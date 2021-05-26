Правила выплаты алиментов решили ужесточить в России

Правительственная комиссия одобрила законопроект об ответственности за неполную выплату алиментов: теперь выплата мизерной суммы не убережет должника от уголовного дела, сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

Председатель правления АЮР Владимир Груздев (входит в указанную комиссию) пояснил РИА Новости, что раньше ФССП часто отказывалась возбуждать уголовные дела против должников по алиментам, если они делали хотя бы незначительные выплаты.

Так, по его словам, в Алтайском крае было отменено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении алиментщика, который должен был более 300 тыс. рублей, а выплатил ребенку 1,5 тысячи.

«Каждый год дознаватели ФССП принимают несколько тысяч решений об отказе в возбуждении уголовного дела за злостную неуплату алиментов, причем причинами нередко являются нерегулярные и незначительные выплаты», – передает РИА «Новости» слова Груздева.

В настоящее время в России за неуплату алиментов предусмотрена административная ответственность, в случае повторного нарушения – уголовная.

В 2019 году было принято 8 тыс. решений об отказе в возбуждении уголовных дел по ст. 157 УК «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», отметил собеседник агентства. За восемь месяцев 2020 года (актуальнее статистики пока нет) – 4,4 тыс. подобных решений.

При этом нередко уже возбужденные дела закрываются по требованию прокуратуры, указал Груздев.

«Теперь подготовлены поправки в УК, а также КоАП, которые не позволят гражданам избегать ответственности за неуплату алиментов по формальным причинам: в случае выплаты ими каких-то мизерных сумм», – пояснил Груздев.

Он сослался на данные Судебного департамента при Верховном суде России – за прошлый год по ст. 5.35.1 КоАП за неуплату без уважительных причин алиментов было наказано более 95 тысячи человек, к уголовной ответственности за неуплату алиментов на детей были привлечены 37,9 тыс. человек, еще 19 – за неуплату алиментов в отношении родителей.

Ранее в Госдуме пригрозили розыском неплательщикам алиментов.