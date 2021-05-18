Пассажирам метро Москвы и МЦК начали раздавать питьевую воду Диетолог дал совет, как следует питаться в жару 18 мая 2021, 15:02

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

В жаркую погоду стоит пить как можно больше воды, есть молочные, кисломолочные продукты и рыбу, а в качестве гарнира брать овощи и зелень, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург. Синоптики предупредили жителей столицы об аномальной жаре, столбики термометров покажут температуру 29–31 градус тепла. В связи с этим, в городе объявлен оранжевый уровень опасности. «В жару самый главный момент это, конечно, не еда, а питье, потому что мы активно теряем жидкости, и их надо восполнять. А беда еще в том, что мы не сразу чувствуем потерю как жажду. Обычно, значимая потеря жидкости проявляется какой-то слабостью, головокружением, потерей концентрации внимания. Вот на такие малые симптомы надо обращать внимание и своевременно принимать меры», – говорит Гинзбург. В день следует выпивать не менее двух литров жидкости, продолжает врач. То есть лучше контролировать не по ощущению жажды, а по ощущению общего недомогания (слабость, рассеянность). Выбирать для питья стоит жидкость, максимально приближенную к воде: либо чистая питьевая вода без газа, либо, как эквивалент могут подойти зеленый чай, вода с имбирем или лимоном (легкие лимонады без сахара). «Что касается еды, то в такую жару очень нежелательно брать плотные энергичные блюда, от которых много тепла образуется в теле, жар. Это такие продукты, как мясо, картошка, макароны. Из белковых продуктов надо использовать больше молочные, кисломолочные и рыбу. Из гарниров предпочтение стоит отдать овощам и зелени. Хорошо подходят традиционно холодные супы, предпочтительно на кисломолочных напитках, но и с квасом не возбраняется», – рекомендует диетолог. Кроме того, он советует есть небольшими порциями, причем все время запивая, чтобы пища не накапливалась в желудке и долго не лежала там. Он объясняет, что это важно, потому что желудок находится достаточно высоко, под диафрагмой, поэтому при его полном наполнении сразу возникает отдышка, перегрев тела, жар. Также он обращает внимание на то, что если во время жары человек совсем не хочет есть или плохо ест, то ничего страшного в этом нет, в этом случае полезно прислушаться к собственному организму. Здоровому человеку редкий прием пищи вреда не нанесет. «Человек – крепкая саморегулирующаяся система. Иногда в этой системе бывают сбои или какие-то неточности, тогда в таком случае нужно немного подровнять. Поэтому если организм не требует еды, насильно заставлять его не надо. А вот жажду мы действительно немножко неадекватно оцениваем, поэтому здесь стоит следить. В жару пить нужно много», – заключил Гинзбург. Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД врач-терапевт Александр Барвинский рассказал, что в жаркую погоду обязательно нужно носить головной убор и соблюдать питьевой режим. Что касается питания, то специалист рекомендует не переедать, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на желудочно-кишечный тракт и организм в целом.

Россиян предупредили о «супержаре» 17 мая 2021, 09:31

Фото: Grant Falvey/ZUMA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Температура свыше 30 градусов в течение недели ожидает жителей нескольких регионов России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам метеоролога, «супервысокие» температуры ожидаются, в частности, в Южном федеральном округе, где в Астраханской области столбики термометра могут подняться до плюс 36 градусов. Такая температура продержится до конца рабочей недели. Так же жарко будет и в Калмыкии. А вот в Ростовской области и Краснодарском крае, напротив, похолодает до 20-25 градусов со знаком плюс, передает РИА «Новости». В Поволжье и на Урале наиболее интересная ситуация, поскольку циклоническая ложбина не будет распространяться дальше ЦФО... Везде, в Кировской области (это самый север Поволжья), Саратовской области, Самарской области, Оренбургской области температура 30-35 градусов, рассказал Вильфанд. По словам синоптика, на Урале температура на 10 градусов превышает климатическую норму. В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях в ближайшие дни будет 30-35 градусов тепла. Также на 10-12 градусов выше нормы ожидается температура на Ямале. В Алтайском крае и в Омской области температурные показатели могут достичь 28 градусов тепла. Ранее Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за очень высокой температуры в понедельник днем. Россиянам посоветовали, как легче перенести супержару 17 мая 2021, 14:26

