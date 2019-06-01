Третий этап амнистии капиталов стартовал в России

С 1 июня до конца февраля в России проводится третий этап амнистии капиталов, сообщают информационные агентства.

В отличие от первых двух этапов появились новые условия – теперь требуется не только задекларировать активы, но и вернуть деньги в Россию, перерегистрировать иностранные компании в специальных административных районах. Такие районы созданы в Калининградской области и Приморье.

Сведения о сумме амнистированного капитала не подлежат разглашению, ФНС запрещено смотреть в эти декларации, передает РИА «Новости».

В феврале этого года президент России Владимир Путин на форуме «Деловой России» объявил, что амнистия капиталов может быть продлена. Минфин объяснил новые условия амнистии.