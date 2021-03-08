В Госдуме пригрозили розыском неплательщикам алиментов

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8 марта, понедельник | Последнее обновление — 13:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Сербии заявили о попытке государственного переворота
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Коммунисты стабильно сравнивали свои достижения с 1913 годом, когда юный слесарь Хрущёв жил в квартире, как у директора завода в СССР. Как бы российским женщинам не пришлось с такой же тоской вспоминать времена «патриархата».
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В Европе вокруг вакцинации развернулась настоящая истерика. При этом процент желающих вакцинироваться что в Европе, что в России одинаковый. Примерно 50 на 50. Так в чем дело? Полагаю, в советском опыте, пережитом российской элитой и совершенно непонятном Западу.
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ВСУ остаются соломенным домиком Ниф-Нифа и будут сметены «Северным ветром». Недоверчивые могут вспомнить 2008-й. Тогда Россия не только наказала агрессора, но и лишила его шансов вернуть мятежные территории.
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Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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В Госдуме пригрозили розыском неплательщикам алиментов
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Неплательщики алиментов попадут в розыск во всех странах СНГ, заявила зампред комитета Госдумы по культуре, российская актриса кино Елена Драпеко.
«Сегодня со всеми странами СНГ договорились о том, что неплательщиков алиментщиков будут разыскивать по всей территории СНГ. То есть человек не сможет уехать в Белоруссию и скрыться там от своих детей», – цитирует Драпеко ФАН.
Она пояснила, что идут переговоры с правительством о создании фонда, из которого будут выплачиваться алименты женщинам, не сумевшим найти отца своих детей. Драпенко добавила, что разыскивать таких отцов будет государство, также оно будет взимать с него недоимки.
«Сегодня 2 млн детей не могут взыскать со своих отцов алименты, в редких случаях – с матерей. Но те, кто не будут платить алименты, окажутся в тюрьме. У нас страна большая, особенно территория Севера, пусть лес валят», – отметила депутат.
Ранее Верховный суд России называл позволительные причины для неуплаты алиментов: болезнь, невыплата зарплаты, призыв в армию, ошибка банка.
СМИ: Киев попросил Лондон помешать выходу фильма о «вагнеровцах»
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Киев пытался помешать выходу фильма-расследования Bellingcat о спецоперации по захвату якобы участников ЧВК «Вагнер», сообщают украинские СМИ.
Источники издания «Зеркало недели» сообщили, что глава офиса Андрей Ермак лично позвонил автору будущего фильма-расследования о спецоперации Христо Грозеву, чтобы узнать подробности расследования.
Издание отмечает, что в феврале 2021 года Украину посещал заместитель главы МИ-6 Ли Лоуренс. Во время встречи действующий глава украинской разведки Кирилл Буданов и заместитель главы офиса Зеленского Роман Машовец просили Лоуренса, чтобы Британия оказала влияние на Bellingcat, а также воспрепятствовала выходу фильма.
По данным журналистов, британская сторона отказалась выполнять просьбу Киева, напомнив, что в Британии свобода слова.
В посольстве Британии на Украине отказали изданию в комментарии.
Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.
Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.
Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
На Украине решили сформировать взвод из представителей ЛГБТ
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Представителей ЛГБТ пригласили в украинскую армию и предложили им подписать контракт с одной из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Формируем взвод. Приглашаем желающих ЛГБТ+ людей, военных, специалистов, а также дружелюбных к ЛГБТ+ сообществу, желающих подписать контракт с одним из моторизованных подразделений ВСУ. Ваша индивидуальность, как и подразделение, останется тайной», – написали «Военные ЛГБТ и наши союзники» на своей странице в Fаcebook.
«Главным критерием будут ваши способности, желание развиваться, уважение братьев и сестер и к присяге. Будем рады видеть как ЛГБТ+, так и гетеросексуалов. Также есть возможность перевода в подразделение из других частей», – говорится в сообщении.
В декабре пражский центр выделил более 180 млн рублей на ЛГБТ-пропаганду в России. Отмечалось, что проекты центра рассчитаны не только на жителей России, но и на граждан Украины, Казахстана, Белоруссии и других стран бывшего СССР.