Фото: ZUMA/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

В жаркую погоду обязательно следует носить головной убор, соблюдать питьевой режим, не засиживаться в душной квартире, а при выходе на улицу обязательно использовать солнцезащитный крем, заявил газете ВЗГЛЯД врач-терапевт Александр Барвинский. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян, что в течение недели сразу в нескольких российских регионах ожидается «супержара»: температура воздуха поднимется выше 30 градусов тепла. На 17 мая в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. «Переохлаждение, перегрев – все это в основном происходит через голову. Поэтому в первую очередь следует использовать головные уборы, желательно белого цвета. Это самая первичная рекомендация по профилактике перегрева. Во-вторых, обязательно нужно соблюдать питьевой режим, пить достаточно воды. Дело в том, что в жару наше тело охлаждается, потеет, поэтому организм требует больше чистой жидкости, за питьевым режимом нужно тщательно следить», – говорит Барвинский. Причем норма воды для каждого человека зависит от очень большого количества параметров, но для того, чтобы ее хотя бы приближенно соблюсти, специалист рекомендует прислушиваться к своему организму. «Нужно сделать так, чтобы всегда бутылка с водой была под рукой, куда бы вы не пошли. Причем бутылка должна быть прозрачная. Так человек глазом видит воду, и принятие решения попить приходит на уровне подсознания, причем гораздо чаще, нежели когда воды нет или она в иной бутылке. И организм, в большинстве случаев, сам разберется, сколько там нужно выпить», – отмечает терапевт. Что касается питания в жаркую погоду, продолжает медик, то абсолютно точно не стоит переедать – это лишняя нагрузка на желудочно-кишечный тракт и организм в целом. Если же в жару человеку, наоборот, совсем не хочется есть, то здесь как раз можно прислушаться к своему организму, вред это никакой не нанесет. «Если предстоят какие-то интенсивные физические нагрузки, то обязательно нужно использовать изотоники (напитки, поддерживающие водно-солевой баланс – прим. ВЗГЛЯД), в которых присутствуют соли (калий, натрий), иначе может произойти большая потеря электролитов, что в будущем приведет к определенным проблемам», – рассказывает собеседник. Людям с средней или слабой физической подготовкой врач рекомендует с осторожностью (перестраховкой) относиться к спортивным нагрузкам, поскольку это может привести к перегреву или нарушению электролитного баланса. «Гражданам с хроническими заболеваниями нужно стараться не перегружать себя теплом, внимательнее следить за течением своего хронического заболевания, чаще контролировать давление, потому что жара и на этом может сказываться, а также приводить к обострениям. И в целом никому не стоит засиживаться в душной квартире, нужно гулять. Но стараться это делать не под открытым солнцем, а в лесу, не забывать про воду», – советует Барвинский. Кроме того, он подчеркнул, что необходимо использовать солнцезащитный крем даже в городской среде, поскольку солнечные лучи могут негативно воздействовать на кожу, приводя к ожогам, а также возможен и ряд кожных заболеваний. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал, что в столице во вторник ожидается новый температурный максимум за всю историю метеонаблюдений, который побьет достижения 1897 года. В этот день столбики термометров покажут 31 градус тепла. Москве предсказали самый жаркий день за последние 124 года 17 мая 2021, 11:26

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Во вторник в Москве ожидается самый жаркий майский день за последние 124 года: температура поднимется до 31 градуса, что побьет температурный рекорд 1897 года, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в течение недели жителей сразу нескольких российских регионов ожидает жара, столбики термометров покажут температуру выше 30 градусов. Тем временем в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. «В настоящий момент у нас происходит перестройка атмосферы таким образом, что усиливается юго-восточная струя, причем во всей толще стратосферы. И вот она несет воздух одновременно с пустынных барханов Каракум и с Южного Урала, юго-западной Сибири. Два эти потока встречаются в один и на скорости 70–90 км/ч на всех парусах идут в сторону Центральной России», – говорит Тишковец, отвечая на вопрос о причинах «супервысоких» температур. Одновременно с приходом сильного потока воздуха усиливаются позиции мощного антициклона, который образовался в результате слияния арктического и азиатского антициклонов, продолжает специалист. Такое сочетание солнечной погоды и мощной совокупности знойного воздуха приведет к тому, что 17 мая в Москве столбики термометра будут штурмовать 30-градусную высоту. Для рекорда 1897 года не будет хватать буквально одного градуса. «Однако завтра эта ситуация подправится: тоже будет солнечно, без осадков. Как раз во вторник мы ожидаем жару до 31 градуса, а это уже заявка на абсолютный температурный максимум за всю историю метеонаблюдений, который побьет достижения того же 1897 года, когда наши коллеги зафиксировали 29,1 градуса. Завтра будет самый-самый жаркий день за последние 124 года», – рассказывает синоптик, отмечая, что в целом история метеонаблюдений длится более 130 лет. В среду к столице подойдет фронт, к вечеру начнет затягивать грозовыми облаками, что несколько снизит жару, ожидается до 27 градусов днем, продолжает Тишковец. Во вторую часть недели выпадут осадки в виде кратковременных дождей и посвежеет до климатической нормы +17...+19 градусов. Тем не менее с наступлением выходных показатели барометров вновь начнут расти, снова распогодится и потеплеет до +20...+22. «На сегодняшний день в Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары, температура аномально высокая для мая (на 10-12 градусов выше нормы). И вообще нужно понимать, что в среднем для организма человека любая температура выше 27 градусов – это климатический стресс, особенно для людей, страдающих всевозможными заболеваниями», – заключил собеседник. Ранее Тишковец предсказал, что в столице наступает «другая климатическая эпоха». Вторая половина мая, по его словам, воздаст гражданам летним теплом за страдания от холода на майские праздники. Тем не менее он считает, что москвичам не стоит ждать «никакой жары или сваливания в очередную яму арктического холода». В Москве сильный ветер повредил вывеску Госдумы 15 мая 2021, 20:44 Текст: Ксения Панькова

В Москве из-за сильного ветра с вывески на здании Государственной думы на Охотном ряду сорвалась буква «А», сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова. Как отметила Крылова, вызваны специалисты, которые в ближайшее время все исправят. «Возможно, к утру», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря управляющего делами президента. По ее словам, упавшая буква помялась и требует реставрации. Ранее гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы до утра воскресенья. Напомним, в четверг ветер повалил в Москве 59 деревьев, 26 автомобилей получили повреждения, пострадали три человека. Матч РПЛ в Уфе отложили из-за сильной жары 16 мая 2021, 14:50 Текст: Алексей Дегтярев

В Уфе отложили начало футбольного матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами «Уфа» и «Арсенал» (Тула) из-за высокой температуры на улице, сообщила пресс-служба РПЛ. «Начало матча «Уфа» – «Арсенал» отложено. Команды начнут матч позже из-за высокой температуры в Уфе. В связи с сильной жарой на основании пункта 6.5 регламента Тинькофф РПЛ сезона 2020/21 начало игры перенесено», – говорится в сообщении в Telegram РПЛ. Температуру на поле будут проверять каждые полчаса, если она пойдет на спад, то матч состоится. Болельщиков также обеспечили водой и пересадили на трибуну, где козырек обеспечивает тень. Матч должен был стартовать вместе с остальными играми 30-го тура, в 14.00 мск. Ранее москвичей в МЧС предупредили о возможных сильных ливнях, грозе, граде и сильном ветре. Москвичам пообещали летнюю погоду в воскресенье 16 мая 2021, 10:56

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Текст: Ксения Панькова

По-летнему тепло и с небольшим дождем будет в воскресенье в Москве, температура воздуха в столице – плюс 22-24, в Подмосковье плюс 20-25, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Ситуация в столичном регионе обусловится влиянием слабовыраженного холодного атмосферного фронта, а это значит, что после полудня кое-где брызнет дождь, не исключена гроза, из-за чего, естественно, немного посвежеет по сравнению со вчерашним днем, но температура все равно будет соответствовать климатическим показателям июля месяца. То есть переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, слабая гроза, без «камней с неба», как это было вчера и позавчера с падениями деревьев и даже пострадавшими людьми», – цитирует РИА «Новости» Тишковца. По его словам, атмосферное давление будет слабо расти и составит 747 миллиметров ртутного столба. «Хорошая комфортная погода выходного дня», – добавил он. Накануне гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы до утра воскресенья. МЧС предупредило москвичей о ливне, грозе и граде до конца воскресенья 16 мая 2021, 14:03 Текст: Елена Мирошниченко

МЧС Москвы распространило сообщение о ливневом дожде, грозе, граде и сильном ветре до конца суток. «По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 16 мая, местами в городе Москве ожидается ливневой дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду», – цитирует сообщение РИА «Новости». Уточняется, что МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Ведомство советует парковать автомобили вдали от деревьев. Также МЧС призывает не оставлять детей без присмотра. Ранее москвичам пообещали по-летнему теплую и с небольшим дождем погоду, температура воздуха в столице – плюс 22-24, в Подмосковье плюс 20-25. Циклон «Тауктае» обрушился на Индию 17 мая 2021, 16:41 Текст: Елизавета Булкина

