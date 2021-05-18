Центр кибербезопасности рассказал о хакерской атаке на ЦКБ «Рубин»

Предприятие по разработке подлодок ЦКБ «Рубин» подверглось хакерской атаке, на его адрес прислали письмо с вирусом, но угрозу удалось отвести, заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

«Многие из вас помнят публикацию СМИ в начале мая о том, что китайские хакеры захватили – якобы захватили и якобы китайские – инфраструктуру ЦКБ «Рубин», ссылаясь на отчет одной из зарубежных компаний, функционирующей в сфере информационной безопасности. Мы не подтверждаем эту информацию. Более того, получив по электронной почте подозрительное письмо, специалисты ЦКБ «Рубин» не открывали его, а связались с нашими специалистами и предоставили его для общего изучения», – цитирует Мурашова РИА «Новости».

По его словам, в письме нашли вредоносные функции, после чего прошла проверка инфраструктуры, она не выявила признаков заражения. При этом выявили несколько организаций, в сети которых были вредоносные программы, но их уничтожили.

Мурашов добавил, что кибератаки на органы власти России в интересах западных спецслужб направлены на компрометацию информационной инфраструктуры государства.

«Целью их атак в большинстве случаев является компрометация IT-инфраструктуры и кража конфиденциальных данных государственных органов и учреждений», – указал он.

По его словам, киберзащита органов российской власти «ведется достаточно успешно».

Также он рассказал о возросшем числе кибератак на медицинские службы России. «Резко возросло количество компьютерных атак на нашего головного разработчика, это «Вектор». Такие примеры есть... А с атаками на медицинские учреждения мы столкнулись в конце 2019 года, весь 2020 год количество подобных атак возрастало. Это, на мой взгляд, вызвано и эпидемией COVID-19, переходом на электронные карты медицинские, но к счастью, пока такие атаки успешными не были», – рассказал он.

В мае издание «Коммерсант» писало, что китайские хакеры якобы отправили гендиректору «Рубина» изображения подлодки с вредоносным кодом, после открытия этого изображения якобы в системы организации попал вирус, он начал собирать данные.