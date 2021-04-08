Голикова стала наставником финалиста конкурса «Лидеры России»

Мошенница – «сотрудница Сбербанка» рассказала о схемах обмана по телефону

Мошенница с Украины, представляющаяся по телефону «сотрудницей Сбербанка», рассказала СМИ о популярных схемах обмана россиян и уровне своего дохода, а также ответила на вопрос о том, не жалко ли ей людей, потерявших деньги.

«По доходам стабильности нет. Может быть 7 тыс. долларов, а может быть 200 долларов – это в неделю. Работаем мы с 8.00 до 17.00, пять на два. Работаем на офисе, много нас таких очень. Тепленько, красивенько, удобненько. Кофеек пьем, печеньки кушаем», – рассказала аферистка, представившаяся Полиной, изданию 74.RU. Она позвонила журналисту, но тот, сразу догадавшись, что это «развод», предложил девушке рассказать о своей работе. Полина неожиданно согласилась.

По ее словам, на известную мошенническую схему ведутся «процентов 5». «95% я обзваниваю каждый день, и меня шлют. И только с пятью повезет, они меня хотя бы послушают. Из этих пяти еще не все смогут взять кредит. Знаете, как было обидно, когда мужчина уже взял кредит на 900 тыс., подошел в банкомат это заливать и понял, что реквизиты-то не настоящие, а киви-кошелька? Он-то рад был, что понял, что мы мошенники. А нам знаете как обидно было? Я же уже распланировала, куда зарплату потрачу. Вот сейчас два дня у меня база такая говняная! Московская. Это просто капец. С москвичами невозможно, они очень прошаренные. И Санкт-Петербург тоже», – рассказала Полина, посетовав, что «москвичи вообще не верят» и «с ними тяжело». «Я просто говорю, что это Сбербанк, и иду на ***, извините за выражение», – добавила она.

При этом она развенчала стереотип о том, что жертвами обмана чаще становятся старики. «С бабушками так тяжело! Они то не ходят, то еще что-нибудь. А если денег нет на карте, значит, надо ехать, оформлять кредит. В основном денег нет ни у кого на карте», – посетовала Полина. «Тогда мы шлем человека в региональное отделение, кто ему карту оформлял, и рассказываем, что там сидят мошенники, что эти сотрудники банка всем его данные раздали и пытаются оформить кредит. Его нужно срочно закрыть, составив такую же заявку, чтобы опередить мошенников. Люди оформляют кредит и кладут деньги на наш счет. Все!» – добавила она.

Полина рассказала, что обманывает россиян «из вашей любимой страны соседней – Украины». «Это безопаснее, чем обманывать украинцев. Вам тяжелее будет вычислить нас: существует VPN, интернет, соответственно, никто меня не найдет, и все будет в порядке. А если я буду сидеть в Украине и обманывать украинцев, меня найдут через пару дней», – сказала она.

На вопрос о том, откуда у жителей Украины номера телефонов россиян, она ответила, что россияне сами «сливают» свои персональные данные. «Доставку вы заказываете, номер указываете, почту. Есть еще турфирмы, брокерские фирмы, куча всего. Есть люди, которые этим занимаются, которые составляют все эти базы, ищут и находят номер телефона, владельца, адрес. Все зависит от того, как много вы указываете свой номер телефона, в каких местах», – отметила она.

«Мошенничество никогда не перестанет быть возможным, потому что люди доверчивые. Они могут быть даже неглупыми. Миллионеры попадаются, которые закладывают свои миллионы, миллиарды, квартиры. Это не говорит о том, что они глупые. Просто доверчивые», – заявила Полина.

«У меня высшее образование – отельно-ресторанный бизнес, а работала я официанткой. Мамы не стало, бабушки не стало, я осталась одна и пошла работать на эту ерунду. Мне же надо как-то подниматься, это очень тяжело, особенно когда нет помощи родных. Я не хочу просто умереть с голоду и бомжевать», – рассказала аферистка. Свой нынешний заработок девушка откладывает и планирует со временем купить квартиру.

В ходе разговора девушку несколько раз спросили о том, не жалко ли ей обманутых людей. Каждый раз Полина отвечала по-разному. Поначалу она говорила, что «тут не сидят те, кому жаль», и призналась, что старается об этом не думать. «А почему я должна думать о других, когда обо мне никто не думает?» – задалась вопросом она.

Позднее девушка призналась, что людей «все-таки жалко». «Я бы не хотела, чтобы с моими стариками такое произошло. Мне, в принципе, конечно, все равно, но иногда задумываешься, что люди могут собирать эти деньги на лечение, еще на что-то. Конечно, немножечко расстраиваюсь… Берегите своих родственников. Расскажите им об этом. И удачи вам, до свидания», – попрощалась Полина, расплакавшись в конце разговора.

Ранее Банк России предложил внести дополнения в Уголовный кодекс, чтобы мошенники, которые с помощью социальной инженерии обманывают банковских клиентов, не смогли избежать суда. При этом россияне стали чаще жаловаться в кол-центр ЦБ России, самой популярной причиной обращений стали мошеннические звонки якобы от имени самого Банка России.