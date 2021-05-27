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Экологи предложили способ вторичного использования пластика в России
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Чтобы частично решить крайне актуальную для России проблему вторичного использования переработанного пластика, партия «Зеленая альтернатива» предлагает укладывать пешеходные и велосипедные дорожки в Москве из пластика, прошедшего специальную обработку.
«Мы уже выпускали статью об опыте других стран по использованию переработанной пластмассы в качестве материала для укладки дорог для машин. Выгоды данного метода не оставляют никаких конкурентных шансов существующему асфальтному покрытию», – говорится в сообщении на сайте партии.
Экологи подчеркнули, что такой способ поможет решить сразу две проблемы одним способом.
«Давайте возьмем более экономичную и надежную вторичную пластмассу и начнем делать из нее велосипедные и пешеходные дорожки. Пусть пилотный проект будет сначала рассчитан на столицу. Ну а после того, как этот материал со временем продемонстрирует все свои выгоды и эффективность, можно будет говорить о более масштабных планах. А мы уверены, что переработанная пластмасса зарекомендует себя в таком качестве только с лучшей стороны. Ведь она уже это сделала в более, чем 15 странах», – пояснили в партии.
Кроме того, «зеленые» ожидают, что наращивание объемов повторного использования обработанного пластика будет стимулировать развитие ресайклингового бизнеса, который совершенно не развит в России.
«Страна утопает в пластике, а мы сидим и ничего не можем с ним сделать, кроме как бессмысленно складировать его на свалках. Переработка и вторичное использование отходов – эффективный путь борьбы с океанами мусора в стране. Это уже демонстрируют другие государства. Пора уже и нам заниматься реальными делами вместо пустых полемик и разглагольствований», – призывают члены партии.
Британский эсминец выдворили из вод России в районе Крыма
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Погранслужба ФСБ, ВМФ и ВКС в октябре 2020 года совместно выдворили британский эсминец D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма, сообщил первый заместитель директора Федеральной службы безопасности – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.
«13 октября 2020 года, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации в районе мыса Херсонес в акватории Черного моря, воспользовавшись правом мирного прохода. На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды», – передает РИА «Новости» слова Кулишова.
Он подчеркнул, что российские пограничники пристально отслеживают «недружественную» деятельность западных партнеров у российских границ, которые направлены, прежде всего, на демонстрацию военной силы в целях сдерживания якобы «агрессивной политики России в регионе», и готовы к различным сценариям развития обстановки, включая предупреждение и пресечение провокаций на море, направленных на подрыв легитимности правовых режимов российских акваторий и демонстрацию пренебрежения суверенитетом Российской Федерации.
Ранее в среду корабли ВМС Британии и Украины провели учения в Черном море.
Напомним, 16 мая в Черное море зашел патрульный корабль ВМС Британии «Трент». Ранее в мае корабли ЧФ значительно увеличили время пребывания в море из-за активности НАТО.
Познер оценил слова Дуды о «ненормальной стране» России
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«В Польше, Литве и Латвии подобные высказывания часто звучат. Это говорит об уровне руководства этих стран», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Познер, комментируя заявление президента Польши Анджея Дуды, в котором он назвал Россию «ненормальной страной».
«Не секрет, что нынешняя польская власть антирусская и антироссийская. Надеюсь, что у нашего руководства хватит выдержки, чтобы просто это проигнорировать», – отметил телеведущий Владимир Познер.
«Хотя это, безусловно, грубое высказывание. В Польше, Литве и Латвии подобные заявления часто звучат. Это говорит об уровне руководства этих стран», – подчеркнул собеседник.
«Думаю, России не следует на это обращать внимание, – считает Познер. – Реагировать каждый раз на подобного рода высказывания, на мой взгляд, ниже собственного достоинства. Не нужно давать авторам таких слов чувство удовлетворения: «ага, вот они отреагировали – значит, мы их задели». Пусть говорят».
Напомним, президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной». «Действия России – агрессивные, имперские, которые отбирают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военным положениям, к гибели людей. Это действия, которые международное сообщество не может принимать. Россия ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведет. Это страна-агрессор», – отметил он.
Как заявил президент Польши во время официального посещения Грузии, действия России требуют «решительных действий со стороны международного сообщества». Дуда напомнил, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ, и пообещал поднимать «российский вопрос» на площадке ГА ООН, а также на Совете по правам человека ООН.
