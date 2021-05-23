В Крыму отреагировали на выдвинутое Киевом условие по подачи воды

Условия, выдвинутые Украиной по возобновлению поставок воды по Северо-Крымскому каналу, возмутительны, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

«Безусловно, никакой торг в этом вопросе не уместен. В конечном счете, Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило», – приводит его слова РИА «Новости».

Как отметил Молохов, рассуждения представителей киевской власти о питьевых проблемах в Крыму отражают общий уровень деградации украинской внешней политики. «Не Крым получит Киев в результате своего людоедского шантажа, а от мертвого осла уши, в лучшем случае–- дырку от бублика», – заключил он.

Накануне пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации».

Между тем во вторник председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что после смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова.

О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент России Владимир Путин.