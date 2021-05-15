При перестрелке на границе Азербайджана с Ираном погибли двое военных

Двое военнослужащих Азербайджана погибли в перестрелке на границе с Ираном, сообщила азербайджанская госпогранслужба.

По данным пограничного ведомства, около 16.00 (15.00 мск) трое неизвестных предприняли попытку нарушить азербайджанско-иранскую границу в районе села Гендере Ярдымлинского района. Отмечается, что на требование остановиться нарушители не отреагировали и открыли огонь по пограничникам, бросили свой груз и попытались скрыться с места происшествия, сообщают РИА «Новости».

«В результате огня, открытого со стороны нарушителей границы, старший лейтенант Эйвазов Самир Эльмар оглу и младший сержант Алимов Фарид Эльчин оглу получили ранения. Военнослужащие немедленно были эвакуированы в медицинское учреждение, но спасти их жизни не удалось», – говорится в заявлении.

На месте происшествия было обнаружено около 10 килограммов наркотических веществ. Территория была закрыта, и для контроля с воздуха была применена пограничная авиация.

«В результате оперативно-войсковых мероприятий один из нарушителей был задержан, поиски остальных продолжаются. Принимаются меры по установлению личности нарушителя границы. Известно, что он является гражданином Ирана», – отмечается в заявлении.

По поручению начальника Государственной пограничной службы на место происшествия командирована группа офицеров во главе с заместителем начальника ГПС – командующим пограничными войсками генерал-лейтенантом Аразом Мамедовым.

«Об инциденте проинформированы соответствующие правоохранительные органы и иранская сторона», – добавили в ведомстве.

В апреле госпогранслужба Азербайджана сообщала, что на границе Азербайджана с Ираном произошел вооруженный инцидент, один из нарушителей получил ранения.