Ранее депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский заявил об упущенном шансе на взаимовыгодное сотрудничество с Россией.
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Украина назвала срок окончания борьбы против «Северного потока – 2»
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Украина продолжит бороться с проектом «Северный поток – 2» до тех пор, пока по газопроводу не пойдет топливо, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба по итогам встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в Киеве.
«Ничто не завершено, пока оно [строительство «Северного потока – 2»] не завершено на 100%. И, кстати, я об этом говорил государственному секретарю [США] Энтони Блинкену во время нашей встречи. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей «Северного потока – 2» есть намного больше шансов достроить этот проект. Но мое правило в жизни – всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по Nord Stream 2, мы будем бороться за защиту наших интересов», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее «Нафтогаз Украины» приветствовал решение министерства финансов США по введению санкций в отношении четырех компаний и 13 судов, строивших «Северный поток – 2».
Между тем позже президент США Джо Байден заявил, что газопровод «Северный поток – 2» уже «почти полностью достроен» и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой.
Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает санкции против проекта «Северный поток – 2» неэффективными в целом.
Погранкомитет Белоруссии заявил о невозможности иностранцев выехать из республики
Из-за отмены рейсов и запрета на полеты над территорией Белоруссии многие иностранные граждане не могут выехать домой из республики, сообщил белорусский Госпогранкомитет.
«В настоящее время в Государственный пограничный комитет и территориальные органы пограничной службы поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства. Большинство вопросов связаны с отменой авиарейсов рядом авиаперевозчиков, а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Республики Беларусь», – говорится в сообщении на сайте белорусского ведомства.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) рекомендовало избегать воздушное пространство Белоруссии до окончания международного расследования по лайнеру Ryanair.
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Отказ США мешать завершению «Северного потока – 2» стал ударом для Польши
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Польша разочарована строительством проекта «Северный поток – 2», на котором настояла ФРГ и чему не стали препятствовать США, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
«Для Польши это большой удар – завершение строительства проекта «Северный поток – 2», на котором настояла Германия и чему не стали препятствовать США», – передает РИА «Новости» слова Джабарова.
По его словам, в Варшаве понимают, что будет через год, когда постепенно будет сокращаться транзит газа через Украину и соответственно Польшу, и они будут завязаны на «Северном потоке».
«Если они такие принципиальные, что же они пихают нам свою санкционную продукцию через третьи страны? Как только им это выгодно, они забывает все. Как только выгода пропадает, они становятся «принципиальными борцами с российской угрозой», – сказал Джабаров.
Накануне президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Грузии резко высказался о России из-за якобы агрессивных действий, назвав ее «ненормальной страной».
Ранее в Польше призвали Германию к «европейской солидарности» в вопросе «Северного потока – 2». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Польша хочет отобрать у России канал доставки газа в Европу.
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Глава МИД Украины выразил свое разочарование НАТО
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил свое разочарование тем, что НАТО не может найти формат участия Украины в саммите альянса 14 июня.
По словам Кулебы, украинская сторона совершенно не понимает, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне «агрессивных действий России против Украины» в Черноморском регионе и против членов альянса, в частности против Чехии.
«Как можно не найти формат участия Украины в саммите этого года», – заявил украинский дипломат в ходе совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ в Киеве.
По его мнению, тяжело представить лучший момент, чем 2021 год, для предоставления Киеву Плана действий по членству в НАТО. Как отметил Кулеба, Украина благодарна партнерам НАТО «за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основании решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло 13 лет, и ни единого шага к выполнению этого решения не было сделано». Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормежки обещаниями», – добавил он.
Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. По словам генерального секретаря альянса, планируется обсудить текущие вопросы деятельности НАТО, а также повестку альянса до 2030 года, в том числе «агрессивные действия России, угрозу терроризма, кибератаки, новые и вредоносные технологии, влияние климатических изменений на безопасность, а также рост Китая».
В апреле Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Берлин отреагировал на запрет трех германских НПО в России
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал «серьезным ударом» по отношениям с Россией решение о запрете трех немецких НКО, заявление министра приводит пресс-служба ведомства.
«Запрет работать для организаций, которые прилагают усилия для достижения взаимопонимания между нашими двумя странами и людьми, – серьезный удар по нашим усилиям по улучшению отношений с Россией. Решение генерального прокурора России запретить в общей сложности трем немецким НКО работать в России в этой связи особенно обескураживает и неприемлемо», – приводит слова главы МИД ФРГ РИА «Новости».
