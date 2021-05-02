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Патриарх Кирилл указал на «ущербность бытия» в киберпространстве
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым и рассказал об уроках, которые преподал коронавирус.
«Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с праздником Святой Пасхи и приветствую жизнеутверждающими словами: Христос Воскресе!» – заявил патриарх, добавив, что в 2021 году особенность Пасхи связана с «надеждой, что напасть» коронавируса «пройдет мимо и, оставив нам ряд важных уроков, все-таки покинет нас навсегда», передает РИА «Новости».
В числе этих уроков патриарх назвал напоминание «о хрупкости бытия», которое учит ценить «великий дар Божий – жизнь». Также людям преподали урок ответственности: «Такие на первый взгляд мелочи, как пренебрежение санитарным и нормами могут нанести человеку невосполнимый урон». Главный же урок, по его словам, заключается в понимании ценности живого человеческого общения, «значимости не виртуальных, а реальных отношений друг с другом» – ситуация с коронавирусом «показала ущербность бытия человека, помещенного в прокрустово ложе киберпространства».
Однако человек сохранил возможность «служить ближним и дальним, поддерживать тех, кто слабее, помогать тому, кто пострадал». Патриарх подчеркнул, что «учиться деятельной любви надо ежедневно». Он призвал людей «стать добрее, ответственнее, внимательнее друг ко другу».
Перед началом богослужения в московском храме Христа Спасителя патриарх Кирилл пожелал людям «доброго здравия душевного и телесного, мира, спокойствия и, самое главное, твердой веры и убежденности, что воскресший Христос открывает нам реальную возможность, чтобы менять жизнь к лучшему, а это значит, возрастать в духовном благополучии, которое на простом человеческом языке называется счастьем». Он указал, что коронавирус «в значительной мере парализовал религиозную жизнь», но «сегодня мы слышим шум от наполняющего храм народа». Хотя «угроза» сохраняется, она «постепенно отступает».
«Вирус – земная, физическая, грех – духовная болезнь, и куда более опасная, чем физическое заболевание», – сказал он, подчеркнув, что Христос вошел в мир, страдал и воскрес «именно для того, чтобы даровать нам победу над грехом». Патриарх призвал «хранить веру в сердце несмотря ни на что» и «возрастать в совершении добрых дел, чтобы мы сами менялись и мир вокруг нас менялся к лучшему».
Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход во время пасхального богослужения в кафедральном храме Христа Спасителя. Глава российского государства Владимир Путин посетил храм Христа Спасителя, где традиционно встречает праздник Светлой Пасхи.
Священнослужитель рассказал, как освятить кулич и яйца дома
Если у человека нет возможности посетить храм и отстоять службу, то освятить праздничные яства можно самостоятельно в домашних условиях, сообщил протоиерей Андрей Громов, отметив, что достаточно пропеть пасхальный тропарь и покропить святой водой приготовленные к праздничному столу продукты.
Освящение куличей положено проводить в Великую субботу, которая в этом году выпадает на 1 мая, с утра до позднего вечера. Освящать кулич можно и в сам пасхальный день, но лучше это сделать накануне торжества. Громов пояснил, что в храмах чин благословления куличей, пасх и яиц производится с прочтением специальных молитв и пением тропаря Великой субботы, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, тем, кто будет освящать продукты дома, достаточно пропеть пасхальный тропарь и покропить куличик, пасхальные яйца и другие яства, приготовленные к праздничному столу, святой водой.
«Сделать это можно с помощью кропила – приспособления для разбрызгивания святой воды во время богослужения – либо рукой. Окуните пальцы в святую воду и крестообразно проведите ими по куличам и остальным продуктам. При этом необходимо проговаривать: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь», – пояснил он.
Протоиерей отметил, что этого обряда достаточно, чтобы «Господь благословил праздничную трапезу».
Ранее священник объяснил значение ритуальных блюд на Пасху. Как рассказал практикующий врач скорой помощи, иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сенчуков), крашеные яйца символизируют «начало жизни», есть куличи и творожные пасхи совсем не обязательно, это не имеет никакого значения для спасения души христианина.
Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме
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Церемония схождения Благодатного огня состоялась в Великую Субботу, 1 мая. В связи с пандемией коронавируса она прошла в Иерусалиме в условиях ограничений.
«В субботу на церемонии схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в этом году участвовали 2,5 тыс. верующих, что значительно больше, чем в прошлом году, когда в храме в Великую Субботу находилось лишь ограниченное число священнослужителей и церемония проходила за закрытыми дверями», – цитирует РИА «Новости» директора департамента мировых религий в МИД Израиля Шарон Регев.
В этом году православные паломники из-за рубежа в церемонии освящения огня не участвовали, так как границы Израиля с марта прошлого года остаются закрытыми для иностранцев. В самом Храме соблюдались коронавирусные ограничения.
В отличие от прошлого года, в церковь Воскресения Христова (Гроба Господня) верующих пустили. Правда, непосредственно в храме святыню получили только местные жители. Израиль начнет принимать иностранных граждан, причем только вакцинированных, лишь с середины мая. Тем не менее Благодатный огонь получили официальные представители других государств. Они же передадут святыню делегациям из своих стран.
«Несмотря на то, что аэропорт (имени Бен Гуриона) до сих пор закрыт для иностранцев из-за ограничений по коронавирусу, этом году Израиль разрешил делегациям из 11 стран... получить святой огонь в Иерусалиме и доставить его домой. Эти страны – Кипр, Болгария, Белоруссия, Молдавия, Украина, Россия, Румыния, Греция, Грузия, Польша и Казахстан», – заявила директор департамента мировых религий в израильском МИДе Шарон Регев.
Благодатный огонь получила и делегация Фонда Андрея Первозванного. Его доставят в Москву спецбортом и привезут на пасхальное патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя. Кроме того, святыню развезут по 15 храмам Москвы. Все желающие могут забрать ее уже в субботу примерно с 20.30.
«Мы рады, что в этом году верующие в регионах смогут получить частичку Благодатного огня практически сразу после его доставки в Москву. Надеемся, что пасхальная весть из Иерусалима порадует наших граждан и поможет преодолеть временные трудности, с которыми Россия, как и весь мир, столкнулась в период пандемии», – отметил председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин.
В частности, святыню доставят к Пасхе и в ближайшие последующие дни в Сибирь и на Дальний Восток. Среди городов, в которые огонь отправится в первую очередь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Красноярск, Челябинск, Краснодар, Екатеринбург, Сыктывкар, Новосибирск, Кемерово, Мурманск, Саранск, Бийск, Ульяновск, Белгород, Воронеж, Нижний Новгород, Архангельск, Казань, Иркутск, Киров, Калуга, Ярославль, Тверь.
Из некоторых регионов в Москву прибудут специальные чартерные рейсы, которые доставят Благодатный огонь на Пасхальное богослужение в столицы этих регионов. А в ряд регионов Благодатный огонь доставят регулярными рейсами авиакомпаний. В регионы, располагающиеся близко к Москве, Благодатный огонь доставляется автотранспортом. Информацию о храмах, в которые будет доставлен огонь, и в которых он в течение некоторого времени будет храниться, необходимо уточнять в епархиях Русской православной церкви.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют «чудом схождения Благодатного огня».
Священник объяснил значение ритуальных блюд на Пасху
Крашеные яйца символизируют «начало жизни», есть куличи и творожные пасхи совсем не обязательно, это не имеет никакого значения для спасения души христианина, заявил практикующий врач скорой помощи, иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сенчуков).
«Дело в том, что все эти ритуальные блюда – творожные пасхи, куличи, крашеные яйца – это же символы, это не то чтобы что-то обязательное… Обязательно в Бога верить, причащаться и исповедоваться, быть крещеным – это вот обязательно (для верующего). А пища – она, как сказано в Писании, не приближает нас к Богу и не отдаляет от него. Это мы едим как символическую пищу», – цитирует РИА «Новости» иеромонаха Феодорита.
По его словам, крашеные яйца едят на Пасху, потому что они символизируют «начало жизни», и потому что именно яйцо подарила ученица Христа Мария Магдалина неверующему императору Тиберию, которое затем само в его руках выкрасилось в красный цвет. Иермонах пояснил, что есть куличи и творожные пасхи не обязательно.
«Допустим, у православных греков нет куличей – у них есть пасхальный пирог с яйцом… И пасху можно просто купить, творожную массу, если нет возможности ее сделать. Я лично ее делать сам не умею, поэтому мне либо кто-то ее дарит, либо я просто ее покупаю и ем», – заключил священнослужитель.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации священникам на Пасху. Так, москвичам старше 65 лет следует участвовать в богослужениях дистанционно или на открытом воздухе, при этом представители духовенства должны находиться в защитных масках.
В РПЦ заявили, что не видят оснований ограничивать посещение храмов на Пасху.
Роспотребнадзор ужесточил требования к приезжающим из-за рубежа россиянам
Россияне, прибывающие из-за рубежа, должны будут сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток, следует из постановления главного санитарного врача Анны Поповой.
Постановление размещено на официальном портале правовой информации.
«Прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию России (...) необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти календарных дней со дня въезда на территорию России», – говорится в документе.
Интервал между первым и повторным анализом на коронавирус должен составлять не менее суток, уточняется в постановлении.
Результаты тестов нужно загрузить на портал Госуслуг, до получения анализов прибывшие должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.
Сдавать тесты на COVID-19 должны все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам планировать летние отпуска на родине.
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В США задумались над нарушением патентов на препараты от COVID
Торговый представитель США Кэтрин Тай рассматривает возможность поддержать нарушение некоторых патентных прав на препараты против COVID-19, сообщают местные СМИ.
Газета The Washington Post сообщает со ссылкой на источники, что с предложением приостановить действие патентов на такие препараты в прошлом году выдвинули в ВТО Индия и ЮАР, его поддержали почти 60 стран, передает РИА «Новости».
Администрация экс-президента Дональда Трампа выступила решительно против, однако недавно Тай вернулась к этому вопросу.
Торгпред заявила об этом своим коллегам, но пока еще собирает информацию. На прошлой неделе она обсуждала этот вопрос с главным инфекционистом Энтони Фаучи, который считает, что подобная мера могла бы ускорить производство вакцин в развивающихся странах.
Вместе с тем некоторые сотрудники Министерства торговли опасаются негативных последствий нарушения патентных прав – в частности, того, что соперники США получат американскую интеллектуальную собственность.
Как писало издание Financial Times, фармацевтические компании призвали правительство США не поддерживать приостановку патентов, потому что это якобы может привести к передаче разработанных технологий Китаю и России.
Ранее нобелевские лауреаты призвали президента США Джо Байдена поддержать приостановку действия патентов на вакцины.
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В России выявили 9,2 тыс. новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 9270 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9270 новых случаев коронавируса в 84 регионах», из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3208, Санкт-Петербурге – 737, Московской области – 649.
Всего в стране выявлено 4 814 558 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 436 583 человек, из них 8637 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 392 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 110 520 человек.
Накануне, 30 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8731. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 539.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Чили не нашли доказательств проблем с вакциной «Спутник V»
Чилийский Институт общественного здравоохранения (ISP) не увидел доказательств проблем с российской вакциной от коронавируса «Спутник V», о якобы наличии которых заявили в Бразилии.
Директор ISP Хериберто Гарсия заявил, что он запрашивает у России ту же информацию, что хотел получить бразильский регулятор Anvisa, о возможном присутствии аденовируса, который может размножаться и, якобы, вызвать побочную реакцию у получателя вакцины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
При этом он добавил, что данные из Аргентины и Мексики, где уже используют «Спутник V», показали, что случаи побочных эффектов среди получателей этой вакцины были не более серьезными, чем среди чилийских граждан, привившихся вакцинами от Pfizer и BioNTech или Sinovac.
По его словам, даже если разработчики российской вакцины предоставят информацию о наличии «способных к репликации аденовирусов», необязательно, что регулятор отклонит ее.
«Мы должны найти баланс между выгодой от получения вакцины и отказа от вакцинации. Если вирус реплицируется, вы в крайнем случае заболеете обычной простудой. Если вы не вакцинируетесь, то можете заразиться COVID-19», – заявил Гарсия.
