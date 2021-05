В секторе Газа ракетным ударом Израиля разрушены офисы нескольких СМИ Центральная часть Израиля подверглась массированным обстрелам 12 мая 2021, 21:03 Текст: Елена Мирошниченко

В Тель-Авивском и Центральном округах (вместе район Гуш-Дан) прозвучали сирены тревоги, они предупреждают о возможном ракетном обстреле, сообщили в пресс-службе армии. В МИД Израиля сообщили, что в результате обстрела города Сдерот погиб шестилетний ребенок. «Прямым попаданием ракеты террористов ХАМАС в этот дом в Сдероте убит шестилетний ребёнок», – цитирует ведомство РИА «Новости». Газета The Times of Israel передает, что шесть израильтян, в числе которых был мальчик, получили ранения в городе Сдерот в результате обстрела. По данным издания, был обстрелян жилой дом. Также уточняется, что под обстрел попал город Ашкелон, в нем один из снарядов попал в жилой дом, данные о жертвах не уточняются. Об этом сообщает ТАСС. Помимо этого, в пресс-службе армии Израиля заявили о том, что в Тель-Авивском и Центральном округах прозвучали сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле. «Сирены звучат в районе Гуш-Дана», – сообщили в пресс-службе армии. Об этом пишет РИА «Новости». Также ТАСС передает, что по информации радиостанция «Саут Аль-Акса», боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске 130 ракет в направлении израильских городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот. По данным СМИ, удары стали ответом радикалов на гибель некоторых своих командиров, среди которых ответственный за город Газа Бассема Ису, а также на разрушение шестнадцатиэтажного здания в центре сектора Газа Бурдж аш-Шурук в результате обстрелов со стороны Израиля. Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года. Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».

Боевое крыло ХАМАС запустило 130 ракет по Тель-Авиву 11 мая 2021, 22:13

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

«Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющиеся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей, сообщил палестинский информационный портал Donia Al-Watan. В заявлении группировки отмечается, что ракетный обстрел стал «самым крупным» и осуществлен в ответ на «атаки врага» на жилые дома в Газе, передает ТАСС. Как сообщает Армия обороны Израиля, одна из сотен запущенных из сектора Газа в сторону Тель-Авива и центральной части Израиля ракет попала в рейсовый автобус. По сообщениям очевидцев, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы. По сообщениям ЦАХАЛа, к утру вторника из сектора Газа по Израилю были запущены более 200 ракет, в ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В результате ракетных обстрелов из сектора Газа погибли двое израильтян. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. Израильский дипломат дал прогноз о развитии конфликта с палестинцами 12 мая 2021, 12:28

