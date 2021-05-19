Байден пригрозил «задавить» журналистку за вопрос об Израиле

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НОВОСТЬ ЧАСА

Путин призвал к ритмичному выполнению его послания

19 мая, среда  |  Последнее обновление — 13:54  |  vz.ru
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Россия готова подвинуть США на атомном рынке Китая

Россия начинает строить новые блоки для двух китайских АЭС Zuma/ТАСС
Пока Росатом лишился в Чехии потенциального заказа, в Китае он начинает реальный крупный проект – строительство новых блоков сразу для двух АЭС. У России есть все шансы получить здесь еще больше заказов на атомные станции и дать фору западным конкурентам, которые слишком плотно осели на китайском рынке. Что поможет нам отвоевать китайский рынок у американцев и европейцев? Подробности...
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Власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских»

Бабиш и Земан ведут себя как враги, но на самом деле являются партнерами Michal Kamaryt/Zuma/ТАСС
Складывается впечатление, будто Прага играет с Москвой в известную всем по фильмам игру «плохой коп, хороший коп». В роли «плохого» выступает премьер Андрей Бабиш, превративший Чехию в официально недружественное России государство, в роли «хорошего» – президент Милош Земан. Их конфликт ярок и нагляден, но на его фоне Земан заявил, что именно Бабиша видит своим преемником. Как это все понимать?  Подробности...
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Чем опасно новое пользовательское соглашение WhatsApp

Facebook планирует превратить WhatsApp в поставщика личных данных пользователей Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Мессенджер WhatsApp начал заставлять пользователей соглашаться со своими спорными новыми условиями обслуживания – спустя почти полгода после того, как впервые объявил о планах сделать это. В Госдуме видят в действиях мессенджера противоречия закону и намерены обсудить меры реагирования с Роскомнадзором. Какие опасности для пользователей представляют новые правила WhatsApp и почему их уже называют цифровой удавкой? Подробности...
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Откуда у ХАМАС взялись подводные дроны для борьбы с Израилем

Теоретически у ХАМАС могут появиться и сверхмалые подлодки иранского производства Rahdar Emamdadi/Mehrnews.com
Из зоны палестино-израильского конфликта приходят неожиданные новости. Если о беспилотной авиации боевиков ХАМАС было известно и раньше, то неожиданностью стало появление у исламистов подводного флота для терактов и диверсий – пока тоже беспилотного. Что собой представляют эти субмарины и какие еще технологические новшества были замечены во время нынешней фазы столкновений? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Город – это прекрасно, агломерация – зло

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мой любимый город Санкт-Петербург почти перестал существовать. Ещё минута – и он окончательно растворится. Пришлёпнутые к нему бесконечные гетто-кварталы задушили город. А «элитные коттеджные посёлки в пригороде» делают контрольный выстрел в голову. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Передвижение на самокатах тоже пора регулировать

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Ходить по городу стало просто опасно. Все эти прекрасные граждане на своих современных средствах передвижения реально могут убить, как минимум – покалечить. И у этих прекрасных граждан, заметим, нет ни малейшего представления о безопасности, они не сдавали никаких экзаменов. Подробности...
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Американское общество превратит Билла Гейтса в чудовище

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Публичная metoo-расправа над Биллом Гейтсом затмит собой все, что мы видели до сих пор – и Кевина Спейси, и Пласидо Доминго, и даже губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, тем более что последнего либеральные однопартийцы не сдают. Подробности...
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В НАТО покаялись перед сербами

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Секретная армия США

Болгары опять переходят на сторону Гитлера

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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
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На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Достоин ли Юрий Лужков того, чтобы одна из улиц или площадей столицы была названа его именем?
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На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин призвал к ритмичному выполнению его послания
    В Кремле оценили сообщения о возможной отмене санкций по «Северному потоку – 2» Посла Украины возмутило решение обсудить в Бундестаге отношения с Россией Байден пригрозил» «задавить» журналистку за вопрос об Израиле Военный самолет упал на частный дом в Белоруссии
    Эксперт допустил изменение позиции Германии по «Северному потоку – 2» Американским ученым запретят участвовать в совместных проектах с Россией Первый собранный на поточной линии Ил-76МД-90А передали на испытания Грузинские гастарбайтеры пожаловались на невыносимые условия в Германии
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    Откуда у ХАМАС взялись подводные дроны для борьбы с Израилем