Он подчеркнул, что переговоры с РФПИ начались месяц назад и до сих пор были «на 100% положительными».
При этом он счел отказ Бразилии от «Спутника V» из-за отсутствия документации «обоснованным», но сказал, что ISP избежит подобной проблемы, настаивая на предоставлении всей необходимой документации о препарате, прежде чем официально рассматривать его для использования в Чили.
Ранее разработчики «Спутника V» выразили уверенность, что Anvisa не одобрило импорт и использование российской вакцины из-за политических причин, а не потому, что действительно сомневается в безопасности препарата.
В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что заявление Anvisa не соответствует действительности, а решение бразильского регулятора в отношении «Спутника V» будет рассмотрено Верховным судом Бразилии.
Между тем российская вакцина впервые спасла целую страну от коронавируса.
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Желающие получить Благодатный огонь паломники устроили давку в Израиле
Тысячи паломников, желающих получить Благодатный огонь, устроили давку в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.
На кадрах телеканала НТВ видно, что, несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, люди устроили серьезную давку в храме. «Это единственное место в мире, где уже можно сказать, что Христос воскрес. Он [огонь] действительно благодатный. По поверью, пока святой огонь не сменит пять рук, он не обжигает», – описывает действие корреспондент телеканала.
В субботу Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, церемония проходила в условиях коронавирусных ограничений. В отличие от 2020 года, в церковь верующих пустили. На церемонии схождения Благодатного огня в этом году участвовали 2,5 тыс. верующих, что значительно больше, чем в прошлом году.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют «чудом схождения Благодатного огня».
Благодатный огонь доставили в Москву
Спецборт из Иерусалима с частицей Благодатного огня приземлился в Москве. Святыню привезут на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, а также раздадут в субботу вечером всем желающим в 15 храмах столицы.
В аэропорту рейс ожидали служители московских храмов, а также представители регионов, куда доставят святыню. Благодатный огонь им раздал председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин – глава российской делегации, забравшей огонь из Израиля, передает РИА «Новости».
Первым регионом России, куда доставили частицу Благодатного огня, стал Ставропольский край. Лампаду из Иерусалима привезли спецрейсом, сообщила пресс-служба губернатора региона.
«Ставропольский край вновь стал первым регионом России, куда была принесена частица Благодатного огня. Уже восьмой год подряд в предпасхальный вечер лампада из Иерусалима доставляется в краевой центр специальным авиарейсом», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ставропольском аэропорту делегацию, доставившую лампаду с Огнем, встретили губернатор Владимир Владимиров, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, представители епархий и территорий Ставрополья. «Сегодня паломники из разных территорий, регионов прибывают в Ставрополь за Благодатным огнем. И как мы говорим сегодня: Благодатный огонь сошел, значит жизнь продолжается! Значит, благодать будет на нашей земле. Значит, Господь благословит наш край, всех его жителей добром, миром и согласием», – обратился к верующим митрополит Кирилл, слова которого приводятся в сообщении.
Он поздравил православных ставропольцев с праздником Пасхи.
Зажженные от частицы Благодатного огня лампады доставлены в храмы Ставрополья и других регионов Северного Кавказа, добавили в пресс-службе.
Церемония схождения Благодатного огня состоялась в Великую Субботу, 1 мая. В связи с пандемией коронавируса она прошла в Иерусалиме в условиях ограничений.
Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
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Глава российского государства Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя в Москве, где традиционно встречает праздник Светлой Пасхи.
На богослужении также присутствует мэр Москвы Сергей Собянин. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход во время пасхального богослужения в кафедральном храме Христа Спасителя. После крестного хода патриарх совершит пасхальную заутреню и божественную литургию, передает РИА «Новости».
Крестный ход вокруг храма начинается около полуночи. Люди выходят из храма, двери закрываются. Обойдя храм, крестный ход возвращается к дверям, заканчивается колокольный звон и возникает минута тишины. Священник начинает пасхальную заутреню, первый раз возглашается «Христос воскресе!», двери открываются, и крестный ход входит в храм.
