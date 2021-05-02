Патриарх Кирилл указал на «ущербность бытия» в киберпространстве Мишустин указал на плодотворное взаимодействие РПЦ и государства 2 мая 2021, 04:47 Текст: Антон Антонов

Глава российского правительства Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи. Текст поздравления опубликован на сайте кабмина. Премьер отметил, что «Русская православная церковь, как и много веков назад, является хранительницей традиций нашего народа». Он подчеркнул, что под предстоятельством патриарха Кирилла церковь проводит значительную «социальную, просветительскую и миротворческую» работу. Мишустин отдельно поблагодарил РПЦ за помощь в борьбе с коронавирусом. Премьер указал на важность того, что «плодотворное взаимодействие» церкви и государства «служит на благо развития и процветания России». Он пожелал патриарху, православным и «всем, кто отмечает Пасху Христову, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия». Напомним, патриарх Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым. Он возглавил крестный ход во время пасхального богослужения в кафедральном храме Христа Спасителя. Глава российского государства Владимир Путин посетил храм Христа Спасителя, где традиционно встречает праздник Светлой Пасхи.

Мишустин помог баскетболистам ЦСКА успеть на матч Евролиги в Турции 29 апреля 2021, 11:50 Текст: Алина Назарова

Баскетболисты ЦСКА смогли принять участие в решающем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги против турецкого «Фенербахче» благодаря личному вмешательству премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил президент ЦСКА Андрей Ватутин. «Хочу отдельно поблагодарить премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Из-за всем известных сложностей с перелетами между Россией и Турцией по независящим от нас причинам чартер ЦСКА не получил вовремя разрешение на вылет, команда несколько часов находилась в Шереметьево, теряя драгоценное время. А если бы мы не прилетели на третью игру, то по правилам Евролиги получили бы техническое поражение со счетом 0:20. Только личное вмешательство Михаила Владимировича помогло быстро решить этот вопрос», – сказал Ватутин, передает ТАСС. В среду ЦСКА обыграл «Фенербахче» со счетом 85:68 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги и девятый раз подряд вышел в «Финал четырех». Армейцы являются четырехкратными победителями турнира. Он отметил турецкую команду, которая проявила характер, несмотря на серьезные проблемы с составом. «Поздравляю всех, ЦСКА снова там, где и хотел быть, жаль, что «Финал четырех» пройдет без болельщиков. Хочу отметить «Фенербахче», несмотря на все сложности, турецкая команда билась. Серия могла бы завершиться иначе или просто продлиться, но случилось то, что случилось, и мы празднуем успех», – отметил президент ЦСКА. Напомним, Россия в середине апреля приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за распространения коронавируса в этих странах. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Священнослужитель рассказал, как освятить кулич и яйца дома 1 мая 2021, 16:42 Текст: Ксения Панькова

Если у человека нет возможности посетить храм и отстоять службу, то освятить праздничные яства можно самостоятельно в домашних условиях, сообщил протоиерей Андрей Громов, отметив, что достаточно пропеть пасхальный тропарь и покропить святой водой приготовленные к праздничному столу продукты. Освящение куличей положено проводить в Великую субботу, которая в этом году выпадает на 1 мая, с утра до позднего вечера. Освящать кулич можно и в сам пасхальный день, но лучше это сделать накануне торжества. Громов пояснил, что в храмах чин благословления куличей, пасх и яиц производится с прочтением специальных молитв и пением тропаря Великой субботы, сообщает «Вечерняя Москва». По его словам, тем, кто будет освящать продукты дома, достаточно пропеть пасхальный тропарь и покропить куличик, пасхальные яйца и другие яства, приготовленные к праздничному столу, святой водой. «Сделать это можно с помощью кропила – приспособления для разбрызгивания святой воды во время богослужения – либо рукой. Окуните пальцы в святую воду и крестообразно проведите ими по куличам и остальным продуктам. При этом необходимо проговаривать: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь», – пояснил он. Протоиерей отметил, что этого обряда достаточно, чтобы «Господь благословил праздничную трапезу». Ранее священник объяснил значение ритуальных блюд на Пасху. Как рассказал практикующий врач скорой помощи, иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сенчуков), крашеные яйца символизируют «начало жизни», есть куличи и творожные пасхи совсем не обязательно, это не имеет никакого значения для спасения души христианина. Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме 1 мая 2021, 13:55