Фото: ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Израиль будет продолжать атаки до тех пор, пока не добьется оперативного или стратегического успеха в районе проведения операций, но этого осталось ждать недолго», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский дипломат Алекс Векслер, комментируя обострение палестино-израильского конфликта. «С момента эскалации конфликта со стороны сектора Газа было выпущено более тысячи ракет по Израилю, включая такие крупные города, как Тель-Авив и Реховот. Но надо понимать, что не мы инициировали эти обстрелы. Это они начали обстрел Иерусалима в наш государственный праздник – День Иерусалима», – отметил бывший консул Израиля в Москве, дипломат Алекс Векслер. По его словам, палестинцы выдвинули Израилю ультиматум – если демонстрации молодежи в Иерусалиме не прекратятся, то они будут стрелять. «Сперва они выпустили 6-7 ракет. Однако наша система ПВО «Железный купол» перехватила несколько ракет на подходе к городу, а какие-то – упали в окрестностях. Ни одна ракета не долетела до Иерусалима», – рассказал эксперт. Что касается последующих обстрелов, то эксперт отметил, что палестинцы существенно продвинулись в ракетном деле. «Выпущенные впоследствии ракеты были усовершенствованного плана. Но израильская система ПВО продемонстрировала свою высокую эффективность», – пояснил эксперт. По его словам, «Железный купол» – это уникальная система ПВО, которая достигает порядка 95% эффективности, но, как и любая другая система, она не дает 100% гарантии прикрытия. «Однако многие страны мира заинтересованы в приобретении нашей находки», – добавил он. Векслер также отметил, что несколько ракет, выпущенных из сектора Газа, смогли долететь до территории Израиля, в результате чего есть несколько погибших и пострадавших. «Для нас каждый погибший – это колоссальная утрата. Палестинцы уже дважды или трижды просили прекратить огонь, но не мы его открывали. Я уверен, что террористы из движения ХАМАС никогда не пойдут ни на какие мирные соглашения. Любые соглашения с этими людьми могут быть только временными. Теперь наша цель – добиться стратегического успеха в районе проведения операций», – считает политолог. Эксперт рассказал, что в ходе операции израильские силы впервые снесли несколько многоэтажных зданий в Газе. По его словам, в этих домах проживала элита движения ХАМАС или их спонсоров. «Перед подрывом мы обзваниваем все квартиры этого здания, поскольку у нас есть вся телефонная база жителей сектора Газа и руководителей движения ХАМАС. Мы их предупреждаем о сносе дома через пять минут. Еще через 2-3 минуты мы пускаем на крышу дома маленькую холостую ракету в качестве второго предупреждения и лишь после этого сносим здание», – пояснил собеседник. «В целом для нас решить вопрос с сектором Газа – дело 30 минут, о чем хорошо знают их военные. Но мы этого не делаем, поскольку Израиль воюет не с жителями этого региона, а с террористами. Поэтому мы выборочно отстреливаем их точки дислокации или подземные тоннели, откуда происходит выпуск ракет», – рассказал Векслер. Он также отметил, что руководство группировки находится в подвалах медицинского центра «Шиба», «но больницы Израиль не трогает». «В целом для нас решить вопрос с сектором Газа – дело 30 минут, о чем хорошо знают их военные. Но мы этого не делаем, поскольку Израиль воюет не с жителями этого региона, а с террористами. Поэтому мы выборочно отстреливаем их точки дислокации или подземные тоннели, откуда происходит выпуск ракет», – рассказал Векслер. Он также отметил, что руководство группировки находится в подвалах медицинского центра «Шиба», «но больницы Израиль не трогает». Эксперт предполагает, что текущая эскалация завершится в течение двух-трех дней. «Атаки будут продолжаться до тех пор, пока мы не добьемся оперативного или стратегического успеха. Но этого ждать недолго. Мы защищаем свои интересы на этом маленьком клочке земли», – отметил политолог. При этом он выразил сомнение в том, что нынешнее обострение конфликта как-либо повлияет на политическую обстановку в регионе. «Некоторые арабские страны и Израиль связывают общие интересы, поэтому пока они есть, изменений в регионе не будет. Да, эти страны будут нас обвинять и осуждать действия Израиля, потому что их политики работают на внутреннюю аудиторию, иначе же их просто свергнут», – полагает Векслер. По его мнению, лишь одно действие может повлиять на политическую ситуацию в регионе – если администрация Джо Байдена решит пойти на уступки Тегерану в рамках ядерной сделки. «Это очень не нравится арабским странам. В этой связи Саудовская Аравия и страны Персидского залива рассчитывают на помощь Израиля. Поэтому у нас с ними есть общие интересы. И несмотря на внешнее недовольство действиями Израиля, «под столом» они весьма охотно ведут с нами дела. Чего стоит только тот факт, что посольства Израиля в этих странах действуют уже на протяжении 20 лет, только работают без вывески», – заключил политолог. Напомним, один из руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатан Конрикус Напомним, один из руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатан Конрикус сообщил о том, что по территории Израиля палестинскими группировками из сектора Газа были выпущены более 1 тыс. ракет, около 200 из них не пересекли границу и разорвались внутри палестинского анклава. «Более 38 часов продолжается операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов «Стражи сирены». За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора. Таким образом, в общей сложности, с понедельника выпущено более тысячи ракет», – сказал Конрикус. Он также уточнил, что пятеро израильтян погибли и более 200 израильских гражданских лиц были ранены в результате ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа. По словам представителя армии, система ПРО «Железный купол» продолжает действовать с высокой степенью эффективности, перехватывая большой процент запускаемых из палестинского анклава ракет и спасая жизни израильтян, несмотря на массированные обстрелы. Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву с 10 мая погибли не менее 30 палестинцев, включая десять детей, еще 203 жителя анклава получили ранения. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену». На севере Израиля начались стычки палестинцев с поселенцами 12 мая 2021, 02:59

