Лавров отказался бесконечно ждать ясности относительно позиции США по ДОН

Москва рассчитывает, что в ближайшее время будет внесена ясность в позицию Вашингтона по Договору по открытому небу (ДОН), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Понимания того, вернутся ли американцы в договор или не вернутся, у нас какого-либо нет. Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время окончательная ясность в этот вопрос будет внесена. У нас процедуры запущены. Ждать бесконечно мы не намерены», – сказал Лавров, передает ТАСС.

По словам министра, России доподлинно известно, что «американцы на протяжении всех тех месяцев после того, как они объявили о выходе из договора, убеждали своих союзников, чтобы те обещали передавать такие данные потихоньку, скрытно».

Ранее СМИ со ссылкой на Госдепартамент сообщали, что возвращение США в Договор по открытому небу (ДОН) может послать «неверный сигнал» России, а также подорвет позиции Вашингтона в сфере контроля над вооружениями. Кроме того, американские военные приняли решение разобрать на запчасти самолеты, которые ранее, согласно условиям международного Договора по открытому небу, применялись США для проведения наблюдательных полетов над Россией.

Напомним, 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.

Сообщалось также, что Вооруженные силы России смогут применять существующую версию самолетов открытого неба Ту-214ОН для решения военных задач в Арктическом регионе.