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Текст: Вера Басилая

Церемония схождения Благодатного огня состоялась в Великую Субботу, 1 мая. В связи с пандемией коронавируса она прошла в Иерусалиме в условиях ограничений. «В субботу на церемонии схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в этом году участвовали 2,5 тыс. верующих, что значительно больше, чем в прошлом году, когда в храме в Великую Субботу находилось лишь ограниченное число священнослужителей и церемония проходила за закрытыми дверями», – цитирует РИА «Новости» директора департамента мировых религий в МИД Израиля Шарон Регев. В этом году православные паломники из-за рубежа в церемонии освящения огня не участвовали, так как границы Израиля с марта прошлого года остаются закрытыми для иностранцев. В самом Храме соблюдались коронавирусные ограничения. В отличие от прошлого года, в церковь Воскресения Христова (Гроба Господня) верующих пустили. Правда, непосредственно в храме святыню получили только местные жители. Израиль начнет принимать иностранных граждан, причем только вакцинированных, лишь с середины мая. Тем не менее Благодатный огонь получили официальные представители других государств. Они же передадут святыню делегациям из своих стран. «Несмотря на то, что аэропорт (имени Бен Гуриона) до сих пор закрыт для иностранцев из-за ограничений по коронавирусу, этом году Израиль разрешил делегациям из 11 стран... получить святой огонь в Иерусалиме и доставить его домой. Эти страны – Кипр, Болгария, Белоруссия, Молдавия, Украина, Россия, Румыния, Греция, Грузия, Польша и Казахстан», – заявила директор департамента мировых религий в израильском МИДе Шарон Регев. Благодатный огонь получила и делегация Фонда Андрея Первозванного. Его доставят в Москву спецбортом и привезут на пасхальное патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя. Кроме того, святыню развезут по 15 храмам Москвы. Все желающие могут забрать ее уже в субботу примерно с 20.30. «Мы рады, что в этом году верующие в регионах смогут получить частичку Благодатного огня практически сразу после его доставки в Москву. Надеемся, что пасхальная весть из Иерусалима порадует наших граждан и поможет преодолеть временные трудности, с которыми Россия, как и весь мир, столкнулась в период пандемии», – отметил председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин. В частности, святыню доставят к Пасхе и в ближайшие последующие дни в Сибирь и на Дальний Восток. Среди городов, в которые огонь отправится в первую очередь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Красноярск, Челябинск, Краснодар, Екатеринбург, Сыктывкар, Новосибирск, Кемерово, Мурманск, Саранск, Бийск, Ульяновск, Белгород, Воронеж, Нижний Новгород, Архангельск, Казань, Иркутск, Киров, Калуга, Ярославль, Тверь. Из некоторых регионов в Москву прибудут специальные чартерные рейсы, которые доставят Благодатный огонь на Пасхальное богослужение в столицы этих регионов. А в ряд регионов Благодатный огонь доставят регулярными рейсами авиакомпаний. В регионы, располагающиеся близко к Москве, Благодатный огонь доставляется автотранспортом. Информацию о храмах, в которые будет доставлен огонь, и в которых он в течение некоторого времени будет храниться, необходимо уточнять в епархиях Русской православной церкви. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют «чудом схождения Благодатного огня». Священник объяснил значение ритуальных блюд на Пасху 1 мая 2021, 10:45 Текст: Вера Басилая

Крашеные яйца символизируют «начало жизни», есть куличи и творожные пасхи совсем не обязательно, это не имеет никакого значения для спасения души христианина, заявил практикующий врач скорой помощи, иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сенчуков). «Дело в том, что все эти ритуальные блюда – творожные пасхи, куличи, крашеные яйца – это же символы, это не то чтобы что-то обязательное… Обязательно в Бога верить, причащаться и исповедоваться, быть крещеным – это вот обязательно (для верующего). А пища – она, как сказано в Писании, не приближает нас к Богу и не отдаляет от него. Это мы едим как символическую пищу», – цитирует РИА «Новости» иеромонаха Феодорита. По его словам, крашеные яйца едят на Пасху, потому что они символизируют «начало жизни», и потому что именно яйцо подарила ученица Христа Мария Магдалина неверующему императору Тиберию, которое затем само в его руках выкрасилось в красный цвет. Иермонах пояснил, что есть куличи и творожные пасхи не обязательно. «Допустим, у православных греков нет куличей – у них есть пасхальный пирог с яйцом… И пасху можно просто купить, творожную массу, если нет возможности ее сделать. Я лично ее делать сам не умею, поэтому мне либо кто-то ее дарит, либо я просто ее покупаю и ем», – заключил священнослужитель. Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации священникам на Пасху. Так, москвичам старше 65 лет следует участвовать в богослужениях дистанционно или на открытом воздухе, при этом представители духовенства должны находиться в защитных масках. В РПЦ заявили, что не видят оснований ограничивать посещение храмов на Пасху. Роспотребнадзор дал рекомендации священникам на Пасху 29 апреля 2021, 20:27

