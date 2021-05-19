|
|
Байден пригрозил «задавить» журналистку за вопрос об Израиле
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент США Джо Байден во время визита на сборочный завод Ford в штате Мичиган поставил журналистке «условие»: она может задать вопрос об Израиле только в случае, если окажется перед машиной, когда глава Белого дома нажмет на газ.
Одна из представителей СМИ поинтересовалась у американского лидера, может ли она задать вопрос по поводу ситуации в Израиле, пока тот не уехал, передает РИА «Новости».
«Нет, не можете. Только если вы не окажетесь перед машиной, когда я нажму на газ», – ответил Байден, добавив, что это шутка.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. При этом сообщается, что США отговорили Израиль от наземной операции в секторе Газа.
Во вторник президент Владимир Путин заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем. В тот же день Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова прокомментировала публикации Хинштейна про «мусоров»
|
|
Высказывания депутата Госдумы Александра Хинштейна в Twitter, в которых тот назвал полицейских Израиля и Парижа «мусорами», не имеют отношения к международной политике, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Если бы это был министр иностранных дел или глава комитета по международной политике, то был бы смысл уточнить: «Ты чего или вы чего?» А так... Ну, он депутат, ему надо избираться. Захотелось людей взбудоражить: написал, стер, потроллил. Он своей цели достиг, вот о нем пишут. А к международной политике это отношения не имеет», – сказала Захарова «Открытым медиа».
Сам Хинштейн в своем Telegram-канале пояснил, что его публикация в Twitter носила «провокативный» характер, она, по его словам, удалась.
«Полагаю, моя провокативная комбинация вполне удалась. Ровно такие оценки «Мусора – позор России» появляются в либерально-прогрессивных сетях и СМИ, когда российские правоохранители пресекают массовые беспорядки и несанкционированные акции. Но почему-то, если подобное – только куда более в жестких формах – происходит в других странах, этой волны возмущения не видно», – указал он.
Ранее в аккаунте Хинштейна в Twitter появились публикации «Мусора – позор Парижа» и «Мусора – позор Израиля». В постах были прикреплены ссылки на новости, в которых сообщалось о применении слезоточивого газа и водометов полицией в Париже, а также о применении слезоточивого газа правоохранителями в Израиле.
Парламентарий уточнил, что сам написал эти посты. Сейчас этих публикаций в его аккаунте уже нет.
Эрдоган проклял Австрию за флаг Израиля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проклинает Австрию за то, что она подняла флаг Израиля.
Эрдоган заявил, что «проклинает австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера». Он назвал Израиль «террористическим государством», а Австрию обвинил в том, что та «отождествляет себя с террором». По мнению Эрдогана, «Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев», передает РИА «Новости».
Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии государственного флага Израиля над зданием федеральной канцелярии Австрии в знак поддержки Израиля в конфликте с палестинским сектором Газа. В ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил поездку в Австрию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Число жертв при обрушении трибуны в Израиле возросло
Количество погибших при обрушении конструкции в синагоге израильского города Гиват-Зеэв увеличилось до двух, сообщили израильские СМИ.
При этом главный раввин России Берл Лазар заявил об отсутствии российских паломников при обрушении трибуны в Израиле, передает РИА «Новости».
Между тем министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что военные задействованы в оказании помощи при эвакуации после обрушения трибуны в Гиват-Зеэве. «Мое сердце с жертвами катастрофы в Гиват-Зеэве. Силы армии обороны Израиля под руководством Службы тыла и ВВС действуют для оказания помощи в эвакуации. Я молюсь за здоровье раненых», – заявил он.
Официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман сообщил, что правоохранители начали проверку соблюдения правил при проведении массовой молитвы в этой синагоге.
«Сейчас будем выяснять, кто давал разрешение, как оно было получено, обращались ли вообще за разрешением. Мы свидетели уже не первого происшествия. Еще не стерлось из памяти то, что было на горе Мерон во время праздника Лаг ба-Омер, где погибли десятки человек», – пояснил он.
Напомним, в синагоге Гиват-Зеэва, находящегося в северном пригороде Иерусалима, обрушилась трибуна, в результате происшествия пострадали около 60 человек, также сообщалось о погибшем. Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования праздника Шавуот.
Израиль нанес удар по Ливану
В ответ на ракетную атаку с территории Ливана Израиль нанес удар по источникам пусков, сообщила израильская армия.
Военные сообщают, что засекли «шесть неудачных попыток запуска ракет из Ливана». Ракеты не достигли территории Израиля. Израильская артиллерия «поразила источники огня». Запуск ракет выявили «после срабатывания сирен» в киббуце Мисгав Ам, передает ТАСС.
Напомним, армия Израиля сообщила, что с территории сектора Газа выпустили новые ракеты, сигнал тревоги прозвучал в городе Сдерот. Позднее стало известно о срабатывании сирен в киббуце Мисгав Ам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России назвали возможное место встречи Путина и Байдена
Москва до сих пор не дала официального согласия на саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, однако, по данным источников в российских госструктурах, встреча может состояться в Швейцарии. При этом многое будет зависеть от намеченных на 19-20 мая переговоров глав дипломатических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.
