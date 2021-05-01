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Блинкен собрался обсудить в Киеве поставки оружия Украине
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Вопрос о поставках американского оружия Украине рассмотрят в ходе визита главы Госдепа США Энтони Блинкена в Киев, заявил и.о. его помощника по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
Он отметил, что США «предоставляют Украине значительную как летальную, так и нелетальную помощь». Рикер уверен, что эта «тема будет поднята», она является «частью регулярного взаимодействия между посольством» США и «теми, кто находится в регулярном контакте с украинскими официальными лицами», передает ТАСС.
Рикер отказался сказать, идет ли речь о новых поставках оружия. Рикер напомнил, что Конгресс США выделил в 2021 году 408 млн долларов на помощь Украине в области безопасности, передает РИА «Новости».
Госсекретарь отправится на Украину на следующей неделе. СМИ сообщали, что визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы на российско-американском саммите, который может пройти в начале лета.
Блинкен в Киеве встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой. Глава Госдепа выразит поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, «особенно перед лицом российской агрессии», а также будет добиваться «большего прогресса в институциональных реформах и антикоррупционной повестке дня», сказал Рикер.
Также США «подчеркнут призыв к украинским лидерам уважать практику транспарентного корпоративного управления, особенно на государственных предприятиях», включая «сектор энергетики». Рикер считает, что проведение реформ в условиях прозрачности и борьбы с коррупцией особенно важно «для стабильности и прогресса в будущем». По его словам, любые попытки изменения управления, выборных процедур создают проблемы, так как «корпоративное управление является критически важным для стабильного демократического общества».
Он отметил, что «другие представители международного сообщества, друзья Украины в Европе, включая Международный валютный фонд, также выразили обеспокоенность некоторыми из шагов» в отношении «Нафтогаза», это «будет в повестке встречи».
Напомним, украинский кабмин снял Коболева, занимавшего пост исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко.
Зеленского обвинили в самой большой афере за 30 лет независимости Украины
Продажа украинского газа местному населению по завышенной цене стала результатом аферы президента Владимира Зеленского, считает политолог Дмитрий Корнейчук.
«Зеленский, тот, что обещал нам в два раза тарифы снизить, обещал нам, что у нас газ будет для людей и так далее, совершил одну из самых больших афер за 30 лет независимости Украины и сделал то, о чем мечтали все наши олигархи 30 лет, но ни один президент на это не решался», – заявил Корнейчук, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Первый независимый».
По его словам, с запуском в стране рынка газа топливо украинской добычи, себестоимость которого с налогами составляет 2,5-3 гривны (7-8 рублей), стало продаваться монополистами населению в 2-2,5 раза дороже.
«Президент Зеленский несет непосредственную ответственность за эту аферу, когда газ украинской добычи продается в 2,5 раза дороже, на этом зарабатывают олигархи, которые поддерживают, в свою очередь, президента Зеленского. И я так понимаю, что Зеленский тоже не в накладе от этих всех схем остается», – выразил мнение Корнейчук.
Он добавил, что людей в условиях кризиса и пандемии коронавируса такими тарифами банально грабят.
Ранее стало известно, что всех бытовых потребителей газа в стране с первого мая переведут на годовые тарифы, которые выше текущих, причем, в ряде случаев, вдвое. Большинство поставщиков установило тариф на уровне 7,99 гривны за кубометр (21,5 рубля), тогда как сейчас украинцы платят около 6,99 гривны за кубометр (18,81 рубля). При этом у некоторых поставщиков цена доходит до 13,5 гривны (36,31 рубля).