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Москвичам старше 65 лет следует участвовать в богослужениях дистанционно или на открытом воздухе, при этом представители духовенства должны находиться в защитных масках, рассказали в Роспотребнадзоре. «Роспотребнадзор рекомендовал лицам старше б5 участвовать в богослужениях в Москве дистанционно или на открытом воздухе, священникам – носить маски», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». В столице большинство храмов примут прихожан с учетом санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, то есть прежде всего необходимо будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 метра. На Пасху будут действовать те же требования Роспотребнадзора, что и на Рождество Христово, никаких специальных требований вводить не будут. Тем не менее столичное управление Роспотребнадзора рекомендовало гражданам встретить майские праздники дома и ограничить посещение массовых мероприятий. Как отметили в ведомстве, эпидемиологическая ситуация в Москве остается напряженной, а заболеваемость COVID-19 превышает среднероссийские показатели, в связи москвичам следует помнить «о сохраняющихся высоких рисках распространения» коронавиуруса. Ранее в РПЦ заявили, что не видят оснований ограничивать посещение храмов на Пасху. Напомним, в 2020 году в большинстве регионов России пасхальные богослужения в храмах РПЦ по требованию санитарных властей проходили без участия прихожан из-за эпидемии коронавируса. Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя 2 мая 2021, 00:23

Фото: RT на русском

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя в Москве, где традиционно встречает праздник Светлой Пасхи. На богослужении также присутствует мэр Москвы Сергей Собянин. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход во время пасхального богослужения в кафедральном храме Христа Спасителя. После крестного хода патриарх совершит пасхальную заутреню и божественную литургию, передает РИА «Новости». Крестный ход вокруг храма начинается около полуночи. Люди выходят из храма, двери закрываются. Обойдя храм, крестный ход возвращается к дверям, заканчивается колокольный звон и возникает минута тишины. Священник начинает пасхальную заутреню, первый раз возглашается «Христос воскресе!», двери открываются, и крестный ход входит в храм. Напомним, в 2020 году президент не посещал праздничную службу. Путин поздравил россиян с Пасхой, отметил, что «праздник проходил в условиях вынужденных ограничений» из-за коронавируса и заверил, что все будет хорошо. В 2020 году в большинстве регионов России пасхальные богослужения в храмах РПЦ по требованию санитарных властей проходили без участия прихожан коронавируса. Желающие получить Благодатный огонь паломники устроили давку в Израиле 1 мая 2021, 15:55 Текст: Ксения Панькова

Тысячи паломников, желающих получить Благодатный огонь, устроили давку в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. На кадрах телеканала НТВ видно, что, несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, люди устроили серьезную давку в храме. «Это единственное место в мире, где уже можно сказать, что Христос воскрес. Он [огонь] действительно благодатный. По поверью, пока святой огонь не сменит пять рук, он не обжигает», – описывает действие корреспондент телеканала. В субботу Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, церемония проходила в условиях коронавирусных ограничений. В отличие от 2020 года, в церковь верующих пустили. На церемонии схождения Благодатного огня в этом году участвовали 2,5 тыс. верующих, что значительно больше, чем в прошлом году. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют «чудом схождения Благодатного огня». Благодатный огонь доставили в Москву 1 мая 2021, 21:32 Текст: Ксения Панькова

