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Нарышкин заявил о планах ЕС обвинить Россию в разжигании антипрививочного движения
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Руководство Евросоюза намерено организовать новую клеветническую кампанию против России и обвинить Москву в разжигании антипрививочного движения за рубежом, заявил глава Служба внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
«По имеющейся информации, руководство Евросоюза готовит очередную клеветническую кампанию в отношении России, теперь пытаясь обвинить Москву в разжигании антипрививочного движения за рубежом. Воистину, нет пределов цинизму и лицемерию», – сказал Нарышкин, передает РИА «Новости».
Нарышкин подчеркнул, что «Россия настойчиво ведет диалог с профильными структурами Евросоюза, руководством стран-участниц организации в интересах содействия скорейшей массовой вакцинации населения Европы, в том числе с применением проверенного и хорошо зарекомендовавшего себя препарата «Спутник V».
«Российские власти открыты к рассмотрению вопроса о снятии патентных ограничений на соответствующие изобретения», – добавил он.
Нарышкин также заявил, что противодействие чиновников ЕС стало тормозом для расширения вакцинации от COVID-19 в Европе.
«Настоящим тормозом для расширения масштабов вакцинации в европейских государствах является противодействие чиновников Евросоюза. Европейское агентство по лекарственным средствам, реагируя на неформальные указания высокопоставленных официальных лиц Евросоюза, продолжает блокировать сертификацию российских вакцин», – сказал он.
Ранее производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в адрес еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона письмо с просьбой прекратить предвзятые заявления против препарата.
В марте Бретон заявлял, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V». Однако страны ЕС уже либо приобрели и начали использовать его, либо собираются это сделать после одобрения европейским регулятором.
Европарламент перечислил пять принципов ведения дел с Россией
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Комитет по международным отношениям Европарламента описал пять принципов, согласно которым Евросоюзу рекомендуется выстраивать отношения с Россией.
В докладе Европарламента указывается, что первый принцип предполагает построение в России «демократического общества», которое будет способствовать противодействию «русскоязычной пропаганде». В качестве средства реализации предлагается создать в стране телеканал с круглосуточным вещанием, сообщает RT.
Руководству ЕС также рекомендуется рассмотреть вариант непризнания легитимности нового состава Госдумы после предстоящих осенью выборов, если союз признает их фальсифицированными.
Авторы доклада считают, что России следует рассказать о выгодах, которые она может получить в случае запуска демократических преобразований. Речь идет об упрощении визового режима, программах инвестирования в свободную торговлю и стратегическом партнерстве.
Кроме того, предлагается принять для России стратегию развития стран «Восточного партнерства», которая некогда была запущена Брюсселем для укрепления сотрудничества со странами бывшего СССР.
В Европарламенте также отметили, что для «защиты демократии во всем мире» союзу необходимо объединиться с США, а при построении сотрудничества с Москвой всегда учитывать вопрос соблюдения прав человека и проведения свободных выборов.
В качестве первого шага авторы проекта призывают европейские страны приостановить сотрудничество с Россией по проекту «Северный поток – 2».
Евросоюзу предлагается объединить усилия с НАТО и международными партнерами для оказания давления на Москву, чтобы предотвратить ее «вмешательство» в дела региона «Восточного партнерства» и заставить вернуть «оккупированные территории восточных государств – соседей ЕС».
В конце доклада отмечается, что в случае продолжения «агрессивных действий» Евросоюзу необходимо рассмотреть вариант отключения России от платежной системы SWIFT. Руководству ЕС также предложили составить план по снижению зависимости от поставок российского газа и нефти.
Напомним, 30 апреля Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями.
Кроме того, в пятницу был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств.
В Госдуме отреагировали на выдвинутые ЕС принципы ведения дел с Россией
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Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал сформулированные Европарламентом принципы выстраивания отношений с Россией «очередным политическим словоблудием».
Ранее комитет по международным отношениям Европарламента описал пять принципов, согласно которым Евросоюзу рекомендуется выстраивать отношения с Россией. Принцип «поддержки демократии» предполагает, в частности, противостояние «русскоязычной пропаганде».
«Очередное политическое словоблудие: и демократии им мало, и независимость наша не устраивает, и каналы наши не то говорят. Интересно, эти господа хоть когда-нибудь бывают довольны?» – цитирует РИА «Новости» депутата.