Напомним, власти Украины намерены принять во втором чтении законопроект, который позволяет в течение суток призвать резервистов «в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства». Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Завитневич. Верховная Рада приняла данный законопроект в первом чтении в сентябре прошлого года.
В начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего добьется Украина новой войной в Донбассе.
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В Австрии приостановили использование вакцины AstraZeneca после гибели женщины
Власти Австрии решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и заболеванием другой, сообщило Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения республики (BASG).
Уточняется, что 49-летняя женщина, получившая прививку от коронавируса, скончалась в результате тяжелых нарушений свертываемости крови. У другой привитой женщины в возрасте 35 лет развилась тромбоэмболия легочной артерии – в настоящее время она выздоравливает, передает РИА «Новости».
Ранее в Норвегии зафиксировали 82 случая смерти среди постояльцев домов престарелых после вакцинации от коронавируса, причиной стали сопутствующие заболевания.
После этого греческие врачи установили пять случаев серьезных побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.
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Facebook ввел цензуру в отношении газеты ВЗГЛЯД
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Компания Facebook заблокировала новость газеты ВЗГЛЯД, в которой сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» силами Федеральной службы безопасности России.
В феврале ФСБ России сообщила, что сторонники украинской неонацистской группы «МКУ» задержаны в Воронеже, у них изъято холодное оружие и экстремистская литература. Сообщение об этом также было размещено на странице газеты ВЗГЛЯД в Facebook.
Однако в субботу соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной».
Источниками финансирования StopFake являются международный фонд «Возрождение» (финансируется на средства бизнесмена Джорджа Сороса), Национальный фонд в поддержку демократии США (финансируемый Конгрессом США), министерство иностранных дел Чехии, посольство Великобритании на Украине и американский исследовательский центр Atlantic Council. Данную организацию Генпрокуратура РФ признала нежелательной в 2019 году.
Стоит отметить, что Facebook заблокировал аналогичную новость ТАСС, сообщило агентство в своем Telegram-канале. Соцсеть отметила заметку как «ложную».
Агентство отмечает, что новость была написана на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета. Редакция планирует обратиться за разъяснениями к руководству соцсети и привлечь внимание к ситуации Роскомнадзора.
Напомним, в декабре президент Владимир Путин подписал федеральный закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах.
Закон распространится в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИДом отменяет решение о мерах. Также законом предусмотрена возможность блокировки, замедление трафика и административные штрафы.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему США пошли по пути Украины во вопросах цензуры.
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Появились кадры испытаний ракеты комплекса «Бал» в безэховой камере
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Опубликованы кадры испытаний береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» в безэховой камере. «Бал» может поражать цели противника на расстоянии около 130 километров.
Целью ракеты в испытаниях выступают два излучающих рупора, имитирующих, в зависимости от поставленной задачи, как групповую цель из двух кораблей, так и один корабль и один источник помех, сообщает телеканал «Звезда».
Расстояние до цели в камере – 5 метров, что по условиям испытания равно 100 километрам на местности. «При выходе из контейнера ракета делает горку, затем опускается на маршевую высоту, маневрирует и осуществляет поиск цели», – рассказал замгенконструктора по инновационному развитию корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Станислав Сычев.
БРК «Бал» снабжен дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35, может поражать цели противника на расстоянии около 130 километров.
В 2019 году на вооружение Тихоокеанского флота поступили десять новых береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал». Кроме того, комплексами снабдили Каспийскую флотилию в Дагестане.
Переболевшая COVID девушка рассказала о необычном побочном эффекте
Переболевшая коронавирусом девушка рассказала о том, что она постоянно ощущает неприятные запахи после перенесенной болезни, сообщает издание Mirror.
Репортер из Северного Уэльса Джеймелуиза Хадспит переболела коронавирусом в декабре 2020 года, после выздоровления она заметила, что чувствует неприятные запахи. Долгое время девушка думала, что источник запаха находится в квартире, но позднее она заметила, что чувствует запах в супермаркете и на улице, передает сообщает РИА «Новости».