Спецборт из Иерусалима с частицей Благодатного огня приземлился в Москве. Святыню привезут на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, а также раздадут в субботу вечером всем желающим в 15 храмах столицы. В аэропорту рейс ожидали служители московских храмов, а также представители регионов, куда доставят святыню. Благодатный огонь им раздал председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин – глава российской делегации, забравшей огонь из Израиля, передает РИА «Новости». Первым регионом России, куда доставили частицу Благодатного огня, стал Ставропольский край. Лампаду из Иерусалима привезли спецрейсом, сообщила пресс-служба губернатора региона. «Ставропольский край вновь стал первым регионом России, куда была принесена частица Благодатного огня. Уже восьмой год подряд в предпасхальный вечер лампада из Иерусалима доставляется в краевой центр специальным авиарейсом», – говорится в сообщении. Отмечается, что в ставропольском аэропорту делегацию, доставившую лампаду с Огнем, встретили губернатор Владимир Владимиров, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, представители епархий и территорий Ставрополья. «Сегодня паломники из разных территорий, регионов прибывают в Ставрополь за Благодатным огнем. И как мы говорим сегодня: Благодатный огонь сошел, значит жизнь продолжается! Значит, благодать будет на нашей земле. Значит, Господь благословит наш край, всех его жителей добром, миром и согласием», – обратился к верующим митрополит Кирилл, слова которого приводятся в сообщении. Он поздравил православных ставропольцев с праздником Пасхи. Зажженные от частицы Благодатного огня лампады доставлены в храмы Ставрополья и других регионов Северного Кавказа, добавили в пресс-службе. Церемония схождения Благодатного огня состоялась в Великую Субботу, 1 мая. В связи с пандемией коронавируса она прошла в Иерусалиме в условиях ограничений. Число погибших на горе Мерон в Израиле увеличилось 30 апреля 2021, 14:31 Текст: Наталья Ануфриева

Число погибших в давке на горе Мерон на севере Израиля во время празднования религиозного праздника Лаг ба-Омер в ночь на пятницу достигло 45 человек, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны. В минздраве сообщили, что «тела 45 жертв этой катастрофы переданы в Институт судебной медицины», передает ТАСС. Ранее государственное радио «Кан» сообщало о 44 погибших. Праздник Лаг ба-Омер отмечается 18-го числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в 2021 году пришлось на период с заката солнца 29 апреля по поздний вечер 30 апреля. Он установлен в память о прекращении эпидемии, от которой умерли несколько тысяч учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков н.э. По традиции во время этого праздника жгут костры. В пятницу в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон погибли несколько десятков людей, пострадали более сотни. Организаторы празднования к вечеру четверга насчитывали более 100 тыс. участников мероприятия. Часть людей могла получить ранения или погибнуть в результате давки. Президент России Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, выразив соболезнования в связи с данной трагедией. Мишустин передал Пашиняну привет от Путина 29 апреля 2021, 15:31 Текст: Наталья Ануфриева

Премьер-министр России Михаил Мишустин передал исполняющему обязанности председателя правительства Армении Николу Пашиняну привет от президента Владимира Путина. «Прежде всего хочу передать вам теплый привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина», – сказал Мишустин на встрече с Пашиняном в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета. Он подчеркнул, что Москва дорожит братскими отношениями с Ереваном, которые носят многолетний союзнический и стратегический характер, передает ТАСС. Глава российского правительства отметил, что принятые после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе заявления лидеров Азербайджана, Армении и России открыли большие возможности для совместной работы, передает РИА «Новости». «Это в первую очередь разблокирование всех экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов. Все это создаст условия для устойчивого развития Закавказского региона», – отметил Мишустин. Ранее в Армении оценили роль российских миротворцев в сохранении мира в Карабахе. Премьер Таджикистана попросил помощи с поставками российских вакцин от коронавируса 29 апреля 2021, 13:42 Текст: Алина Назарова

