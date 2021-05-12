Британское посольство рассказало россиянам о правилах поездок в Англию

Жителям России рекомендуется при посещении Великобритании обратить внимание на прибытие стыковочными рейсами из стран, въезд из которых запрещен в связи с распространением коронавируса, сообщили в посольство Соединенного Королевства в России.

Посольство в своем Telegram-канале отметило, что «правительство Великобритании опубликовало списки стран, к которым применяются разные правила въезда в Англию». Списки разделили на зеленый, янтарный и красный – в соответствии с эпидемиологической ситуацией в странах.

Также дипмиссия обратила внимание на то, что Россия находится в янтарном списке и «правила для прибывающих из России в Англию не изменились». В частности, для въезда в Великобританию необходимы обязательный отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до отправления, и заполненная не ранее, чем за 48 часов Passenger Locator Form.

Кроме того, нужно забронировать тесты на COVID-19, которые необходимо сдать на 2-й и 8-й дни после прибытия в Англию. После въезда нужно соблюдать режим самоизоляции в течение 10 дней.

В посольстве учтонили, что, «возможно сократить срок самоизоляции, сдав дополнительный тест на COVID-19 на пятый день самоизоляции». При этом там обратили внимание на то, что «это не отменяет необходимость сдачи теста на восьмой день после въезда в страну».

«Так как органы власти РФ приостановили прямое авиасообщение между Россией и Великобританией до 1 июня, многие пользуются альтернативными маршрутами с пересадкой в третьих странах», – рассказали в британской дипмиссии.

Также в посольстве обратили внимание на красный список стран. На данный момент правила распространяются только на въезд в Англию. Правила въезда в Шотландию, Северную Ирландию и Уэльс могут отличаться. «Если вы сделали пересадку в одной из стран красного списка, вам откажут во въезде в Англию», – говорится в сообщении.

Ранее власти Британии приняли решение с 17 мая значительно ослабить ограничения в связи с коронавирусом. Британцам разрешат ходить в гости, путешествовать по стране, будут открыты театры и музеи, кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях.