, а Украины, которая бы пострадала в рамках такого сценария. Сейчас мы увидели, чем оборачивается абсурдное желание приравнивать интересы Польши к интересам Украины», – добавил депутат.
По его словам, проект «Северный поток – 2» не выгоден для Польши, однако Варшава никак не могла заблокировать его строительство: такая ситуация сложилась из-за решимости России и Германии довести реализацию газопровода до конца и отсутствия у Польши союзников в этом вопросе.
Ранее в Польше призвали Германию к «европейской солидарности» в вопросе «Северного потока – 2». Газета ВЗГЛЯД писала, как Варшава хочет отобрать у России канал доставки газа в Европу.
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Кремль: Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
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Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, заявили в пресс-службе Кремля.
«В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Во время встречи лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали встречи еще предстоит согласовать.
«Детали еще предстоит согласовать», – ответил он на вопрос о планируемой продолжительности переговоров, о том, будут ли присутствовать на встрече журналисты и состоится ли по ее итогам пресс-конференция. Об этом сообщает РИА «Новости».
В свою очередь Вашингтон подтвердил, что 16 июня в Женеве пройдет встреча Путина и Байдена.
«Президент Байден встретится с президентом Путиным 16 июня 2021 года в Женеве, Швейцария. Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», – сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
24 мая глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно.
Байден счел санкции против «Северного потока – 2» контрпродуктивными
Газопровод «Северный поток – 2» уже «почти полностью достроен», заявил президент США Джо Байден.
Говоря об отказе Белого дома от санкций против оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG, он заявил, что «Северный поток – 2» был «почти достроен» уже к моменту, когда Байден «вступил в должность». Сейчас, по его мнению, «введение санкций было бы контрпродуктивным с точки зрения» отношений США с Европой. При этом Байден подчеркнул, что всегда «выступал против строительства» газопровода, передает ТАСС.
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
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Дипломат США призвал Россию перед встречей Путина и Байдена освободить заключенных американцев
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Бывший посол США в Москве Майкл Макфол призвал перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена освободить осужденного в России за нападение на полицейского Тревора Рида и приговоренного к заключению за шпионаж Пола Уилана. В ответ россияне напомнили ему о заключенных в США Викторе Буте и Константине Ярошенко.
«Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце», – написал Макфол в Twitter.
Данную публикацию экс-посол сделал в связи заявлением семьи Тревора Рида, осужденного на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве, о том, что тот заразился коронавирусом, так как российская сторона якобы отказалась делать ему прививку.
В ответ ряд пользователей соцсети напомнили Макфолу о россиянах, заключенных в США. «А Ярошенко и Бута Байден не хочет освободить?», – написали многие из них.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня.
СМИ узнали дату встречи Путина и Байдена
Президент США Джо Байден планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным 15-16 июня в Швейцарии, передает телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.
«Представители администрации сказали, что Женева была окончательно определена в качестве принимающего города для долго обсуждавшейся встречи двух лидеров, которые, как ожидается, встретятся 15–16 июня в конце первой зарубежной поездки Байдена», – цитирует сообщение телеканала ТАСС.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщило, что Путин и Байден могут провести свой первый саммит в июне в Женеве.
24 мая глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно.
Байден захотел подписать закон имени Флойда о полиции США
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Глава американского государства Джо Байден выразил надежду на то, что ему на подпись поступит законопроект имени Джорджа Флойда о реформе полиции.
Байден считает, что «объявление о виновности» полицейского Дерека Шовина «стало еще одним шагом на пути к справедливости», но «нельзя останавливаться на этом успехе», требуется «привлекать к ответственности правоохранителей, когда они нарушают свою клятву, установить прочное доверие между людьми в форме и обществом». По его словам, «переговоры по поводу закона Джорджа Флойда о справедливости полиции продолжаются в Конгрессе».
По словам вице-президента США Камалы Харрис, одним обвинительным вердиктом Шовину не решить постоянную проблему должностных преступлений полиции и чрезмерного применения силы. Харрис призвала срочно принять законопроект о полицейской реформе, передает ТАСС.
По итогам встречи в Белом доме адвокат семьи Флойда Бен Крамп рассказал, что в ближайшее время близкие афроамериканца проведут консультации с рядом сенаторов по перспективам принятия документа. Адвокат сообщил, что Байден выразил готовность «подписать документ в любой день», но желает убедиться, что «закон верный, не поспешный». Брат Флойда Филонис считает, что Байден и Харрис «всегда говорят от сердца».
Реформа предусматривает запрет для полицейских использовать удушающие приемы, создание базы данных неправомерных действий полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий вламываться в дом без предупреждения. Кроме того, планируется усилить ответственность полиции за акты насилия и произвола.
Акция памяти убитого год назад полицейским афроамериканца Флойда состоялась в Нью-Йорке недалеко от здания мэрии, передает РИА «Новости».
Напомним, суд присяжных в американском Миннеаполисе признал бывшего полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство Флойда, виновным по всем пунктам обвинения. После гибели Флойда в США начались массовые беспорядки.
Байден поручил разведке США удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID
Разведке США президентом Джо Байденом поручено удвоить усилия по сбору данных о происхождения коронавируса, отчет должен быть предоставлен в течение 90 дней.