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода на встрече в Казани с премьером России Михаилом Мишустиным заявил о политизации темы приобретения вакцин от коронавируса и попросил помощи в обеспечении Таджикистана российскими вакцинами. «Мы искренне рады успехам наших российских друзей в производстве вакцин. Все три российские вакцины показали свою высокую эффективность, но мы наблюдаем явные попытки политизации темы вакцины. В отношении российской вакцины используется недобросовестная конкуренция», – сказал Расулзода, передает РИА «Новости». Глава правительства Таджикистана отметил, что в его стране массовая вакцинация населения началась с конца марта с использованием вакцины AstraZeneca британско-индийского производства. Расулзода пояснил, что эта вакцина досталась Таджикистану «по линии Всемирной организации здравоохранения». «Вместе с тем не скрою, что население Таджикистана больше доверяет российским вакцинам. В феврале этого года я направил вам официальное обращение с просьбой рассмотреть возможность выделения Таджикистану определенной партии российских вакцин», – напомнил Расулзода, заметив, что об этом шла речь и в ходе телефонного разговора президентов двух стран на прошлой неделе. «В этом году в сентябре 20-летие ШОС, Таджикистан председательствует на этом саммите, и нам бы хотелось до этого большую часть населения провакцинировать», – отметил премьер республики. Расулзода поблагодарил российскую сторону «за своевременно протянутую руку помощи в прошлом году в виде поставок тест-систем для определения коронавируса». Он также предложил «организовать деятельность совместных отрядов врачей, их подготовку». «Нашим санитарно-эпидемиологическим службам следует наладить более действенный информационный обмен по вопросам распространения коронавируса и других опасных заболеваний», – сказал он. Мишустин напомнил о действующем в рамках Евразийского союза мобильном приложении «Путешествие без ковида», которое позволяет после подтверждения соответствующей информации без проблем въезжать в Россию. «Мы считаем, что это серьезная возможность как для упрощения передвижения граждан наших стран, так и хорошая технологическая платформа. Готов обсудить с вами наши совместные проекты и новые идеи», – обратился премьер России к таджикистанскому коллеге. Кроме того, Расулзода напомнил, что в ходе состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора президентами России и Таджикистана «была достигнута договоренность о проработке официального визита Владимира Путина в Таджикистан во второй декаде сентября текущего года». Глава правительства Таджикистана отметил, что с учетом негативных последствий пандемии коронавирусом для двусторонних торгово-экономических отношений Москве и Душанбе «необходимо сконцентрироваться на выработке новых и нестандартных подходов к их развитию». «Нашей основной целью на данном этапе должно стать принятие совместных решений для оживления торгово-экономических связей, инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации», – сказал Расулзода. Мишустин заверил коллегу, что Россия рассматривает Таджикистан как стратегического партнера и союзника в Центральной Азии, готова строить с ним отношения на принципах дружбы, взаимного уважения и братства. Он также подчеркнул, что Россия остается одной из важнейших торговых партнеров Таджикистана. Папа Римский ужесточил антикоррупционные требования к ватиканским чиновникам 29 апреля 2021, 14:54 Текст: Абдулла Шакиров

Папа Римский Франциск обязал высокопоставленных чиновников Ватикана при вступлении в должность или раз в два года подписывать декларацию о том, что они были осуждены и не фигурируют в уголовных делах, сообщила пресс-служба понтифика. Подписывая декларацию, ватиканские чиновники подтверждают, что они не причастны к уголовным процессам о коррупции, мошенничестве, отмывании денег, преступлениях в отношении несовершеннолетних и уклонении от налогов. Кроме того, они не имеют права иметь инвестиции или наличные в странах, находящихся в списке юрисдикций с высоким риском отмывания денег или финансирования терроризма, говорится в особом рескрипте, опубликованном на сайте Святого престола. Все активы и вознаграждения чиновников должны быть получены ими только в результате законной деятельности, также служащим Римской курии и иных структур Ватикана запрещено принимать подарки стоимостью выше 40 евро, сказано в документе. В марте Папа Римский сократил зарплаты кардиналам и служащим учреждений Святого престола: денежное вознаграждение кардиналов снизилось на 10%, сотрудников губернаторства града Ватикан и других руководящих органов – на 8%. Московским мусульманам разрешили провести молитвы в мечетях на Ураза-Байрам 30 апреля 2021, 15:22 Текст: Шакиров Абдулла

