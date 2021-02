Крымский мост впервые перекрыли из-за непогоды Вирусолог спрогнозировал развитие коронавируса весной Самолетам Открытого неба нашли новое применение 19 февраля 2021, 08:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России смогут применять существующую версию самолетов Открытого неба Ту-214ОН для решения военных задач в Арктическом регионе, сообщил генеральный конструктор концерна «Вега» Владимир Верба. «Безусловно, система, обладающая уникальными возможностями в области воздушного мониторинга, найдет применение в Вооруженных силах Российской Федерации для решения широкого спектра задач военного назначения. Это и контроль заметности войск и объектов, картографирование, оценка ледовой обстановки на реках и в морях, что очень актуально для реализации Арктической программы», – передает РИА «Новости» слова Вербы. Конструктор уточнил, что концерн «Вега» изначально построил комплекс бортового оборудования Ту-214ОН «на принципах открытой архитектуры, позволяющих использовать его как в имеющемся составе, так и с дополнительной модернизацией». Например, в конструкцию радиолокатора самолета заложена возможность повышения его разрешения в 4-6 раз. В то же время Верба отметил, что официальное решение госзаказчика о модернизации самолетов в компанию пока не поступало. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.

Захарова предупредила о катастрофичных последствиях решения ЕСПЧ по Навальному 18 февраля 2021, 13:38

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Последствия решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по блогеру Алексею Навальному будут катастрофичны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Всю квалификацию юристы вчера дали. Я думаю, что это очень многих из них повергло в шок, потому что они прекрасно понимают, что последствия такого решения для международного права будут катастрофичными, потому что невозможно бесконечно использовать правовые инструменты в политических целях, убивая саму основу права», – сказала Захарова, передает РИА «Новости». Она также указала, что решение ЕСПЧ по Навальному противоречит внутренним законам России. «Это просто не соответствующее международному праву, всему тому, что заложено в основу деятельности ЕСПЧ, решение. Оно ничем не подкреплено. Но это в лучших традициях. Не содержится ни указаний каких-то фактов, каких-то деталей, какой-то информации, на которой основывалось это решение. Оно противоречит внутреннему законодательству нашей страны», – сказала Захарова. В среду Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение ЕСПЧ по Навальному является недопустимой попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕСПЧ, требуя освободить Алексея Навального, разрушает международно-правовую основу, которую сам и создал. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. Полиция забрала троих детей у россиян в Берлине с криками «за Навального» 18 февраля 2021, 16:32

Фото: Andreas Gora/imago-images.de/Reuters

Представители немецкой полиции забрали из семьи Юлии и Евгения Зайберт троих малолетних детей. По словам родителей, на это у представителей надзорных органов не было никаких оснований. В семье воспитываются дети шести, четырех и двух лет. Органы опеки не раз захаживали к многодетному семейству. Частые проверки благополучия детей происходили из-за жалоб соседей на шум, передает Life. «Здесь на учете опеки каждая семья. Мы живем шесть лет в этой квартире. Было недовольство от соседа снизу – трое детей шумят. Возможно, он и делал анонимные доносы, но мы не знаем. Представители югендамта утверждают, что на нас были доносы, но подтверждающих документов мы не видели», – рассказала мать детей. В понедельник, 8 февраля, сотрудники полиции и югендамта – ведомства по делам молодежи ФРГ – незаконно ворвались в квартиру, где живут родители с маленькими детьми. Полицейские не представили удостоверений и ордера на обыск. Сотрудники принялись обыскивать вещи, документы, все фотографировать. Полицейские развели супругов по разным комнатам и избили, передает СМИ. «Наших детей забрали. Их полуголыми выволокли на мороз. Мужа сильно избили, меня тоже, я вся в гематомах. Когда били мужа, то говорили: «Ах, ты хочешь в Россию к Путину. Вот тебе за Навального», – рассказала Юлия. На следующий день родители отправились в югендамт. По словам Юлии, в учреждении объяснили ситуацию тем, что сочли жилищные условия семьи плохими и не могли допустить, что дети останутся так жить. Супруги заявляют, что в Германии неприязнь к русским растет даже на бытовом уровне и детей забрали только потому, что они русские. Родственникам не дают видеться с малышами. Юлия и Евгений не знают, что с ними и где они сейчас находятся. Позже матери пришло письмо из югендамта. В сообщении представители опеки выражали беспокойство о состоянии Юлии, предполагая, что после случившегося она наложит на себя руки. Письмом сотрудники югендамта призывали женщину отметиться у них. Супруги обратились к своему адвокату с вопросами. Встречу опека назначила на 10 утра 25 февраля. Как сказано в письме, в этот день югендамт предполагает совместно поговорить о дальнейших действиях. В этот же день вечером Юлия вновь получила письмо из опеки, где югендамт выражал беспокойство по поводу того, что женщина не ответила на их письмо о своем самочувствии. Опека призывает связаться с ними как можно скорее, чтобы представители югендамта смогли убедиться в том, что с ней все в порядке. «Нам назначена встреча в посольстве, пойдем делать документы. Сегодня мы получили от них ответ. Созванивались с ними, чтобы завтра прийти», – добавила женщина. Умер Андрей Мягков 18 февраля 2021, 10:42