Источники сообщают, что российская сторона готова работать с предложенными США датами встречи президентов, несмотря на то, что Кремль до сих пор не дал Белому дому однозначного согласия на проведение саммита, передает «Коммерсант».
Сообщается, что многое может проясниться на этой неделе в Рейкьявике, где «на полях» министерского заседания Арктического совета впервые встретятся Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Они должны будут обсудить модальности саммита и, прежде всего, его возможную повестку.
Источники также сообщают, что если встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится, то местом ее проведения может стать Швейцария. Однако никаких решений еще не принято, эта страна называется лишь «наиболее вероятной» площадкой саммита.
Отметим, что в ноябре 1985 года в Женеве в самый разгар «холодной войны» состоялась историческая встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом. Считается, что с этого саммита напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона начала спадать.
Между тем в Швейцарии не стали комментировать информацию о возможной встрече на своей территории Путина и Байдена, передает РИА «Новости».
В МИД страны отказались также прокомментировать информацию о том, что ранее Швейцария направила в Москву и Вашингтон ноту с предложением предоставить место для встречи глав государств.
Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США назвали возможные сроки встречи Путина и Байдена
Вашингтон ожидает, что встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоится в предстоящие недели, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в предстоящие недели», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что США предпочитают иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. «Мы бы предпочитали иметь более стабильные и более предсказуемые отношения с Россией», – сказал он.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что встреча Путина и Байдена якобы может пройти в Швейцарии. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов России и США.
Напомним, Байден в апреле позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях.
Израиль поразил 35 военных объектов и 15 км тоннелей в секторе Газа
|
|
Израильские истребители нанесли в понедельник удары по 35 военным объектам и 15 км тоннелей в северной части сектора Газа в рамках масштабной кампании по уничтожению подземной инфраструктуры ХАМАС на территории анклава, сообщила армейская пресс-служба.
«Армия обороны Израиля провела третий раунд ударов по системе тоннелей ХАМАС на севере сектора Газа. В ходе атаки 54 истребителя поразили 35 террористических целей и 15 километров системы туннелей», – говорится в заявлении военных, передает ТАСС.
Тем временем Военно-воздушные силы Израиля сообщили, что нанесли удары по девяти домам в секторе Газа, принадлежащим высокопоставленным командирам ХАМАС. «За последние несколько часов истребители и авиация ВВС США нанесли удары по девяти домам, принадлежащим высокопоставленным командирам... ХАМАС в секторе Газа», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».
Были атакованы дом командира батальона Бейт-Ханун, командира роты Бейт-Ханун, командира одной из рот в Газе и командира роты Аш-Шати. ВВС утверждают, что некоторые дома использовались для хранения оружия.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.
Израильская авиация атаковала сектор Газа
Израильские истребители наносят удары по сектору Газа, сообщила израильская армия.
«Наши истребители в настоящее время наносят удары по террористическим целям в Газе», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Напомним, возобновился ракетный обстрел Израиля с территории сектора Газа. Сигнал тревоги прозвучал в городе Беэр-Шева. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден отказался покупать Гренландию
|
|
Администрация Джо Байдена не рассматривает вопрос о возможности приобретения Гренландии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
После соответствующего вопроса Блинкен заявил: «Короткий ответ – нет». Он отметил «выдающееся партнерство» с Копенгагеном, которое Вашингтон намерен укреплять. По его словам, США не выступают против того, чтобы «Китай или кто-либо еще» расширял экономические связи с Гренландией. Однако Китай, как заявил глава Госдепа, должен соблюдать принятые в мировом сообществе правила. США также настаивают на защите «самых «чувствительных» отраслей промышленности и технологий» Запада.
Блинкен заверил, что «Байден в сердце атлантист», который чрезвычайно высоко ценит НАТО и идею коллективной обороны альянса. При этом Вашингтон считает, что все члены НАТО должны «делать необходимые инвестиции», увеличив расходы на оборону, передает ТАСС.
Напомним, Дональд Трамп, когда был президентом США, интересовался у своих помощников, могут ли США купить Гренландию. Трамп заявил, что это было бы интересно со стратегической точки зрения.
Возобновился ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
С территории сектора Газа по Израилю выпустили новые ракеты, сигнал тревоги звучит в городе Беэр-Шева, сообщила израильская армия.
Собщается, что «в городе Беэр-Шева и его окрестностях звучат сирены ПВО». С 10 мая из сектора Газа по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, из которых 450 упали в самом анклаве, а 1,2 тыс. были перехвачены израильской системой ПВО «Железный купол», передает ТАСС.
В мае произошло обострение палестино-израильского конфликта. Из сектора Газа по Израилю выпускают сотни ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле заявили об опасности палестино-израильского конфликта для России
|
|
Конфликт Палестины и Израиля при бесконтрольном разрастании представляет угрозу для России, так как происходит в смежном регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова российского лидера Владимира Путина о том, что данный конфликт происходит в непосредственной близости от границ России.