Фото: Oren Ziv/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Жители населенных пунктов на севере Израиля присоединились к акциям протеста в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, в Акко и Бака-эль-Гарбии (округ Хайфы) происходят ожесточенные уличные столкновения арабов с еврейскими поселенцами, сообщил телеканал Al Mayadin. По сообщениям вещающего из Бейрута панарабского телеканала, в Умм-эль-Фахме многолюдная демонстрация в поддержку палестинцев вылилась в стычки с израильскими полицейскими, применившими против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули; поступают сведения о пострадавших, передает ТАСС. Тем временем мэр Лода потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху направить в город армейские подразделения, поскольку, по его словам, ситуация там «выходит из-под контроля властей». Как сообщает телеканал, в ходе вспыхнувших беспорядков толпы арабских подростков начали поджигать автомобили израильтян. В Лоде имела также место попытка поджога одной из синагог. Волнения в арабских районах ширятся на фоне ракетных обстрелов территории Израиля, которые ведут отряды радикального движения ХАМАС, базирующиеся в секторе Газа. Израильские ВВС наносят ответные удары по наземным целям. Ранее в среду возобновились ожесточенные столкновения между палестинцами и сотрудниками израильских правоохранительных органов в Восточном Иерусалиме, главным образом в районе мечети Аль-Акса. К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом движения ХАМАС, объявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. После этого начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену». В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву с 10 мая погибли не менее 30 палестинцев, включая десять детей, еще 203 жителя анклава получили ранения. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. Израиль заявил о запуске более 1 тыс. ракет из сектора Газа 12 мая 2021, 08:54

Фото: ILAN ROSENBERG/Reuters

Текст: Алина Назарова

По территории Израиля палестинскими группировками из сектора Газа были выпущены более 1 тыс. ракет, около 200 из них не пересекли границу и разорвались внутри палестинского анклава, сообщил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус. «Более 38 часов продолжается операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов «Стражи сирены». За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора. Таким образом, в общей сложности, с понедельника выпущено более тысячи ракет», – сказал Конрикус, передает РИА «Новости». Он также уточнил, что пятеро израильтян погибли в результате ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа. «К несчастью, пять израильских мирных граждан погибли от ракетных обстрелов – двое в Лоде, двое в Ашкелоне и один в Ришон Ле-Ционе. Двое в Ашкелоне были ранее, погибшие в Лоде и Ришон Ле-Ционе – позже. И более 200 израильских гражданских лиц были ранены», – сообщил Конрикус. По словам представителя армии, система ПРО «Железный купол» продолжает действовать с высокой степенью эффективности, перехватывая большой процент запускаемых из палестинского анклава ракет и спасая жизни израильтян, несмотря на массированные обстрелы. Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года. Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену». Израиль решил расширить военную операцию в секторе Газа 11 мая 2021, 23:27

Фото: Mahmoud Issa/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена усиливать удары по сектору Газа до полного уничтожения тоннелей палестинских радикалов, заявил начальник Генштаба еврейского государства Авив Кохави. «Мы готовы расширять военную кампанию до тех пор, пока это необходимо. Мы продолжим наносить удары и не оставим целым ни одного тоннеля [которые палестинские радикалы используют для атак на Израиль]», – приводит ТАСС слова Кохави в эфире армейского радио «Галей ЦАХАЛ». Начальник Генштаба Израиля указал, что армия «поразила более 500 целей в Газе и уничтожила десятки радикалов». «[Движение] ХАМАС заплатит такую высокую цену, которую никогда еще не платило», – добавил он. Ранее во вторник «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющиеся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы. По данным ЦАХАЛа, к утру вторника из сектора Газа по Израилю были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. Трамп обвинил Байдена в эскалации палестино-израильского конфликта 11 мая 2021, 23:58