Лавров заявил о готовности Зеленского платить любую цену за власть
Если судить по внешним признакам, то для президента Украины Владимира Зеленского главное – удержаться у власти, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр прокомментировал вероятность войны в Донбассе: «Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать». Однако Лавров отметил, что «не берется гадать» о позиции Киева. Он указал, что «по внешним признакам главное» для Зеленского – «удержаться у власти». Министр заявил, что Зеленский «готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами», передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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Захарова: Украина отказалась от Минских соглашений на уровне президента
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Слова украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости изменения Нормандского формата говорят об отказе Киева от выполнения Минских соглашений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Принципиально отличие в том, что эти заявления впервые сделаны на уровне президента страны. Их трудно расценивать иначе как подтверждение того, что отказ от Минских соглашений теперь становится не личным мнением отдельных руководящих представителей Украины», – цитирует Захарову ТАСС.
По ее словам, в этом случае речь идет «уже об официальной позиции Украины», что «вызывает большую тревогу».
Если подобный подход будет доминировать в переговорном процессе, который и так заблокирован упорным саботажем Киева выполнения Минских соглашений в том виде, в котором они были зафиксированы, то рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе не приходится», – указала дипломат.
Напомним, Зеленский в ходе визита в Херсонскую область заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно нормандскому может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. Представитель французского внешнеполитического ведомства, комментируя слова Зеленского, отметил, что Париж и Берлин работают в рамках нормандского формата с целью полного выполнения минских соглашений.
Также Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
В Совфеде оценили идею Зеленского встретиться с Путиным в Ватикане
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«Очередное предложение Зеленского по встрече с президентом России – это или глупость, или издевательство, придуманное его командой шоуменов», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя идею Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным в Ватикане.
«Владимир Зеленский – президент православной страны. Какое отношение Ватикан может иметь к проблемам российско-украинских отношений? Тут с какой стороны ни посмотри – или глупость, или издевательство», – отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
При этом собеседник добавил, что не знает, какой будет реакция российского руководства на новое заявление президента Украины, но, скорее всего, Владимир Путин хотел бы «серьезной встречи, а не очередного шоу». «К тому же президент России дал ему четко понять: на предполагаемой встрече мы либо обсуждаем двустороннюю повестку, либо не обсуждаем ничего. У Путина график напряженный. Лететь в Ватикан, потому что так захотелось Зеленскому, на мой взгляд, смысла не имеет», – пояснил Климов.
Кроме того, сенатор полагает, что подобные заявления украинского лидера не стоит рассматривать всерьез. «Ему же надо в конце концов что-то говорить. Вот он и говорит. При этом он всего лишь исполняет роль президента, а не является им на самом деле», – считает собеседник. По мнению Климова, Зеленский иногда говорит то, что ему скажут в Вашингтоне, а иногда – то, что придумал сам со своей командой шоуменов. «Господин Зеленский не является самостоятельной политической фигурой и де-юре просто возглавляет несамостоятельное государство», – заключил сенатор.
В среду президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан «идеальном местом для диалога о мире» с российским коллегой Владимиром Путиным. Также в интервью итальянской La Repubblica он указал на необходимость встречи, «чтобы прекратить войну в Донбассе».
«Это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего. Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира», – приводятся слова Зеленского на сайте президента.
По его мнению, Ватикан остается «исключительно моральной силой» и всегда действует «неизаинтересованным образом», не имея военно-политических или экономических интересов.
Также Зеленский выразил мнение, что его встреча с Путиным «обязательно состоится». «Необходимо остановить войну в Донбассе и продвигаться к справедливому и прочному миру. Но какой должна быть повестка дня этих переговоров? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда будут согласованы эти шаги? Это открытые вопросы, и, на мой взгляд, мы получим ответы, как только начнутся прямые консультации между Офисом президента Украины и Администрацией президента России. Со своей стороны я уже дал все поручения по организации консультаций руководителю офиса Андрею Ермаку», – добавил президент.
Зеленский признал, что «реального прямого диалога между Украиной и Россией не было давно», что не способствует укреплению взаимного доверия. «Мне кажется, что встречу можно провести в месте, олицетворяющем мир и диалог. На мой взгляд, место, тщательно выбранное для ведения этого очень непростого диалога о мире, может способствовать решению проблемы», – заявил глава государства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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Погребинский: Украинским нацистам еврей-президент не помеха
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«Марш вышиванок» в Киеве оказался малочисленным, но все равно показал, что нацисты чувствуют себя на Украине хозяевами. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя прошедшее в Киеве шествие в память о дивизии СС «Галичина».
