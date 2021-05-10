Украинцы назвали игрока «Зенита» сепаратистом за поздравление с Днем Победы Российские реконструкторы провели военно-исторические мероприятия в честь Дня Победы 10 мая 2021, 11:34 Текст: Алина Назарова

Представители общероссийского движения «Клубы исторической реконструкции России» («РосРекон») ко Дню Победы провели комплекс военно-исторических мероприятий в рамках всероссийского проекта «Победители. Май 1945». Проект «Победители. Май 1945» объединил десятки регионов, среди них Волгоградская, Оренбургская, Кемеровская, Калужская области, Забайкальский край и Чувашия. Акция призвана не только передать исторический дух эпохи, но и перенести участников в атмосферу счастья победного мая. Реконструкторы, одетые по военной форме и в гражданских костюмах того времени, провели интерактивные площадки и военно-исторические мероприятия, в том числе вальс Победы, праздничные акции, выставки военной техники и реконструкции сражений. Также представители «РосРекон» из Ленинградской, Волгоградской области, республики Чувашия прошли колоннами в составе региональных Парадов Победы, говорится в сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. В преддверии Дня Победы в Чебоксарах реконструкторы провели акцию «Бивуак Победы». Участники движения, одетые в форму Красной армии образца 1943 года, развернули серию интерактивных площадок, где жители города смогли ознакомиться с униформой, снаряжением, вооружением и бытом советский бойцов. Участники акции смогли пройти краткий курс по скатке солдатской шинели, мотанию портянок и собиранию солдатской амуниции. Сам бивуак повторил состояние бойцов на май 1945 года перед объявлением Победы в Великой Отечественной войне. К акции присоединились более 1,5 тыс. жителей региона. В Чите 9 мая прошел масштабный военно-исторический фестиваль «82-я Гвардейская. На Берлин». Мероприятие проходило на Мемориале боевой и трудовой славы Забайкальцев, оно объединило порядка 3 тыс. зрителей. Фестиваль начался с реконструкции боя победной весны 1945 года, реконструкторы воссоздали фрагмент боя Берлинской стратегической наступательной операции, в которой принимали участие бойцы 82-й Гвардейской стрелковой дивизии. Также для гостей фестиваля работали тематические площадки: интерактивная выставка оружия, формы и снаряжения времен ВОВ; «Полевой лагерь Красной Армии» с применением инсталляции, тир «Оружие Победы», полевая солдатская кухня. Для жителей и гостей Оренбургской области, представители «РосРекон» провели акцию «Вальс Победы в парке 1945 года». В День Победы на Набережной у памятника Чкалову реконструкторы, одетые в военные и гражданские костюмы образца 50-х годов закружились в победном вальсе. Также реконструкторы подготовили интерактивные площадки с выставкой вооружения и обмундирования Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В Кемеровской области реконструкторы провели Парады во дворах ветеранов ВОВ. Мероприятие началось с включения записи Левитана о победоносном завершении войны и выноса копии Знамени Победы. Для ветеранов были подготовлены творческие номера с песнями и танцами военных лет, а также торжественное прохождение колонны курсантов. После состоялась церемония возложения к мемориальной доске, установленной на здании, где в 1941 году размещался штаб по формированию 376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии, 303-й Верхне-Днепровской Краснознаменной стрелковой дивизии 45-ой отдельной стрелковой бригады. В Калуге прошла памятная военно-историческая реконструкция «Бой после Победы!». Участники движения «РосРекон», одетые по форме 1945 года воссоздали события боев в окрестностях Берлина. Мероприятие проходило на площади Старый Торг, зрителями стали более 2 тыс. людей. Интерактивная выставочная экспозиция «Дню Великой Победы посвящается!» прошла 9 мая в Улан-Удэ. Несколько сотен горожан ознакомились с передвижной интерактивной экспозицией по истории ВОВ. Экспозиция сопровождалась лекторием по предметам выставки. Тем временем реконструкторы Волгоградской области провели памятную акцию «Дорогами великой Победы». С 29 апреля по 3 мая, участники реконструкторы, одетые по форме победителей, в сопровождении военной техники, отправились по малым городам Волгоградской области для проведения интерактивных площадок. Участники исторического клуба рассказали жителям про вооружение и обмундирование Красной Армии и Вермахта, а также провели уроки живой истории и исторический квест. Кульминацией акции стала военно-историческая реконструкция боя, которая показала события начала мая 1945 года – попытку прорыва небольшим подразделением Берлинского гарнизона, в ходе которого бойцы Вермахта столкнулись с частями второго эшелона Красной Армии, штурмовавших Берлин. 9 мая волгоградские реконструкторы провели для жителей региона военно-историческую выставку «То цветущий и поющий яркий май». Более 10 тыс. жителей и гостей города ознакомились с выставкой военной техники, обмундированием бойцов Красной Армии. В Ханты-Мансийске, в парке имени Бориса Лосева, на протяжении десяти дней проходила акция «76 залпов Победы». В честь Дня Победы реконструкторы произвели артиллерийские выстрелы. Зрители смогли увидеть всю процедуру подготовки и проведения выстрела, которая соответствовала всем требованиям Уставов ВС России. Сам расчет был одет по форме Рабоче-крестьянской Красной Армии образца 1943 года, экипировка и вооружение полностью аутентичная периоду ВОВ. Общероссийское общественное движение «Клубы Исторической Реконструкции России» объединяет 65 регионов, в которые входят более 600 военно-исторических клубов. Ежегодно, реконструкторы проводят порядка 200 мероприятий, среди которых военно-исторические фестивали, выставки вооружения и быта разных эпох, полевые выходы. Особое внимание уделяется памятным историческим событиям России.