Фото: "Ирония судьбы, или С легким паром!",Мосфильм

Текст: Алина Назарова

В Москве на 83-м году жизни скончался народный артист России Андрей Мягков, об этом сообщает пресс-служба МХТ им. Чехова, где служил актер. «Андрей Васильевич умер», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС. В театре добавили, что дата и время прощания будут известны позднее. По данным Telegram-канала Mash, Мягков умер, по предварительным данным, от острой сердечной недостаточности. Его без сознания нашла дома жена. Артист скончался до приезда врачей. Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде в семье профессора Политехнического института. В школьные годы Мягков тяготел к техническим наукам, но в старших классах увлекся театром, играл главные роли в спектаклях драматического кружка. В 1961 году он окончил Ленинградский химико-технологический институт имени Ленсовета (ныне Санкт-Петербургский государственный технологический институт), в 1965 году – Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова). В 1965-1977 годах работал актером в театре «Современник». В 1977 году артист перешел в МХАТ, после разделения театра на две самостоятельные труппы продолжил работу в МХАТ (ныне МХТ) имени Чехова. Дебют Мягкова в кино состоялся в главной роли в фильме «Похождения зубного врача» (1965) режиссера Элема Климова. Первой серьезной работой артиста на экране стала роль Алеши Карамазова в картине Ивана Пырьева «Братья Карамазовы» (1968). Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Также успех у зрителей снискала роль Новосельцева в комедии Рязанова «Служебный роман» (1977). В числе других фильмов с участием Мягкова заметными событиями кинематографа стали «Дни Турбиных» (1976) Владимира Басова, «Гараж» (1979) и «Жестокий романс» (1984) Эльдара Рязанова, «Послесловие» (1983) Марлена Хуциева, «Гонки по вертикали» (1983) Александра Муратова. Среди его работ 1990-х годов – комедия Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди» (1992), политический детектив Дмитрия Астрахана «Контракт со смертью» (1998). Среди последних работ Мягкова в кино – роль Царя в «Сказе про Федота-стрельца» (2001) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах «32-е декабря» (2004) Александра Муратова, «Кто приходит в зимний вечер...» (2006) Станислава Дремова, «Ирония судьбы. Продолжение» (2007) Тимура Бекмамбетова, сериале «Туман рассеивается» (2008) Евгения Герасимова. Творчество Андрея Мягкова отмечено различными наградами. В 1986 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. В 1977 году Мягков был удостоен Государственной премии СССР за роль Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром», в 1979 году – Государственной премии РСФСР за роль Анатолия Новосельцева в картине «Служебный роман». Артист награжден орденами Почета (1998), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2003), Дружбы (2013). Имеет Благодарность президента РФ (2008). Андрей Мягков с 1964 года женат на актрисе Анастасии Вознесенской. Пушков ответил на страхи Киева из-за «Северного потока – 2» 18 февраля 2021, 17:45