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    В Германии захотели «поделить» Россию из-за большой территории

    правила вежливости


    Лавров сыронизировал над манерами корреспондента Би-би-си

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    Холмогоров резко отреагировал на выступление Манижи на «Евровидении»

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    «Восточное партнерство»


    Евродепутаты придумали России пять причин стать Украиной

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    Россия становится «островом нормальности» для американцев

    старение населения


    Китай попал в демографическую западню

    продуктовая инфляция


    Цены на еду накручивают глобальные спекулянты

    турецкий лидер


    Иса Джавадов: Турция пытается объединить мусульман за счет евреев

    современное общество


    Максим Соколов: Грешников в аду мучают бесы с айфонами и айпадами

    гранитный постамент


    Тимур Шерзад: Без военных памятников нации не существует

    специальный репортаж


    Как учителя казанской гимназии спасли детей от убийцы

    на ваш взгляд


    Достоин ли Юрий Лужков того, чтобы одна из улиц или площадей столицы была названа его именем?

    Байден пригрозил «задавить» журналистку за вопрос об Израиле

       19 мая 2021, 12:49
    Фото: REUTERS/Leah Millis
    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент США Джо Байден во время визита на сборочный завод Ford в штате Мичиган поставил журналистке «условие»: она может задать вопрос об Израиле только в случае, если окажется перед машиной, когда глава Белого дома нажмет на газ.

    Одна из представителей СМИ поинтересовалась у американского лидера, может ли она задать вопрос по поводу ситуации в Израиле, пока тот не уехал, передает РИА «Новости».

    «Нет, не можете. Только если вы не окажетесь перед машиной, когда я нажму на газ», – ответил Байден, добавив, что это шутка.

    Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. При этом сообщается, что США отговорили Израиль от наземной операции в секторе Газа.

    Во вторник президент Владимир Путин заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем. В тот же день Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве.

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    Захарова прокомментировала публикации Хинштейна про «мусоров»
       16 мая 2021, 15:33
    Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Высказывания депутата Госдумы Александра Хинштейна в Twitter, в которых тот назвал полицейских Израиля и Парижа «мусорами», не имеют отношения к международной политике, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Если бы это был министр иностранных дел или глава комитета по международной политике, то был бы смысл уточнить: «Ты чего или вы чего?» А так... Ну, он депутат, ему надо избираться. Захотелось людей взбудоражить: написал, стер, потроллил. Он своей цели достиг, вот о нем пишут. А к международной политике это отношения не имеет», – сказала Захарова «Открытым медиа».

    Сам Хинштейн в своем Telegram-канале пояснил, что его публикация в Twitter носила «провокативный» характер, она, по его словам, удалась.

    «Полагаю, моя провокативная комбинация вполне удалась. Ровно такие оценки «Мусора – позор России» появляются в либерально-прогрессивных сетях и СМИ, когда российские правоохранители пресекают массовые беспорядки и несанкционированные акции. Но почему-то, если подобное – только куда более в жестких формах – происходит в других странах, этой волны возмущения не видно», – указал он.

    Ранее в аккаунте Хинштейна в Twitter появились публикации «Мусора ­– позор Парижа» и «Мусора – позор Израиля». В постах были прикреплены ссылки на новости, в которых сообщалось о применении слезоточивого газа и водометов полицией в Париже, а также о применении слезоточивого газа правоохранителями в Израиле.

    Парламентарий уточнил, что сам написал эти посты. Сейчас этих публикаций в его аккаунте уже нет.

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    Эрдоган проклял Австрию за флаг Израиля

    17 мая 2021, 22:14

    Текст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проклинает Австрию за то, что она подняла флаг Израиля.

    Эрдоган заявил, что «проклинает австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера». Он назвал Израиль «террористическим государством», а Австрию обвинил в том, что та «отождествляет себя с террором». По мнению Эрдогана, «Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев», передает РИА «Новости».

    Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии государственного флага Израиля над зданием федеральной канцелярии Австрии в знак поддержки Израиля в конфликте с палестинским сектором Газа. В ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил поездку в Австрию.

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    Число жертв при обрушении трибуны в Израиле возросло

    16 мая 2021, 20:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    Количество погибших при обрушении конструкции в синагоге израильского города Гиват-Зеэв увеличилось до двух, сообщили израильские СМИ.

