Запуск телескопа НАСА отложили из-за аномалий в европейской ракете

Запланированный на октябрь запуск космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST), скорее всего, отложат из-за проблем с европейской ракетой-носителем Ariane 5, предназначенной для выведения аппарата в космос.

«Согласно представителям проекта в НАСА, дата запуска JWST, скорее всего, будет отложена с октября 2021 года из-за аномалий, найденных в ракете, предназначенной для выведения телескопа. Эти аномалии были обнаружены при недавних полетах ракеты Ariane», – передает РИА «Новости», ссылаясь на отчет Счетной палаты США.

Старты ракеты Ariane 5 отложены, пока Европейское космическое агентство и компания Arianespace расследуют нештатные вибрации в ходе двух пусков ракеты, которые произошли при сбросе головного обтекателя. Однако при этом спутники были успешно выведены на орбиту, отмечается в сообщении.

Как сообщается в отчете, перед стартом JWST планируются два пуска Ariane 5, которые в настоящее время ожидаются соответственно не ранее июня и августа 2021 года.

«Arianespace должна продемонстрировать, что проблема устранена во время по крайней мере одного из этих пусков до старта JWST», – подчеркивается в докладе Счетной палаты США.

Ранее сообщалось, что нештатные ситуации произошли при пусках ракет Ariane 5 в феврале и августе 2020 года и с тех пор не было осуществлено ни одного старта данной ракеты.

С 1996 года выполнены 109 пусков ракет Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвиане, из них пять – аварийных.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» создается США во взаимодействии с Канадой и Европой. Орбитальная инфракрасная обсерватория, которая предположительно заменит космический телескоп «Хаббл». Первоначально назывался «Космический телескоп нового поколения» (англ. Next-generation space telescope, NGST). В 2002 году переименован в честь второго руководителя НАСА Джеймса Уэбба (1906 – 1992), возглавлявшего агентство в 1961 – 1968 годах, во время реализации программы Аполлон.

Телескоп будет размещен на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце – Земля. Проект представляет собой результат международного сотрудничества 17 стран, во главе которых стоит NASA, со значительным вкладом Европейского и Канадского космических агентств.

Срок работы телескопа составит не менее пяти лет; запаса хладагента хватит примерно на 10 лет работы.