«Бессмертный полк онлайн» начался во всех регионах России 9 мая 2021, 18:56 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» началось во всех российских регионах, прием заявок на участие в нем завершилось, в 2021 году к прошлогодним участникам присоединились около 2,5 млн новых анкет. Все заявки, которые были загружены до 10.00 7 мая и одобрены модераторами, попали в трансляцию шествия «Бессмертного полка онлайн» в День Победы 9 мая. Ее начало – 15.00 по местному времени во всех регионах страны, указали организаторы. Посмотреть онлайн-шествие Бессмертного полка можно на сайте проекта, в мини-приложениях «Бессмертный полк» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на региональных телеканалах, а также в онлайн кинотеатрах Okko, IVI.RU, MORE.TV и на платформе Смотрим.ру. Увидеть своих героев в строю Бессмертного полка онлайн уже можно во всех регионах страны. Длительность шествия в каждом из регионов разная – в зависимости от количества поданных заявок. Трансляция доступна и для иностранных граждан, принявших участие в «Бессмертном полку онлайн». В Москве можно посмотреть трансляцию на медиафасадах, в том числе на зданиях в центре столицы, Останкинской телебашне, а также в вагонах и на станциях метро. По всей стране трансляция идет на медиаэкранах на улицах и в крупных торговых центрах. На сайт онлайн-шествия были зафиксированы массивные атаки – три DDoS-атаки и шесть веб-атак. В связи с необходимостью восстановить работоспособность ресурса был временно ограничен его функционал. Организаторы проекта приносят извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю «Бессмертного полка онлайн» – это вынужденное решение. В скором времени все функции будут работать в полном объеме. Модераторы проекта также пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю «Бессмертного полка онлайн» портретов нацистских преступников. Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет. Трансляция будет доступна для просмотра на всех площадках до конца мая – за это время каждый успеет найти своих героев в онлайн-строю «Бессмертного полка». В Кремле объяснили слова Путина про «недобитых карателей» 9 мая 2021, 12:49

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил слова российского лидера на параде про «недобитых карателей», отметив, что в некоторых странах проявления неонацизма «вполне очевидны». «Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. «Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны», – сказал Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва». Путин в своей речи перед началом военного парада в Москве заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. По его словам, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Кроме того, президент заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Украина отказалась делить победу во Второй мировой войне с Россией 9 мая 2021, 12:20

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией. «Мы не можем, не должны и не будем отдавать те победы, которые были у нашего государства (…) Мы отдали очень много для того, чтобы сегодня мы могли говорить о 9 мая как о Дне победы. И точно не надо отдавать свою победу любой другой стране – будь то Россия, Беларусь или европейские государства», – цитирует Разумкова «Интерфакс-Украина». По его словам, Украина во время Второй мировой войны понесла огромные потери – «и в плане экономики, и в плане (...) главное, людей». По мнению Разумкова, в стране нет ни одной семьи, которая бы не пострадала от Второй мировой войны. «И историю надо знать, какой бы она не была – со своими плюсами, со своими минусами, со своими трагедиями, но мы должны ее знать, а те уроки, которые она нам дала, мы должны хорошо учесть и не допускать повторений», – добавил председатель Верховной Рады. Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. С этого времени символом победы у украинцев на европейский манер стал красный мак. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о случае, когда полиция в городе Кривой Рог Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины за распространение изготовленных им открыток ко Дню Победы. Собчак раскритиковала способ празднования Дня Победы 9 мая 2021, 15:46