Как утверждает Маас, две из трех организаций «уже много лет участвуют в «Петербургском диалоге» с целью содействия германо-российскому взаимопониманию». По словам министра иностранных дел Германии, ничто в деятельности организаций «не может ни оправдать, ни обосновать такой серьезный шаг» со стороны российской генпрокуратуры.
«Я призываю Россию отменить этот шаг и способствовать свободному обмену между гражданскими обществами. Представители гражданского общества должны иметь возможность выполнять свою работу без криминализации», – сказал Маас.
Накануне Генпрокуратура РФ признала нежелательными три неправительственные организации (НПО) из Германии, чья деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
Историк объяснил причину лютой ненависти властей Польши к России
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«В нынешней Польше все еще слышны фантомные боли по утраченной империи, которую они мечтают возродить. При этом местные политики любят манипулировать историческими фактами», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов. Так он прокомментировал заявления президента Польши о том, что Россия «имперская, агрессивная и ненормальная страна».
Историк Владимир Корнилов напомнил о том, что не так давно Анджей Дуда заявлял о поляках как о более храбром народе чем русские, поэтому очередное высказывание польского президента является подтверждением той атмосферы истеричной русофобии, которая царит в Польше и Прибалтике.
«Также польские политики любят манипулировать историческими фактами. Нас часто обвиняют в трех разделах Речи Посполитой и потере государственности Польши. Но ведь в разделах Польши участвовала не только Россия. Это событие называется так, потому что территорию Польши поделили между собой несколько великих государств. Но о западных соседях Дуда ничего не говорит», – пояснил эксперт.
«Кроме того, местные политики избегают темы многовековой борьбы Польши с Россией, хотя здесь достаточно вспомнить неоднократные вторжения поляков на наши территории и захват русских городов, не говоря уже о попытках посадить на русский престол самозванца. Это привело к восстанию против польской агрессии в начале XVII века. Также поляки активно участвовали в походе Наполеона на Москву. Но есть и более свежие примеры – тот же поход поляков на Киев в 1920 году в ходе советско-польской войны 1919-1921 годов. Они же до сих пор этим гордятся. Дуда даже торжественно праздновал столетие этого похода», – отметил эксперт.
«А сколько человек было расстреляно и убито в польских концлагерях? Туда бросали русских без разбора – и белых, и красных, и тех, кто перешел на службу к Петлюре. Погибли тысячи людей. И за это никто и не ответил», – добавил Корниов.
«В нынешней Польше все еще слышны фантомные боли по утраченной империи, которую они мечтают возродить в том или ином виде. Они этого не скрывают, организовывая разного рода «Люблинские проекты» с участием Украины и Литвы. Поэтому доктрина современной Польши заключается именно в ностальгии по утраченной империи, а отсюда – лютая ненависть к тем, кто ее разрушил. Русофобия и антироссийские настроения заложены в саму идеологию польского правительства», – объяснил он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда во время официального визита в Грузию в среду назвал Россию «страной-агрессором» и «ненормальной страной». По его словам, «это не то государство, которое нормально себя ведет». Позже Дуда во время визита в Грузию призвал «принуждать Россию выполнять нормы международного права».
Телеведущий Владимир Познер, комментируя газете ВЗГЛЯД слова президента Польши, заявил, что «в Польше, Литве и Латвии подобные высказывания часто звучат». По его мнению, подобные грубые высказывания указывают на уровень руководства этих стран.
В свою очередь бывший депутат польского Матеуш Пискорский отметил, что «провокационные высказывания Анджея Дуды в адрес России противоречат не только дипломатической практике, но и политической культуре нашей страны».
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Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной»
Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной».
«Действия России – агрессивные, имперские, которые отбирают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военным положениям, к гибели людей. Это действия, которые международное сообщество не может принимать. Россия ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведет. Это страна-агрессор», – приводит слова Дуды РИА «Новости».
Как заявил президент Польши во время официального посещения Грузии, действия России требуют «решительных действий со стороны международного сообщества». Дуда напомнил, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ и пообещал поднимать «российский вопрос» на площадке ГА ООН, а также на совете по правам человека ООН.
Ранее депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский заявил об упущенном шансе на взаимовыгодное сотрудничество с Россией.