«Насколько я видел кадры, в этот раз на «марш вышиванок» вышло не очень много народу. Но все равно он оказался ярким событием. Это же мейнстрим. Они же победили в 2014 году, поэтому по-прежнему чувствуют себя хозяевами положения. И никакой еврей-президент – им не помеха. Нацисты недавно доказали, что могут без последствий для себя написать на здании офиса Зеленского «лох», оскорблять его самыми последними словами. Такая у нас сейчас реальность», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Если на шествие и отреагирует посольство Израиля, то все равно «без особых последствий» для двусторонних отношений. «Государственная политика Израиля не принимает во внимание факты проявления нацизма и фашизма на Украине», – посетовал эксперт.
В среду в Киеве прошел традиционный «марш вышиванок», посвященный дивизии СС «Галичина». Акция стартовала с Арсенальной площади и финишировала на Майдане. Правда, на месте старта собралось не более 50 человек. По данным УНИАН, количество участников увеличилось до сотни. Один из киевлян попытался сорвать шествие, обозвав участников шествия «нациками». «Нацик! Геть из Киева!», – крикнул мужчина в ролике, опубликованном изданием Vesti.ua.
Марш косвенно осудила посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен. «Подразделения ваффен CC участвовали в тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают за Украину, не должны ассоциироваться с ними», – написала она в Twitter.
Дивизия СС «Галичина» была сформирована в оккупированном Львове в 1943 году. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, в частности, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, когда погибло более 500 человек. Летом 1944 года дивизию разгромила Красная Армия. По решению Нюрнбергского трибунала, все войска СС признаны преступной организацией.
Посол Германии на Украине отреагировала на марш националистов в Киеве
Посол Германии на Украине Анка Фельдхузен, комментируя проведенный украинскими националистами в Киеве марш в честь дивизии СС «Галичина», заявила, что никакие волонтерские организации не должны ассоциироваться с СС (военизированные формирования нацистов во времена Третьего рейха).
«Подразделения ваффен CC участвовали в тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают за Украину, не должны ассоциироваться с ними», – написала она в Twitter.
В Киеве в среду проходил марш в честь дивизии СС «Галичина». В мероприятии, продлившемся около часа, приняли участие около 100 человек. Один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками». «Нацик! Геть из Киева!» – крикнул сторонникам акции мужчина.
Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове, она существовала до лета 1944 года, пока ее не разгромила Красная армия у города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибло более 500 человек. По решению Нюрнбергского трибунала войска СС, к которым относилась «Галичина», признаны преступной организацией.
Участники марша нацистов в Киеве собрались «воевать в Москве»
Участники прошедшего в Киеве в связи с годовщиной создания дивизии СС «Галичина» «Марша вышиванок» заявили о намерении воевать в Москве, сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Мы сила, которая ведет войну на своей территории. Мы сила, которая будет воевать в Москве», – приводит слова участников акции РИА «Новости». Как отмечает издание, марш закончился коллективным фото на фоне плаката с нацистскими солдатами.
Накануне в марше националистов в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве приняли участие 100 человек. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие в честь дивизии СС «Галичина», обозвав марширующих «нациками».
Политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «марш вышиванок» в Киеве оказался малочисленным, но все равно показал, что нацисты чувствуют себя на Украине хозяевами.
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Мендель уволилась с должности пресс-секретаря Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель уволилась с должности, сообщают украинские СМИ.
Увольнение Юлии Мендель с должности пресс-секретаря Зеленского подтвердил советник главы офиса президента Михаил Подоляк изданию «Бабель».
«Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ. Сегодня коммуникации инициатив президента для внешних потребителей нуждаются в существенном усилении. Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям», – указал Подоляк.
Ранее в пятницу СМИ сообщали, что Мендель написала заявление об увольнении уже в третий раз – два прошлых ей не подписали.
Мендель стала пресс-секретарем Зеленского вскоре после его вступления в должность – в июле 2019 года. До этого она работала журналистом на телевидении, в частности на ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интере». Также она сотрудничала с The New York Times, украинского филиала Forbes и американского издания Politico. Помимо этого, она была координатором по связям с общественностью украинского подразделения Всемирного банка.
Нафтогаз пообещал защитить Европу от Газпрома
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Компания «Нафтогаз» намерена использовать все юридические возможности, чтобы не допустить «злоупотребления доминирующим положением Газпрома» на рынке Европы, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко.
«Мы будем использовать все юридические возможности, которые есть у Нафтогаза, чтобы сделать так, чтобы Газпром не злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке Восточной и Центральной Европы», – цитирует ТАСС Витренко.
По его словам, Нафтогаз рассмотрит варианты инициирования новых арбитражных разбирательств против Газпрома, поскольку это позволяет действующий контракт по транзиту газа.
Также он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль поставили ему задачи увеличить собственную добычу газа и улучшить финансовые показатели компании, передает РИА «Новости».
Витренко подчеркнул, что у Украины очень большой потенциал собственных ресурсов, которые Нафтогаз будет реализовывать. Он добавил, что изменения в лучшую сторону в этих направлениях будут заметны уже в 2021 году.
Ранее украинский кабмин снял Андрея Коболева, занимавшего пост исполнительного директора Нафтогаза с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за прошлый год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко.
СМИ сообщили, что увольнение главы Нафтогаза Андрея Коболева грозит Украине осложнением переговоров по представлению 5,5 млрд долларов от МВФ.
Житомирский депутат поблагодарил гитлеровцев за победу
Депутат Житомирского областного совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Константин Черпицкий перепутал фотографию для билборда и поблагодарил за победу в Великой Отечественной войне нацистов вместо красноармейцев.
На рекламном щите, который по заказу Черпицкого установили на одной из улиц Житомира, размещен снимок идущих в атаку солдат немецкой армии. Ниже размещена надпись: «Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!». Также на билборде напечатана лента в цветах украинского флага, пишет «Обозреватель».
Это не первый подобный казус. В 2019 году общежитие №2 Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова оформили ко Дню Победы кадрами военной хроники с фашистами и подбитым танком Т-34.
В 2016 году в преддверии 9 мая брянское отделение партии «Родина» разместило в центре города огромный плакат, изобразив на нем американский истребитель F-15; плакат сопровождается лозунгом «Родина всегда права».
Зеленскому предложили встретиться с Путиным в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский мог бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, пишут украинские СМИ.
По мнению портала depo.ua, в случае такой встречи Зеленский мог бы заявить, что «Крым – это Украина». В таком случае рейтинги Зеленского, несмотря на скандал, стали бы значительно выше, чем после введения санкций против Виктора Медведчука, полагает автор статьи.
Издание также не исключает, что Зеленский не поедет ни в Крым, ни в Москву, а будет искать какую-то нейтральную территорию, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Кремль: Подготовка встречи Путина и Зеленского не продвигается
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Подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не продвигается, из Киева никакой конкретики не поступало, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Продвинуться не удалось. Наш замруководителя администрации (президента РФ), мой коллега Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины. Из офиса президента Украины никакой конкретики не поступало», – сказал он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, отвечая на вопрос об организации встречи лидеров, передает ТАСС.
Пресс-секретарь отметил, что Путин готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения. «Как будут дальше формулироваться предложения, приглашения или готовность воспользоваться приглашением со стороны Киева, мы пока не знаем, но президент (РФ) готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям», – подчеркнул Песков.
Ранее Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Грызлов: Киев заблокировал предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия
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Украинская сторона заблокировала предложения России о создании конкретных механизмов предотвращения нарушений режима прекращения огня на заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, заявил полпред России в группе Борис Грызлов.