    При этом главный раввин России Берл Лазар заявил об отсутствии российских паломников при обрушении трибуны в Израиле, передает  РИА «Новости».

    Между тем министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что военные задействованы в оказании помощи при эвакуации после обрушения трибуны в Гиват-Зеэве. «Мое сердце с жертвами катастрофы в Гиват-Зеэве. Силы армии обороны Израиля под руководством Службы тыла и ВВС действуют для оказания помощи в эвакуации. Я молюсь за здоровье раненых», – заявил он.

    Официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман сообщил, что правоохранители начали проверку соблюдения правил при проведении массовой молитвы в этой синагоге.

    «Сейчас будем выяснять, кто давал разрешение, как оно было получено, обращались ли вообще за разрешением. Мы свидетели уже не первого происшествия. Еще не стерлось из памяти то, что было на горе Мерон во время праздника Лаг ба-Омер, где погибли десятки человек», – пояснил он.

    Напомним, в синагоге Гиват-Зеэва, находящегося в северном пригороде Иерусалима, обрушилась трибуна, в результате происшествия пострадали около 60 человек, также сообщалось о погибшем. Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования праздника Шавуот.

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    Израиль нанес удар по Ливану
       18 мая 2021, 00:30
    Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В ответ на ракетную атаку с территории Ливана Израиль нанес удар по источникам пусков, сообщила израильская армия.

    Военные сообщают, что засекли «шесть неудачных попыток запуска ракет из Ливана». Ракеты не достигли территории Израиля. Израильская артиллерия «поразила источники огня». Запуск ракет выявили «после срабатывания сирен» в киббуце Мисгав Ам, передает ТАСС.

    Напомним, армия Израиля сообщила, что с территории сектора Газа выпустили новые ракеты, сигнал тревоги прозвучал в городе Сдерот. Позднее стало известно о срабатывании сирен в киббуце Мисгав Ам.

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    В России назвали возможное место встречи Путина и Байдена

    18 мая 2021, 10:35

    Текст: Наталья Ануфриева

    Москва до сих пор не дала официального согласия на саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, однако, по данным источников в российских госструктурах, встреча может состояться в Швейцарии. При этом многое будет зависеть от намеченных на 19-20 мая переговоров глав дипломатических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

    Источники сообщают, что российская сторона готова работать с предложенными США датами встречи президентов, несмотря на то, что Кремль до сих пор не дал Белому дому однозначного согласия на проведение саммита, передает «Коммерсант».

    Сообщается, что многое может проясниться на этой неделе в Рейкьявике, где «на полях» министерского заседания Арктического совета впервые встретятся Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Они должны будут обсудить модальности саммита и, прежде всего, его возможную повестку.

    Источники также сообщают, что если встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится, то местом ее проведения может стать Швейцария. Однако никаких решений еще не принято, эта страна называется лишь «наиболее вероятной» площадкой саммита.

    Отметим, что в ноябре 1985 года в Женеве в самый разгар «холодной войны» состоялась историческая встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом. Считается, что с этого саммита напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона начала спадать.

    Между тем в Швейцарии не стали комментировать информацию о возможной встрече на своей территории Путина и Байдена, передает РИА «Новости».

    В МИД страны отказались также прокомментировать информацию о том, что ранее Швейцария направила в Москву и Вашингтон ноту с предложением предоставить место для встречи глав государств.

    Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях.

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    США назвали возможные сроки встречи Путина и Байдена

    18 мая 2021, 15:24

    Текст: Алина Назарова

    Вашингтон ожидает, что встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоится в предстоящие недели, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

    «Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в предстоящие недели», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что США предпочитают иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. «Мы бы предпочитали иметь более стабильные и более предсказуемые отношения с Россией», – сказал он.

    Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что встреча Путина и Байдена якобы может пройти в Швейцарии. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов России и США.

    Напомним, Байден в апреле позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях. 

    Коментарии (47)
    Израиль поразил 35 военных объектов и 15 км тоннелей в секторе Газа
       17 мая 2021, 08:32
    Фото: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/Reuters
    Текст: Алина Назарова

    Израильские истребители нанесли в понедельник удары по 35 военным объектам и 15 км тоннелей в северной части сектора Газа в рамках масштабной кампании по уничтожению подземной инфраструктуры ХАМАС на территории анклава, сообщила армейская пресс-служба.