Стала известна причина образования тромбов из-за вакцин AstraZeneca и J&J
Ученые из Университета Гете во Франкфурте выяснили механизм возникновения тромбоза у пациентов, привившихся вакцинами от AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Издание Financial Times со ссылкой на процессора Рольфа Маршалека пишет, что оба препарата используют аденовирусные векторы для доставки спайкового белка SARS-CoV-2 в организм. Он направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки, а в ядро, затем части белка-шипа расщепляются и вызывают мутации, которые и приводят к образованию тромбов якобы в одном случае на 100 тысяч, передает РИА «Новости».
Исследователь объяснил, что созданные на основе рибонуклеиновой кислоты вируса вакцины, например от компаний Pfizer или Moderna, доставляют генетический материал в клеточную жидкость, что предотвращает опасные побочные действия.
Ранее в Германии выявили 67 случаев тромбоза после прививки AstraZeneca, до этого испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес скончался от тромбоза после AstraZeneca. Также новые случаи тромбоза от этого препарата выявили во Франции.
При этом еще в апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. В связи с этим некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых.
Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне сообщений о тромбах после вакцины.
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Президент Польши призвал к «принуждению» России
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Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Грузию призвал «принуждать Россию выполнять нормы международного права», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Об этом он сказал на брифинге в Тбилиси, потребовав, чтобы Россия вывела военных из Абхазии и Южной Осетии, где они размещены после войны-2008.
«Необходимо использовать все международные методы, чтобы принудить Россию выполнять нормы международного права», – сказал он.
По словам Анджея Дуды, посетив накануне границу с Южной Осетией, где находится мониторинговая миссия Евросоюза, он «увидел драматичную реальность сегодняшней политики России».
Президент Польши сказал, что это должны видеть все политики из ЕС и НАТО.
Со своей стороны, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала свою страну «второй родиной Анджея Дуды» и поблагодарила Польшу как «надежного друга и партнера» в плане интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО.
Она сообщила об обещании Анджея Дуды в будущем году во время председательствования Польши в ОБСЕ вынести на первый план «вопрос оккупации Грузии» – так Тбилиси называет признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.
Также она заявила, что саммит НАТО 14 июня должен послать Грузии и «дружественной Украине» четкие сигналы в плане перспектив вступления, как это было в случае с Северной Македонией.
Напомним, накануне президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной». «Действия России – агрессивные, имперские, которые отбирают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военным положениям, к гибели людей. Это действия, которые международное сообщество не может принимать. Россия ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведет. Это страна-агрессор», – отметил он.
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал газете ВЗГЛЯД это заявление президента Польши.
Изнасилованную школьницами девочку в Барнауле начали травить в соцсетях
Детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева заявила, что 11-летнюю девочку, над которой надругалась другая школьница, травят не сверстники, а взрослые, распространяя запись насилия в соцсетях.
«Сейчас травят ребенка не сверстники, а взрослые, распространяя видеозапись», – передает РИА «Новости» слова Казанцевой, которая попросила руководителей СМИ закрыть комментарии к новости и исключить возможность появления видео.
Также она подчеркнула, что за распространение записи возможно уголовное наказание.
«Если кто-то хочет откликнуться и помочь ребенку, сделайте целевое пожертвование для ребенка в Алтайское отделение Российского детского фонда с пометкой «помощь рядом», – уточнила омбудсмен.
Ранее в Барнауле 14-летняя девочка в сопровождении своих сверстниц в одном из заброшенных домов города избила и совершила сексуальное насилие над 11-летней школьницей. Все действия были засняты девочками на камеру телефона и отправлены матери пострадавшей ученицы. Подростка задержали, возбуждено уголовное дело. Руководитель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. Инцидент поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Член Совета при президенте России по правам человека Шота Горгадзе заявил газете ВЗГЛЯД, что после случая в Алтайском крае следует снизить возраст привлечения к уголовной ответственности, чтобы уменьшить частоту подобного рода преступлений.
Рэпера Элджея поймали пьяным за рулем в Москве
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Рэпера Элджея (Алексея Узенюка) остановили за вождение в нетрезвом виде на одном из постов ДПС в Москве. У исполнителя забрали водительское удостоверение и составили на него протокол за езду в состоянии алкогольного опьянения.
«На посту ГИБДД по адресу: проспект Маршала Жукова, 90, был остановлен автомобиль BMW i8, за рулем которого находился 26-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Около двух ночи его привезли на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. От освидетельствования мужчина отказался», – сообщил источник «Комсомольской правды».