В результате циклона «Тауктае» на западе Индии погибли по меньшей мере восемь человек, около 150 тыс. эвакуированы. Порывы ветра достигают 200 км/ч, приостановлена работа аэропорта Мумбаи. На кадрах непогода бушует в штате Гуджарат и Мумбаи, передает РИА «Новости». В июле прошлого года в результате наводнений в индийском штате Ассам на северо-востоке страны погибло почти 80 человек. Москвичей предупредили об аномальной жаре в первой половине недели 17 мая 2021, 15:42 Текст: Елена Мирошниченко

На востоке Подмосковья ожидается жара до 33 градусов, в Москве ожидается 29-31 градусов выше нуля, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. «В Москве на завтра прогнозируется 29-31 градусов, в Подмосковье – 28-33 градусов. Для Москвы 30 градусов и выше считается жарой... 33 градуса будет, скорее всего, на востоке Подмосковья», – цитирует ее слова РИА «Новости». По ее словам жара будет стоять в Москве и Подмосковье до среды. В среду ожидается дождь, гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду, температура упадет до 25-27 градусов. «Май – это месяц, когда солнце активное и очень быстро набирает высоту, а наша кожа еще не адаптировалась к солнечным лучам. Также высокую температуру не все хорошо переносят. Пока у нас (в Москве и области) здания еще не прогрелись, а завтра они уже прогреются и будут сохранять это тепло, поэтому в городе жара переносится тяжелее, чем за городом. По крайней мере, в парке жара будет легче переноситься», – сказала эксперт. Также она добавила, что настоящее время фиксируется ветер, поэтому накоплений вредных примесей в воздухе не будет. Ранее россиянам посоветовали, как легче перенести супержару. Синоптики рассказали о погоде в столице 16 мая 2021, 02:23 Текст: Антон Никитин

В воскресенье синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в столице будет 15 градусов тепла. К обеду воздух в Москве прогреется до плюс 20 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-западный, южный, силой 3-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 мая 2021, 06:29 Текст: Антон Антонов

Переменная облачность преимущественно без осадков ожидается в Москве, сообщают синоптики. Днем в городе температура воздуха составит 28–30 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 16 градусов. Ветер юго-восточный, 6–11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба. В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 25–30 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 13 градусов, передает ТАСС. В Москве побит температурный рекорд 124-летней давности 18 мая 2021, 13:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Воздух в Москве во вторник днем прогрелся до 29,2 градуса тепла, таким образом побит прошлый рекорд по теплу, установленный в 1897 году, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «У нас состоялся рекорд. На [метеостанции] ВДНХ температура достигла 29,2 градуса. Побит рекорд 124-летней давности, тогда было 29,1 градуса», – передает ТАСС слова Тишковца. Однако, по словам метеоролога, температура еще будет расти в течение дня. Ранее россиянам посоветовали, как легче перенести супержару. Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 мая 2021, 06:13 Текст: Антон Антонов

Переменная облачность и жаркая погода ожидаются в Москве, сообщают синоптики. Днем в столице будет 29–31 градус тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс 16 градусов. Ветер юго-восточный, 6–11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба. В связи с жаркой погодой 18 мая в Москве объявлен оранжевый уровень опасности. В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах плюс 28–33 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов, передает ТАСС. Пассажирам метро Москвы и МЦК начали раздавать питьевую воду 18 мая 2021, 14:36 Текст: Наталья Ануфриева

Пассажирам Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) начнут раздавать питьевую воду, если температура на станциях будет выше 28 градусов, сообщили в столичном департаменте транспорта. В Telegram-канале департамента говорится, что для комфорта пассажиров в метро был увеличен воздухообмен, вентиляцию перевели в летний режим работы. Кроме того, было принято решение бесплатно раздавать пассажирам воду на станциях, «если температура на них превысит 28 градусов». Отмечается, что воду уже раздают на станциях «Выхино», «Багратионовская», «Измайловская», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Бунинская аллея», «Улица Скобелевская», «Кунцевская» (Арбатско-Покровской линии), «Кутузовская», «Пионерская», «Студенческая», «Фили», «Филевский парк», а также на станциях Московского центрального кольца (МЦК): «Стрешнево», «Панфиловская», «Лихоборы», «Окружная», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Андроновка», «Нижегородская». Ранее москвичей предупредили об аномальной жаре в первой половине недели. МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 18 мая 2021, 14:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Ветер скоростью до 18 м/с ожидается в Москве до вечера вторника, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 20.00 18 мая в Москве ожидается ветер порывами до 18 м/с», – передает ТАСС сообщение главка. Спасатели рекомендуют обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты. Автомобилистам рекомендуют по возможности не парковаться под деревьями. Ранее во вторник сообщалось, что воздух в Москве днем прогрелся до 29,2 градуса тепла, таким образом побит прошлый рекорд по теплу, установленный в 1897 году.