Фото: Кровавая барыня/Telegram

Текст: Ксения Панькова

Телеведущая Ксения Собчак посетила торжественный парад на Красной площади в Москве и раскритиковала способ празднования Дня Победы. «Для меня, как и для всей страны, 9 мая – очень важная дата, но способ ее празднования мне кажется немного странным. На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия. У Израиля, например, есть интересная традиция. В апреле там отмечают День Катастрофы – в память о евреях, погибших во Второй мировой. В 10 утра по всей стране звучит сирена и города останавливаются. Люди выходят на улицу и две минуты молча стоят. Это дань памяти и скорби. Мои друзья, ставшие свидетелями этого, навсегда запомнили эти сильнейшие эмоции и звук, напоминающий о кошмаре войны и смерти. Не знаю, может чем-то подобным заменить парад», – написала Собчак в своем Telegram. При этом телеведущая добавила, что у нее нет решения, чем можно заменить парад в честь Дня Победы в России. Однако отметила, что «по эмоциям» ей хотелось бы «тихого молчания – в честь всех погибших и павших». «И я точно не хочу, чтобы тратились огромные деньги на поздравления ветеранов в тиктоках. Поздравлять в этот день надо либо искренне, либо никак. С Великим Праздником всех. Светлая память всем павшим. И никаких больше войн всем нам», – заключила Собчак. Накануне актер театр и кино Дмитрий Назаров продекламировал стихотворение, в котором выступил против проведения в России «бессмысленного», по его словам, парада в честь Дня Победы. В Сети видеозапись вызвала волну возмущения. «Жалкие падшие кумиры за тридцать сребреников продавшие свои души ради минут суетной славы, последней славы их бессмысленной жизни», – отметил военный эксперт Алексей Леонков в Telegram. Отреагировал на высказывание Назарова и телеведущий Владимир Соловьев. Он посоветовал артисту создать «союз вольных театральных деятелей» и существовать на доход от творческой деятельности. Пушков ответил основателю «Коммерсанта» Яковлеву по поводу значения победы в войне 9 мая 2021, 15:27

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Сенатор Алексей Пушков ответил основателю «Коммерсанта» Владимиру Яковлеву, который высказал свое мнение о победе в войне. Пушков в своем Telegram со ссылкой на Telegram-канал «Божена» привел рассуждения Яковлева, который заявил, что «победа в войне обходится очень дорого, но сама по себе приносит мало – намного меньше, чем кажется в минуты победного торжества». «Реальные достижения создаются не войной, а миром. Не уничтожением, а созиданием. Диктаторы испокон веков звали людей на войну, обещая быстрые победы. Но даже самые победоносные войны в конечном итоге приносили только кровь и нищету. Потому, что уровень жизни страны и ее граждан определяет не умением убивать и разрушать, а умением жить и создавать», – приводятся слова основателя «Коммерсанта». Сенатор в свою очередь предположил, что Яковлев, «мягко говоря, плохо понимает суть вопроса». «Победа является ключевым моментом, который определяет характер мира. Без Победы мир означает поражение. А поражение есть другой мир. Если он этого не понимает, то ... Комментарии излишни. И так все ясно», – подчеркнул Пушков. Ранее президент России Владимир Путин во время главного военного парада поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, отметив, что этот день всегда будет для России священным. Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в воскресенье в российской столице при участии более 12 тыс. военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. Погребинский рассказал о праздновании Дня Победы на Украине 9 мая 2021, 17:27

