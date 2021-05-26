Лукашенко заявил об отказе Варшавы, Вильнюса и Киева принять «заминированный» самолет Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самолет Ryanair после сообщения о минировании не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев.

По словам Лукашенко «сообщение (о минировании) поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно». «Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать», – сказал белорусский президент, передает ТАСС.

«Почему командир экипажа решил посадить в Минске, когда до Вильнюса оставалось около 70 километров? Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?» – приводит слова Лукашенко «Sputnik Беларусь».

Ранее агентство теленовостей (АТН), входящее в государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания» указало, что сообщение с угрозой взрыва самолета авиакомпании Ryanair поступило из Швейцарии. При этом Лукашенко заявил, что в ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Он также заявил, что Запад отказался от расследования инцидента.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.

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