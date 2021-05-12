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Лондон пригрозил применять наступательный киберпотенциал в ответ на атаки хакеров
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Власти Великобритании будут отвечать кибератаками на попытки хакеров действовать против страны в киберпространстве, заявил глава МИД Соединенного королевства Доминик Рааб, выступая на конференции Национального центра кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC) Великобритании CyberUK 2021.
«Мы по-прежнему намерены проливать свет на хищническую деятельность [в итернете], но мы также наращиваем наш наступательный киберпотенциал. Мы не будем сидеть сложа руки, лишь защищаясь от тех, кто нас атакует. Нашими целями станут те, кто действует против нас, и мы заставим их платить [за кибератаки]», – передает его слова ТАСС.
Рааб отметил, что Британия уже осуществляет наступательные кибероперации, однако «по очевидным причинам» не афиширует свои возможности в этой сфере.
Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон анонсировал создание нового агентства по вопросам искусственного интеллекта, Национальных кибернетических сил для защиты населения от вредоносных действий. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с кем собралась воевать Британия.
Продавец рассказал, как напавший на школу в Казани приобрел оружие
Сотрудник Йошкар-Олинского оружейного магазина «ОхотАктив» сообщил, что напавший на школу в Казани мужчина при покупке оружия предъявил лицензию и паспорт, поэтому продажа осуществлялась на законных основаниях.
По его словам, необходимые процессы при покупке огнестрельного оружия были соблюдены. Как отметил продавец, оружие приобретается по лицензии, которое выдается разрешительной комиссией Росгвардии, передает РИА «Новости».
«Перед этим человек проходит нарколога, психолога, проходит обучение. И только после этого со всеми заключениями ему выдают лицензию. Когда пришел, он эту лицензию предъявил. И паспорт», – рассказал сотрудник оружейного магазина.
Он подчеркнул, что лицензия, которую предъявил злоумышленник, была подлинной, поскольку на ней была голограмма и «все необходимые знаки, удостоверяющие подлинность». При этом не назвал марку приобретенного оружия, отметив лишь, что оно было «бюджетное» – около 30 тыс.
Кроме того, по словам продавца, в том, что юноша приехал за оружием из Татарстана в соседнюю республику Марий Эл, нет ничего удивительного. «Из других регионов приезжают. Это законом не запрещено», – заключил сотрудник магазина.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
Напомним, 11 мая на школу № 175 в Казани произошло нападение. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка и женщина-работник, еще 21 человек пострадал. Восемь раненых в школе в Казани детей находятся в тяжелом состоянии.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.
Ученик гимназии № 175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.
В WhatsApp пользователям пригрозили скорым отключением звонков и сообщений
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WhatsApp постепенно начнет отключать доступ к звонкам, сообщениям и уведомлениям для пользователей, которые не примут новые правила безопасности мессенджера, сообщил представитель сервиса.
Как сообщает Business Insider, по словам представителя WhatsApp, если пользователи не согласятся с новой политикой, через несколько недель они начнут терять доступ к своим спискам чатов. Пользователи смогут позвонить и написать кому-нибудь, только если сначала с ними свяжутся и они нажмут на уведомление.
Также представитель компании сообщил, что еще через несколько недель пользователи не будут получать звонки или уведомления.
Ранее WhatsApp сообщал, что пользователи, которые до 15 мая не примут новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме, из опций останутся только звонки и уведомления.
Напомним, в исследовании Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр» сообщалось, что изменения в политике конфиденциальности и пользовательском соглашении мессенджера WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, а также манипулирования их мнением.
Словакия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Словакия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова.
«Словакия остановила процесс прохождения прививок от коронавируса с применением вакцины от компании AstraZeneca. Это касается тех, кто направляется на получение первой дозы препарата и еще не был привит», – сказала она, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТА-3.
В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины компании AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых.
В Польше заявили, что компания AstraZeneca является ненадежным поставщиком вакцин от коронавируса, поэтому Еврокомиссия решила не возобновлять заказ на поставку препарата.
Кроме того, экспертная группа в Норвегии рекомендовала правительству королевства отказаться от использования вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Напавший на казанскую школу на допросе признался в ненависти к людям
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Устроивший стрельбу в казанской школе 19-летний Ильназ Галявиев в ходе допроса заявил о ненависти ко всем людям и отказе от собственных родителей.
