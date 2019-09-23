В Кремле потребовали выполнения гарантий по амнистии капитала

Все гарантии, которые давались по амнистии капитала для бизнеса, должны выполняться, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Бизнес, безусловно, может доверять словам президента. Нужно доверять словам президента, он неоднократно доказывал состоятельность своих слов», – приводит его слова ТАСС.

Так Песков ответил на вопрос о том, могут ли бизнесмены доверять словам президента, что участники амнистии капиталов не столкнутся с административным или уголовным преследованием и к ним не будет претензий со стороны налоговых служб и правоохранительных органов.

Комментируя сообщения СМИ об использовании данных амнистии капиталов против одного из бизнесменов, Песков подчеркнул, что необходимо изучить детали, прежде чем комментировать.

Газета «Ведомости» ранее написала, что правоохранители использовали в уголовном деле против совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита декларацию, которую он подал в рамках амнистии капитала. По данным издания, суд пояснил, что закон не запрещает использовать такие декларации.

«Что касается этого конкретного случая, мы видели сообщения СМИ на этот счет, мы видели газетные публикации, но не зная деталей дела, о котором вы там говорили, очень сложно что-то сказать, идет ли там речь о деле, которое может подпадать под категорию этой амнистии или не может, тут трудно сказать, поэтому я тут воздержусь от каких-то комментариев, просто не имею возможности это комментировать», – пояснил он.

Песков подчеркнул, что «это не вопрос к администрации президента».

«В целом, безусловно, все гарантии, которые давались, должны выполняться», – еще раз подчеркнул он.

Напомним, с 1 июня в России стартовал третий этап амнистии капиталов.