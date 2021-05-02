Патриарх Кирилл указал на «ущербность бытия» в киберпространстве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым и рассказал об уроках, которые преподал коронавирус.

«Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с праздником Святой Пасхи и приветствую жизнеутверждающими словами: Христос Воскресе!» – заявил патриарх, добавив, что в 2021 году особенность Пасхи связана с «надеждой, что напасть» коронавируса «пройдет мимо и, оставив нам ряд важных уроков, все-таки покинет нас навсегда», передает РИА «Новости».

В числе этих уроков патриарх назвал напоминание «о хрупкости бытия», которое учит ценить «великий дар Божий – жизнь». Также людям преподали урок ответственности: «Такие на первый взгляд мелочи, как пренебрежение санитарным и нормами могут нанести человеку невосполнимый урон». Главный же урок, по его словам, заключается в понимании ценности живого человеческого общения, «значимости не виртуальных, а реальных отношений друг с другом» – ситуация с коронавирусом «показала ущербность бытия человека, помещенного в прокрустово ложе киберпространства».

Однако человек сохранил возможность «служить ближним и дальним, поддерживать тех, кто слабее, помогать тому, кто пострадал». Патриарх подчеркнул, что «учиться деятельной любви надо ежедневно». Он призвал людей «стать добрее, ответственнее, внимательнее друг ко другу».

Перед началом богослужения в московском храме Христа Спасителя патриарх Кирилл пожелал людям «доброго здравия душевного и телесного, мира, спокойствия и, самое главное, твердой веры и убежденности, что воскресший Христос открывает нам реальную возможность, чтобы менять жизнь к лучшему, а это значит, возрастать в духовном благополучии, которое на простом человеческом языке называется счастьем». Он указал, что коронавирус «в значительной мере парализовал религиозную жизнь», но «сегодня мы слышим шум от наполняющего храм народа». Хотя «угроза» сохраняется, она «постепенно отступает».

«Вирус – земная, физическая, грех – духовная болезнь, и куда более опасная, чем физическое заболевание», – сказал он, подчеркнув, что Христос вошел в мир, страдал и воскрес «именно для того, чтобы даровать нам победу над грехом». Патриарх призвал «хранить веру в сердце несмотря ни на что» и «возрастать в совершении добрых дел, чтобы мы сами менялись и мир вокруг нас менялся к лучшему».

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход во время пасхального богослужения в кафедральном храме Христа Спасителя. Глава российского государства Владимир Путин посетил храм Христа Спасителя, где традиционно встречает праздник Светлой Пасхи.