Фото: Michael Candelori/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что эскалации в зоне палестино-израильского конфликта способствовала слабость администрации Джо Байдена. По словам 45-го президента США, во время его администрации «противники Израиля знали о его поддержке со стороны США и немедленных последствиях в случае нападения» на еврейское государство, передает ТАСС. «При Байдене мир становится более жестоким и нестабильным, потому что слабость Байдена и отсутствие поддержки Израилю приводят к новым атакам на наших союзников», – отметил Трамп в заявлении, опубликованного на сайте комитета политических действий Save America, основанного 45-м президентом США. По его словам, американская администрация должна добиваться того, чтобы палестинцы «прекратили насилие, террор и ракетные удары». К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы. После этого начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену». В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. Армия обороны Израиля уничтожила ключевых разведчиков ХАМАС 12 мая 2021, 06:33 Текст: Антон Никитин

Израильские военные объявили о ликвидации двух крупных представителей службы разведки радикального палестинского движения ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. «При помощи наших истребителей, а также службы безопасности мы ликвидировали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хасана Кауджи, главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместителя Ваиля Ису, начальника отдела контрразведки», – приводит текст сообщения ТАСС. Ранее группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, заявила о запуске 100 ракет в сторону израильского города Беэр-Шева в ответ на ракетные удары Израиля по анклаву. К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом движения ХАМАС, объявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. После этого начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену». В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву с 10 мая погибли не менее 30 палестинцев, включая десять детей, еще 203 жителя анклава получили ранения. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. Эксперт оценил вероятность сухопутной операции в секторе Газа 12 мая 2021, 13:58

Фото: SUHAIB SALEM/Reuters

Текст: Наталья Макарова

«В случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск. Но это уже другой уровень разборок», – заявил газете ВЗГЛЯД израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение палестино-израильского конфликта. «Группировка ХАМАС, которая находится в секторе Газа, раскрутила эту эскалацию с определенной целью. Они обстреливают территорию Израиля и надеются посредством этого добиться определенных преимуществ, гегемонии в палестинской среде и в исламской мире. Это их основная цель. А стреляют они или не стреляют по израильской территории – это не меняет сути. С другой стороны, естественно, они получают ответ на свои выстрелы», – отметил бывший посол Израиля в Москве и бывший шеф спецслужбы «Натив» Цви Маген. «Беспорядки, которые шли и идут последние несколько недель, также разыграны ХАМАС. Эта группировка пытается подлить масло в огонь и создать эффект поддержки со стороны палестинских автономий, где должны были пройти выборы. Они хотели взять на них первенство, но выборы были отложены, и потому сейчас они сделали свой военный ход», – пояснил собеседник. По его словам, сейчас вопрос заключается в том, смогут ли они достичь своих целей, оставаясь при этом в действенном состоянии. ХАМАС пытается как-то сохранить свои возможности и выйти из этого конфликта победителем, то есть достигнуть определенных политических очков без нанесения себе же существенного ущерба, отметил эксперт. Как полагает Цви Маген, теперь вопрос дальнейшей эскалации зависит от израильской стороны. «Пока Израиль ведет осторожный хирургический огонь по целям в Газе, ведь надо взять определенную цену за поведение противника и не дать ему показать себя лидером противостояния, – сказал собеседник. – Не исключено, что если эскалация продолжится, то наступит второй этап – ввод сухопутных войск. Но это уже другой уровень разборок. Я не уверен, что это произойдет, потому что представители группировки уже отправляют разные послания через соседние государства о готовности начать переговоры». «Однако Израиль не готов вести переговоры, пока не будет достигнута главная цель – сорвать намерения ХАМАС. Группировка игнорировала угрозы и возможности Израиля и продолжает делать то, что хочет», – добавил эксперт. – Поэтому нужно подождать еще пару дней для того, чтобы разобраться с ХАМАС в Газе. Затем они или запросят пощады, или начнется второй этап конфликта». Напомним, один из руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатан Конрикус сообщил о том, что по территории Израиля палестинскими группировками из сектора Газа были выпущены более 1 тыс. ракет, около 200 из них не пересекли границу и разорвались внутри палестинского анклава. «Более 38 часов продолжается операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов «Стражи сирены». За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора. Таким образом, в общей сложности, с понедельника выпущено более тысячи ракет», – сказал Конрикус. Он также уточнил, что пятеро израильтян погибли и более 200 израильских гражданских лиц были ранены в результате ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа. По словам представителя армии, система ПРО «Железный купол» продолжает действовать с высокой степенью эффективности, перехватывая большой процент запускаемых из палестинского анклава ракет и спасая жизни израильтян, несмотря на массированные обстрелы. Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву с 10 мая погибли не менее 30 палестинцев, включая десять детей, еще 203 жителя анклава получили ранения. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену». Ранее израильский дипломат Алекс Векслер, комментируя обострение палестино-израильского конфликта, отметил, что «Израиль будет продолжать атаки до тех пор, пока не добьется оперативного или стратегического успеха в районе проведения операций, но этого осталось ждать недолго». При этом он выразил сомнение в том, что нынешнее обострение конфликта как-либо повлияет на политическую обстановку в регионе. «Некоторые арабские страны, несмотря на внешнее недовольство действиями Израиля, «под столом» весьма охотно ведут с нами дела. Чего стоит только тот факт, что посольства Израиля в этих странах действуют уже на протяжении 20 лет, только работают без вывески», – добавил Векслер. Боевое крыло ХАМАС запустило 100 ракет по городу Беэр-Шева 12 мая 2021, 03:58

Фото: Osama Baba/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявила о запуске 100 ракет в сторону израильского города Беэр-Шева в ответ на ракетные удары по анклаву, сообщил палестинский портал Dunya Al Watan. По данным палестинского портала, сирены воздушной тревоги сработали в городе Беэр-Шева, а также в Тель-Авиве, передает ТАСС. Ранее в среду возобновились ожесточенные столкновения между палестинцами и сотрудниками израильских правоохранительных органов в Восточном Иерусалиме, главным образом в районе мечети Аль-Акса. Также стычки палестинцев с поселенцами начались на севере Израиля, в Акко, Лоде и Бака-эль-Гарбии. К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом движения ХАМАС, объявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. После этого начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену». В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву с 10 мая погибли не менее 30 палестинцев, включая десять детей, еще 203 жителя анклава получили ранения. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. В Иерусалиме возобновились столкновения палестинцев с полицией Израиля 12 мая 2021, 00:56

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Ожесточенные столкновения между палестинцами и сотрудниками израильских правоохранительных органов вновь вспыхнули в Восточном Иерусалиме, главным образом в районе мечети Аль-Акса, сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan. Как сообщает палестинская радиостанция, во вторник вечером полиция Израиля приступила к штурму дворов мечети, силой вытесняя оттуда прихожан. Израильские силовики перекрыли ворота, ведущие к мусульманской святыне. Наиболее ожесточенные столкновения происходят у ворот Аль-Магариба, Аль-Асбат и Ас-Сильсиля. Стражи порядка применяют резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, передает ТАСС. По сведениям палестинского информационного агентства WAFA, большинство прихожан стремилось попасть в Аль-Аксу для молитвы, которая совершается в священный для мусульман месяц рамадан после обязательной ночной молитвы. Накануне группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Как сообщало палестинское издание Alquds, в понедельник сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме совершавших молитвы прихожан, применив слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с израильскими силовиками в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы. Во вторник вечером начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «высокую цену». Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы Израиля 11 мая 2021, 23:42 Текст: Антон Никитин

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что боевики радикального движения ХАМАС в секторе Газа заплатят «очень высокую цену» за обстрел территории еврейского государства. «Армия обороны Израиля нанесла удары по сотням целей террористов. Мы уничтожили десятки террористов, включая крупных командиров. Мы подвергли бомбардировке штабы, разрушили здания и башни. Мы продолжаем наносить удары всей нашей мощью. ХАМАС и «Исламский джихад» заплатили и заплатят очень высокую цену за нападение», – приводит ТАСС слова Нетаньяху. Ранее во вторник «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющиеся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы. После этого начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. В Кремле прокомментировали заявления Кадырова о ситуации в Израиле 12 мая 2021, 15:00 Текст: Алина Назарова