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Ирина Яровая

«Россия лишь защищает свои интересы по бесперебойным поставкам газа основным потребителям в Европе. Украина нас мало интересует», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал слова главы «Нафтогаза Украины» о том, что газопровод «Северный поток – 2» сделает Украину беззащитной перед российской агрессией. «Для Украины транзит газа невероятно важен, ведь именно он обеспечивает ей постоянный гарантированный доход в 3 млрд долларов в год. Эта сумма является для страны очень значительной, потому что составляет около 2% всего ВВП Украины. Разумеется, есть и различные нелегальные схемы получения газа, его увода и сокрытия, но они выгодны лишь узкому кругу людей. Государству же, которому нужно как-то сводить концы с концами, критически необходимы именно эти 3 млрд», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Собеседник отметил – решение России сократить до минимума украинский транзит газа связано с долгим периодом политического и экономического конфликта с Украиной. «Нафтогаз Украины» регулярно подавал на Россию в суд, устраивал скандалы вокруг поставок, требовал бесконечных компенсаций. Украина постоянно превращала газовые поставки в политический вопрос, вынуждая Россию принимать ответные меры, о которых мы неоднократно ее предупреждали. Теперь наша страна, наконец, это сделала», – констатировал сенатор. При этом Пушков подчеркнул – речь не идет ни о какой агрессии со стороны России. «Для того, чтобы побудить Запад защищать интересы Украины, она регулярно прибегает к аргументу российской угрозы. Это совершенно не так – минимизируя украинский транзит, Россия защищает свои интересы. Украина не создает для нашего транзита никаких привлекательных условий, нам не слишком нужен такой партнер. Поэтому для того, чтобы меньше зависеть от этой страны и обеспечивать бесперебойные поставки газа основным потребителям в Европе, Россия и приняла решение построить «Северный поток-2», – объяснил собеседник. «Деньги любят спокойствие и договоренности. А те страны, которые делают их заложниками политических конфликтов, неизменно проигрывают. По такому пути пошла не только Украина, ведь СП-2 минует и другие проблемные для России территории – Литву и Польшу. Украина никакого особенного интереса для нас не представляет и находится в равном положении с теми государствами, которые также выбрали плохие отношения с Россией», – заключил Пушков. Ранее руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода «Северный поток – 2» является вопросом жизни и смерти для украинцев. По мнению главы компании, завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией», передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Ранее США подтвердили готовность ввести новые санкции против «Северного потока – 2». В МИД России по этому поводу заявили, что американские санкции не помешают завершить проект. В то же время появились сведения о начале тайных переговоров между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагает закупать американский СПГ в обмен на разрешение Вашингтона достроить газопровод. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», подготовку которой опровергли в Германии. Москва назвала действия Вашингтона в Черном море угрозой миру 18 февраля 2021, 16:38

Фото: US Navy/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Американские действия в Черном море угрожают миру и стабильности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Такое впечатление, что американскому Шестому флоту в Черном море не терпится найти врага, но это делают они зря», – цитирует Захарову РИА «Новости». Она отметила, что учения США у российских границ носят антироссийскую направленность, а также «угрожают миру и стабильности». В начале февраля корабли ВМС США и Турции при поддержке авиации провели в Черном море совместные учения, предусматривавшие поиск и обнаружение подводной лодки условного противника. В них приняли участие американские эсминцы «Портер» и «Дональд Кук», морской патрульный самолет «Посейдон», турецкие фрегаты «Оруч Реис» и «Тургут Реис», два истребителя F-16 и самолет-разведчик. Посольство России в Вашингтоне заявило, что США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием». До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс увеличил свое присутствие на Черном море и провел учения с украинским флотом. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему НАТО усиливает свои позиции в Черном море. Климатолог объяснил причину наступления аномальных холодов 18 февраля 2021, 19:08