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Для большинства украинцев 9 мая остается Днем Победы, а не «Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне», однако сейчас Киевом фактически владеют те, кто проиграли в той войне, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. «Сегодня заказывают музыку те украинцы, которые не празднуют День Победы. Они празднуют День скорби 8 мая, а 9 Мая для них – праздник врагов. Со стороны власти есть очевидное сочувствие к этим людям», – пояснил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Но большинство украинцев, убежден политолог, празднуют 9 мая именно День Победы, а не «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне». «Социальные сети переполнены поздравлениями. Много людей собирается возле площади Славы в Киеве. Просто это большинство не имеет своего голоса во власти, оно беззащитно, но все же пытается как-то противостоять наглости националистов. При этом невозможно осуждать людей за то, что они не проявляют героизм и не лезут на рожон против националистической и нацистской улицы и покровительствующей ей власти. Они ведут себя сдержанно, но многие из них, и я в том числе, ощущают себя во внутренней эмиграции, когда Киевом фактически владеют те, кто проиграли в той войне», – убежден Погребинский. Именно эти люди, подчеркнул собеседник, переименовывают улицы именами своих героев и пишут тексты для мэра, «плохо понимающего, что он говорит». «Они оказывают давление на президента Зеленского, который выстроил свою линию поведения как лучший друг Соединенных Штатов и главный враг России. Так что нет ничего удивительного в том, как сегодня празднуется на Украине 9 Мая», – считает Погребинский. Тем не менее эксперт убежден, что День Победы остается ключевым праздником, объединяющим российский и украинский народы. «Но надо понимать, что наши народы неоднородны. Среди украинцев есть люди, которые ненавидят Россию, Путина, Советский Союз и сокрушаются по поводу того, что не они победили вместе с Гитлером, а победила Россия вместе со Сталиным», – подытожил Погребинский. Тем не менее эксперт убежден, что День Победы остается ключевым праздником, объединяющим российский и украинский народы. «Но надо понимать, что наши народы неоднородны. Среди украинцев есть люди, которые ненавидят Россию, Путина, Советский Союз и сокрушаются по поводу того, что не они победили вместе с Гитлером, а победила Россия вместе со Сталиным», – подытожил Погребинский. Ранее в Одессе неизвестные спровоцировали потасовку с полицией во время возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее славы. Конфликт начался после того, как полицейский попросил одну из женщин убрать портрет советского маршала Георгия Жукова, после этого ее задержали и отвезли в отделение полиции. В Киеве местным жителям пришлось защищать бабушек с портретом Жукова от полиции. Как сообщает издание «Страна», «люди окружили бабушек и поют «Катюшу», не давая полиции их увести». Также в центре Киева радикалы оскорбили нацистским приветствием шедшего по улице ветерана. Зигующим человеком в балаклаве оказался 16-летний Михаил, на которого составили административный протокол. На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт рассказал о главных новинках парада Победы на Красной площади 9 мая 2021, 12:22

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

Одной из новинок прошедшего в Москве военного парада Победы стали боевые машины зенитчиков «Тайфун-ПВО», также на многих образцах бронетехники присутствовали новейшие технические модули, рассказал газете ВЗГЛЯД член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский. «На параде Победы на Красной площади впервые были показаны боевые машины зенитчиков «Тайфун-ПВО» на шасси бронеавтомобиля, хотя внешне они мало отличаются от той техники, которую зрители привыкли видеть. Машина новая, но ее отличия скрыты внутри, под броней, и снаружи на параде изменения незаметны», – рассказал член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России, полковник запаса Виктор Мураховский. Среди других новшеств парада в Москве было присутствие технических модулей на некоторых боевых машинах и бронетехнике. «Но главное, чтобы вся эта новая техника серийно пошла в войска. Некоторые образцы мы уже несколько лет показываем на парадах, но их серийного производства до сих пор нет. Они либо существуют в отдельных экземплярах, либо находятся в опытной войсковой эксплуатации, а надо насыщать войска современными изделиями, вооружениями и военной техникой», – уверен эксперт. Что касается парада в целом, то Мураховский отметил высочайший уровень его организации. «Вооруженные силы умеют это делать. Парад Победы прошел достойно, в традиционно отработанном режиме, без сбоев и ошибок. Несмотря на сложные погодные условия, авиация отработала четко», – подчеркнул полковник запаса. Что касается парада в целом, то Мураховский отметил высочайший уровень его организации. «Вооруженные силы умеют это делать. Парад Победы прошел достойно, в традиционно отработанном режиме, без сбоев и ошибок. Несмотря на сложные погодные условия, авиация отработала четко», – подчеркнул полковник запаса. Мураховский также предложил обращать больше внимания на парады в других городах России, всего их было около тридцати. «Эти парады проводятся в городах, где находятся штабы военных округов, гарнизоны. Я не сомневаюсь, что они также были проведены на высшем уровне. Именно на этих парадах представлена реальная картина того, какая техника в войсках, что непосредственно есть в частях и соединениях наших видов вооруженных сил и родов войск», – подытожил эксперт. Всего на главном параде в Москве промаршировали 37 расчетов военнослужащих, в механизированной колонне прошли свыше 190 единиц военной и спецтехники. Как отмечали эксперты, «Тайфун-ПВО» – это огромная помощь для стрелков-зенитчиков, которым теперь будет легче обеспечивать мобильность. Бронеавтомобиль «Тайфун» может использоваться для перевозки личного состава и грузов, а также в качестве базового шасси для установки технических систем и вооружений. Среди других образцов бронетехники в механизированной колонне присутствовали новейшие танки Т-14 «Армата», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», артустановки «Коалиция-СВ», бронетранспортеры «Бумеранг», а также основа мобильной группировки ядерных сил России – пусковая установка «Ярс». Воздушную часть парада в Москве открыли Ми-26. Четыре МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» вылетели вслед за группой самолетов. Перед МиГ-31К прошли четверки фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-35С, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырех Су-35С, имитирующие дозаправку в воздухе «заправщик» Ил-78 и Ту-160, а также Ил-78 и Ту-95МС, тройка военно-транспортных Ил-76. Президент Владимир Путин оценил на «отлично» прошедший парад Победы на Красной площади. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Одессе во время возложения венков к памятнику Неизвестному матросу произошла потасовка 9 мая 2021, 13:27