Напомним, в 2020 году президент не посещал праздничную службу. Путин поздравил россиян с Пасхой, отметил, что «праздник проходил в условиях вынужденных ограничений» из-за коронавируса и заверил, что все будет хорошо. В 2020 году в большинстве регионов России пасхальные богослужения в храмах РПЦ по требованию санитарных властей проходили без участия прихожан коронавируса.
Филиппины получили первую партию вакцины «Спутник V»
Первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» доставлена в субботу на Филиппины, страна ведет переговоры о поставках 20 млн доз препарата, сообщило управление по связям со СМИ при президенте республики.
Власти Филиппин называли эту партию частью пробного заказа, остальные дозы из которого должны прибыть в страну в ближайшее время. Кроме того, поставка еще нескольких партий ожидается до конца второго квартала. Между тем Филиппины ведут переговоры о поставках 20 млн доз «Спутник V» в страну, передает ТАСС.
Изначально прибытие препарата ожидалось 28 апреля, но из-за логистических проблем, в том числе отсутствия прямых рейсов из России, сроки сдвинулись до мая.
Ранее президент Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Филиппин Родриго Дутерте поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Напомним, 19 марта Филиппины одобрили вакцину «Спутник V» для экстренного применения в стране.
Первую партию «Спутника V» доставили в Индию
Вакцина «Спутник V» доставлена в индийский город Хайдарабад, где находится штаб-квартира индийской компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd, получившей разрешение на импорт и экстренное использование российского препарата.
Генеральный контролер лекарственных средств Индии – регулятор в сфере медицинских препаратов – дал Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на импорт вакцины «Спутник V» в Индию и ее экстренное использование, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что вакцинация «Спутником V» в Индии начнется 1 мая.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,7 млн случаев COVID-19. Выздоровели более 15,3 млн человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 208 тыс. человек.
В минувшее воскресенье премьер – министр Индии заявил о потрясшем Индию «коронавирусном шторме». В минувшую пятницу Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V». По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ обнаружила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.
Между тем, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.
В среду Россия отправила в Дели два борта с экстренной гуманитарной помощью Индии.
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве не критическая, однако виден рост случаев заболевания, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, призвав москвичей соблюдать осторожность и посвятить выходные дни близким.
Он напомнил, что в этом году в Москве не проводится больших массовых мероприятий, «Бессмертный полк» перенесен на другую дату, ряд других массовых мероприятий, фестивали массовые отменены.
«Но тем не менее весь общепит, торговля, парки – они будут работать, поэтому можно спокойно гулять, отдыхать. Но при этом надо понимать: ситуация не критическая в Москве, но тем не менее мы видим рост заболеваемости, поэтому надо беречься. И максимально стараться в этот период времени не контактировать лишний раз, а предоставленные президентом выходные дни посвятить даче, своим близким», – заявил Собянин в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА «Новости».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с распространением коронавируса в России стабильная, критического роста заболеваемости не отмечается.
Российские дипломаты получили частицу Благодатного огня
Посол России в Израиле Анатолий Викторов получил частичку Благодатного огня и поехал в аэропорт для передачи лампады представителям Фонда Андрея Первозванного.
«Мы получили частичку Благодатного огня. Сейчас выезжаем в аэропорт», – цитирует ТАСС посла России в еврейском государстве Анатолия Викторова. Дипломат с лампадой отправился к Яффским воротам, откуда на автомобилях делегация российских дипломатов выехала к месту назначения. Лампаду с огнем передадут представителям Фонда Андрея Первозванного, которые доставят ее в Россию.
Ранее Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, церемония проходила в условиях коронавирусных ограничений.
В Монголию поступила первая партия «Спутника V»
Партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Монголию, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Спутник V» прибыл сегодня в Монголию!» – сообщается в официальном Twitter российской вакцины.
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Ранее президент Монголии Халтмаагийн Баттулга предложил производить в его стране российскую вакцину «Спутник V».
Напомним, в феврале министерство здравоохранения Монголии зарегистрировало российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» после изучения данных клинических исследований препарата. Одобрение вакцины было получено при содействии локального партнера РФПИ – фармацевтической компании Mongol Emimpex Concern LLC.