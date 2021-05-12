Директор «Ясной Поляны»: Инициативы «Единой России» оживили внутренний туризм

Инициативы партии «Единая Россия» и решения правительства поддерживают индустрию внутреннего туризма, считает директор Музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», депутат Тульской областной Думы Екатерина Толстая.

Она выразила уверенность, что уже действующие и новые меры поддержки будут способствовать дальнейшему увеличению турпотока и развитию инфраструктуры гостеприимства в нашей стране, сообщается на сайте «Единой России».

«В нашем музее мы уже чувствуем результат их действия – они способствуют повышению посещаемости. У нас в майские праздники приехали почти 13 тысяч человек, это выше, чем показатель 2019 года. Важно то, что у наших людей появился интерес и стремление узнать свою страну, интересно, содержательно и с пользой проводить свое время», – отметила она, комментируя отчет правительства в Госдуме.

Толстая также высказалась за продление действия туристического кешбэка. «Это большая помощь семьям, которая действительно расширяет диапазон возможностей для поездок, помогает привлекать больше людей к путешествиям по собственной стране. И хотелось бы продолжения этой программы в будущем», – заключила она.

Поддержанные правительством инициативы «Единой России» способствовали тому, что загрузка российских туристических центров превышает аналогичные показатели советского периода, отметил зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов («Единая Россия»).

«Сейчас важно, чтобы в этих непростых условиях наши граждане могли комфортно отдыхать на российских курортах, чтобы в сфере туристических услуг было соотношение «цена-качество», – сказал парламентарий.

Он добавил, что общая задача правительства и депутатов «Единой России» в сфере туризма – подготовить «почву» для запуска нацпроекта в этой сфере.

«Мы уже полгода работаем над структурой так называемого «Туристского кодекса», потому что закон «Об основах туристской деятельности» 1996 года не отвечает сегодняшним реалиям. Он был направлен в большей степени на выездной туризм, а теперь многие аспекты необходимо дополнительно законодательно регулировать», – сказал Кривоносов.

Напомним, в ходе отчета о работе правительства в 2020 году премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что уже фактически утвержден нацпроект в сфере туризма – предложения ранее вносила «Единая Россия». Предполагается, что к 2030 году больше, чем в два раза вырастет объем турпоездок по стране — примерно до 140 млн в год. Кроме того, увеличится количество рабочих мест – фактически до пяти миллионов. Экспорт туристических услуг – до 23 млрд долларов.