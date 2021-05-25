Объекты дорожного нацпроекта отремонтируют с применением новейших технологий

В 2021 году около 74% трасс и магистралей, которые приводятся к нормативу по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», будут построены и отремонтированы с использованием новейших и наилучших технологий.

В число этих технологий входит холодный ресайклинг – методика объемного проектирования асфальтобетонных смесей, устройство тонких слоев износа, использование геосинтетических материалов, применение щебеночно-мастичного асфальтобетона, сообщается на сайте правительства в Пензенской области.

На данный момент в Амурской области ремонтируют 27 км трассы Благовещенск – Гомелевка. Это самый протяженный участок региональной дороги в истории области, который будет выполнен в течение одного сезона. Для амурчан эта дорога важна, так как она соединяет все южное транспортное направление со столицей Приамурья.

«При реализации дорожного нацпроекта делаем упор на новые технологии. Помимо зарекомендовавших себя щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15 и разметки холодным пластиком здесь будет применена стыковочная битумно-полимерная лента. Основной особенностью применения соединительных лент на битумной основе является уменьшение водопоглощающей способности покрытия на шовных участках и снижение риска появления трещин в конструкционных материалах. Будем экспериментально внедрять для региона новые технологии и отслеживать их эффективность в наших климатических условиях», – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Дмитрий Лучников.

Отмечается, что технология холодного ресайклинга самая распространенная из перечня наилучших. Ее применяют во многих субъектах-участниках нацпроекта. Суть технологии состоит в следующем: верхний слой дорожного покрытия фрезеруют, в полученную массу вводят добавки, затем смесь укладывают в основание дороги и уплотняют. В Белгородской области таким образом ремонтируют самый протяженный участок в этом сезоне – автодорогу, связывающую села Потудань и Роговатое в Старооскольском городском округе. Ее протяженность составляет 17,6 км.

Этот же метод применяется при ремонте 7-километрового участка трассы Мазикино – Шеино, которая связывает между собой несколько сел Корочанского района. Дорога была в многочисленных выбоинах и глубоких ямах, поэтому обычный ремонт здесь не будет эффективен.

«Так мы экономим материал и готовим прочное основание. Технология надежная и очень хорошо себя зарекомендовала», – рассказал генеральный директор подрядной организации Владимир Кузнецов.

В Ставропольском крае при ремонте участка трассы Безопасное-Подлесное (8,5 км) в асфальтобетонное покрытие укладывают полиэфирную георешетку. Она выполнена из полимерного сырья в виде рулона с сетчатой структурой. Это позволит новому асфальтобетонному покрытию выдерживать перепады температур и повышенную динамическую нагрузку за счет ее равномерного распределения. Таким образом, георешетка играет роль армирующей прослойки между слоями асфальтобетона.

«Благодаря применению новых технологий в дорожном строительстве возрастает прочность и жесткость нового дорожного полотна, увеличивается межремонтный срок и срок эксплуатации автодорог даже с высокой интенсивностью движения», – прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.

Ранее сообщалось, что аудиторы Счетной палаты в 2021 году проверят использование федеральных бюджетных трансфертов на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» за 2019-2020 годы и истекший период 2021 года.

Напомним, повышение качества дорожных работ – один из приоритетов национального проекта «Безопасные качественные дороги». С этой целью утвержден и функционирует Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в котором уже содержится 789 наименований материалов, около 250 конструкций и 360 технологий.

Всего в 2021 году в 84 субъектах Российской Федерации в нормативное состояние приведут более 5,3 тыс. объектов общей протяженностью 15,5 тыс. км.

В 2021 году на территории Пензенской области в рамках национально проекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать около 140 км автодорог регионального и местного значения. Все материалы, используемые при ремонте автомобильных дорог, полностью соответствуют требования таможенного союза. При ремонте покрытия проезжей части на большинстве объектов применяется щебеночно – мастичный асфальтобетон ЩМА-15.

Щебеночно-мастичный асфальтобетон, отличает повышенные показатели упругости, водостойкости и сдвигоустойчивости. Использованные при изготовлении материала стабилизирующие компоненты делают покрытие шероховатым и стойким к расслаиванию. Покрытие из ЩМА обладает высокими показателями износостойкости даже при использовании шипованных шин, и предохраняет дорогу от возникновения колеи.