    «Армия обороны Израиля провела третий раунд ударов по системе тоннелей ХАМАС на севере сектора Газа. В ходе атаки 54 истребителя поразили 35 террористических целей и 15 километров системы туннелей», – говорится в заявлении военных, передает ТАСС.

    Тем временем Военно-воздушные силы Израиля сообщили, что нанесли удары по девяти домам в секторе Газа, принадлежащим высокопоставленным командирам ХАМАС. «За последние несколько часов истребители и авиация ВВС США нанесли удары по девяти домам, принадлежащим высокопоставленным командирам... ХАМАС в секторе Газа», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

    Были атакованы дом командира батальона Бейт-Ханун, командира роты Бейт-Ханун, командира одной из рот в Газе и командира роты Аш-Шати. ВВС утверждают, что некоторые дома использовались для хранения оружия.

    В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей. 

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    Израильская авиация атаковала сектор Газа
       17 мая 2021, 02:22
    Фото: Jordan Castelan/U.S. Air Force/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Израильские истребители наносят удары по сектору Газа, сообщила израильская армия.

    «Наши истребители в настоящее время наносят удары по террористическим целям в Газе», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Напомним, возобновился ракетный обстрел Израиля с территории сектора Газа. Сигнал тревоги прозвучал в городе Беэр-Шева. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет.

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    Коментарии (6)
    Байден отказался покупать Гренландию
       18 мая 2021, 05:30
    Фото: T.J. Kirkpatrick/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Администрация Джо Байдена не рассматривает вопрос о возможности приобретения Гренландии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    После соответствующего вопроса Блинкен заявил: «Короткий ответ – нет». Он отметил «выдающееся партнерство» с Копенгагеном, которое Вашингтон намерен укреплять. По его словам, США не выступают против того, чтобы «Китай или кто-либо еще» расширял экономические связи с Гренландией. Однако Китай, как заявил глава Госдепа, должен соблюдать принятые в мировом сообществе правила. США также настаивают на защите «самых «чувствительных» отраслей промышленности и технологий» Запада.

    Блинкен заверил, что «Байден в сердце атлантист», который чрезвычайно высоко ценит НАТО и идею коллективной обороны альянса. При этом Вашингтон считает, что все члены НАТО должны «делать необходимые инвестиции», увеличив расходы на оборону, передает ТАСС.

    Напомним, Дональд Трамп, когда был президентом США, интересовался у своих помощников, могут ли США купить Гренландию. Трамп заявил, что это было бы интересно со стратегической точки зрения.

    Коментарии (5)
    Возобновился ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
       17 мая 2021, 01:29
    Фото: AFP News Agency/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    С территории сектора Газа по Израилю выпустили новые ракеты, сигнал тревоги звучит в городе Беэр-Шева, сообщила израильская армия.

    Собщается, что «в городе Беэр-Шева и его окрестностях звучат сирены ПВО». С 10 мая из сектора Газа по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, из которых 450 упали в самом анклаве, а 1,2 тыс. были перехвачены израильской системой ПВО «Железный купол», передает ТАСС.

    В мае произошло обострение палестино-израильского конфликта. Из сектора Газа по Израилю выпускают сотни ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику.

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    В Кремле заявили об опасности палестино-израильского конфликта для России
       17 мая 2021, 12:50
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Конфликт Палестины и Израиля при бесконтрольном разрастании представляет угрозу для России, так как происходит в смежном регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова российского лидера Владимира Путина о том, что данный конфликт происходит в непосредственной близости от границ России.

    «Ближневосточный регион находится не на каком-то другом континенте, это смежный с нами регион, вот что имеется в виду под непосредственной близостью. И этот конфликт (между Палестиной и Израилем) действительно представляет собой опасность в случае бесконтрольного разрастания и продолжения», – сказал он, передает ТАСС.

    Песков также заявил, что Кремль считает очень важным не допустить дальнейшего развития силового сценария в палестино-израильском конфликте. «Очень важно не давать событиям приобретать форму силового сценария. Поэтому сейчас прикладываются очень энергичные усилия и по линии «квартета» (РФ, США, ООН, ЕС), и разные страны по двусторонним каналам сейчас находятся в постоянных контактах и с израильтянами, и с палестинцами, с тем чтобы прекратить обмен ударами», – сказал Песков.