Журналистка поняла, что страдает паросмией – искаженным восприятием запахов после коронавируса. И даже спустя три месяца обычный запах вернулся к ней не до конца. Она описала неприятный запах «как смесь тухлых яиц, прогорклого мяса и рыбы, смешанных со сточными водами».
Ранее врач рассказал, как восстановить обоняние переболевшим коронавирусом.
Западную Украину назвали эпицентром COVID-19 из-за «чумных бараков»
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Закарпатская область стала «красной зоной», движение поездов туда приостановлено, также в неблагоприятную зону попали Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области, где больные коронавирусом выстраиваются в очередь, чтобы получить помощь, пишет «Страна.ua». По данным издания, Западная Украина вновь стала эпицентром распространения коронавируса.
«Хочу обратиться к власти: у нас ситуация критическая. В нашем ковид-центре еще утром находилось 145 больных, уже поступило еще 10 человек. Эти все больные кислородозависимые. Кислорода и концентраторов уже не хватает. Пустые кровати есть только в коридорах, но они не имеют ничего, в том числе и медперсонала. В таком режиме медперсонал не может работать, люди просто «падают». Система не выдерживает: исчезает электричество, потому что сеть не рассчитана на напряжение, когда в палатах есть по четыре концентратора. Из 145 больных утром на кислороде находилось 120. Это все плохо кончится, потому что больные задыхаются на глазах. И мы не можем им помочь», – рассказала изданию «Страна.ua» заведующая ковид-отделением Закарпатской областной клинической больницы им. Андрея Новака Оксана Цимбота.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах. В центральной больнице Яремче, 40 км от горнолыжного курорта «Буковель», пациенты, больные коронавирусом, занимают все места в инфекционном и терапевтическом отделении.
«Весь год эпидемии всегда были свободные места, чтобы положить несколько больных. А теперь нет. Пациенты устраивают скандалы, что мы не хотим их класть, но ведь просто некуда», – рассказывает заведующий терапевтическим отделением Ярослав Гундяк.
Многие медики, отмечает издание, считают, что главным очагом распространения коронавируса в регионе является горнолыжный курорт «Буковель».
«Буковель» продолжает работать на фоне того, что Ивано-Франковская область оказалась в состоянии чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Надо говорить как есть – за прибыль олигарха и его подручных украинцы платят жизнью и здоровьем. Вопрос не в туристах, которые приехали и уехали, а в местных жителях из числа персонала. Которые подхватив заразу, несут ее домой», – написал в Facebook блогер Евгений Булавка.
«Власть и Зеленский делают вид, будто ничего не происходит. Да, признали вспышку ковида и назвали его эпицентр. Но поднять руку на Коломойского, наказать виновных, закрыть этот чумной барак духа не хватает», – добавил блогер.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения.
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В МВД Украины похвастались «ударом» по России
Закрытие оппозиционных телеканалов на Украине стало «очень сильным ударом и потрясением для России», заявил советник главы украинского МВД Валерий Поцелуйко.
Он заявил о «мощных шагах» СНБО Украины и президента страны Владимира Зеленского. По словам Поцелуйко, «закрытие каналов Медведчука и Козака – это удар по их инструменту влияния в Украине». При этом Киев, как заявил Поцелуйко, готов к гипотетическому ответу Москвы. «Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Обозреватель».
В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube.
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Сыну британского принца Гарри не хотели давать титул из-за цвета кожи
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Супруга британского принца Гарри Меган Маркл в интервью американской телеведущей Опре Уинфри заявила, что в королевской семье не хотели давать титул их ребенку, поскольку опасались, что у того будет слишком темная кожа.
Речь идет о ее первой беременности, когда у принца Гарри и Маркл родился сын Арчи. По словам Маркл, до рождения ребенка представители королевской семьи шокировали ее, заявив, что тот не станет «принцем или принцессой» и не получит личную охрану. «Они не знали, какой у ребенка будет пол. Это отличается от протокола, и он не получил бы охрану, – приводит слова Маркл ТАСС со ссылкой на CBS. – Пока я была беременна, они хотели изменить традицию из-за Арчи». Ребенку «не хотели давать титул и охрану» в связи с «обеспокоенностью и разговорами о том, насколько темным может быть кожа».