Праздничные молитвы в честь мусульманского праздника Ураза-Байрама в мечетях Москвы состоятся: они пройдут 13 мая с соблюдением требований Роспотребнадзора, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков. «Молиты в московских мечетях на Ураза-Байрам состоятся, они пройдут с соблюдением утвержденных Роспотребнадзором антикоронавирусных мер: социальной дистанции, масочно-перчаточного режима. В городе продолжает действовать введенный указом мэра запрет на проведение массовых мероприятий, поэтому в этот день не будут проводиться молитвы во дворах, на улицах и других открытых площадках. Отмечу, что из мечетей будет организована онлайн-трансляция», – передает слова Сучкова ТАСС. В настоящее время в Москве открыты три крупные мечети, входящие в Духовное управление мусульман (ДУМ) России – Московская соборная мечеть, Московская историческая мечеть и Мемориальная мечеть. Кроме того, в Отрадном расположен комплекс мечетей «Инам» и «Ярдям», а в посольском городке Исламской республики Иран действует своя мечеть, отмечается в сообщении. Председатель ДУМ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин сообщил ранее, что верующие будут допущены в мечети ДУМ во время священного месяца Рамадан при соблюдении введенных против распространения коронавируса ограничений, для этого также будут подготовлены площадки для молитвы под открытым небом. Он также отметил, что конкретные решения будут приниматься, исходя из положения в регионах. Месяц Рамадан завершается с праздником Ураза-байрам, в этом году он будет отмечаться 13 мая. Ранее столичный Роспотребнадзор дал рекомендации священникам на Пасху. Российские дипломаты получили частицу Благодатного огня 1 мая 2021, 14:50 Текст: Вера Басилая

Посол России в Израиле Анатолий Викторов получил частичку Благодатного огня и поехал в аэропорт для передачи лампады представителям Фонда Андрея Первозванного. «Мы получили частичку Благодатного огня. Сейчас выезжаем в аэропорт», – цитирует ТАСС посла России в еврейском государстве Анатолия Викторова. Дипломат с лампадой отправился к Яффским воротам, откуда на автомобилях делегация российских дипломатов выехала к месту назначения. Лампаду с огнем передадут представителям Фонда Андрея Первозванного, которые доставят ее в Россию. Ранее Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, церемония проходила в условиях коронавирусных ограничений. Патриарх Кирилл указал на «ущербность бытия» в киберпространстве 2 мая 2021, 02:30

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Антон Антонов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым и рассказал об уроках, которые преподал коронавирус. «Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с праздником Святой Пасхи и приветствую жизнеутверждающими словами: Христос Воскресе!» – заявил патриарх, добавив, что в 2021 году особенность Пасхи связана с «надеждой, что напасть» коронавируса «пройдет мимо и, оставив нам ряд важных уроков, все-таки покинет нас навсегда», передает РИА «Новости». В числе этих уроков патриарх назвал напоминание «о хрупкости бытия», которое учит ценить «великий дар Божий – жизнь». Также людям преподали урок ответственности: «Такие на первый взгляд мелочи, как пренебрежение санитарным и нормами могут нанести человеку невосполнимый урон». Главный же урок, по его словам, заключается в понимании ценности живого человеческого общения, «значимости не виртуальных, а реальных отношений друг с другом» – ситуация с коронавирусом «показала ущербность бытия человека, помещенного в прокрустово ложе киберпространства». Однако человек сохранил возможность «служить ближним и дальним, поддерживать тех, кто слабее, помогать тому, кто пострадал». Патриарх подчеркнул, что «учиться деятельной любви надо ежедневно». Он призвал людей «стать добрее, ответственнее, внимательнее друг ко другу». Перед началом богослужения в московском храме Христа Спасителя патриарх Кирилл пожелал людям «доброго здравия душевного и телесного, мира, спокойствия и, самое главное, твердой веры и убежденности, что воскресший Христос открывает нам реальную возможность, чтобы менять жизнь к лучшему, а это значит, возрастать в духовном благополучии, которое на простом человеческом языке называется счастьем». Он указал, что коронавирус «в значительной мере парализовал религиозную жизнь», но «сегодня мы слышим шум от наполняющего храм народа». Хотя «угроза» сохраняется, она «постепенно отступает». «Вирус – земная, физическая, грех – духовная болезнь, и куда более опасная, чем физическое заболевание», – сказал он, подчеркнув, что Христос вошел в мир, страдал и воскрес «именно для того, чтобы даровать нам победу над грехом». Патриарх призвал «хранить веру в сердце несмотря ни на что» и «возрастать в совершении добрых дел, чтобы мы сами менялись и мир вокруг нас менялся к лучшему». Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход во время пасхального богослужения в кафедральном храме Христа Спасителя. Глава российского государства Владимир Путин посетил храм Христа Спасителя, где традиционно встречает праздник Светлой Пасхи.