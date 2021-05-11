Член ОП предложил ввести работы в звериных приютах для хозяев выгнавших на улицу животных

Вместо штрафа за выброшенного на улицу питомца можно было бы ввести обязательные работы в питомнике или приюте для животных, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Сергей Бурлаков, комментируя инициативу ввести наказание за подобное отношение с домашними животными.

В Госдуме подготовили и направили в правительство проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Среди предложений, например, ввести «штраф за выброшенных питомцев до 30 тыс. рублей».

«Сколько бы мы не поднимали штрафы, это не приведет к тому, что будут следить лучше за животными, экологией, зелеными насаждения. А все потому, что люди знают, что легко можно будет натворить дел, а потом заплатить штраф. И все. Одни скажут: «Ну штраф, что с того? Я нигде не работаю и мне плевать на все. Берите где хотите», а другие заплатят и не заметят», – говорит руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по вопросам развития системы особо охраняемых природных территорий, защите животных и биоразнообразия при Комиссии по экологии и охране окружающей среды Сергей Бурлаков.

Он подчеркивает, что у нас не предусматривается альтернатива, чтобы человек пошел и отработал это правонарушение трудом, причем сопоставимым своему деянию. По мнению эксперта, это могли бы быть общественные работы в питомнике или приюте для собак.

«То, что у нас животных обязуют клеймировать и чипировать – это как раз поспособствует выявлению граждан, которые этих животных выбросили. И, может, человек даже заплатит этот штраф, но это наказание не соответствует деянию. Тут дело не в сумме, она вообще может быть любой. Одними деньгами здесь отделаться нельзя. Лично я к теме животных относился бы точно также, как к усыновлению детей, потому что это тоже живые существа, которые нуждаются в тепле, любви и заботе», – считает собеседник.

Возможно, перед приобретением питомца, человеку следует пройти какие-то курсы или иметь хотя бы минимальное понимание о том, как содержать животное, уверен член ОП. Кроме того, наказание за выбрасывание на улицу «друга человека» должно быть строже: при первом нарушении – административный штраф, при повторном – уголовное наказание или реальная отработка в зоопарке, заповеднике или ином подобном заведении.

«Ну и, естественно, обязательно должна быть неотвратимость наказания. Чтобы человек никак не мог увильнуть, а судебно-исполнительная власть исправно работала. Тогда у нас все эти штрафы не будут бесполезными», – заключил Бурлаков.

Ранее в Госдуме предложили запретить изымать у россиян животных за долги. Председатель Альянса защитников животных Юрий Корецких в комментарии газете ВЗГЛЯД поддержал инициативу, поскольку питомцы очень сильно привыкают к своим хозяевам.