    Он также заявил, что у Путина пока не было личных контактов с руководством Израиля и Палестины, но при необходимости они могут быть оперативно организованы, передает РИА «Новости».

    «Мы крайне обеспокоены в связи с тем, что такие удары имеют место, особенно принимая во внимание, что в здании располагались офисы ведущих мировых СМИ. Мы крайне обеспокоены растущим числом человеческих жертв. Личных контактов Владимир Путин пока не имел, я имею в виду ни в последние дни, ни с Палестиной. При необходимости они могут быть организованы, в процессе диалога, в том числе по линии «квартета», самым активным образом работает Министерство иностранных дел», – сказал Песков журналистам.

    В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей. 

    Коментарии (5)
    Сандерс призвал к переоценке военной помощи США Израилю
       17 мая 2021, 00:09
    Фото: Edward M. PioRoda/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    США должны «внимательно взглянуть на военную помощь Израилю», учитывая ситуацию в секторе Газа, заявил американский сенатор Берни Сандерс.

    По его словам, «разрушения в Газе – немыслимые». Сандерс считает, что США «должны призвать к немедленному прекращению огня». Он заявил, что «убийству палестинцев и израильтян должен быть положен конец». При этом США следует «внимательно взглянуть на военную помощь Израилю почти в 4 млрд долларов в год». Сенатор подчеркнул, что «использование помощи США в поддержку нарушений прав человека незаконно».

    Кроме того, Сандерс считает, что причина постоянных столкновений между палестинцами и израильскими военными кроется в том, что палестинцы «маргинализируются и демонизируются» израильскими властями, передает РИА «Новости».

    В мае произошло обострение палестино-израильского конфликта. Из сектора Газа по Израилю выпускают сотни ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику, в самом Израиле происходят масштабные столкновения с палестинцами.

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    США одобрили продажу Израилю высокоточного оружия на 735 млн долларов

    17 мая 2021, 15:44

    Текст: Алина Назарова

    Администрация президента США Джо Байдена на фоне конфликта на Ближнем Востоке одобрила продажу Израилю американского высокоточного оружия на сумму 735 млн долларов, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники.

    «Администрация Байдена одобрила продажу высокоточного оружия Израилю на 735 миллионов долларов», – информирует издание, передает РИА «Новости».

    При этом, как пишет газета, Конгресс США был официально уведомлен о готовящейся сделке еще 5 мая, то есть примерно за неделю до того, как палестинское движение ХАМАС начало наносить удары по израильской территории.

    В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей. 

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    Китай предложил Израилю и Палестине провести переговоры в КНР

    16 мая 2021, 19:00

    Текст: Алексей Дегтярев

    Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе заседания Совбеза ООН пригласил представителей Израиля и Палестины в КНР для проведения переговоров.

    «Китай нарастит усилия по содействию мирным переговорам... Мы вновь подтверждаем свое предложение сторонникам мира от Палестины и Израиля продолжить их диалог в Китае и приглашаем представителей обеих сторон приехать в Китай для прямых переговоров», – цитирует Ван И РИА «Новости».

    Также глава МИД КНР в ходе заседания Совбеза обратился к Соединенным Штатам. «Мы призываем США продемонстрировать свою ответственность, занять справедливую позицию и вместе с большей частью международного сообщества поддержать Совет безопасности в облегчении ситуации, восстановлении доверия и продвижении политического урегулирования», – сказал он.

    В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.

    К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.

    После этого израильские беспилотники в воскресенье нанесли удары по двум складам оружия движения ХАМАС в секторе Газа, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что ХАМАС «заплатит большую цену».

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    В синагоге в Израиле обрушилась трибуна с десятками человек

    16 мая 2021, 19:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    В синагоге израильского города Гиват-Зеев (северный пригород Иерусалима) обрушилась трибуна, в результате происшествия пострадали около 60 человек, сообщается о погибшем.

    Видеозапись с моментом происшествия опубликовали в соцсетях. В результате обрушения конструкции пострадали десятки человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильские СМИ. По этим данным, погиб как минимум один человек.

    В службе скорой помощи сообщили, что 10 человек после обрушения находятся в критическом и тяжелом состоянии, медики оказывают помощь пострадавшим.

    Всего из-за ЧП пострадали порядка 60 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на радио «КАН».

    Ранее в воскресенье в Иерусалиме мужчина за рулем попытался задавить нескольких сотрудников правоохранительных органов, его застрелили.

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