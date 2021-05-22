При перестрелке у ТЦ в Волгограде пострадали три человека

В России создали самостоятельно воюющих боевых роботов

Боевые роботы с искусственным интеллектом, способные воевать самостоятельно, созданы в России, сообщил министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу в рамках марафона «Новое знание».

«Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать», – передает его слова РИА «Новости».

«Я не могу обойти и то, что называется оружие завтрашнего дня. Здесь тоже идет большая работа», – добавил Шойгу.

Говоря о новейших боевых комплексах «Пересвет» Шойгу вспомнил знаменитую киносагу «Звездные воны».

«Раньше, вы помните, это была фантастика 20 лет назад – лазерными мечами в фантастических фильмах кто-то с кем-то сражался. Сегодня это действительность, и это комплексы «Пересвет», которые, с одной стороны, уже стоят на вооружении, а с другой – они не прекратили своего движения в развитии. Потому что там очень большое поле деятельности науки», – приводит слова министра ТАСС.

В апреле сообщалось, что первое подразделение, оснащенное 20 ударными роботами, будет создано в армии России, в ближайшее время в военном исследовательском центре будут отработаны формы его применения.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему искусственный интеллект имеет для военной области принципиальное значение и какое именно оружие будет оснащено им в первую очередь.