Комментарии по поводу цвета кожи будущего ребенка ей передал принц Гарри. Маркл не стала назвать имена членов королевской семьи, которых беспокоил этот вопрос, сказав, что «это нанесет им серьезный ущерб». Она сказала, что у нее нет объяснений, почему отношение к ее сыну отличалось от отношения к другим детям королевской семьи, передает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что во время беременности была готова дойти до самоубийства из-за давления, оказываемого некоторыми представителями королевской семьи. Маркл также назвала себя жертвой «настоящей клеветнической кампании».
В свою очередь, принца Гарри, который присоединился к интервью позднее, отказался раскрыть детали беседы о возможном цвете кожи младенца. Он заявил: «Я никогда не расскажу об этом разговоре… Тогда это было странно. Я был немного шокирован». Принц Гарри и его жена сообщили пол своего второго ребенка, у них будет девочка.
Уинфри спросила у Маркл, с чем связан отказ от публичных выступлений после свадьбы: молчала ли Маркл по своему желанию или королевская семья заставляла ее. «Последнее», – ответила Маркл. По ее словам, представители королевской семьи были «готовы солгать», чтобы защитить своих членов, но при этом не защищали принца и его супругу. Маркл также сказала, что ее приняли в королевскую семью, а ее члены отличаются от «людей, управляющих этим институтом». «Королева всегда замечательно относилась ко мне», – сказала она.
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Напомним, принц Гарри и его жена Меган решили, что не будут возвращаться к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи. Принц также заявил, говоря о причинах отказа от жизни в королевской семье, что ему пришлось уехать в США, чтобы спасти психику. В январе 2020 года Гарри и Меган объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес. С 1 апреля они официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи и переехали сперва в Канаду, а позже в США. Королева Елизавета II давала супругам год на принятие окончательного решения.
Генштаб ВСУ заявил о «российском следе» в «ЛГБТ-отрядах» на Украине
Сообщения о создании ЛГБТ-отрядов в рядах Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности, эти сообщения имеют «российский след», заявил представитель Генштаба страны Богдан Сеник.
«Такие вещи создают специально для побуждения к предательству. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и Вооруженных сил», – заявил Сеник в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».
По его словам, сайт, имеющий отношение к сообщению о наборе ЛГБТ-военных имеет российский IP-адрес. Генштаб «имел возможность посмотреть только поверхностно» на ситуацию, но украинские военные «сразу поняли, с кем имеют дело». Сеник добавил, что в истории должна разбираться СБУ.
Ранее СМИ сообщили, что представителей ЛГБТ пригласили в украинскую армию и предложили им подписать контракт с одной из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины.
Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам газеты ВЗГЛЯД
Роскомнадзор потребовал от американской соцсети Facebook восстановить доступ к новостям российских изданий ВЗГЛЯД, РБК и ТАСС, сообщила пресс-служба ведомства.
«Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах российских СМИ «Взгляд», РБК и ТАСС. Ранее администрация социальной сети Facebook ограничила доступ к опубликованным в официальных аккаунтах данных российских СМИ информационным материалам о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» силами Федеральной службы безопасности России», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Роскомнадзор отметил, что действия Facebook нарушают принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и «являются актом цензуры».
«Ограничение права россиян на свободный поиск информации повлечет наложение административного штрафа на владельцев социальной сети до 1 млн рублей. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до 3 млн рублей», – предупредили в ведомстве.
Напомним, Facebook заблокировал новость газеты ВЗГЛЯД и агентства ТАСС, в которой сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ».
Соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной».
Отметим, что источниками финансирования StopFake являются международный фонд «Возрождение» (финансируется на средства бизнесмена Джорджа Сороса), Национальный фонд в поддержку демократии США (финансируемый Конгрессом США), министерство иностранных дел Чехии, посольство Великобритании на Украине и американский исследовательский центр Atlantic Council. Данную организацию Генпрокуратура РФ признала нежелательной в 2019 году.
В декабре президент Владимир Путин подписал федеральный закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах.
