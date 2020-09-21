Американский эксперт оценил шансы России и США в сухопутной войне

На вооружении у России есть 12 тыс. танков, что в два раза больше чем у США, отмечает американский военный эксперт Крис Осборн в статье для журнала National Interest, в которой он оценил шансы США в случае сухопутной войны с Россией.

«Эти данные ставят перед нами любопытный вопрос о перспективах продолжительной наземной войны», – передает слова Осборна РИА «Новости».

Эксперт отметил, что спрогнозировать возможный исход столкновения сложно из-за отсутствия данных о технической модернизации танков Т-72Б.

Осборн заметил, что Россия больше сухопутная держава, тогда как у США «огромная военно-морская и военно-воздушная мощь». Он полагает, что американцы в связи с этим смогут победить Россию на суше, если получат преимущество в небе.

Ранее аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер заявил, что для совершения успешного прорыва систем ПВО Калининграда в случае войны с Россией США необходимо больше стратегических бомбардировщиков, чем сейчас.

Генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что американские расчеты количества бомбардировщиков для прорыва интегрированной ПВО Калининграда выглядят несерьезно. Система ПВО моделируется и формируется с учетом реальных возможностей потенциального противника.