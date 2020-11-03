В Британии восхитились военным возрождением России

Россия смогла невероятно быстро восстановить свой военный потенциал, на такое не способна ни одна страна в мире, заявил журналист британского издания The Economist.

В статье говорится, что после развала СССР армия России была в «плачевном состоянии», однако ее удалось полностью преобразовать, благодаря значительному увеличению военного бюджета, передает РИА «Новости».

По данным издания, которое ссылается на лондонский Международный институт стратегических исследований, еще в 2007 году 97% техники ВВС России было устарелым «наследием» СССР, принятым на вооружение более 30 лет назад. На сегодняшний день 71% самолетов – современные.

Также автор отмечает те ресурсы, которые направляются на модернизацию высокоточного оружия: комплексов «Искандер», ракет «Калибр» и Х-101. В качестве примера приводится точечный удар с кораблей в Каспийском море по целям в Сирии, раньше он казался невозможным, а теперь стал реальностью.

При этом, по мнению британских СМИ, российская армия стала более мобильной. В статье говорится, что Россия всего за два часа способна привести в полную боеготовность 5 тыс. десантников, а масштабные военные учения, такие как «Кавказ-2020», держат солдат в форме.

«Россия поменяла массовость на скорость», – заявил глава британской военной разведки, генерал-лейтенант Джим Хокенхалл. Отдельное преимущество российской армии, по словам британского журналиста, – проверка боем в Сирии.

Ранее американский военный эксперт заявил, что на вооружении у России есть 12 тыс. танков, что в два раза больше чем у США.