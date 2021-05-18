Рейд «СтопХама» в Петербурге закончился дракой

В Петербурге рейд общественного движения «СтопХамСПб» завершился дракой, один из активистов после того, как на него напала девушка, ударил ее.

Инцидент произошел у пешеходной зоны возле продуктового магазина, женщина-водитель и ее спутник припарковали свой автомобиль напротив супермаркета, а участник «СтопХама» предупредил, что оставлять машину в этом месте нельзя, пишет «Фонтанка».

На них не подействовало предупреждение, девушка, вернувшись из магазина, спросила у активиста, кто наклеил наклейку, тот признался, что это сделал он. Девушка ударила ему кулаком по лицу, тот ударил ее в ответ.

За девушку вступился случайный прохожий и ее спутник, ему активист брызнул в лицо из перцового баллончика.

Глава «СтопХамСПб» Вадим Мурзин пояснил, что конфликт произошел еще 23 апреля, пострадавший активист написал заявление в полицию. В ГУ МВД по городу сообщили, что в этот день по факту инцидента к ним поступили два заявления.