Галявиев заявил, что никогда не называл своих родителей матерью и отцом, а ненависть, которую он испытывает ко всем людям, никто ему не внушал, он осознал это сам, сообщает телеканал «360».
Видео допроса появилось в ряде каналов Telegrаm.
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших, однако позже сообщили, что нападавший был один – бывший ученик гимназии, экс-студент четвертого курса ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев. Недавно он был отчислен из колледжа, однако в учебном заведении его охарактеризовали как «тихого и неконфликтного» студента. По словам источников, мотивом нападения могла стать месть.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница. Большое число погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской школе объяснили тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
«Единая Россия» добилась выделения 2,7 млрд рублей на достройку медучреждений в регионах
Благодаря настойчивости «Единой России» на достройку объектов здравоохранения в регионах будет выделено 2,7 млрд рублей, что позволит в 2021-2022 году ввести в эксплуатацию новых 17 учреждений, сообщили в партии.
«Единая Россия» добилась выделения 2,7 млрд рублей на достройку объектов здравоохранения в регионах. Это позволит в 2021-2022 году ввести в эксплуатацию 17 больниц – в том числе, онкологических и противотуберкулезных. Это учреждения в Ижевске, Махачкале, Краснодаре, Ставрополе, Твери, Междуреченске, Якутске, Воронеже, Мурманске, Архангельске, Калининграде, Красногорске (Московская область), Оренбурге, Саранске, Липецке и Абакане», – говорится в сообщении Telegram-канала ЕР.
Предложение партии поддержал премьер Михаил Мишустин во время ежегодного отчета Правительства в Госдуме, отвечая на вопрос первого замруководителя думской фракции «Единой России» Андрея Исаева. Депутат напомнил, что при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2021 год средства на эти цели были сокращены. «Единая Россия» предлагала восстановить их – этот вопрос был включен в постановление Госдумы, говорится в сообщении на сайте партии.
«Среди объектов – онкобольницы. Например, в Ижевске – туберкулезный диспансер. Мы понимаем, что необходимо сосредоточить средства для реализации поставленной президентом задачи о развитии первичного звена здравоохранения, что нужно бороться с ковидом. Но рак и туберкулез – не менее опасные заболевания. Как вы отнесетесь к предложению «Единой России» – с учетом дополнительных доходов восстановить в полном объеме финансирование этих объектов для того, чтобы их строительство было завершено в установленные сроки – то есть, в этом и следующем году?» – сказал Исаев.
Сокращение средств было обусловлено мероприятиями по борьбе с коронавирусом, напомнил Мишустин. «Я абсолютно согласен, что необходимо восстановить секвестированные расходы. Все соответствующие поручения уже даны – (мы восстановим финансирование) из средств резервного фонда на часть объектов в 2021 году, чтобы регионы как можно быстрее могли достроить. Нужно восстановить справедливость», – сказал премьер.
Напомним, в ходе обсуждения проекта бюджета на 2021-2023 годы в «Единой России» подчеркнули, что объекты по возможности нужно ввести в эксплуатацию уже в 2021 году. Предложение поддержали в правительстве – министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что в случае появления дополнительных средств в бюджете строительство будет продолжено.
Кроме того, по предложению «Единой России» правительство дополнительно выделит 25 млрд рублей на оказание плановых медицинских услуг жителям регионов. Это поможет им получить, в том числе, постковидную реабилитацию. На необходимость дофинансирования сферы внимание Мишестина обратил депутат от партии Адальби Шхагошев.
«Эти средства уже предусмотрены. Мы выделим их федеральным организациям здравоохранения, чтобы они могли выполнить тот объем медицинских услуг – постковидная реабилитация, диспансеризация. Выделим их для всех федеральных медицинских учреждений, которые возьмут на себя оказание услуг, с которыми не справились региональные и муниципальные», – сказал Мишустин.
Также по инициативе «Единой России» правительство дополнительно выделит 10 млрд на приобретение средств реабилитации для инвалидов. За счет этих денег людей с ОВЗ обеспечат необходимым оборудованием, которое они будут получать по электронному сертификату бесплатно.
«Накануне я докладывал президенту о наших подходах, он поддержал решение о выделении необходимых средств Фонду социального страхования. Поручения даны Минтруду и Минфину, мы выделим средства», – сказал Мишустин, отвечая на предложение депутата от ЕР, координатора партпроекта «Единая страна – доступная среда» Михаила Терентьева.
Закон об электронных сертификатах на покупку технических средств реабилитации был принят по инициативе «Единой России» в 2020 году. Также партия добилась упрощения правил предоставления средств реабилитации инвалидам – их теперь можно получать не только по месту регистрации, но и по месту пребывания.
Ранее в своем ежегодном послании глава государства Владимир Путин поддержал ряд социальных инициатив «Единой России», которые были проработаны с жителями регионов на площадке партпроектов. Они войдут в программу, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года.
Стало известно о проблемах в личной жизни напавшего на школу в Казани
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Родная тетя задержанного по подозрению в стрельбе в казанской гимназии Ильназа Галявиева рассказала, что личная жизнь у молодого человека не складывалась.
По ее словам, Галявиев хорошо учился, увлекался ремонтом различной электроники, а все свободное время проводил за компьютером. «Ему телефоны, компьютеры покупали. Все время тихонько сидел», – сообщила тетя Ильназа Галявиева в интервью «МК».
Женщина добавила, что не знает, по какой причине молодой человек перестал ходить на учебу. «Что-то случилось может, я не пойму! Обидели его, что ли? Или, я думаю, может его пугали чем-то. Он же три года целых учился на программиста. Немного оставалось», – пояснила близкая Галявиева.
Родственница студента отметила, что ни он, ни его близкие не употребляли алкоголь и не курили. При этом личная жизнь у молодого человека, по ее словам, не складывалась.
«Вот мы по телевизору увидели, как он орал (после задержания), что матери нет, отца нет... Мы все в шоке были. Родители так его любили, все ему покупали. Или он что-то пил, или ему кто-то что сказал, или компьютер или секта – это не наш Ильназ. Удивительно. Он даже громко так никогда не кричал», – заключила родственница задержанного.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.
Ученик гимназии №175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.
Россия выслала пресс-секретаря посольства США
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Россия объявила персоной нон-грата пресс-секретаря американского посольства в Москве Ребекку Росс. Она вошла в список из десяти американских дипломатов, которых российская сторона вышлет из страны в ответ на аналогичный шаг властей США.
На вопрос, почему в черном списке оказалась пресс-секретарь посольства, источник в МИД России дал понять, что речь идет о зеркальном ответе на действия США, которые уже более полугода не дают России заполнить вакантную позицию пресс-секретаря российского посольства в Вашингтоне, пишет «Коммерсант».
«Они (американцы) ведут себя крайне странно. Не пускают в Вашингтон человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря нашей дипмиссии, причем без объяснения каких-либо причин. Речь идет о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах РФ. А США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа. Так что это не российская инициатива», – указали в МИД.
Напомним, 15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. В Ответ 21 апреля Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США. Американские дипломаты, среди которых оказалась и Ребекка Росс, должны покинуть Россию до 21 мая. Кроме того, США попали в список недружественных России государств, в связи с чем в ближайшее время будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан России и третьих стран. Такие ограничения Москва уже вводила в 1986 году, и тогда послу США приходилось самому возить себя на работу, а его супруге – обслуживать гостей на приемах.
Суд в Киеве разрешил правительству изменить написание российских фамилий
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Апелляционный административный суд в Киеве признал законным украинское правописание в новой редакции, удовлетворив апелляционную жалобу министерства юстиции Украины, сообщила пресс-служба ведомства.
«Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и отменил решение ОАСК об отмене нового правописания! То есть апелляцию кабинета министров Украины по этому делу полностью удовлетворили», – говорится в сообщении минюста в Facebook.
Новая редакция украинского правописания, в частности, обязывает изменить написание некоторых российских фамилий. В частности, окончание «ой» заменить на «ий». Фамилия Донской будет писаться как Доньский, а Трубецкой – Трубецький. К исключениям отнесли лишь написание имени Льва Толстого.
В мае 2019 года правительство Украины утвердило новые правила, они начали применяться в июне того же года. Однако 28 января Окружной административный суд города Киева (ОАСК) отменил постановление кабмина. Позже минюст страны оспорил данное решение.