Заявления главы Чечни Рамзана Кадырова об Израиле не могут быть отражением официальной позиции Москвы, она определяется президентом и реализуется МИД, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Вы знаете, что внешнеполитическая политика РФ формулируется главой государства – конституция. Эта позиция была изложена накануне в соответствующем заявлении министерства иностранных дел», – сказал Песков, передает РИА «Новости». На вопрос, могут ли слова Кадырова отражать позицию России, Песков сказал: «Не может, конечно». Он также отметил, что в России обе стороны призывают к сдержанности и чрезвычайно обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения, неизбирательными обстрелами. «И по-прежнему считаем, что обе стороны должны найти в себе силы, выйти на урегулирование проблемы известной, опираясь, прежде всего, на соответствующие резолюции Совета безопасности», – заключил Песков. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что власти Израиля должны извиниться за столкновения, произошедшие в ночь на субботу между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции в Восточном Иерусалиме. Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года. Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену». МИД призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности 11 мая 2021, 22:21

Фото: Aleksey Ivanov/

TV Zvezda/

Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Ситуация в Иерусалиме и вокруг сектора Газа остается крайне напряженной. Москва призывает стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, ведущих к эскалации конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «В Москве с глубокой озабоченностью воспринимают такое опасное развитие событий. Решительно осуждаем нападения на мирных граждан независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Призываем стороны проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, чреватых дальнейшей эскалацией напряженности», – приводятся на сайте МИД слова Захаровой. Она отметила, что Москва полагает «важным соблюдение закрепленного в иордано-израильском мирном договоре статуса-кво в отношении Святых мест в Иерусалиме, а также известных резолюций ООН, касающихся этого города». «Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности, участника «квартета» международных посредников по БВУ во взаимодействии с региональными и международными сторонами будет последовательно добиваться комплексного и устойчивого урегулирования в соответствии с резолюциями СБ ООН, предусматривающими создание двух государств – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности», – добавила она. Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев. МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов. В ведомстве заявили, что «ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей» Кроме того, МИД Израиля сообщил, что в результате обстрела палестинскими радикалами израильского города Ашкелон погибли два мирных жителя. Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет. В воскресенье группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Во вторник армия обороны Израиля объявила призыв 5 тыс. военнослужащих резерва из-за эскалации ситуации вокруг сектора Газа. Жертвами ударов Израиля по сектору Газа стали 30 палестинцев 12 мая 2021, 00:34 Текст: Антон Никитин

В результате израильских ударов по сектору Газа с вечера 10 мая погибли по меньшей мере 30 палестинцев, включая десять детей, еще 203 жителя анклава получили ранения, сообщило министерство здравоохранения сектора Газа. Как сообщил палестинский информационный портал Dunya Al Watan, наибольшее число жертв зафиксировано в городах Газа и Дейр-эль-Балах, расположенных в северной и центральной частях сектора соответственно. В сообщении подчеркивается, что израильские военные осуществляют обстрелы населенных пунктов как ракетами, так и артиллерийскими снарядами, передает ТАСС. К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы. После этого начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену». В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. В МИД назвали незаконными попытки Израиля изменить статус Иерусалима 12 мая 2021, 17:56 Текст: Елизавета Булкина

Попытки Израиля изменить статус Иерусалима противоречат закону и лишены юридической силы, Москва выступает за неукоснительное уважение статус-кво святых мест Иерусалима, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин. «В этой связи считаем незаконными и лишенными юридической силы попытки Израиля изменить географический, демографический и исторический характер и статус Священного города Иерусалима и выступаем за немедленное и полное прекращение всей поселенческой деятельности на оккупированных палестинских территориях в соответствии с многочисленными решениями ГА и СБ ООН», – передает его слова РИА «Новости». Вершинин подчеркнул, что Россия подтверждает «приверженность международно-правовой базе палестино-израильского урегулирования, отвечающей чаяниям палестинского народа о собственном государстве и требованиям Израиля в сфере безопасности». Ранее посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Палестина благодарна России за поддержку решений ООН о статусе Иерусалима. «Мы выступаем за то, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей палестинского государства. Правые круги Израиля выступают за то, чтобы весь Иерусалим стал столицей Израиля. Мы отвергаем это, в этом плане нас поддерживает Россия и другие наши друзья», – сказал дипломат, передает ТАСС. Напомним, Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года. Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД