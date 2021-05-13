В Госдуме предложили ужесточить ответственность в сфере оборота оружия

Члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискаревым разработали поправки об ужесточении административной ответственности за нарушения в сфере оборота гражданского оружия, инициатива направлена в кабмин для получения отзыва, после чего будет внесена в Госдуму, следует из текста пояснительной записки.

«Статьи 20.8 и 20.12 КоАП РФ дополняются специальными нормами, устанавливающими более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение повлекло утрату оружия», – передает ТАСС сопроводительные материалы. Одновременно предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия с двух месяцев до одного года.

Введение такого срока давности «обусловлено периодичностью проведения контрольных мероприятий за оборотом оружия, которые осуществляются один раз в шесть месяцев для юридических лиц и один раз в год – для граждан». При таких проверках обычно и выявляются нарушения правила оборота оружия, его утраты или других обстоятельств, подлежащих административно-правовой оценке, отмечают авторы.

Они поясняют, что сейчас, например, лицензия на покупку оружия действует полгода, а граждане, которые не ставят на учет в Росгвардии приобретенное оружие по истечении срока давности в два месяца, не привлекаются к административной ответственности. «Кроме того, владельцы оружия, утратившие оружие вследствие нарушения правил его хранения и ношения, не известившие Росгвардию или органы внутренних дел об указанном происшествии, по истечении срока давности (два месяца) также не подлежат административной ответственности за нарушение этих правил», – отмечают депутаты. Это способствует поступлению оружия в незаконный оборот и мешает своевременному розыску.

Пискарев на заседании комитета в среду отметил, что депутаты постоянно ведут работу над совершенствованием законодательства в сфере оружия. «Работа по ужесточению оборота оружия у нас проводится регулярно, анализ ведется, мы продолжаем эту работу. Не должно быть повторения того, что было (в Казани), мы должны обеспечить безопасность наших граждан», - подчеркнул он.

Кроме того, административную ответственность предлагается ввести за незаконный оборот пневматики с дульной энергией до 7,5 Дж.

Авторы отмечают, что сейчас Кодекс об административных правонарушениях России не предусматривает ответственность за незаконные приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку или ношение газового, сигнального и пневматического оружия с дульной энергией до 7,5 Дж. Кроме того, добавляют они, законом «Об оружии» установлен запрет на ношение гражданами холодного оружия в целях самообороны, «вместе с тем ответственность за ношение не установлена».

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«Предлагаемая законопроектом редакция статьи 20.10 КоАП направлена на устранение указанных правовых пробелов. Таким образом, указанной статьей будет установлена ответственность за незаконный оборот всех видов и типов оружия при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния», – говорится в сопроводительных материалах.

Также КоАП предложено дополнить ответственностью за публикацию в СМИ и интернете инструкций по самодельному изготовлению и переделке огнестрельного оружия.

«Предлагается внести изменения в часть 5 статьи 13.15 КоАП, устанавливающие административную ответственность за распространение в СМИ и в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельному изготовлению, переделке огнестрельного оружия и его основных частей, наряду с совершением таких действий в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также повышающие предельные размеры установленных указанной нормой санкций за ее нарушение», – говорится в пояснительной записке.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. Сообщалось, что в результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали. Позднее количество пострадавших увеличилось до 23. После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.