Убитая в Казани учительница пыталась спасти ребенка
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Погибшая 26-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева пыталась спасти ребенка от напавшего на казанскую гимназию, рассказал источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, Игнатьева попыталась спасти одного из учеников, об этом говорят очевидцы трагедии. Она оттолкнула ребенка подальше от стрелявшего и встала на его пути, фактически закрыв собой ребенка. Ранение, полученное Игнатьевой, оказалось смертельным», – сообщил источник ТАСС.
По данным Mash, Игнатьева собиралась уходить из школы после окончания учебного года.
«Эльвира работала учителем, продолжая традиции семьи, – мать тоже была преподавателем. … По словам подруги Эльвиры, в последнее время она часто жаловалась, что не успевает просто гулять и радоваться жизни. Она даже не могла съездить в отпуск в Турцию. Все это Эльвира собиралась сделать после увольнения – только доработать положенный срок в классе, где она вела английский, чтобы не бросать учеников», сообщает канал.
В среду Игнатьева была похоронена на одном из казанских кладбищ.
Согласно информации на сайте школы, Игнатьева преподавала в гимназии на протяжении четырех лет, в 2018 году заняла второе место на конкурсе «Учитель года». Она пришла на работу в школу в тот же год, когда подозреваемый в стрельбе ее закончил, но у него Игнатьева не преподавала.
Тем временем в Сети появилась запись, на которой видно, как ученики одного из классов казанской школы прятались за партами во время нападения. В это время учитель стояла у двери класса, чтобы в случае атаки первой оказать сопротивление и попытаться спасти детей. Пользователи Сети отмечают мужество и смелость учителя.
Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что действия учителей при стрельбе в казанской гимназии №175 были правильными, педагоги знали правила поведения при ЧП.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
Стоун обвинил США в ведении многолетней войны против России
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США ведут войну против России, которая началась в 2007 году после выступления президента России Владимира Путина в Мюнхене, заявил американский кинорежиссер, сценарист и автор нескольких книг Оливер Стоун в интервью The Washington Post.
«Против России на протяжении долгого времени идет кампания, ведется война. Она началась опять-таки с Соединенных Штатов примерно в 2006–2007 году, когда он (президент России Владимир Путин) произнес эту речь в Мюнхене», – приводит слова Стоуна ТАСС.
«Однако считаю, что в действительности нет доказательств агрессивности России. Агрессивность в действительности исходит от сил НАТО, которые окружили Россию и которые, кстати, окружают Китай. Это – крупный пункт политики. Огромный. Огромной важности», – отметил американский культурный деятель.
«Нам нужны люди в Соединенных Штатах, которые высказываются за точку зрения мира, за то, чтобы быть партнерами с остальной частью мирового сообщества, уживаться с Китаем, уживаться с Россией, Ираном и так далее. Мы должны поменять свою точку зрения, так как мы все еще стремимся к тому, чтобы быть единственной державой мира, контролирующей ситуацию. Мы не можем продолжать двигаться по этому пути. Это самоубийственный путь», – убежден Стоун.
«И мне кажется, что многие американцы со мной согласны. Но это никогда не разрешалось заявить политически. Люди, которые говорят такое, никогда не побеждают на выборах, поскольку их высмеивает или оттесняет на обочину пресса, откровенно говоря», – добавил режиссер.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров обвинил действующую администрацию США в стремлении существенно заузить повестку дня дискуссии по стратегической стабильности и включить в переговорные рамки далеко не все факторы, которые оказывают существенное влияние на современное положение дел в этой области.
Ранее Москва предложила администрации президента США Джо Байдена начать диалог по стратегической стабильности в русле заявлений президента России Владимира Путина, сделанных российским лидером во время послания Федеральному собранию.
Президент США позвонил российскому коллеге и согласился на предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что разговор лидеров России и США лицом к лицу пойдет на пользу обеим странам.
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На Украине оценили возможность запрета продажи сериалов России
Запретить продажу сериалов украинского производства в Россию невозможно, для этого нужно полностью прекратить торговлю между странами, заявил глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
«Когда речь идет об экономических отношениях субъектов хозяйствования, как бы я лично не относился, мы должны принять закон, что мы ничем не торгуем с Россией и тогда это (запрет продажи сериалов) будет в границах закона... либо же вмешиваться в такую деятельность я не вижу возможности», – цитирует РИА «Новости» Ткаченко. Так он прокомментировал информацию о продаже российскому телеканалу сериала «Папик» производства студии «Квартал 95».