Отмечается, что вместе с Элджеем в салоне автомобиля находилась его супруга, телеведущая Анастасия Ивлеева. Правоохранители начали оформлять протокол, однако артист отказался отправлять машину на штрафстоянку и попытался избежать лишения прав.
По данным издания, на пост приехал друг супругов и начал предлагать инспекторам взятку в размере до 700 тыс. рублей, однако сотрудники МВД отказались.
Уточняется, что у Элджея забрали водительское удостоверение и составили на него протокол за езду в нетрезвом виде. Ожидается, что в ближайшее время его вызовут в суд по этому делу.
Кроме того, по данным телеканала РенТВ, у Элджея нашли 241 штраф за нарушение ПДД более чем на 300 тыс. рублей. Многие из них были выписаны за превышение допустимой скорости.
Стоит отметить, что у супруги Элджея Ивлеевой ранее за три месяца езды на Lamborghini Aventdator стоимостью 20 млн рублей насчитали штрафы за нарушения ПДД на 170 тыс. рублей.
В апреле столичный дептранс эвакуировал автомобиль Lamborghini телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой за неправильную парковку.
В Чехии выразили надежду на русское великодушие после попадания в список недругов
Бывший чехословацкий дипломат Станислав Суя выразил надежду на нормализацию отношений Праги и Москвы после дипломатического скандала, по его словам, русские славятся своим великодушием.
Дипломат отметил, что высылка сотрудников российского посольства является «уникальным случаем», пишет издание Haló noviny. Суя считает, что этот инцидент войдет в историю как «срежиссированная аномалия с так называемой безошибочной версией».
Бывший дипломат подчеркнул, что доказательств причастности России к взрывам во Врбетице нет, а обвинения со стороны министра иностранных дел Яна Гамачека голословны и ничем не подкреплены. Он отметил, что подобное случалось редко даже во времена холодной войны, однако тогда было не принято высылать дипломатов из солидарности с союзником, передает РИА «Новости».
«Недавний призыв премьера Бабиша, который попросил у других стран – членов Европейского союза выслать «хотя бы по одному российскому дипломату» в знак солидарности с ЧР, показался мне доморощенной дипломатией. Похоже на мольбу: ну хоть одного… Если премьер так уверен в пресловутой «одной-единственной версии» инцидента во Врбетице, то к чему подобные обращения к союзникам?» – сказал Суя.
Дипломат полагает, что кризис в российско-чешских отношениях будет «очень неприятным» и скажется на торгово-экономических связях. Он выразил надежду на благоразумие чешских властей и «добрую волю» с обеих сторон при преодолении напряженности.
«Я знаю, что русские, благодаря своей широкой славянской душе, бывают очень великодушны, они уже не раз сталкивались с подобными обвинениями и оскорблениями с разных сторон. Говорят, в России распространилось выражение: «Бывали хуже времена, но не было подлее», – заявил Суя.
14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. Сообщалось, что к концу мая чешское посольство в Москве сократит 79 сотрудников.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что чешские власти «с позором расхлебывают историю» со взрывами в деревне Врбетице. В парламенте Чехии предрекли болезненный разрыв с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских».
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность трех германских НПО
Генпрокуратура России признала нежелательными три неправительственные организации (НПО) из Германии, чья деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Генеральной прокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: Forum Russischsprachiger Europaer e.V. («Форум русскоязычных европейцев», «ФРЕ») ФРГ; Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH («Центр либеральной современности», «ЦЛС») ФРГ; Deutsch-Russischer Austausch e.V. («Немецко-русский обмен», «НРО») ФРГ. Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Немецкие НПО, деятельность которых признана сегодня нежелательной на территории Российской Федерации, неоднократно попадали в поле зрения Комиссии Государственной думы» – цитирует Telegram-канал Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева.
«О деструктивной деятельности этих НПО мы проинформировали посла ФРГ в России Гезу Андреаса фон Гайра в ходе встречи в апреле в Государственной Думе», – рассказал председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства.
«Речь шла о попытках оправдания террористической деятельности, противодействии топливно-энергетическим проектам России, культивировании националистических и сепаратистских настроений, дискредитации действий России в борьбе с коронавирусом, попытках искажения истории и др.», – пояснил глава Комиссии Госдумы.
«Однако, наши сигналы, судя по всему, услышаны не были», – заключил Пискарев.
Ранее в Госдуме назвали «опорные пункты» антироссийских НПО в Европе.