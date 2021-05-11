Выборы-2021: «Единая Россия» занялась проблемами Донбасса

«Единая Россия» и Союз добровольцев Донбасса договорились о сотрудничестве, которое открывает для членов общественной организации возможность участия в думской избирательной кампании. В то же время «Новые люди» начали очередной этап тренингов для кандидатов в депутаты в 30 регионах России.

Накануне «Единая Россия» вместе с Союзом добровольцев Донбасса (СДД) подписали соглашение о взаимодействии, которое предусматривает участие СДД в предварительном голосовании партии. Также партия намерена наращивать участие в гуманитарных миссиях, одна из которых приурочена к дням независимости республик Донбасса. «Мы передаем автомобили скорой медицинской помощи, лекарства для постковидной реабилитации для учителей Донбасса», – сообщил в этой связи секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он уточнил, что препараты, которые привезла делегация «Единой России», направили в республиканский Центр профпатологии и реабилитации минздрава ДНР. Они помогут восстановиться жителям республики, переболевшим коронавирусом. «Взаимодействие будет продолжено. Посмотрим, чем можно помочь в части подготовки к новому учебному году с точки зрения укомплектования компьютерных классов, еще одна важная тема – это детские площадки», – добавил представитель партии.

Кроме того, по словам Турчака, жители республик, которые ранее получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах 2021 года. «Не должно быть такой ситуации, когда гражданин РФ, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политических правах. 500 тыс. человек, принявшие российское гражданство, примут участие в выборах в Госдуму», – добавил секретарь генсовета «Единой России».

В свою очередь партия «Новые люди» начала очередной этап тренингов для региональных кандидатов в депутаты Госдумы. «Мы начали подготовку еще 40 человек из 30 регионов России. Все они лидеры сообществ с совокупной аудиторией более 15 миллионов человек. Те, кто раньше не участвовал в политической жизни, но при этом приносил пользу людям. Предприниматели, врачи, тренеры, преподаватели и многие другие профессионалы своего дела, собравшие вокруг себя большие сообщества», – говорится в заявлении партии.

Как отмечает политолог Марат Баширов, если раньше на проблемах Донбасса концентрировалась в основном «Справедливая Россия», то теперь к этому подключилась и «ЕР». «Я думаю, что ни у кого, включая справороссов, нет права эксклюзивности на тему Донбасса. Причина проста: речь идет о том, чтобы предоставить право голоса людям, которые получили российские паспорта. Для этого нужно выработать какое-то решение, как это право реализовывать – открывать ли участки на территориях республик или нужен какой-то другой способ волеизъявления, например, дистанционный», – пояснил эксперт.

«Партия «Единая Россия» не могла не замечать эту проблему. И она работает с теми общественными организациями, в том числе с Союзом добровольцев Донбасса, которые понимают обстановку на тончайшем уровне, поскольку постоянно занимаются гуманитарной повесткой», – добавил политолог.

Баширов полагает, что работа по Донбассу добавит голосов «Единой России». «Люди, проживающие в Донбассе и имеющие двойное гражданство, понимают, что решение их проблем связано в том числе с законотворческой деятельностью. А поскольку партия «Единая Россия» обладает большинством голосов, то она неизбежно будет влиять на эти решения», – отметил Баширов.

«Что касается эффективности тренингов кандидатов в депутаты от «Новых людей», то перед партией не стоит задача обучить их чему-то с нуля. У тех, кто идет на выборы, как правило уже есть некий опыт социального взаимодействия с людьми. Надо всего лишь понимать, что выборы – это процесс, который зависит от трех факторов: тайминга, юридических особенностей и умения эффективно использовать новые каналы коммуникации. Эти вещи нужно разъяснять, акцентировать на них внимание, и это вполне можно сделать за несколько недель», – объяснил собеседник. Он также добавил, что помимо лекций, которые читают известные технологи и политики, там проводятся и деловые игры, в ходе которых кандидаты смогут на практике реализовать полученные знания.

При этом эксперт указал на сложность конвертации многомилионной аудитории кандидатов в соцсетях в реальные голоса на выборах. «Здесь все зависит от их работы в округах. Вряд ли можно добиться хороших результатов только через рекламу, здесь нужна серьезная полевая работа с жителями избирательных округов», – заключил Баширов.

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