При этом он отметил, что на Украине много сериалов, которые производятся на русском языке. «Это бизнес. Влиять на бизнес, который не запрещен, невозможно. Это вопрос перезагрузки системы экономических отношений, которые существуют в этой сфере», – сказал Ткаченко.
По его словам, для такой перезагрузки необходимо производство сериалов на украинском языке, но пока в стране нет условий для того, чтобы это стало бизнесом.
Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что глава государства не получает роялти от показа на российском телеканале СТС сериала «Папик» производства студии «Квартал 95», сооснователем которой он является.
В феврале украинский депутат Гео Лерос призвал Совет нацбезопасности и обороны Украины ввести санкции против студии «Квартал 95» и его бенефициаров за продажу программы «Лига смеха» российскому телеканалу СТС.
Появились сведения о семье напавшего на школу в Казани
Семья стрелявшего в казанской гимназии была финансово благополучной, но на уровне личных отношений контакта с родителями у него не было, заявила уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».
«Убийца – из так называемой благополучной семьи, он учился в престижном вузе, за который родители имели возможность оплачивать. Более того, он не так давно съехал от родителей, на что-то как-то жил в отдельном жилье. С финансовой точки зрения семья благополучная. Но на уровне личных отношений контакта у ребенка с родителями не было. И как раз из-за этого затяжного конфликта он от них и съехал», – приводит слова Волынец РИА «Новости».
Омбудсмен выразила уверенность, что если смотреть в корень, то причиной произошедшего является «абсолютное отсутствие государственной идеологии». «Пока не будет госидеологии, пока дети не будут заняты внеурочно так, как это было в Советском Союзе, причем эта занятость должна обеспечиваться государством. Далеко не каждая семья, особенно многодетная, потянет кружки, особенно если ребенок хочет посещать разные кружки. Поэтому если мы сейчас кардинально не изменим нашу систему, то к сожалению, (подобная) ситуация будет повторяться», – заявила она.
Напомним, во вторник на школу № 175 в Казани произошло нападение. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба, в результате погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка и женщина-работник, еще 21 человек пострадали. Восемь раненых в школе в Казани детей находятся в тяжелом состоянии. Задержан студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, ему грозит пожизненный срок.
По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. По версии руководства школы, здание учебного заведения охраняла вахтерша. Действия администрации школы во время нападения оценит прокуратура. По словам одного из спасшихся учеников гимназии №175 в Казани, некоторым детям удалось благодаря тому, что директор по громкой связи объявил, что в школе идет стрельба, сказал забаррикадироваться и сидеть тихо. После случившегося президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
Ветеран «Альфы» рассказал, как правильно вести себя при нападении на школу
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При нападении в замкнутом пространстве следует найти свободное помещение и закрыться в нем, спрятаться, либо постараться бежать от преступника зигзагами, рассказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов, комментируя нападение на школу в Казани.
После нападения с огнестрельным оружием на один из лецеев в Казани две школьницы рассказали, что им и другим ребятам во время стрельбы удалось сбежать через окно в классе, расположенном на первом этаже. Кроме того, пожарные смогли эвакуировать по лестницам более 20 детей.
«Очень много пострадавших, и я допускаю, что кто-то из погибших скончался в результате прыжка с третьего этажа, а не огнестрельного ранения. Но я понимаю, что люди были в панике, поскольку, скорее всего, были в шаговой доступности от стрелявшего, и перед ними встал выбор: или их убьют, или попробуют прыгнуть», – говорит Филатов.
Первое, что следует сделать при нападении на здание, это закрыться в помещении, в котором преступника нет, продолжает эксперт. Если такой возможности нет, то нужно попытаться как можно быстрее покинуть замкнутое пространство по коридорам и пожарным выходам.
