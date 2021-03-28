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Пашинян объявил об уходе в отставку в апреле

28 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:14  |  vz.ru
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Россияне освоили рискованный способ заработка

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В России наблюдается настоящий бум инвестирования в ценные бумаги. Еще никогда фондовый рынок не привлекал так много россиян. Однако регуляторы уже бьют тревогу: новички допускают слишком много ошибок при вложении своих сбережений в акции.  Подробности...
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Как России и Китаю реагировать на приглашение Байдена

Джо Байден дал понять, в какой сфере готов сотрудничать с Москвой Ken Cedeno /Cnp/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. США этим признают, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Так стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США? Подробности...
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Военную мощь Крыма усилят десантники

Воздушно-десантные войска в последнее время усиливают свою мощь Евгений Биятов/РИА Новости
Глава Минобороны анонсировал ряд изменений в структуре Воздушно-десантных войск. В частности, речь идет о перемещении целой десантно-штурмовой бригады из Волгограда в Феодосию. Почему это подразделение переводится именно в Крым, какие задачи оно будет решать на полуострове – и как это связано с изменениями, происходящими в целом в ВДВ России? Подробности...
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Крым сделал шаг к наказанию Украины за водную блокаду

Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров могут ответить за блокаду Крыма Максим Никитин/ТАСС
Крым решил предъявить иск по водной блокаде к трем гражданам Украины, причастным к ее организации. Среди них – два бывших депутата Верховной рады и один действующий. По мнению юристов, перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако подача иска может принести России значительную политическую выгоду. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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МАГАТЭ нанесло Литве удар в спину

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
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Новый миропорядок надо устанавливать вместо войны

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Андрей Сорокин, Публицист
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Картины Евгении Васильевой не стоит закидывать помидорами

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Мы злимся на Евгению Васильеву вовсе не потому, что она оскорбляет искусство и «храм» – Никас Сафронов там куда оскорбительнее. Проблема Васильевой в том, что она – в плане творчества наивная любительница – имеет время, деньги, силы, желание делать что ей нравится. Подробности...
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    Крым сделал шаг к наказанию Украины за водную блокаду

    Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров могут ответить за блокаду Крыма    28 марта 2021, 15:18
    Фото: Максим Никитин/ТАСС
    Текст: Алексей Нечаев

    Крым решил предъявить иск по водной блокаде к трем гражданам Украины, причастным к ее организации. Среди них – два бывших депутата Верховной рады и один действующий. По мнению юристов, перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако подача иска может принести России значительную политическую выгоду.

    В воскресенье стало известно о том, что иск по водной блокаде Крыма предъявят трем гражданам Украины. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, действия лиц, причастных к блокаде Крыма, должны квалифицироваться как попытка геноцида. Предварительную сумму ущерба оценили в 1,47 трлн рублей.

    «Сначала мы подготовим иск и обратимся в суд, а затем и в международные инстанции, с иском по водной блокаде, устроенной Украиной. При этом параллельно ведется работа по оценке ущерба от энергетической и транспортной блокад. Итогом этой работы также станут подготовленные иски», – сказал Константинов РИА «Новости».

    По его словам, речь идет как о бывших депутатах Верховной рады Украины Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, так и действующем – Мустафе Джемилеве. При этом двое последних также являются лидерами признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*». В свою очередь постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов сообщил о подготовке официального обращения в ООН.

    При этом ранее, в феврале, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал страны Запада и международные организации высказаться по организованной Киевом водной блокаде полуострова. А в январе Гемпель пригласил на полуостров комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович, чтобы показать ей последствия водной блокады региона, устроенной Киевом.

    Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент России Владимир Путин.

    По мнению эксперта по международному праву, профессора МГИМО Дмитрия Лабина, единственный вариант, куда Крым может предъявить иск – это в суд общей юрисдикции, так как ответчиками являются физические лица, причем иностранные. «Но перспектива такого иска представляется довольно слабой, потому что предмет спора находится за пределами юрисдикции России. Если у этих граждан есть имущество на территории Крыма – тогда перспективы иска становятся лучше. Но даже если у трех физических лиц есть какие-то земельные участки и вещи индивидуального использования – это несопоставимо с суммой иска», – сказал собеседник.

    Юрист также отметил, что в данном случае и международное гуманитарное право не может быть задействовано, поскольку Украина и Россия не находятся в состоянии вооруженного конфликта. «А если мы говорим о материальном праве с публичной составляющей, тогда защитой интересов граждан следует заниматься не на уровне региона, а на уровне центральной власти, потому что субъектом международного права является Российская Федерация», – считает Лабин.

    В то же время юрист-международник Виталий Золочевский видит главную задачу крымских властей в том, чтобы «дойти до международных судов по вопросу блокады полуострова в обеспечении водой». «Чтобы дойти, например, до Европейского суда по правам человека, необходимо пройти все необходимые судебные инстанции в национальных судах, и только потом возможно обращение в ЕСПЧ», – пояснил эксперт.

    «Учитывая, что группа лиц, обозначенных в иске крымских властей, по данным СМИ, является инициаторами крымской блокады, то подача такого иска вполне логична.

    В последующем ЕСПЧ не сможет игнорировать очевидные факты, и такие судебные иски полностью оправданы. И в будущем положительные решения международных судов по данным искам позволят привлечь к материальной ответственности Украину как государство», – прогнозирует юрист.

    В свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов видит в действиях властей Крыма «ответ на те многочисленные иски, которые выдвигаются украинской стороны против России». «Для представителей Киева это давно сложившаяся практика, и теперь российская сторона, видимо, решила обратить против Украины это политическое оружие», – рассуждает Кортунов.

    «Конечно, если предположить, что у фигурантов дела есть какие-то активы в России, тогда их ожидают серьезные юридические последствия. Хотя, наверное, они и так понимают, что им в Россию лучше не соваться», – добавил политолог.  

    Между тем эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко считает, что действия крымских властей могут принести не столько экономическую выгоду, сколько политическую. «Политическая выгода будет большой, потому что она как минимум позволит поляризовать мнение людей на Украине. Там ведь много рационально мыслящих людей, которые понимают, что попытка задушить около двух миллионов людей – антигуманна и не имеет объяснений с точки зрения якобы желания властей Украины вернуть Крым», – указывает эксперт.

    «Поэтому я бы рекомендовал властям Крыма действовать активнее, создавать более серьезные списки, интенсивнее работать с прессой и новыми медиа. Да, до финансовых побед и значительных штрафов дело вряд ли дойдет, но политический эффект здесь трудно переоценить», – убежден Ткаченко.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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