Кроме того, Бальбек, комментируя непризнание российских институтов власти, заявил, что «мы ответим зеркально». «Выслушивать поучения, как мы должны жить, ни от кого не собираемся. А в отношении прав человека – пусть лучше Украине рассказывают и родственникам заживо сожженных в Одессе 2 мая 2014 года», – добавил он.
Напомним, 30 апреля Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями.
«Спутник V» позволил Сан-Марино запустить вакцинный туризм
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Республика Сан-Марино с 17 мая запускает кампанию для иностранных граждан, желающих привиться от коронавирусной инфекции на территории этого небольшого государства на Апеннинском полуострове.
По словам госсекретаря Сан-Марино по делам туризма Федерико Педини Амати, вакцинный туризм стал возможен благодаря российской вакцине «Спутник V», которая использовалась почти в 90% случаев прививки для местных граждан. Всего же в республике проведено 38 тыс. инъекций – причем первую дозу препарата получили 21,8 тыс. человек, что составляет порядка трех четвертей населения Сан-Марино, передает РИА «Новости».
Как сообщили в Институте социальной защиты (ISS) Сан-Марино, в республике образовался некоторый «излишек» из 10 тыс. доз «Спутника V», который позволяет местным властям приступить к организации прививок для иностранцев.
Чтобы получить либо «Спутник V», либо препарат от Pfizer иностранец должен забронировать номер в одной из гостиниц и провести на горе Титано в общей сложности как минимум шесть дней: два периода по трое суток, достаточных для наблюдения за вакцинацией, с перерывом от 21 до 28 дней. Не считая отеля, два укола вакцины будут стоить 50 евро.
Представитель госсекретариата по иностранным делам заявил, что в Сан-Марино поступает множество запросов с информацией о начале приема заявок на вакцинацию. По его словам, звонки и сообщения поступают из Германии, Швейцарии, Франции и других стран Европы.
Несмотря на то что кампания еще не началась, отели Сан-Марино уже фиксируют рост бронирований номеров – порядка 10 в сутки, отметили в ведомстве. С понедельника гостиничные структуры должны передать заявки на рассмотрение в ISS. Главным препятствием на пути новой туристической кампании становится отсутствие соглашения о признании вакцинации в Сан-Марино с властями Италии: в коммюнике Института оговаривается, что итальянские граждане не могут претендовать на приезд в Сан-Марино ради прививки.
В самом ведомстве агентству сообщили, что приезда первых туристов можно ожидать в последние дни мая. И хотя в самом Сан-Марино сертификат о вакцинации умалчивает о том, какой именно препарат был введен пациенту, документ для туристов эту графу содержать будет.
А пока власти Сан-Марино в отсутствие одобрения «Спутника V» властями Евросоюза ведут переговоры о включении собственных документов в общеевропейский формат «паспорта вакцинации». Как сообщили на недавней пресс-конференции руководители профильных ведомств республики, Сан-Марино вступило в переговоры с Брюсселем совместно с другими государствами-анклавами – Андоррой, Монако и Ватиканом.
Поставки российской вакцины в Сан-Марино начались в феврале. Было доставлено 15 тыс. доз (для вакцинации 7,5 тыс. человек). В апреле же было довезено достаточно доз для вакцинации всей страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российская вакцина спасла целую страну от коронавируса.
Напомним, 10 мая в РФПИ рассказали, что применение российской вакцины от COVID-19 позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, уровень инфицирования в государстве снизился до нуля.
В Совфеде указали на раскол политической элиты Чехии
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«Одна часть чешской элиты настроена антироссийски, а вторая – нейтрально, между ними и идет сыр-бор в преддверии избирательной кампании», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя спор президента и премьер-министра Чехии о причинах взрывов в Врбетице.
«В Чехии сложилась сложная внутриполитическая ситуация из-за грядущей избирательной кампании. Разные политические группы внутри чешской власти отстаивают противоположные точки зрения в отношении взрывов во Врбетице. Одна часть элиты явно настроена антироссийски и во многом построила свою политическую карьеру на такой риторике, а вторая часть элиты относится к России нейтрально. Между ними этот сыр-бор и идет», – отметил член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
Он также подчеркнул, что часть местных элит, настроенных антироссийски, тесно сотрудничает со структурами США и НАТО. В противовес, по мнению Климова, выступает президент Чехии Милош Земан. «Он отстаивает здравый смысл. И я бы не назвал его пророссийским президентом. На мой взгляд, он пытается отстоять национальные интересы Чехии, включая в том числе и сохранение конструктивного диалога с Россией», – считает сенатор.