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

В Одессе неизвестные спровоцировали потасовку с полицией во время возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу. Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, во время возложения цветов у памятника Неизвестному матросу в Одессе неизвестные начали потасовку с полицией, а затем убежали. Украинское издание Страна.ua пишет, что драка произошла на одесской Аллее славы. Издание сообщает, что потасовка началась после того, как представитель полиции попросил одну из женщин убрать портрет советского маршала Георгия Жукова, после этого ее задержали и отвезли в отделение полиции. Также на сайте Страна.ua опубликовано видео, на котором видно, как в центре Киева радикалы оскорбили шедшего по улице ветерана нацистским приветствием. PavlovskyNews сообщает, что «зигующего человека в балаклаве зовут Михаил. Ему 16 лет, он представитель организации «Правая молодежь» из «Правого сектора*» (организация запрещена в России). На нарушителя порядка составили административный протокол. Напомним, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения. Портрет деда Зеленского пронесли на шествии «Бессмертного полка» в ДНР 9 мая 2021, 13:43

Фото: Донбасс решает/Telegram

Текст: Ксения Панькова

Общественный деятель, публицист и правовед Татьяна Монтян пронесла по центру Донецка в колонне «Бессмертного полка» портрет деда президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что ему, по ее мнению, «стыдно за внука». «Это был портрет деда Зеленского. Я думаю, ему стыдно за внука: в той стране, в которой он (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) руководит, проходит шабаш дивизии СС «Галичина», – сказала Монтян РИА «Новости». Украинские националисты в конце апреля провели первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками». Участники марша назвали себя «силой, которая будет воевать в Москве». Дивизия СС «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией. Акция «Бессмертный полк» в самопровозглашенной ДНР проводится с 2015 года. В прошлом году в связи с ситуацией с коронавирусом вместо традиционного шествия 9 мая в Донецке прошел автопробег. Синоптик рассказал о применении «метеооружия» в Москве 9 мая 2021, 16:27

Фото: tishkovets_evgeny/Instagram

Текст: Елена Мирошниченко

Применение «метеооружия» позволило провести авиационную часть парада Победы в Москве, рассказал главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. «Метеозащита дала провести воздушный парад Победы. Нижняя граница сплошной облачности поднялась с 250-300 до 500-600 метров, а видимость улучшилась с 4 до 10 километров. Это и позволило пилотажным группам безопасно пролететь над Красной площадью», – рассказал эксперт в своем Instagram. Ранее сообщалось, что перед парадом Победы в Москве в Подмосковье начали разгонять тучи. Тишковец отмечал, что в День Победы в Москве низкая облачность и пасмурная погода может помешать воздушной части парада, а именно: слаженным групповым полетам. По словам синоптика, при групповом пилотировании необходимы простые метеоусловия, необходим визуальный контакт. А погода в День Победы не очень благоприятствует слаженным групповым полетам. Украинцы назвали игрока «Зенита» сепаратистом за поздравление с Днем Победы 10 мая 2021, 07:57 Текст: Антон Антонов

