Экологи предложили способ вторичного использования пластика в России

Чтобы частично решить крайне актуальную для России проблему вторичного использования переработанного пластика, партия «Зеленая альтернатива» предлагает укладывать пешеходные и велосипедные дорожки в Москве из пластика, прошедшего специальную обработку.

«Мы уже выпускали статью об опыте других стран по использованию переработанной пластмассы в качестве материала для укладки дорог для машин. Выгоды данного метода не оставляют никаких конкурентных шансов существующему асфальтному покрытию», – говорится в сообщении на сайте партии.

Экологи подчеркнули, что такой способ поможет решить сразу две проблемы одним способом.

«Давайте возьмем более экономичную и надежную вторичную пластмассу и начнем делать из нее велосипедные и пешеходные дорожки. Пусть пилотный проект будет сначала рассчитан на столицу. Ну а после того, как этот материал со временем продемонстрирует все свои выгоды и эффективность, можно будет говорить о более масштабных планах. А мы уверены, что переработанная пластмасса зарекомендует себя в таком качестве только с лучшей стороны. Ведь она уже это сделала в более, чем 15 странах», – пояснили в партии.

Кроме того, «зеленые» ожидают, что наращивание объемов повторного использования обработанного пластика будет стимулировать развитие ресайклингового бизнеса, который совершенно не развит в России.

«Страна утопает в пластике, а мы сидим и ничего не можем с ним сделать, кроме как бессмысленно складировать его на свалках. Переработка и вторичное использование отходов – эффективный путь борьбы с океанами мусора в стране. Это уже демонстрируют другие государства. Пора уже и нам заниматься реальными делами вместо пустых полемик и разглагольствований», – призывают члены партии.