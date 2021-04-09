Заведующий патологоанатомическим отделением в Брянске арестован за мошенничество

Умер муж Елизаветы II

Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский скончался в пятницу утром в возрасте 99 лет.

«С глубокой скорбью Ее Величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. ... Королевская семья присоединяется к людям всего мира, оплакивая его утрату», – говорится в Twitter королевской семьи.

Там же уточняется, что принц Филипп скончался в пятницу утром в Виндзорском замке.

В начале марта принц Филипп прошел «успешную процедуру» в связи с хронической проблемой с сердцем.

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года в Греции. По отцовской линии он внук королевы-консорта Греции Ольги Константиновны (Романова) и праправнук российского императора Николая I. По материнской линии является внучатым племянником последней русской императрицы Александры Федоровны.

Также он правнук датского короля Кристиана IX и праправнук английской королевы Виктории.

После отречения короля Константина I в сентябре 1922 года от престола семья принца была изгнана из Греции и поселилась в Париже.

После колледжа принц Филипп начал службу в королевских ВМС мичманом на линкоре «Рамильес». В начале Второй мировой войны участвовал в Северных конвоях (сопровождал полярные морские караваны с англо-американской помощью для СССР), в 1943 году в звании лейтенанта принял участие в операции по высадке союзников на Сицилии.

В сентябре 1945 году находился на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе, был свидетелем подписания акта капитуляции Японии. В 1950 году получил звание капитан-лейтенанта. По завершении в январе 1953 года карьеры в ВМС ему были присвоены звания адмирала флота, фельдмаршала и маршала авиации.

В 1947 году женился на своей четвероюродной сестре принцессе Елизавете. Он принял британское подданство, отказался от прежних титулов, перешел из православия в англиканство, а также взял фамилию Маунтбаттен. В день свадьбы король Георг VI пожаловал ему титулы герцога Эдинбургского (стал вторым обладателем этого титула в истории Великобритании после принца Альфреда, второго сына королевы Виктории), графа Мерионета и барона Гринвича.

В 1952 году, после смерти Георга VI и восшествия на престол Елизаветы II, стал супругом царствующего монарха, но титул принца-консорта не принял. Принц Филипп полностью посвятил себя службе королевской семье, выполняя многочисленные церемониальные и благотворительные обязанности.

Принц Филипп первым из членов королевской семьи посетил СССР в 1973 году (в качестве президента Международной федерации конного спорта).

Затем он неоднократно приезжал в Россию, в том числе, в 1994 году вместе с королевой Елизаветой II во время ее государственного визита. В марте 1997 года, будучи почетным президентом Всемирного фонда дикой природы, побывал на Камчатке.