«Вместо обсуждения вопросов по существу все было направлено на выстраивание запутанных «юридических конструкций» с целью непризнания Донбасса в качестве стороны конфликта. Фактически ради соблюдения надуманных красных линий, прямо противоречащих Минским соглашениям, Киев приносит в жертву безопасность и жизни людей на юго-востоке Украины», – цитирует ТАСС Грызлова.
По его словам, на заседании еще раз было подтверждено, что, «несмотря на политические заявления о стремлении к миру, нынешняя украинская власть в угоду немногочисленным радикальным политическим силам проявляет неспособность осуществить практические шаги по соблюдению режима прекращения огня», передает РИА «Новости».
Как отметил Грызлов, «Киев не способен соблюдать режим прекращения огня». «В такой ситуации трудно ожидать от Украины конструктивного подхода к решению значительно более сложных политических аспектов урегулирования конфликта», – добавил полпред.
Ранее пресс-служба самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что Контактная группа по безопасности в Донбассе не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе. Пресс-секретарь делегации Луганска в Контактной группе Мария Ковшарь рассказала, что проект координационного механизма контроля перемирия остается несогласованным на 95%.
Следующее заседание рабочей подгруппы пройдет 18 мая, Контактной группы – 19 мая.
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В Киеве мужчина попытался прогнать устроивших марш в честь дивизии «Галичина» нацистов
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В Киеве в среду начался марш в честь дивизии СС «Галичина», один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками».
«Нацик! Геть из Киева!», – крикнул сторонникам акции мужчина в ролике, опубликованном изданием Vesti.ua.
Он подошел к ним и заявил, что «фашистская символика запрещена», потому марширующим следует свернуть свою акцию, так как дивизия СС «Галичина» служила нацистской Германии.
Издание «Страна.ua» уточнило, что против марша выступил житель Киева Александр Мачаев. Он призвал участников акции «убираться в свою бандерландию» и «создавать там что угодно, хоть дивизию СС».
«Законами Украины это запрещено. Коммунистическую организацию вы быстро запретили. А им не запрещают, и Офис президента [не запрещает]», – сказал он.
«Марш вышиванок» был запланирован на 18:00, акция стартовала с Арсенальной площади, участники намерены дойти до Майдана, отметило издание.
К «маршу вышиванок» примкнули различные националисты, но всего на месте старта собралось не более 50 человек.
По данным УНИАН, количество участников увеличилось до 100 человек, они выстроились в колонну.
В начале января в центре Киева прошло факельное шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Дивизия СС «Галичина» создали 28 апреля 1943 года во Львове, она существовала до лета 1944 года, пока ее не разгромила Красная Армия у города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибло более 500 человек. По решению Нюрнбергского трибунала войска СС, к которым относилась «Галичина», признаны преступной организацией.
В Раде провели акцию «Бессмертный полк»
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Украинские депутаты от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) провели акцию «Бессмертный полк» во время заседания Рады.
Парламентарии принесли на трибуны портреты родственников и полководцев времен Великой Отечественной войны. Они заявили, что Украина не должна забывать настоящих героев, передает РИА «Новости».
«Нас на Украине – абсолютное большинство. И мы должны это продемонстрировать 9 мая, чтобы все видели!» – заявил депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович.
Он добавил, что ветераны Великой Отечественной были людьми, которые «не боялись смотреть в глаза смерти» ради Победы, и завершил свое выступление фразой председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова: «Враг будет разбит, победа будет за нами».
Все выступление он говорил на украинском языке, но последнюю фразу произнес на русском. Затем депутат попросил почтить память всех погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
Ранее сообщалось, что на украинском телевидении в эфире телеканала «Интер» пройдет онлайн-марш «Наш полк», приуроченный к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, в России традиционное шествие «Бессмертного полка» в нынешнем году может пройти 24 июня, если позволит эпидемиологическая ситуация. А 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате.