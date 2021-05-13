Стал известен механизм обмана иммунитета коронавирусом

Совместная работа исследовательских групп из Института Вейцмана (Израиль) и Израильского института биологических, химических и экологических наук показала, как COVID-19 обманывает иммунитет человека, попадая внутрь клетки.

При инфицировании клетки человека обычно способны распознать вторжение и быстро посылают сигнальные молекулы, которые предупреждают иммунную систему о нападении, однако в случае с коронавирусом иммунный ответ задерживается, а когда он все же происходит, то оказывается чрезмерным и наносит вред пациенту, передает «Интерфакс» со ссылкой на портал Medical Xpress.

Ученые заразили клетки коронавирусом и изучили, как инфекция влияет на экспрессию генов и синтез белка. Выяснилось, что вирусу удается одержать победу в борьбе за рибосомы – клеточные фабрики белка – и в течение нескольких часов нейтрализовать противовирусную «сигнализацию» клетки, задерживая и запутывая иммунный ответ.

Таким образом, коронавирус снижает способность зараженных клеток транслировать гены в белки, тем самым уменьшая синтез белков в целом, во-вторых, он активно разрушает матричные РНК (мРНК) клетки –молекулы, несущие инструкции по созданию белков от ДНК к рибосомам, в то время как его собственные мРНК остаются защищенными.

Также вирус способен предотвращать экспорт мРНК из ядра клетки, где они синтезируются.

Ранее ученые рассказали о влиянии коронавируса на потенцию.

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