Володин отреагировал на решение Facebook о блокировке новостей ряда российских СМИ
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Российские парламентарии намерены предлагать законодательные решения, которые позволят не допускать блокировки публикаций российских СМИ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о блокировке Facebook публикации газеты ВЗГЛЯД и ряда других изданий.
«Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», – сказал Володин, передает РИА «Новости».
«Решение компании Facebook нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации. Со стороны Facebook подобное происходит не впервые, ранее так же поступали Instagram и Twitter», – продолжил он.
Спикер Госдумы назвал ситуацию неприемлемой и нарушающей российское законодательство.
Володин добавил, что на данный момент во многих странах мира, включая Италию, Австралию, Индию, занимаются созданием собственных решений по борьбе «с беспределом глобальных IT-компаний».
Этот вопрос необходимо обсуждать в международных форматах, сказал председатель Госдумы. Речь может идти «о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета».
«Эта тема станет приоритетной в повестке ближайших международных встреч, в рамках которых мы обменяемся предложениями по решению данной проблемы с коллегами из других стран», – сказал он.
Напомним, в Facebook заблокировали новость, опубликованную в том числе газетой ВЗГЛЯД, РИА «Новости» и Sputnik. В материалах, написанных на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной». StopFake получает финансовую поддержку из США. Роскомнадзор потребовал от американской соцсети восстановить доступ к новостям российских изданий.
Bloomberg оценило потери ЕС от провала вакцинации в 100 млрд евро
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ЕС грозит потеря около 100 млрд евро инвестиций из-за провала вакцинации от коронавируса в первом квартале 2021 года, сообщило агентство Bloomberg.
Как указывает Bloomberg, провалы вакцинации в ЕС вызывают обеспокоенность крупнейших мировых инвесторов, так как медленные темпы возобновления работы бизнеса могут подорвать возобновление экономического роста. Из-за задержки открытия бизнеса в один-два месяца ЕС может потерять 50–100 млрд евро прибыли. Европейские инвестиционные фонды на протяжении трех недель фиксируют отток капиталов, передает ТАСС.
Bloomberg, комментируя темпы вакцинации, отмечает, что ЕС использует восемь доз вакцины на 100 человек населения, тогда как США – 33, а Великобритания – 25. Агентство связывает отставание ЕС с политическими спорами, нарушениями поставок, бюрократией и недоверием общества. Bloomberg полагает, что ЕС может реализовать задуманную стратегию и вакцинировать 75% взрослого населения до осени, но это грозит потерей уже второго туристического сезона.
Напомним, на фоне пассивности и крючкотворства европейских бюрократов правительства стран ЕС начали напрямую закупать у России вакцину «Спутник V», используя специальные лазейки в европейском законодательстве.
В Подмосковье из-под завалов разрушенного взрывом дома достали девочку
В городском округе Серпухов произошел взрыв бытового газа, сообщили в ГУ МЧС по Подмосковью, из-под завалов извлекли живой девочку-подростка.
«Из-под завалов живой извлекли девочку 14 лет. Она направлена в больницу», – сказал собеседник ТАСС в экстренных службах.
Источник пояснил, что в результате взрыва дом обрушился практически полностью.
В МЧС пояснили, что взрыв произошел в деревне Лукьяново в жилом доме площадью 150 квадратных метрах. В результате частично разрушились несущие конструкции дома, пожара не было.
Пушков отреагировал на слова главы МИД Словакии о «Спутник V»
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Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока о российской вакцине против коронавирусной инфекции «Спутник V».
«Глава МИД Словакии решил имитировать Кулебу из МИД Украины, повторив его глупость о российской вакцине как «инструменте гибридной войны». Как может вакцина быть инструментом войны, он не задумывается», – заявил Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, модель поведения некоторых восточноевропейских политиков удивительна.
«В Восточной Европе выросло удивительное поколение политиков без собственных мыслей, твердящих бессмысленные банальности и воспроизводящих пустые штампы и на этом строящих свою карьеру. Прискорбное зрелище», – заключил Пушков.
Напомним, премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка.
Министерство иностранных дел Украины потребовало от Словакии официальных извинений за шутку словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Глава МИД Словакии Корчок принес извинения за шутку Матовича.
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