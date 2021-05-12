Мишустин заявил о невозможности постоянно жить в режиме амнистии капитала

Было принято уже достаточно законов в сфере амнистии капитала, невозможно постоянно жить в таком состоянии, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В этом смысле то количество предложений и законов, которые были приняты в том числе Государственной Думой для амнистирования, для того, чтобы добровольно декларировать, было достаточно. Мы не можем постоянно жить в режиме амнистии, нужно иметь ответственность в том числе и за неуплату налогов, либо за те самые агрессивные схемы», – передает его слова РИА «Новости».

Мишустин добавил, что предоставлено достаточно информации для того, чтобы люди возвращали средства в Россию. Также многое сделано, чтобы специальные административные районы и возможности российской юрисдикции «были не хуже, а зачастую лучше, чем те же самые возможности для наших бизнесменов для низконалоговых юрисдикций».

«Амнистия у нас была несколько лет, почти три с лишним года. Мы же предлагали добровольное декларирование всем, кто заработал, для того, чтобы перевести соответствующие средства в Россию. Сколько раз об этом президент говорил - вы помните все яркие цитаты руководителя государства о том, что нужно быть крайне аккуратными к своему капиталу, который так или иначе многие из наших бизнесменов хранили за рубежом», – сказал глава правительства.

По его словам, сроки этой амнистии прошли, были достигнуты неплохие результаты. «Но видно, кому-то хочется повторить те ошибки, которые были в том числе у бизнесменов, чьи огромные доходы застряли на Кипре», – заявил он.

Между тем Мишустин не исключил введения прогрессивной шкалы налога на прибыль для компаний, которые ведут агрессивную политику по выводу дивидендов, процентов и роялти за границу.

«Если компания ведет агрессивную деятельность по выводу больших дивидендов, процентов, роялти из Российской Федерации, то соответствующие ставки прогрессивные налога на прибыль и какие-то другие подходы должны быть сделаны. К этой работе мы готовы, мы будем ждать предложений в том числе от депутатского корпуса», – заявил он, подчеркнув, что вместе с тем важно не убить в бизнесе желание создавать новые продукты и экспортировать их. «Здесь должен быть баланс», – пояснил премьер.

На сегодняшний день ставка налога на прибыль в России составляет 20%, а основная часть поступлений идет в бюджеты регионов.

Мишустин добавил, что в тех регионах, где работает бизнес, должно оставаться больше доходов, чтобы у них было достаточно средств для развития инфраструктуры, социальной сферы и для создания новых рабочих мест.

Напомним, в конце 2019 года президент Владимир Путин заявил, что российское правительство и объединения бизнесменов должны следить за ходом исполнения закона об амнистии капиталов, декларации по которому не могут использоваться для уголовного преследования предпринимателей.