Украинский футболист Ярослав Ракицкий, который сейчас играет за петербургский «Зенит», опубликовал поздравление с Днем Победы, что вызвало гнев некоторых пользователей соцсетей. Ракицкий заявил в Instagram, что «много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать», и «совсем мало осталось тех, должен чувствовать благодарность». Футболист считает, что «в наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить», необходимо «чтить память настоящих отважных и смелых, кто защитил Родину». «Спасибо за этот День! Спасибо за Победу! Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!» – заявил он. Большинство подписчиков из России и с Украины поддержали Ракицкого и тоже поздравили его с праздником, но некоторые украинские пользователи раскритиковали Ракицкого. Так, kavun_tv назвал спортсмена сепаратистом, а den_kulida_neofficial написал, что футболист «за миллионы забыл и родину, и честь», передает РИА «Новости». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official) В 2019 году глава департамента киевского «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк раскритиковал Ракицкого за переход из донецкого «Шахтера» в петербургский «Зенит». Представитель киевского «Динамо» призвал порадоваться «экономии», ведь «бешеную зарплату» Ракицкому теперь будут платить «не украинскими, а вражескими деньгами». Дочь Героя Советского Союза Кантарии поблагодарила Россию за помощь 9 мая 2021, 16:59 Текст: Елена Мирошниченко

Проживающая в Греции дочь Героя Советского Союза Мелитона Кантарии Циала поблагодарила всех, кто помнит подвиг ее отца. «Я очень рада. Я горжусь, что я его дочь. Спасибо всем-всем, кто помнит и уважает моего отца. Мои дети, мои внуки и внучки, правнуки – все гордятся моим отцом», – цитирует ее РИА «Новости». Также Кантария поблагодарила правительство России. «Они меня здесь разыскали, когда я приехала сюда. Не было такого мероприятия, чтобы меня не пригласили. И помощь оказывали, и до сих пор помогают», – рассказала она. Дочь Героя Советского Союза рассказала, что ее отца дважды забирали в армию. Первый раз в 1939 году, но в 1942-м его ранили в руку, после чего Кантарию отпустили в отпуск. «Потом пришел председатель колхоза и сказал: «Варламович, тебя вызывают на войну». Отец сказал, что раз так, то принесет голову Гитлера. Голову Гитлера он не принес, но мир принес», – заметила Кантария. Она рассказала, что вспоминать о войне Мелитону Кантарии было сложно. Младший сержант Мелитон Кантария и сержант Михаил Егоров под руководством лейтенанта Алексея Береста водрузили Знамя Победы на крыше здания Рейхстага. Салют в честь Дня Победы начался в Москве 9 мая 2021, 22:00

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В Москве начался артиллерийский салют в честь Дня Победы. Всего салют прошел в девяти российских городах героях, он начался в 22.00 по местному времени. Салют в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов начался в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле. По приказу министра обороны Сергея Шойгу, воинские части ВС России произврдят 30 холостых залпов из артиллерийских орудий и пуски фейерверков из салютных установок. Также артиллерийские салюты прошли в городах, где расположены штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В Москве во время салюта решено применить 10 тыс. салютных зарядов. Стрельбу производит салютный дивизион Западного военного округа из установок, размещенных на 16 площадках столицы. Всего в столице планируется запустить в воздух свыше 12 тыс. фейерверков из 72 установок, сам салют займет 10 минут, пишет «Москва 24». Точки салюта расположили в парке Победы; на Лужнецкой набережной (две точки); в Лианозово; на ВДНХ; в Измайловском парке; в Новопеределкино; в парке «Кузьминки»; в Нагатинском Затоне; в Обручевском районе; в Южном Бутово; в Митино; в Покровском-Стрешневе; в Левобережном; в Зеленограде и Троицке. Огромный арт-объект с изображением советского военного корабля появился на трассе «Таврида» 9 мая 2021, 13:52

Фото: Арт-кластер «Таврида»

