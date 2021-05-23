На Украине двое граждан Израиля пострадали при стрельбе

На Украине двое израильских граждан получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в Умани в Черкасской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции.

«Следователи открыли уголовное производство по факту хулиганства в Умани, где двое израильтян получили ранения, и были госпитализированы в больницу. Полицейские устанавливают личность причастного к преступлению», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел 22 мая, правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который сбежал с места преступления до приезда полиции.

Накануне сообщалось, что трое человек оказались в больнице после драки со стрельбой возле торгового центра в Волгограде, проводится проверка.