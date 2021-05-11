«Вояджер-1» обнаружил гул межзвездного пространства

Космический зонд НАСА «Вояджер-1», который сейчас находится далеко за пределами Солнечной системы, продолжает отправлять на Землю сигналы. Среди этих данных американские ученые смогли выявить плазменные волны — постоянный гул межзвездного газа.

«Вояджер-1», один из двух космических кораблей-близнецов, запущенных НАСА 44 года назад – самый удаленный от Земли созданный человеком объект в космосе. В августе 2012 года он пересек гелиопаузу – внешнюю границу распространения вещества Солнечной системы и сейчас исследует межзвездное пространство, двигаясь со скоростью около 61200 километров в час на расстоянии примерно 22,5 млрд километров. Это более чем в 150 раз дальше, чем расстояние между Землей и Солнцем, и передача сообщений, движущихся со скоростью света, оттуда занимает более 21 часа, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью в журнале Nature Astronomy.

Изучая данные «Вояджера-1», исследователи из Корнельского и Айовского университетов в промежутках между выбросами солнечного излучения обнаружили очень слабый и монотонный постоянный сигнал, находящийся в узкой полосе частот. Авторы связывают этот «гул» с плазменными волнами, вызванными возмущениями в межзвездном газе.

«Межзвездная среда подобна тихому дождю», – приводятся в пресс-релизе Корнельского университета слова одного из авторов исследования, профессора астрономии Джеймса Кордеса (James Cordes). – При этом солнечные вспышки похожи на молнии во время грозы, а затем снова начинается легкий дождь».

Авторы отмечают, что низкоуровневая активность в межзвездной среде оказалась выше, чем ожидали для практически полного вакуума. Не совсем ясно, чем вызвана эта активность – это могут быть термически возбужденные плазменные колебания или квазитепловой шум, создаваемый движением электронов в плазме, создающий локальное электрическое поле. Но что бы ни было причиной этого «гула», по мнению ученых, его можно использовать для оценки распределения плотности плазмы в межзвездном пространстве.

«Теоретически мы знаем, что межзвездное пространство не совсем пусто, но поскольку звезды такие яркие, гораздо более тусклый тонкий материал, который висит между ними, действительно трудно увидеть и измерить, - говорит первый автор статьи Стелла Кох Окер (Stella Koch Ocker), докторант Корнельского университета по астрономии. – Обычно нам приходится полагаться на то, как свет изменяется, когда он проходит через межзвездный материал, чтобы понять, что он там есть, и количественно оценить его количество».

«Мы знаем, что по ту сторону гелиопаузы наблюдается увеличение электронной плотности - оба зонда «Вояджер» обнаружили это, когда прошли через нее. Более точное знание плотности межзвездной среды поможет нам понять, почему», – объясняет Окер.

Ученые надеются, что продолжение изучения данных «Вояджера-1» позволит им не только отслеживать пространственное распределение плазмы в межзвездной среде, но и понять, как эта среда взаимодействует с солнечным ветром и как защитный пузырь гелиосферы Солнечной системы формируется и модифицируется межзвездной средой.

Напомним, в сентябре 2013 года «Вояджер-1» впервые вышел за пределы Солнечной системы.