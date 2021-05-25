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Китай призвал проявить сдержанность в ситуации с самолетом Ryanair
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Пекин призывает к сдержанности и не допущению эскалации вокруг ситуации с экстренно севшим в аэропорту Минска самолетом Ryanair, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. К настоящему моменту обстоятельства инцидента все еще неясны. Прежде чем будут установлены факты и истинная картина (произошедшего), все стороны должны проявлять сдержанность и избегать эскалации», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Полеты над Белоруссией ранее остановили немецкая Lufthansa, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландская KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании, французская Air France и финская Finnair.
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Очевидцы рассказали о реакции Протасевича на посадку самолета в Минске
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Один из создателей Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич был очень напуган, когда понял, что самолет Ryanair экстренно начал садиться в Минске, рассказали пассажиры.
«ОМОН вошел и задержал (Протасевича)», – заявил один из пассажиров, передает РИА «Новости» со ссылкой на литовский портал Delfi.
По словам пассажира, сотрудники ОМОН проверяли чемоданы и задержали Протасевича. Он отметил, что на глазах у других пассажиров физического насилия силовики не применяли. «Перед нами избиений не было. Он был очень испуган. Я смотрел ему в глаза, было очень грустно», – добавил очевидец.
Еще один пассажир сообщил, что их не информировали, по какой причине обыскивали. Другая пара рассказала, что они видели истребители.
«С истребителями нас посадили в Минске, с ними же проводили до Литвы. Когда он услышал, что самолет совершает посадку в Минске, на него было страшно смотреть», – рассказала женщина.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
«Он сказал, что ему грозит смертная казнь. Мы с его девушкой пережили весь процесс ожидания. Она стояла рядом, мы думали, чем помочь. Но ситуация была такая, что ничего нельзя было сделать», – сказал другой пассажир.
Еще одна пассажирка рейса написала в Instagram, что сразу после объявления о посадке в Минске Протасевич подошел к членам экипажа и уговаривал их не сажать самолет в белорусской столице. По ее словам, мужчина назвал себя беженцем и заявил, что белорусские власти его убьют. В ответ пилоты заявили, что обязаны подчиниться, так как их авиакомпания связана международными обязательствами.
Пассажирка также опубликовала несколько фото из аэропорта Минска и заявила, что местные силовики относились к ним, как «к заключенным».
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, в связи с чем СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над Белоруссией. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
Протасевич заявил о сотрудничестве со следствием
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Задержанный накануне основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич в видеообращении заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации беспорядков в Минске.
Также Протасевич отметил, что у него нет проблем со здоровьем. «Я нахожусь в СИЗО № 1 Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или какими-либо другими органами, у меня нет, отношение ко мне со стороны сотрудников максимально корректное и по закону», – сказал Протасевич в видео.
По его словам, он сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпаниям осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
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Захарову шокировала реакция Запада на инцидент с лайнером Ryanair в Минске
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии и напомнила ЕС об аналогичных случаях в Австрии и на Украине.
«Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии «шокирующим», – написала Захарова в Facebook.
По ее словам, «жизнь «цивилизованных демократий по траектории «quod licet Iovi, non licet bovi» («Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку») давно не актуальна в связи с утратой некогда лидировавшими истинно лидерских качеств». Как отметила дипломат, «кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали».
«Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других», – добавила Захарова.
Она добавила, что «использование информационно-политических кампаний для формирования через СМИ соответствующего восприятия уже должного эффекта не приносит – Сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведенные «блюстителями порядка и хранителями морали».
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
Авиаэксперт оценил обвинения в адрес Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции
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«Если международное сообщество захочет закрыть важнейший транзитный маршрут и облетать Белоруссию, тратя на это дополнительные деньги, то ее могут изолировать», – заявил газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Так он прокомментировал заявление ИКАО о подозрении властей Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции, которая определяет основные принципы работы международной гражданской авиации.
«С точки зрения авиационных норм и международных правил Белоруссия ничего не нарушила. Напротив, Минск выполнил свои обязательства перед международным сообществом. Белоруссия как член ИКАО – организации, которая является структурой ООН – отвечает перед международным сообществом за безопасность полетов гражданских воздушных судов в своем воздушном пространстве», – отметил авиаэксперт, главный редактор портала Avia.Ru Роман Гусаров.
«Соответственно, если у белорусских властей и спецслужб была информация о том, что самолету и пассажирам что-то угрожает, они были обязаны предпринять все меры по обеспечению безопасности и предотвращению возможного теракта. Поэтому с формальной точки зрения претензий к Минску быть не может», – продолжил эксперт.
«Но в этом деле есть политическая составляющая, – добавил Гусаров. – Институты международного права в последние годы очень быстро разрушаются и различные рестрикции принимаются по праву сильного. Поэтому ИКАО окажется под серьезным политическим давлением, и я не исключаю любого развития ситуации».
«В то же время я не знаю прецедентов исключения каких-либо стран из ИКАО. Белоруссия – небольшое государство с небольшой авиацией, но при этом – большая транзитная страна для российских, европейских и азиатских авиакомпаний, – отметил авиаэксперт. – Если международное сообщество хочет закрыть важнейший транзитный маршрут и облетать Белоруссию, тратя на это дополнительные деньги, то ее могут изолировать.
У нас уже есть закрытая зона на юго-востоке Украины. Если к ней добавится Белоруссия, то как в таком случае летать из Европы в Азию? Через Северный полюс?».
«Думаю, авиационное сообщество и бизнес выступят против таких действий, – убежден собеседник. – А вот политики мыслят иначе. Но, скорее всего, против Белоруссии будут введены политические санкции, а ИКАО, надеюсь, останется в стороне от политических споров».
Ранее Соединенные Штаты поддержали созыв скорейшего заседания Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для рассмотрения принудительного изменения направления полета самолета авиакомпании Ryanair между двумя странами ЕС. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic в свою очередь объявила о решении не летать над территорией Белоруссией, заявил министр сообщения (транспорта) республики Талис Линкайтс.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair, а руководство Белоруссии немедленно объясниться. В ИКАО заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (Конвенции о международной гражданской авиации).
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть возможность введения санкций против белорусских властей, включая запрет полетов белорусских авиалиний в страны Евросоюза.
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС признать воздушное пространство Белоруссии небезопасным для гражданской авиации, а также запретить самолетам белорусской национальной компании «Белавиа» приземляться в аэропортах стран ЕС и стран НАТО. Латвия предложила закрыть небо Белоруссии для всех международных рейсов.
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске «не останется без последствий», в понедельник на саммите Евросоюза в Брюсселе европейские лидеры намерены обсудить возможное расширение санкций против Белоруссии.
Варшава потребовала от Минска немедленно освободить Романа Протасевича, а также Анжелику Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов. Париж указал на недопустимость угона самолета, призвав к немедленному расследованию действий белорусских властей вместе с ЕС и ИКАО. Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал Белоруссии «четкие последствия» со стороны ЕС. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил принятием мер ЕС «против белорусского диктатора Лукашенко и его режима».
О «серьезных последствиях» Минск предупредил и Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком». Афины сочли приземление борта Ryanair в Минске «актом государственного авиапиратства». Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал происшествие с самолетом Ryanair опасным инцидентом, требующим международного расследования.
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Глава Еврокомиссии выступила с нападками на Россию и Белоруссию
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Россия «бросает вызов ценностям» ЕС, а Белоруссия «атакует» суверенитет Европы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
На пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе она отметила, что Россия – это «самый большой сосед» ЕС, они «тесно связаны, остаются соседями и важными торговыми партнерами». Фон дер Ляйен признала, что Москва является важным «игроком в решении глобальных вызовов». В связи с этим главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля «попросили представить отчет по России», в свете которого Брюссель «посмотрит на отношения» с Москвой. Глава Еврокомиссии утверждает, что Москва якобы «бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путем саботажа, дезинформации и кибератак».
Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что по итогам первого дня саммита «было единогласное осуждение угона самолета» в Белоруссии. Инцидент с посадкой борта Ryanair в Минске она назвала «атакой на демократию, свободу выражения и суверенитет Европы». По ее словам, требуется «сильная ответная реакция». В связи с этим «будут введены санкции не только против физических лиц, но и против бизнеса и экономических компаний, которые финансируют режим», передает ТАСС.
«Евросоюз заморозил программу инвестиционной помощи в 3 млрд евро. Эта программа будет разморожена после демократизации Белоруссии», – заявила она, не уточняя, что именно Брюссель под этим подразумевает.
Глава Евросовета Шарль Мишель обещал, что ЕС, несмотря на все санкции и решение о фактическом сворачивании авиасообщения, будет «продолжать поддерживать гражданское общество Белоруссии».
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Он осудил инцидент с Ryanair. «Это угроза для безопасности гражданской авиации… Мы не приемлем попыток сыграть в русскую рулетку с жизнью ни в чем неповинных граждан. То, что произошло, неприемлемо, наша реакция соответствует серьёзности произошедшего», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала.
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Названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair
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«Ужесточение санкционных мер в отношении Минска приведет к дальнейшему сближению Белоруссии с Россией. Но Брюссель не хотел бы этого», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя решение лидеров стран ЕС обсудить возможное расширение санкций против Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair.
«Решение Евросоюза о санкциях в отношении Белоруссии будет зависеть от того, какая из версий произошедшего будет принята в качестве наиболее достоверной. Пока в этом деле существует много неясностей. В частности, какова была последовательность действий сторон, кто запросил посадку, была ли она добровольной или вынужденной, как этот инцидент связан с судьбой Романа Протасевича и так далее», – отметил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«С одной стороны, есть версия белорусского руководства о том, что подозрения относительно бомбы в самолете были серьезными, и самолет посадили по просьбе пилота, а не по приказу руководства Белоруссии. С другой стороны, рассматривается альтернативная версия произошедшего, характеризующая инцидент как угон самолета и акт государственного терроризма со стороны белорусских властей», – пояснил политолог.
И если Евросоюз примет вторую версию за основу, то в отношении Белоруссии будут приняты серьезные меры, считает собеседник. «Могут быть введены как персональные санкции против отдельных чиновников, которые участвовали в задержании самолета, так и всеобъемлющие санкции со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО)», – уточнил Кортунов.
Однако, по словам эксперта, для принятия объективного решения ЕС может потребоваться дополнительное разбирательство, в результате чего вопрос о санкциях может быть отложен. «При этом отдельные страны могут принять свои национальные санкции: ввести индивидуальные финансовые ограничения в отношении белорусских силовиков или сократить количество дипломатических работников посольств. Этот вариант будет самым мягким в отношении Белоруссии», – полагает собеседник.
Кроме того, по мнению Кортунова, многое будет зависеть от поведения белорусской стороны – будет ли она готова предоставить международному сообществу какую-то новую информацию по этому делу или нет.
Политолог также не исключает и разногласий внутри ЕС. «Если говорить о традиционной позиции Европы, то на принятии самых жестких мер будут настаивать Польша, Литва и другие страны Балтии. Они постараются возложить на Александра Лукашенко ответственность за произошедшее и будут добиваться расширения санкций в отношении Белоруссии. В свою очередь страны «старой Европы», как правило, менее склонны к радикальным шагам», – отметил Кортунов. Также, по словам эксперта, все понимают, что ужесточение мер в отношении Минска приведет к дальнейшему сближению Белоруссии с Россией. «Этого в Европе не хотят, потому данное обстоятельство может стать сдерживающим фактором», – добавил он.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Что касается реакции России, то и здесь многое будет зависеть от того, какую версию событий Москва примет в качестве основной. «Если Россия будет солидаризироваться с официальной белорусской версией, а для этого есть все предпосылки, то любые антибелорусские действия будут рассматриваться как необоснованные и политически мотивированные. Если кто-то вынесет этот вопрос на обсуждение в Совет Безопасности ООН, то Россия воспользуется правом вето», – заключил эксперт.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair, а руководство Белоруссии немедленно объясниться. В ИКАО заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (Конвенции о международной гражданской авиации).