Собеседник предположил, что на предстоящих парламентских выборах обе части чешской политической элиты будут активно использовать ситуацию со взрывами во Врбетице в своих интересах, что негативно скажется на отношениях Праги и Москвы.
Накануне президент Чехии Милош Земан заявил, что взрывы на военных складах в деревне Врбетице в Чехии в 2014 году могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся там боеприпасов. «Я, в отличие от других [политиков], не являюсь сторонником [лишь] одной версии [взрывов, сводящейся к действиям российских спецслужб]. Министр юстиции Мария Бенешова также говорила об этом. Речь могла идти о скрытии недостачи», – сказал Земан в эфире радиостанции «Частота-1», передает ТАСС.
Он призвал дожидаться результатов расследования происшествия во Врбетице, которое проводят местные силовые структуры. «Я доверяю полиции Чехии. Я не доверяю Службе безопасности и информации (контрразведке)», – добавил глава государства.
В свою очередь глава правительства Чехии Андрей Бабиш заявил, что полиция расследует только одну версию взрывов на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году. Он сказал, что «объяснил» это президенту страны Милошу Земану. При этом Бабиш не исключил, что «с начала расследования» рассматривалось «больше версий». Бабиш сказал, что «не может объяснить, почему господин президент до сих пор настаивает, что существует больше версий», передает ТАСС со ссылкой на радио «Частота–1».
Кроме того, Минюст Чехии также открестился от заявлений о нескольких версиях взрывов во Врбетице.
Ранее пятницу был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного.
Между тем чешские СМИ сообщали, что после взрывов на складах во Врбетице в 2014 году фирма-арендатор Imex Group недосчиталась значительного числа вооружений.
Вице-премьер и глава Минфина Чехии Алена Шиллерова заявила, что Прага намерена взыскать с Москвы не менее 1 млрд крон (около 47 млн долларов) в качестве компенсации за последствия взрывов на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году. В Совфеде в ответ заявили, что Россия не намерена платить по абсурдным обвинениям Чехии о якобы причастности к взрывам во Врбетице.
Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
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Стало известно о визите главы минтуризма Турции в Москву
Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын и замминистра здравоохранения страны Толга Толунай в понедельник, 17 мая, посетят Москву вместе с министром культуры и туризма республики Нури Мехметом Эрсоем, заявил источник в турецкой туротрасли.
«Калын и Толунай прибывают в Москву вместе с Эрсоем», – сказал РИА «Новости» источник.
По его словам, члены турецкой делегации обсудят с российскими коллегами не только возобновление авиасообщения между странами, но и поставки вакцины «Спутник V».
Ранее СМИ сообщали, что турецкая делегация во главе с министром культуры и туризма страны Мехметом Нури Эрсоем может отправиться в понедельник, 17 мая, в Россию для обсуждения введенных ранее Москвой ограничений на перелеты с Турцией. Посольство Турции в России подтвердило, что запланирована встреча с вице-премьером России Татьяной Голиковой.
Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.
Мурашко заявил о напряженной ситуации с COVID-19 в больших городах
Ситуация с коронавирусом в стране в целом стабильная, напряженной можно назвать обстановку в городах с высокой плотностью населения, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сегодня напряженная ситуация в городах с высокой плотностью населения. В целом по стране ситуация остается стабильной», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.
По его словам, вне зависимости от того, придет или нет третья волна коронавируса, надо сохранить здоровье граждан. Он отметил, что пациентам, которые имеют хронические заболевания, планируют операции или поездки на санаторно-курортное лечение, стоит пройти вакцинацию.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей, чем первый. Для спасения жизней необходимо объединение вакцинации и других мер здравоохранения.
В конце апреля в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией заявили, что говорить сейчас о начале третьей волны коронавируса в России абсолютно неверно, ситуация в стране стабильна. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сегодня ситуация с коронавирусом в России достаточно стабильна, однако это хрупкая стабильность, которую надо поддерживать.
Вторая партия «Спутника V» доставлена в Индию
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Вторая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в воскресенье доставлена в индийской город Хайдарабад, сообщил посол России в Индии Николай Кудашев.
