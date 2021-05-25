Депутат Европарламента: Латвия поддержала арестованного Романа Протасевича диким способом

Руководители Латвии и Риги совершили провокационную акцию, нацеленную на подрыв мирных отношений и международного спортивного сотрудничества между Латвией, Россией и Белоруссией, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Европарламента Татьяна Жданок. Так она отреагировала на действия властей столицы Латвии, которые убрали из города проведения чемпионата мира по хоккею государственные флаги Белоруссии.

«Эти действия – проявление особого цинизма властей Латвии, действующих по двойным стандартам. Сами латвийские власти регулярно нарушают права человека, преследуют журналистов и активистов общественных организаций за их взгляды и убеждения. Вместо того, чтобы самим исправить свое поведение, они лицемерно предлагают сделать это другим странам», – считает сопредседатель «Русского союза Латвии», депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок.

Во вторник власти Риги сообщили решении снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) после требований президента организации Рене Фазеля восстановить государственный флаг Белоруссии. «Президент ИИХФ призывает (нас) восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага свободы Белоруссии. В противном случае ИИХФ просит снять (их) флаги. Каждый должен выбрать свою сторону – жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Фазеля убираем флаги ИИХФ», – сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.

Напомним, вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. После этого послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.

Жданок подтвердила, что около рижской гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где проживают участники и делегации чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Республики Беларусь заменен на бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции, а вместо российского триколора вывешен флаг Олимпийского комитета. «Таким диким способом правящие политики Латвии поддержали арестованного в Минске белорусского оппозиционера Романа Протасевича», – уверена политик.

На ваш взгляд За чьи снятые по время проведения чемпионата мира по хоккею в Риге флаги вам наиболее обидно? За флаги Белоруссии

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В свою очередь депутат сейма Латвии Айгарс Бикше предложил взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею, чтобы обменять ее на политзаключенных в республике. По мнению депутата, ответ на задержание в Минске Романа Протасевича «должен быть громким и чувствительным». Депутат назвал власти Белоруссии «террористическим режимом», а инцидент с самолетом Ryanair – ударом в лицо Евросоюзу.

«Бикше, бывший скульптор – неадекват, типичный сумасшедший. Разумеется, такого рода предложение не будет иметь продолжения в виде каких-то действий. Просто предложение Бикше показывает уровень нынешнего Сейма – до каких депутатов мы докатились», – сказала Жданок.

Инцидент с самолетом, на борту которого находился Протасевич, вызвал резкую реакцию Запада. По итогам прошедшего в понедельник саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.