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    Британия перевооружается для войны нового типа

    Солдат у Англии мало, зато их эффективность растет за счет современного оружия    19 ноября 2020, 22:00
    Фото: Ministry of Defence UK
    Текст: Наталья Макарова,
    Ирина Яровая

    К 2024 году обычный британский пехотинец по своему оснащению будет напоминать солдата из фантастических фильмов. Такие прогнозы звучат в Лондоне после того, как премьер Борис Джонсон решил резко увеличить военный бюджет. Войска Ее Величества вооружатся лазерами, планирует запуск ракет в космос, формируется и командование боевых хакеров. С кем собралась воевать Британия?

    В четверг британский премьер-министр Борис Джонсон объявил парламенту об увеличении военных трат Соединенного королевства в ближайшие четыре года. «Сегодня завершается эпоха сокращения расходов на оборону... Ситуация в мире сейчас является более опасной и конкурентной, чем когда бы то ни было со времен холодной войны»,  – цитировал ТАСС главу британского кабинета.

    «Увеличение возможностей по всем направлениям», о котором говорил премьер, подразумевает – в 2020-24 годах правительство направит дополнительно 16,5 млрд фунтов стерлингов или 22 млрд долларов на укрепление оборонного потенциала. Это должно стать самым серьезным ростом инвестиций Лондона в военную сферу за последние 30 лет. По словам Джонсона, Британия становится лидером по оборонным расходам среди стран Европы, и вторым государством – после США – по этому показателю в НАТО.

    Бюджет минобороны королевства на нынешний год составляет около 55 млрд долларов. Из них собственно на военные расходы запланировано потратить 48,7 млрд долларов, по оценке авторитетного Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Таким образом, Великобритания пока уступает не только Соединенным Штатам, но и Франции c ее 50,1 млрд долларов на военные нужды, и Германии (49,3 млрд долларов). Но после роста ассигнований Лондон действительно выйдет на второе место в НАТО по уровню расходов на армию. 

    В своем обращении к палате общин Джонсон подчеркнул, что Великобритания должна «встать в один ряд с союзниками» по альянсу, и, что более любопытно – королевство должно оставаться верным своей истории.

    Очевидно, премьер имел в виду возрождение былой славы империи – английских боевых кораблей. Планируется создание крупнейшего в Европе надводного флота, который будет включать в том числе восемь «фрегатов типа 26» (многоцелевые корабли противолодочной обороны и ПВО, которые используются в операциях общего назначения) и пять «фрегатов типа 31»  – многоцелевых боевых кораблей общего назначения.

    В обоих случаях речь идет о вооружениях новейшего поколения. Первый корабль 26-го проекта – фрегат Ее Величества «Глазго» начали строить летом 2017 года, а 31-й проект находится в стадии доработки. Корабли первого типа предполагается оснастить американскими «Томагавками», а второго – собственным британским ЗРК Sea Ceptor (также новая разработка, первые стрельбы прошли в 2017-м). Кроме того, флот и сухопутные войска решено укрепить ни много ни мало – лучевым оружием.

    «Наши боевые корабли и боевые машины будут нести оружие направленной энергии, уничтожающее цели неиссякаемыми лазерами.

    Для них фраза «закончились боеприпасы» станет устаревшей», – цитировала премьера Independent. Другое лондонское издание, Daily Mail пообещало: если планы минобороны Британии сбудутся, к 2024 году обычный пехотинец по своему вооружению и оснащению будет напоминать солдата будущего из фантастических фильмов.

    Судя по речи Джонсона, Англия намерена не столько сделать ставку на развитие традиционных родов войск, сколько вложиться в два современных направления – кибервойска и военно-космические силы. Премьер анонсировал создание нового агентства по вопросам искусственного интеллекта, Национальных кибернетических сил для защиты населения от вредоносных действий. Кроме того,  предполагается, что недавно созданный Центр космических операций уже в 2022 году запустит в околоземное пространство первую британскую ракету.

    «Оборонный бюджет Соединенного королевства потратят на штаб-квартиру хакеров и космическое командование», – суммировала речь Джонсона The Guardian, добавив, что новый Центр космических операций Великобритании в штабе Королевских ВВС в Хай-Уиком, графство Бакингемшир, появился менее чем через год после того, как президент США Дональд Трамп тоже объявил о создании космических войск. Трамп тогда заявил, что космос стал новой областью ведения войны, и подчеркнул, что сохранение господства над Россией и Китаем будет жизненно важным.

    Великобритания, которая решила идти по стопам США, комплектует штат космического командования из офицеров всех трех родов войск – сухопутных, ВВС и ВМС. Но есть большие сомнения в том, что среди них есть действительно компетентные специалисты,  сказал бывший высокопоставленный сотрудник правительства. «Надо учесть, что британские возможности по части космоса куда ниже, чем у США, России или Китая», – скептически отметило Guardian.

    О скорейшей модернизации вооруженных сил в Лондоне заговорили после Брекзита. В частности, начальник Штаба обороны Великобритании сэр Николас Картер заявил, что стране требуется новая военная доктрина. По словам генерала Картера, это необходимо для противостояния неким государствам, «не делающими различий между миром и войной». По всей видимости, имеется в виду участие Британии в войнах нового типа – сетецентричных и опосредованных (proxy wars).

    Кроме того, сообщалось, что английские генералы рассматривают возможность полного отказа от модернизации бронетехники собственного производства – танков «Челленджер» и БМП «Уорриор». Современная война требует больших вложений в кибервооружение, космические и прочие технологии, отмечала Times со ссылкой на минобороны королевства.

    Джонсон в первую очередь пустит деньги на создание космического командования, полагает доктор военных наук Константин Сивков. «Великобритания связана с США в единую трансатлантическую систему, и в тех условиях, когда у Америки такое командование уже есть, Британии необходимо привести свой военный потенциал в соответствие с современными требованиями», – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

    Иной прогноз дал главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский. По его мнению, дополнительные ассигнования будут равномерно распределяться по разным видам вооруженных сил, и в первую очередь - на флот. «Хотя Британия не обладает былой морской мощью, тем не менее, она содержит два авианосца –«Королева Елизавета» и «Принц Уэльский», – отметил Мураховский. – А это очень дорогое удовольствие. Плюс англичанам требуется обновление ядерного арсенала, который представлен баллистическими ракетами на атомных подводных лодках. Они планируют заниматься этим в тесном сотрудничестве с США». В координации с американцами будет вестись и работа британских кибервойск, считает военный эксперт.

    Что касается собственных возможностей английского ВПК, то Сивков скептически оценил его перспективы в производстве современных зенитно-ракетных комплексов, боевых истребителей и межконтинентальных баллистических ракет. «Что касается флота и торпедных вооружений, то, чтобы восстановить свой потенциал, Британии понадобится около 20 лет», – считает Сивков.

    В целом, детально прогнозировать распределение новых военных расходов Великобритании довольно сложно, отметил собеседник, зато можно точно сказать, против кого направлено перевооружение. «Любые вооруженные силы создаются с ориентацией на конкретного противника. Британия своим главным противником видит Россию. И для России Британия – традиционный враг, – уверен Сивков. – Те случаи, когда мы боролись вместе в Первой и Второй мировых войнах, были вынужденными шагами».

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