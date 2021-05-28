Болгары оценили отказ Байдена от санкций против «Северного потока – 2»

Украина назвала срок окончания борьбы против «Северного потока – 2»

Украина продолжит бороться с проектом «Северный поток – 2» до тех пор, пока по газопроводу не пойдет топливо, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба по итогам встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в Киеве.

«Ничто не завершено, пока оно [строительство «Северного потока – 2»] не завершено на 100%. И, кстати, я об этом говорил государственному секретарю [США] Энтони Блинкену во время нашей встречи. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей «Северного потока – 2» есть намного больше шансов достроить этот проект. Но мое правило в жизни – всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по Nord Stream 2, мы будем бороться за защиту наших интересов», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее «Нафтогаз Украины» приветствовал решение министерства финансов США по введению санкций в отношении четырех компаний и 13 судов, строивших «Северный поток – 2».

Между тем позже президент США Джо Байден заявил, что газопровод «Северный поток – 2» уже «почти полностью достроен» и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой.

Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает санкции против проекта «Северный поток – 2» неэффективными в целом.