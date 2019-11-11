Путин потребовал следить за исполнением закона об амнистии капиталов

Российское правительство и объединения бизнесменов должны следить за ходом исполнения закона об амнистии капиталов, декларации по которому не могут использоваться для уголовного преследования предпринимателей, заявил президент Владимир Путин.

Путин напомнил, что закон об амнистии капиталов «установил абсолютный запрет на использование деклараций, поданных в ходе амнистии капитала, в качестве основания для уголовного преследования». «Тем не менее, такие факты (привлечения к уголовной ответственности) имели место», – заметил президент.

Он также подчеркнул, что соответствующие разъяснения по этому вопросу дал президиум Верховного суда России.

«Нужно, чтобы правительство, министерство экономического развития вместе с объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит на земле, что называется, на практике, и соответствующим образом реагировали, исходя из закона (об амнистии капиталов), который был принят и, как мы видим, в целом работает неплохо в интересах государства», – заявил президент, передает ТАСС.

Амнистия капиталов началась 1 июля 2015 года, она подразумевала «безболезненное» с точки зрения уголовной, административной и налоговой ответственности раскрытие иностранных активов и возврат капитала в Россию. В сентябре в Кремле потребовали выполнения гарантий по амнистии капитала.