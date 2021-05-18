Нарышкин заявил о планах ЕС обвинить Россию в разжигании антипрививочного движения

В Совфеде указали на раскол политической элиты Чехии

«Одна часть чешской элиты настроена антироссийски, а вторая – нейтрально, между ними и идет сыр-бор в преддверии избирательной кампании», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя спор президента и премьер-министра Чехии о причинах взрывов в Врбетице.

«В Чехии сложилась сложная внутриполитическая ситуация из-за грядущей избирательной кампании. Разные политические группы внутри чешской власти отстаивают противоположные точки зрения в отношении взрывов во Врбетице. Одна часть элиты явно настроена антироссийски и во многом построила свою политическую карьеру на такой риторике, а вторая часть элиты относится к России нейтрально. Между ними этот сыр-бор и идет», – отметил член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Он также подчеркнул, что часть местных элит, настроенных антироссийски, тесно сотрудничает со структурами США и НАТО. В противовес, по мнению Климова, выступает президент Чехии Милош Земан. «Он отстаивает здравый смысл. И я бы не назвал его пророссийским президентом. На мой взгляд, он пытается отстоять национальные интересы Чехии, включая в том числе и сохранение конструктивного диалога с Россией», – считает сенатор.

Собеседник предположил, что на предстоящих парламентских выборах обе части чешской политической элиты будут активно использовать ситуацию со взрывами во Врбетице в своих интересах, что негативно скажется на отношениях Праги и Москвы.

Накануне президент Чехии Милош Земан заявил, что взрывы на военных складах в деревне Врбетице в Чехии в 2014 году могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся там боеприпасов. «Я, в отличие от других [политиков], не являюсь сторонником [лишь] одной версии [взрывов, сводящейся к действиям российских спецслужб]. Министр юстиции Мария Бенешова также говорила об этом. Речь могла идти о скрытии недостачи», – сказал Земан в эфире радиостанции «Частота-1», передает ТАСС.

Он призвал дожидаться результатов расследования происшествия во Врбетице, которое проводят местные силовые структуры. «Я доверяю полиции Чехии. Я не доверяю Службе безопасности и информации (контрразведке)», – добавил глава государства.

В свою очередь глава правительства Чехии Андрей Бабиш заявил, что полиция расследует только одну версию взрывов на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году. Он сказал, что «объяснил» это президенту страны Милошу Земану. При этом Бабиш не исключил, что «с начала расследования» рассматривалось «больше версий». Бабиш сказал, что «не может объяснить, почему господин президент до сих пор настаивает, что существует больше версий», передает ТАСС со ссылкой на радио «Частота–1».

Кроме того, Минюст Чехии также открестился от заявлений о нескольких версиях взрывов во Врбетице.

Ранее пятницу был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного.

Между тем чешские СМИ сообщали, что после взрывов на складах во Врбетице в 2014 году фирма-арендатор Imex Group недосчиталась значительного числа вооружений.

Вице-премьер и глава Минфина Чехии Алена Шиллерова заявила, что Прага намерена взыскать с Москвы не менее 1 млрд крон (около 47 млн долларов) в качестве компенсации за последствия взрывов на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году. В Совфеде в ответ заявили, что Россия не намерена платить по абсурдным обвинениям Чехии о якобы причастности к взрывам во Врбетице.

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.

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