Текст: Ксения Панькова

Художники арт-кластера «Таврида» создали новый стрит-арт-объект, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Грандиозный мурал украсил трассу «Таврида» рядом с Севастополем. Резиденты арт-кластера – художники команды Desarte365 – создали тематический мурал по мотивам картины «Гвардейский тральщик «Защитник Т-411» Вячеслава Овчинникова, одного из ведущих художников-маринистов ВМФ при Центральном военно-морском музее, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Над масштабным арт-объектом в течение 97 часов трудились шесть художников. На создание мурала площадью 600 кв. метров ушло 205 литров краски. Чтобы передать красоту Черного моря творцы использовали 45 оттенков синего цвета. «Защитник Т-411» в годы Великой Отечественной войны выполнял множество заданий в военных операциях у берегов Крыма и Кавказа. Тральщик участвовал в Керченско-Феодосийской операции, обороне Севастополя, эвакуировал раненых из осажденного города. «Мы выбрали корабль, который спасал людей. Они спасли много жизней. Мой дедушка прошел войну, тоже был ранен, и поэтому хотелось изобразить что-то светлое», – рассказал резидент арт-кластера «Таврида», лидер команды Desarte365 Александр Милицин. За проявленную экипажем отвагу, стойкость и мужество корабль удостоен гвардейского звания. Тральщик был потоплен германской подводной лодкой в 1943 году, но более половины экипажа удалось спасти. Председатель севастопольского отделения Российского союза ветеранов Михаил Анохин назвал создание мурала важным для сохранения памяти о Великой Отечественной войне и сообщил, что при обороне Севастополя тральщики выполняли ответственную задачу – им была доверена охрана водного района. «Чтобы с моря не могли подойти ни диверсионные силы, ни силы десанта, ни подводные лодки – их держали на расстоянии и глушили глубинными бомбами. Тральщики сопровождали караваны, высаживали диверсионные группы, перевозили раненных и боезапас. А главным их предназначением была проводка транспортных и торговых судов под охраной военных кораблей по минным полям», – рассказал Анохин. Новый мурал стал продолжением масштабного стрит-арт-проекта, который стартовал в 2020 году в рамках фестиваля «Таврида.АРТ», – тогда вдоль трассы «Таврида» были созданы пять первых муралов. Проект реализуется арт-кластером «Таврида» совместно с Министерством транспорта России и Федеральным дорожным агентством «Росавтодор». В Донецке прошел парад в честь Дня Победы 9 мая 2021, 12:53 Текст: Елена Мирошниченко

В Донецке состоялся военный парад в честь Дня Победы, также по городу прошла колонна участников акции «Бессмертный полк». В Донецке по улице Артема прошли более 1600 человек и 76 единиц военной техники, посмотреть на парад пришли тысячи жителей и гостей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В руках люди держали флаги ДНР, России и копии Знамени Победы, сообщает Донецкое агентство новостей. «Только силой и единством многонационального государства наши деды и прадеды сломали хребет фашистскому зверю и закончили войну в его логове – в Берлине. Только в единстве с братским народом России мы можем успешно противостоять современному неофашизму и его киевским и львовским пособникам. Будем же достойны памяти наши великих предков», – выступил на параде глава ДНР Денис Пушилин. На площади Ленина была установлена трибуна, на которой за парадом следили политические и военные лидеры ДНР, почетные гости из России и ветераны Великой Отечественной войны. Также в параде приняли участие первые в истории ДНР военнослужащие срочной службы народной милиции, первый призыв начался 1 апреля 2021 года. После них по улице прошли расчеты действующих военнослужащих Народной милиции ДНР, курсанты Донецкой академии внутренних дел, факультета внутренних войск МВД, расчет МЧС и курсанты Академии гражданской защиты МЧС, курсанты Донецкого общевойскового командного училища. После пеших расчетов прошла колонна военной техники, которую возглавил отреставрированный танк времен Великой Отечественной войны Т-34, за ним следовали бронетранспортер БТР-80, квадроциклы, военные внедорожники с разными видами вооружения, боевые машины пехоты, танки Т-72 Б и Т-64, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», самоходные гаубицы «Гвоздика», буксируемая артиллерия – Д-30, «Мста-Б», минометы, противотанковые пушки «Рапира», зенитный ракетный комплексы «Стрела-10», зенитные скорострельные пушки ЗУ-23-2, пусковые установки с трофейными беспилотными летательными аппаратами украинской армии. Впервые в параде приняли участие гусеничные плавающие транспортеры (ПТС-2). Затем по улице Артема прошла колонна участников «Бессмертного полка». Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам в преддверии Дня Победы и вспомнил российского президента Владимира Путина.