«Ближневосточный регион находится не на каком-то другом континенте, это смежный с нами регион, вот что имеется в виду под непосредственной близостью. И этот конфликт (между Палестиной и Израилем) действительно представляет собой опасность в случае бесконтрольного разрастания и продолжения», – сказал он, передает ТАСС.
Песков также заявил, что Кремль считает очень важным не допустить дальнейшего развития силового сценария в палестино-израильском конфликте. «Очень важно не давать событиям приобретать форму силового сценария. Поэтому сейчас прикладываются очень энергичные усилия и по линии «квартета» (РФ, США, ООН, ЕС), и разные страны по двусторонним каналам сейчас находятся в постоянных контактах и с израильтянами, и с палестинцами, с тем чтобы прекратить обмен ударами», – сказал Песков.
Он также заявил, что у Путина пока не было личных контактов с руководством Израиля и Палестины, но при необходимости они могут быть оперативно организованы, передает РИА «Новости».
«Мы крайне обеспокоены в связи с тем, что такие удары имеют место, особенно принимая во внимание, что в здании располагались офисы ведущих мировых СМИ. Мы крайне обеспокоены растущим числом человеческих жертв. Личных контактов Владимир Путин пока не имел, я имею в виду ни в последние дни, ни с Палестиной. При необходимости они могут быть организованы, в процессе диалога, в том числе по линии «квартета», самым активным образом работает Министерство иностранных дел», – сказал Песков журналистам.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.
Сандерс призвал к переоценке военной помощи США Израилю
|
|
США должны «внимательно взглянуть на военную помощь Израилю», учитывая ситуацию в секторе Газа, заявил американский сенатор Берни Сандерс.
По его словам, «разрушения в Газе – немыслимые». Сандерс считает, что США «должны призвать к немедленному прекращению огня». Он заявил, что «убийству палестинцев и израильтян должен быть положен конец». При этом США следует «внимательно взглянуть на военную помощь Израилю почти в 4 млрд долларов в год». Сенатор подчеркнул, что «использование помощи США в поддержку нарушений прав человека незаконно».
Кроме того, Сандерс считает, что причина постоянных столкновений между палестинцами и израильскими военными кроется в том, что палестинцы «маргинализируются и демонизируются» израильскими властями, передает РИА «Новости».
В мае произошло обострение палестино-израильского конфликта. Из сектора Газа по Израилю выпускают сотни ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику, в самом Израиле происходят масштабные столкновения с палестинцами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США одобрили продажу Израилю высокоточного оружия на 735 млн долларов
Администрация президента США Джо Байдена на фоне конфликта на Ближнем Востоке одобрила продажу Израилю американского высокоточного оружия на сумму 735 млн долларов, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники.
«Администрация Байдена одобрила продажу высокоточного оружия Израилю на 735 миллионов долларов», – информирует издание, передает РИА «Новости».
При этом, как пишет газета, Конгресс США был официально уведомлен о готовящейся сделке еще 5 мая, то есть примерно за неделю до того, как палестинское движение ХАМАС начало наносить удары по израильской территории.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.
Китай предложил Израилю и Палестине провести переговоры в КНР
Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе заседания Совбеза ООН пригласил представителей Израиля и Палестины в КНР для проведения переговоров.
«Китай нарастит усилия по содействию мирным переговорам... Мы вновь подтверждаем свое предложение сторонникам мира от Палестины и Израиля продолжить их диалог в Китае и приглашаем представителей обеих сторон приехать в Китай для прямых переговоров», – цитирует Ван И РИА «Новости».
Также глава МИД КНР в ходе заседания Совбеза обратился к Соединенным Штатам. «Мы призываем США продемонстрировать свою ответственность, занять справедливую позицию и вместе с большей частью международного сообщества поддержать Совет безопасности в облегчении ситуации, восстановлении доверия и продвижении политического урегулирования», – сказал он.
В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.
К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.
После этого израильские беспилотники в воскресенье нанесли удары по двум складам оружия движения ХАМАС в секторе Газа, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что ХАМАС «заплатит большую цену».
В синагоге в Израиле обрушилась трибуна с десятками человек
В синагоге израильского города Гиват-Зеев (северный пригород Иерусалима) обрушилась трибуна, в результате происшествия пострадали около 60 человек, сообщается о погибшем.
Видеозапись с моментом происшествия опубликовали в соцсетях. В результате обрушения конструкции пострадали десятки человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильские СМИ. По этим данным, погиб как минимум один человек.
В службе скорой помощи сообщили, что 10 человек после обрушения находятся в критическом и тяжелом состоянии, медики оказывают помощь пострадавшим.
Всего из-за ЧП пострадали порядка 60 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на радио «КАН».
Ранее в воскресенье в Иерусалиме мужчина за рулем попытался задавить нескольких сотрудников правоохранительных органов, его застрелили.