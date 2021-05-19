Байден пригрозил «задавить» журналистку за вопрос об Израиле

Президент США Джо Байден во время визита на сборочный завод Ford в штате Мичиган поставил журналистке «условие»: она может задать вопрос об Израиле только в случае, если окажется перед машиной, когда глава Белого дома нажмет на газ.

Одна из представителей СМИ поинтересовалась у американского лидера, может ли она задать вопрос по поводу ситуации в Израиле, пока тот не уехал, передает РИА «Новости».

«Нет, не можете. Только если вы не окажетесь перед машиной, когда я нажму на газ», – ответил Байден, добавив, что это шутка.

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. При этом сообщается, что США отговорили Израиль от наземной операции в секторе Газа.

Во вторник президент Владимир Путин заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем. В тот же день Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве.

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