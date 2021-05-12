В России решили ввести переходный период для регистрации M2M sim-карт

Переходный период для регистрации М2М sim-карт (специальных sim-карт «Machine to machine», которые позволяют удаленно контролировать работу различных систем) в России стартует с начала июня и продлится в течение трех месяцев, сообщили в пресс-службе Минцифры.

Решение о его вводе было принято Минцифры в рамках постановления правительства о перечне необходимых сведений для регистрации корпоративных абонентов в ЕСИА. Специалисты также учитывали предложения, поступившие во время общественного обсуждения, передает РИА «Новости».

Газета «Коммерсант» со ссылкой на отзывы операторов связи к поправкам к закону «О связи» сообщила, что в самой ЕСИА возможность вносить сведения о пользователях sim-карт до сих пор не реализована.

Отмечается, что операторы получили отсрочку для регистрации корпоративных абонентов до 30 ноября, но эта отсрочка не распространяется на sim-карты, уже используемые в устройствах. Операторы предложили предусмотреть переходный период для регистрации действующих пользователей М2М sim-карт.

Тем временем в Минцифры сообщили, что ведомство приняло решение ввести переходный период для регистрации М2М sim-карт.

«С учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, в проекте постановления правительства РФ будет предусмотрена возможность для операторов связи в течение трех месяцев с момента вступления в силу данного документа внести информацию об М2М сим-картах, используемых в устройствах, в ЕСИА», – отметили в пресс-службе.

Также россияне смогут дистанционно заключать договоры на оказание услуг связи с использованием функционала портала Госуслуг.

«Минцифры ведет работу по созданию условий для подписания гражданских сделок с использованием инфраструктуры электронного правительства, чтобы россияне могли удаленно и в безопасной среде совершать юридически значимые действия», – добавили в министерстве.

Ранее Роскомнадзор заявил о намерении получать от операторов связи данные об абонентах и звонках, включая информацию о том, кто кому звонил или отправлял сообщения.