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть возможность введения санкций против белорусских властей, включая запрет полетов белорусских авиалиний в страны Евросоюза.
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС признать воздушное пространство Белоруссии небезопасным для гражданской авиации, а также запретить самолетам белорусской национальной компании «Белавиа» приземляться в аэропортах стран ЕС и стран НАТО. Латвия предложила закрыть небо Белоруссии для всех международных рейсов.
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске «не останется без последствий», в понедельник на саммите Евросоюза в Брюсселе европейские лидеры намерены обсудить возможное расширение санкций против Белоруссии.
Варшава потребовала от Минска немедленно освободить Романа Протасевича, а также Анжелику Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов. Париж указал на недопустимость угона самолета, призвав к немедленному расследованию действий белорусских властей вместе с ЕС и ИКАО. Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал Белоруссии «четкие последствия» со стороны ЕС. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил принятием мер ЕС «против белорусского диктатора Лукашенко и его режима».
О «серьезных последствиях» Минск предупредил и Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком». Афины сочли приземление борта Ryanair в Минске «актом государственного авиапиратства». Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал происшествие с самолетом Ryanair опасным инцидентом, требующим международного расследования.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддерживают созыв скорейшего заседания Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для рассмотрения принудительного изменения направление полета самолета авиакомпании Ryanair между двумя странами ЕС.
В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заявили, что вынужденная посадка самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске может противоречить Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция).
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы.
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В Белоруссии обнародовали требования угрожавших взорвать самолет Ryanair
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Департамент минтранса Белоруссии сообщил, что угрожавшие взорвать самолет Ryanair требовали в письме, чтобы ЕС прекратил поддерживать действия Израиля.
«Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом», – зачитал письмо, которое пришло на электронную почту Национального аэропорта Минск, директор Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артем Сикорский. Об этом сообщает Sputnik.
В минтрансе отметили, что авторы сообщения грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан.
Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла шокирующей реакцию Запада на инцидент и напомнила ЕС об аналогичных случаях в Австрии и на Украине.
Британия рассмотрит санкции против «Северного потока – 2» из-за инцидента с самолетом Ryanair
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Лондон рассмотрит возможность введения санкций против «Северного потока – 2» из-за инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, заявил глава британского МИДа Доминик Рааб.
«Был упомянут «Северный поток – 2» и другие возможности [для оказания санкционного давления]. Мы рассмотрим этот вопрос и проконсультируемся с нашими партнерами, чтобы понять то, на какие дальнейшие шаги они также готовы пойти», – отметил Рааб, отвечая на вопрос своего однопартийца, главы комитета по иностранным делам Палаты общин Тома Тугендхата, передает ТАСС.
Тугендхат спросил главу Форин оффиса, готово ли британское правительство «сделать следующий шаг», отвечая на действия белорусских властей, и ввести санкции против «Северного потока – 2», а также газопровода «Ямал – Европа», который, по словам Тугендхата, является источником финансирования для белорусского правительства, так как проходит через территорию республики.
Ранее Британия первой в Европе отказалась принимать рейсы «Белавиа» и обязала свои авиакомпании облетать Белоруссию.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
Латвия высылает из страны посла и всех белорусских дипломатов
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Латвия в ответ на действия Белоруссии высылает посла республики и всех дипломатов.
«В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах Белоруссии для информирования об идентичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений», – сделали сообщение в МИД Латвии, сообщает РИА «Новости».
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Напомним, послу Латвии и другим сотрудникам посольства предложено покинуть Белоруссию после оскорбления государственного флага республики в Риге. Вместо государственного флага Белоруссии на Чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией.
Накануне борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпаниям осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
Консул России встретился с родителями задержанной в Минске спутницы Протасевича
Консул России встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, российские дипломаты надеются на то, что в скором времени смогут получить консульский доступ к задержанной.
«Хотели бы отметить, что консул встречался с родителями гражданки Сапега, которым был рекомендован адвокат на случай необходимости оказания квалифицированной юридической помощи. Находимся с ними в постоянном контакте. Посольством был также направлен соответствующий запрос в компетентные органы Республики Беларусь по гражданке Сапега. В настоящее время нами получено уведомление о ее задержании. Взаимодействуем по данному вопросу с белорусской стороной. В ближайшее время ожидаем получить консульский доступ к задержанной», – говорится в сообщении посольства в Facebook.
Также в посольстве назвали «очередным враньем» сообщения о том, что консул якобы не помогает россиянке Сапеге.
По данным Европейского гуманитарного университета, россиянку Софию Сапега, которая летела вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, задержали в Минске.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
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Латвия заменила флаг Белоруссии на ЧМ по хоккею
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Вместо государственного флага Белоруссии на Чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией, сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.
Флаги стран – участниц чемпионата мира по хоккею установлены в центре Риги – на улице Бривибас.
«Подняли флаг Беларуси, который мне доверили политические беженцы», – цитирует Стакиса РИА «Новости».
Сборная Белоруссии принимает участие в ЧМ по хоккею, который проходит в Риге.
Накануне борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
В Польше заявили о «причастности» россиян к инциденту с самолетом Ryanair
К инциденту с посадкой самолета Ryanair в Минске могут быть причастны россияне, но эта информация не подтверждена, заявил депутат Европарламента, глава делегации по вопросам отношений с Белоруссией Роберт Бедронь.
«Я хотел бы с вами поделиться информацией, которая доходит до нас – до Европейского парламента, которая еще не до конца подтверждена. Похоже, за Романом Протасевичем следили агенты КГБ. Вероятно, что Роман Протасевич долгое время находится под вниманием разведывательных служб Белоруссии, а также России», – сказал Бедронь, передает РИА «Новости».
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
По его словам, «агенты КГБ были на борту самолета и покинули его после посадки в Минске». «Это, вероятно, в том числе граждане России, которые остались в Минске после посадки. Много информации на это указывает. Это еще надо уточнить, дипломатические службы Европейского союза изучают этот вопрос», – добавил Бедронь.
Ранее глава Ryanair выразил мнение, что на совершившем посадку в Минске самолете компании находились сотрудники белорусского КГБ.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
Захарова: Минск поднял истребитель из-за близости Белорусской АЭС
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Министерство иностранных дел России внимательно следит за ситуацией вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair. Москва считает, что действия Белоруссии соответствовали международным нормам, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.
«По официальным сообщениям белорусской стороны, посадка произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности по решению командира экипажа из-за угрозы террористического акта. Действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам. Истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учетом нахождения поблизости Белорусской АЭС», – сказано в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Захарова отметила, что МИД принял к сведению информацию о задержании белорусскими спецслужбами одного из основателей Telegram-канала «NEXTA» Романа Протасевича, который находился на борту и оказался в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности.
«Считаем данный вопрос внутренним делом Белоруссии. Есть информация, что, кроме Протасевича, на борт самолета не вернулась гражданка России. По данному вопросу Посольство России в Минске находится в контакте с ее родственниками и белорусскими властями и готово оказать консульскую помощь», – добавили в ведомстве.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
При этом, по словам Захаровой, «вызывает удивление скоординированная реакция на эти события представителей ряда западных стран и международных организаций, включая ЕС, НАТО и ОБСЕ».
«Они требуют отпустить задержанного Протасевича и ввести максимально жесткие дополнительные санкции против Белоруссии и авиакомпании «Белавиа». Хотелось бы напомнить, что на подобные события, происходившие ранее в других странах, они реагировали по-другому. А таких примеров было немало», – отмечается в комментарии дипломата.
Захарова привела в качестве примера несколько подобных инцидентов, в частности, когда в 2013 году по требованию спецслужб США, охотившихся тогда за экс-агентом ЦРУ Эдвардом Сноуденом, был принудительно посажен в Вене и досмотрен самолет Президента Боливии, который летел из Москвы.
В 2004 году США вынудили приземлиться в аэропорту Палм-Бич следовавший по маршруту Москва-Барбадос-Аспен личный борт бывшего первого замминистра финансов России, а впоследствии сенатора Андрея Вавилова, которого подвергли многочасовому допросу. В 2012 году Турция с помощью истребителей посадила самолет Москва – Дамаск, обыскав судно и изъяв его груз, уточнили в министерстве.
«Объектами вынужденных посадок становились и белорусские лайнеры. В 2016 году самолет «Белавиа», вылетевший из киевского аэропорта, за 50 км до входа в белорусское воздушное пространство был вынужден по требованию украинского диспетчера, угрожавшего поднятием в случае отказа боевых истребителей, вернуться в аэропорт вылета для снятия активиста «Антимайдана» А.Мартиросяна. По схожему сценарию украинские спецслужбы планировали в 2019 году захватить «вагнеровцев» – с помощью экстренной посадки в Киеве самолета из Минска в Стамбул. К счастью, эта операция СБУ провалилась», – напомнили в МИД России.
При этом, подчеркнула Захарова, «характерно, что все указанные акции совершались намеренно, в нарушение норм международного права. Реакция Запада на них практически отсутствовала, никто из виновных так и не понес наказания».
«Обращаем внимание на заявление официального представителя МИД Белоруссии, который выразил готовность Минска к максимальной транспарентности в данном вопросе, включая предоставление материалов и допуск международных экспертов», – говорится в комментарии.
Москва призывает западных партнеров воздержаться от применения «двойных стандартов» и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию».
Накануне борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил кстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпания осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
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Лукашенко выступит с обращением в связи с инцидентом с Ryanair
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с заявлением по поводу последних событий, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».
«Завтра Лукашенко обратится с заявлением по поводу всего происходящего», – сообщает Telegram-канал «Пул первого», уточняя, что президент Белоруссии «первый расставит все по местам».
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпаниям осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
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Литва отказалась пропускать летящие через Белоруссию рейсы
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Литва не будет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересекать воздушное пространство Белоруссии, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на премьера страны Ингриду Шимоните.
«Запрещено прибытие в аэропорты Литвы самолетов, маршрут полета которых проходит через воздушное пространство Белоруссии», – отмечается в постановлении правительства. Кабмин также запретил вылет из литовских аэропортов самолетов, которые в полете намерены пересечь воздушное пространство соседней страны, передает ТАСС.
Как в свою очередь заявил министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис, запрет на использование аэропортов республики для полетов над Белоруссией вступит в силу с 03.00 вторника, 25 мая. В то же время он указал, что авиакомпании LOT (Польша), Wizz Air (Венгрия) и AirBaltic (Латвия) уже добровольно приняли решение избегать воздушного пространства Белоруссии, передает РИА «Новости».
Одновременно МИД Литвы рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию. «Принимая во внимание инцидент 23 мая, когда пассажирский самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, был вынужден приземлиться, что создало угрозу безопасности и угрозу жизни граждан, министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам Литвы не ездить в Республику Беларусь и призывает всех граждан Литвы, находящихся в Белоруссии, покинуть страну», – говорится в сообщении МИД республики.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.