«Но когда мы не знаем, сколько преступников и как они действуют, с каких сторон они идут, то можно наоборот навлечь на себя беду. В принципе, инстинкты самосохранения, как правило, правильно подсказывают человеку. То есть нужно куда-то срочно укрыться: залезть в шкаф, под стол, кровать. Если преступник человека не видит, то он будет дальше идти искать видимую жертву. Все это происходит быстро, поэтому сориентироваться очень тяжело», – рассказывает подполковник ФСБ.
При этом он подчеркнул, что прыжка из окна третьего этажа все-таки следует избегать, поскольку слишком большая вероятность остаться инвалидом или разбиться насмерть. Особенно учитывая то, что человек неподготовлен и, скорее всего, не сможет правильно приземлиться и сгруппироваться.
«Если есть возможность, то лучше бежать. Причем не от преступника или на него, а по диагонали, перемещаясь то вправо, то влево. Непрофессиональному стрелку такую мишень очень сложно поразить. Если это коридор, то лучше двигаться зигзагами, причем делать их неодинаковыми, чтобы преступник не смог заметить закономерность. То есть бежать две секунды влево, потом четыре вправо, делать неожиданные перемещения справа-налево, чтобы злоумышленник не мог поймать на мушку и нажать спуск», – объясняет собеседник.
Кроме того, не стоит пытаться разговаривать или смотреть в глаза преступнику, потому что такие воздействия наоборот могут притянуть беду, разозлить нападающего или привести к каким-то не самым лучшим последствиям. «Лучше не инициировать, молчать, не смотреть в глаза. Более того, первыми, скорее всего, пострадают те, кто будут к преступнику апеллировать, обращаться, взывать к совести. В данной ситуации уж лучше упасть и прикинуться мертвым, чем смотреть в глаза и просить о снисхождении», – наказывает специалист.
Ранее казанский школьник рассказал, что благодаря тому, что он и его одноклассники закрылись в классе и «затаили дыхание», преступник не стал вламываться в кабинет, решив, что он пуст. Это, по словам мальчика, помогло ему и другим ученикам выжить.
Во вторник на школу в Казани напал вооруженный гражданин. В результате стрельбы погибли восемь человек (учительница и семеро детей), пострадал 21 человек. В администрации посчитали, что большое число жертв связано с тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.
Боевое крыло ХАМАС запустило 130 ракет по Тель-Авиву
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«Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющиеся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей, сообщил палестинский информационный портал Donia Al-Watan.
В заявлении группировки отмечается, что ракетный обстрел стал «самым крупным» и осуществлен в ответ на «атаки врага» на жилые дома в Газе, передает ТАСС.
Как сообщает Армия обороны Израиля, одна из сотен запущенных из сектора Газа в сторону Тель-Авива и центральной части Израиля ракет попала в рейсовый автобус.
По сообщениям очевидцев, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы.
По сообщениям ЦАХАЛа, к утру вторника из сектора Газа по Израилю были запущены более 200 ракет, в ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В результате ракетных обстрелов из сектора Газа погибли двое израильтян.
В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали.
Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов.
Бывший учитель дал характеристику напавшему на школу в Казани
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Бывший классный руководитель задержанного по подозрению в стрельбе в казанской гимназии Ильназа Галявиева рассказала, что во время учебы совершивший нападение на школу № 175 в Казани был спокойный, положительный.
По словам Альфии Мустафиной, в 2017 году она в течение четырех месяцев была классным руководителем Галявиева. «Я крайне удивлена. Потому что он был спокойный, положительный», – рассказала она в интервью РЕН ТВ.
Учительница гимназии отметила, что юноша был «хорошистом» и не общался с шумными и «крутыми» компаниями. «Спокойный, тихий мальчик был», – добавила Мустафина.
Преподавательница, которая была в учебном заведении во время нападения, также рассказала о моменте, когда началась стрельба.
«Как всегда мы пришли в школу на работу с мужем. Все спокойно было, начался второй урок. По громкой связи директор объявила: «Закройте дверь на ключ, детей не отпускайте». Потом мы услышали взрыв. Сидим, боимся. Смотрим в окно – там уже скорые, все бегают, невозможно описать, что там происходит. Сидим, опять взрыв. Потом через некоторое время стук в дверь с требованием открыть. Мы не открыли. Потом пришли родители, дедушки, лестницу принесли, не открыли. Потом наш директор пришла, и мы вышли во двор. Раненые, скорые», – указала она.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.
Ученик гимназии №175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.