Байден рассказал, что попросил разведку США «удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая поможет приблизить нас к окончательному выводу» по данной проблеме и проинформировать его о результатах в течение 90 дней, сообщает РИА «Новости». Заявление Байдена распространил Белый дом.
Также он добавил, что разведка не дала окончательного вывода, стало ли появление коронавируса нового типа следствием контакта человека с зараженным животным или возможной аварии в одной из научных лабораторий.
«Вскоре после того, как я стал президентом, в марте мой советник по национальной безопасности поручил разведсообществу подготовить самый свежий доклад о происхождении COVID-19, включая то, появился ли он от контакта человека с зараженным животным или вследствие аварии в лаборатории... На сегодняшний день разведсообщество США «объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу», – сказал Байден.
Напомним, 6 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса. В феврале член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил, что новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей. В начале февраля стало известно, что эксперты ВОЗ обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции.
Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
Пушков оценил настрой команды Байдена перед саммитом России и США
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Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена явно не рассматривает Россию как региональную державу, скорее, она воспринимает РФ как проблему, вызов и потенциальную экзистенциальную угрозу для США, которую надо нейтрализовать.
«Выражая большую заинтересованность в саммите с [президентом России Владимиром] Путиным, администрация [Джо] Байдена, в отличие от [Барака] Обамы, явно не рассматривает Россию как региональную державу. Скорее, она воспринимает Россию как проблему, вызов и потенциальную экзистенциальную угрозу для США, которую надо нейтрализовать», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
«Вместе с тем нынешняя относительно конструктивная тональность Вашингтона является, безусловно, частью подготовки к саммиту в Женеве: американцы любят «мягко стелить» перед такого рода встречами, чтобы добиться уступок от другой стороны. Так они поступали с [Михаилом] Горбачевым и [Борисом] Ельциным. Так же они пытаются вести себя и сейчас. Но не будем забывать, что еще несколько месяцев назад Байден называл Россию врагом США», – отметил сенатор.
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил, что по итогам саммита Путина и Байдена Кремль не ожидает полной перезагрузки в отношениях двух стран и решения всех разногласий, однако призывает не умалять значение саммита. В свою очередь читатели французской Le Figaro сравнили предстоящий саммит Путина и Байдена со встречей волка и старенького барашка.
Во вторник 25 мая пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Как ожидается, стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи с учетом, что отношения России и США деградировали, а разногласий между двумя державами значительно больше, чем поводов для сотрудничества?
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Пушков высмеял слова главы минэнерго США о «грязном» российском газе
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что российский природный газ якобы «самый грязный» на Земле, и предложил объявить поставляемый в Европу американский газ «молекулами свободы».
«Эта дама, выдающая себя за специалиста, забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, в отличие от российского, еще и состоит из «молекул свободы». Иначе в ее оценках как министра энергетики США чего-то не хватает. Но уверен, что она так и считает. Просто сказать забыла», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Напомним, в мае 2019 года сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы». В Совфеде высмеяли сравнение американского СПГ с «молекулами свободы».
Французы о встрече Путина и Байдена: Волк и старый барашек
Читатели французской газеты Le Figaro, обсуждая новость о предстоящем саммите президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, сравнили ее со встречей волка и старенького барашка.
Многие комментаторы сошлись во мнении, что России, по сути, не о чем говорить с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости».
«Пока они продолжают вводить санкции, устраивать провокации и окружать Россию со всех сторон; пока Байден оскорбляет Путина, называя его «убийцей», обсуждать с США нечего», – написал пользователь под ником Gentilhomme – Vieille Canaille 84, добавив, что «доверяет гремучей змее больше, чем американцам».
«Бессмысленно на что-то надеяться. А пока вы услышите антироссийские возгласы Байдена за день до встречи», – считает другой читатель. Он призвал «довериться Путину», отметив его справедливость и мудрость.
Комментаторы не обошли стороной и само место предстоящей встречи двух президентов.
«Путин хотел Женеву, Путин получил ее», – сыронизировал Jack Soul.
«А может, это Байден захотел встретиться в Женеве, вспомнив знаковую встречу Горбачева и Рейгана в этом городе?» – задался вопросом machin-choses.
«Путин и Байден – волк и старенький барашек», – подытожил InTheWest.
Ранее американский и канадский эксперты спрогнозировали, что по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена маловероятны какие-либо достижения, и встреча пройдет «без мяса».
25 мая пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Кремль оценил заявление Байдена о санкциях по «Северному потоку – 2»
Москва считает, что санкции против проекта «Северный поток – 2» являются неэффективными в целом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что санкции против газопровода на данном этапе контрпродуктивны.
«Вы упомянули слова президента Байдена о том, что санкции неэффективны по «Северному потоку». Наша-то точка зрения как раз заключается в том, что санкции неэффективны в целом», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».
Песков также ответил на вопрос о том, ожидается ли обсуждение санкций на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
«Вы знаете, что президент Путин сам вопрос санкций не поднимает. Не поднимает, потому что Россия никогда не была сторонницей таких санкционных упражнений», – сказал пресс-секретарь главы государства.
Ранее Байден заявил, что газопровод «Северный поток – 2» уже «почти полностью достроен» и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой.
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.