«Вторая партия «Спутника V» сегодня доставлена в Хайдарабад. Мы очень рады, что совместная борьба России и Индии против [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, которая сегодня является одним из важнейших направлений нашего двустороннего сотрудничества, прочно встала на рельсы и продвигается вперед», – приводит слова посла ТАСС.
Напомним, 14 мая индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd выпустила в оборот первую партию импортируемой из России вакцины «Спутник V». В тот же день в Кремле сообщили о постоянном контакте с Индией по коронавирусу.
7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме». Несколькими днями ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм имеет тройную мутацию и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.
Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов. 1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. Россия также отправила в Индию экстренную гуманитарную помощь.
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Россияне рассказали о готовности привиться от COVID ради поездки за рубеж
Каждый пятый россиянин готов привиться от коронавируса, если это будет необходимо для выезда за границу. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.
В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, которые не прививались от коронавируса, передает РИА «Новости».
Отмечается, что 20% не привитых от COVID-19 россиян утверждают, что сделают прививку, если это станет единственным шансом попасть за рубеж, 18% планируют сделать прививку в любом случае.
В свою очередь, 42% опрошенных не хотят вакцинироваться ни при каких условиях, а 20% затруднились с решением. Мужчины чаще, чем женщины, заявили о готовности привиться как ради выезда за границу (21% и 18% соответственно), так и безотносительно возможности поездки (20% и 16% соответственно).
Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что россиянам пока не следует спешить выезжать за границу, так как в некоторых странах сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка.
Индийский политик назвал коронавирус имеющим право на жизнь созданием
Коронавирус имеет такое же право на существование, как и люди, которые пытаются его убить, заявил бывший премьер-министр индийского штата Уттаракханд Тривендра Сингх Раван.
«Вирус SARS-CoV-2 – это создание, которое тоже имеет право на жизнь. Он продолжает мутировать, так как люди пытаются убить его», – цитирует Равана РИА «Новости» со ссылкой на Navbharat Times.
Его слова вызвали большой резонанс в Индии. Так, вице-президент конгресса Уттаракханда Сурьякант Дхасмана назвал заявление Ривана глупостью и вздором и обвинил его в потере самообладания.
Примечательно, что это не первое подобное высказывание бывшего премьера. Ранее он назвал корову единственным животным, которое вдыхает и выдыхает кислород.
Сейчас Индия занимает второе место в мире по числу случаев COVID-19, но в последние недели там наблюдается резкий рост заболеваемости: по 300 тыс. человек ежедневно, а в некоторые дни – и больше 400 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 24 млн, умерли свыше 260 тыс. человек.
Напомним, 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – 414,1 тыс. новых заболевших. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме».
Сербский политик оценила вакцину «Спутник V»
Сербский политик, депутат горсовета Белграда Драгиния Влк рассказала, что выбрала вакцину «Спутник V», потому что верит российской медицине.
«В Сербии есть разные вакцины, все они хорошие, но я выбрала «Спутник V», потому что доверяю российской медицине и верю, что данная вакцина защитит меня и моих близких», – цитирует РИА «Новости» депутата. Она также рассказала, как чувствует себя после прививки. По ее словам, после первой дозы была небольшая температура пару дней, но потом она стала лучше себя чувствовать.
Влк рассказала, что многие в Сербии хвалят вакцину, называя ее самой эффективной. «Я знаю много людей в Сербии – и коллег в политике, и знаменитостей – которые привились «Спутник V», – отметила она.
На вакцинацию Влк пришла в футболке с портретом российского президента Владимира Путина и надписью «Решу одним мигом».
«Я пришла в этой майке, потому что таким образом хотела поблагодарить президента Путина за то, что в Сербии теперь есть производство «Спутник V». А также за то, что он думает и старается помочь Сербии во время пандемии», – заявила она.
Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стартовало в апреле. Тогда же президент Сербии Александр Вучич во время посещения Института вирусологии «Торлак» заявил, что Сербия через несколько месяцев начнет полный цикл производства российской вакцины «Спутник V» и препарата китайской компании Sinopharm («Синофарм») на своей территории.
Турция захотела обсудить введенные Москвой ограничения на перелеты
Турецкая делегация во главе с министром культуры и туризма страны Мехметом Нури Эрсоем может отправиться в понедельник, 17 мая, в Россию для обсуждения введенных ранее Москвой ограничений на перелеты с Турцией, сообщили СМИ.
По информации газеты «Туризм Гюнджель», делегация планирует обсудить с российской стороной введенные ранее Москвой ограничения на перелеты с Турцией, передает ТАСС.
Между тем Турция начала возвращаться к нормальной жизни после локдауна, на улицах Анкары впервые с конца апреля наблюдается оживленное дорожное движение. В частности, открылись офисы, жители турецкой столицы теперь имеют возможность беспрепятственно передвигаться по городу. До этого в течение 18 дней они могли покидать свои дома только для посещения ближайших к дому продуктовых магазинов и аптек, визитов к врачам и выгула собак, сообщает РИА «Новости».
В МВД Турции отмечали, что ограничительные меры будут отменяться постепенно: до 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям. Продуктовые магазины в субботу и воскресенье будут работать с 10.00 до 17.00. В период постепенной нормализации междугородние поездки могут осуществляться в периоды, когда не действует комендантский час. Рестораны и кафе будут работать только на вынос и на доставку.
Торговые центры, рынки, а также магазины, продающие одежду, галантерею и хозтовары, смогут работать с 10.00 до 20.00 в будние дни. Граждане в возрасте 65 лет и старше смогут выходить на улицу только с 10.00 до 14.00 в будние дни. Гражданам старше 65 лет и младше 18 лет не разрешается пользоваться городским общественным транспортом. Ограничения комендантского часа по-прежнему не распространяются на туристов.
Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.
ЦДМ на Лубянке решили проверить из-за фанатов «Майора Грома»
Центральный детский магазин (ЦДМ) в Москве после сообщений о массовом скоплении фанатов фильма «Майор Гром» решили проверить на соблюдение противоэпидемических мер, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.
«Управление Роспотребнадзора по Москве проведет проверку на предмет соблюдения обязательных противоэпидемических мер в Центральном детском магазине (Театральный пр-д, 5/1) в связи с информацией о массовом мероприятии с участием посетителей», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Ранее в Сети опубликовали видеозаписи из ЦДМ на Лубянке, на которой запечатлена толпа людей. По данным магазина, на воскресенье там была запланирована встреча с актерами фильма «Майор Гром».
Российский боевик «Майор Гром» вышел в прокат в России 1 апреля, он успел собрать в стране 3 млн 850 тыс. долларов.
Власти Москвы заявляли о напряженной ситуации с коронавирусом. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что без майских каникул заболевших ковидом было бы больше.
ЕС продлил санкции за кибератаки
Режим санкций за кибератаки продлевается на год, сообщил Совет Евросоюза.
Совет сообщил, что решил продлить до 18 мая 2022 года «режим ограничительных мер против кибератак», которые несут угрозу для ЕС и входящих в него государств, передает РИА «Новости».
Включение в санкционный список ведет к «замораживанию активов и запрету на поездки». Физическим и юридическим лицам ЕС «запрещено предоставлять средства тем, кто включен в список», передает ТАСС.
В июле ЕС ввел соответствующие санкции против России, Китая и КНДР. В октябре ЕС ввел санкции против россиян из-за кибератаки на Бундестаг, к которой якобы причастна Россия. Сейчас европейские санкции введены против восьми человек и четырех организаций. Для утверждения санкций требуется согласие всех стран ЕС. Российская сторона неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям. Москва ввела ответные санкции против сотрудников немецкой разведки.
Эквадор зарегистрировал «Спутник V»
Эквадор в рамках ускоренной процедуры зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Эквадор. Таким образом, «Спутник V» зарегистрирован в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек», – говорится в сообщении.
Отмечается, что регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. «Одобрение «Спутника V» регулирующими органами Эквадора является важным шагом для защиты населения при помощи одной из лучших вакцин в мире, продемонстрировавшей высокие показатели эффективности и безопасности в клинических исследованиях и при массовой вакцинации», – прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Накануне министерство здравоохранения Эквадора получило одобрение Российского фонда прямых инвестиций на отправку в страну вакцины против коронавируса «Спутник V».
По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
В России выявили 8,5 тыс. новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 8 тыс. 554 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что за «последние сутки в России выявлено 8554 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 15,8% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2789, Санкт-Петербурге – 767, Московской области – 672.
Всего в стране выявлено 4 млн 940 тыс. 245 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 млн 556 тыс. 73 человек, из них 8573 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксирован 391 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 115 тыс. 871 человек.
Накануне, 15 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8 тыс. 790. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 236.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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