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Чем слабее перепад температуры между экватором и полюсом, тем чаще могут устанавливаться такие холодные аномальные режимы, рассказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский. Он прокомментировал внезапное похолодание и обилие снега в Европейской части России, Европе и Америке. Исключительно холодная и снежная погода обрушилась на ряд стран и регионов, для которых она не слишком типична. Так, например, на Украине, как и во многих других европейских странах, были зафиксированы температурные минимумы за период более ста лет, ряд регионов США лишились тепла и электричества, а американский штат Техас из-за холода столкнулся даже с проблемой водоснабжения. Несколькими неделями ранее столица Испании Мадрид была засыпана сильнейшим снегопадом. Европейская часть России переживает необычные для последних лет морозы. «Обычной средней погоды не бывает. То есть средняя температура вычисляется за определенный период. Да, в последние годы реже встречались такие аномалии холодов, в основном была теплая погода, но ничего удивительного в том, что сейчас происходит, нет», – говорит Чернокульский. Он рассказывает, что есть работы, показывающие, что при текущих глобальных измененях климата аномальные холода в разных регионах могут учащаться. Это связывают с текущей обстановкой в Арктике. То есть когда в Арктике практически не останется льда, наступят очень теплые зимы, а пока там его порядка 40%, может наблюдаться так называемый полярный диполь – ученые его называют «холодный континент теплой Арктики». «Если уж говорить об аномальной погоде, то в Арктике, например, сейчас температура гораздо выше нормы. Да и средняя температура в любом регионе складывается из аномалий. То, что во время глобального потепления мы наблюдаем такие холода, тоже абсолютно нормально, ведь складывается общая температура во всем мире. Где-то теплее нормы, где-то холоднее», – объясняет собеседник. Климатолог рассказывает, что в этом году также развивается явление Ла-Нинья (холодная фаза тихоокеанского колебания) – Тихий океан в этом году холоднее, чем обычно, но это не значит, что мы можем попрощаться с глобальным потеплением. В среднем глобальная температура на планете все равно выше. «А аномальные холода в этих широтах только чаще могут приходить при глобальном потеплении. Меняются перепад, экватор, полюс. Полюс теплеет быстрее, чем экватор, в итоге этот перепад становится слабее. А чем слабее перепад температуры между экватором и полюсом, тем чаще могут устанавливаться такие холодные аномальные режимы. Причем достаточно длительные», – заключил Чернокульский. Ранее синоптики предупредили жителей российской столицы, что в течение выходных и праздничных дней в Москве будет наблюдаться «барическая пила» (резкие колебания атмосферного давления за определенный срок). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названа вероятная причина смерти Мягкова 18 февраля 2021, 12:00

Фото: Куров Александр/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Причиной смерти народного артиста России Андрея Мягкова, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, сообщил источник. Актер потерял сознание около 3.00. Его супруга Анастасия Вознесенская вызвала скорую, и врачи около часа пытались реанимировать артиста. Однако около 5.00 медики констатировали смерть Мягкова, сообщает Рен ТВ. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Дата и места прощания с актером пока не определены. Ранее сообщалось, что в четверг в Москве на 83-м году жизни скончался народный артист России Андрей Мягков. Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде в семье профессора Политехнического института. В 1965 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова). В 1965-1977 годах работал актером в театре «Современник». В 1977 году артист перешел в МХАТ, после разделения театра на две самостоятельные труппы продолжил работу в МХАТ (ныне МХТ) имени Чехова. Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Также успех у зрителей снискала роль Новосельцева в комедии Рязанова «Служебный роман» (1977). Американские дипломаты захотели привиться «Спутником V» 18 февраля 2021, 20:06

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Ограниченные поставки американских вакцин дипломатам США в разных странах вынудили Госдеп разрешить прививку своим сотрудникам с помощью местных препаратов, дипломаты в России запросили прививку «Спутником V», пишут СМИ со ссылкой на источники в администрации США. «В России некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве за дозами «Спутника V» российского производства после того, как Вашингтон не смог пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем», – цитирует ТАСС статью Washington Post. Газета отметила, что российская вакцина пока не была одобрена американским регулятором, Госдеп не рекомендует использовать ее своим сотрудникам, но разрешает им самостоятельно принимать решение по вакцинации. Власти минимум 13 стран предложили предоставить свои запасы препаратов американских компаний Pfizer и Moderna для вакцинации дипломатов США, говорится в материале. В Госдепе выразили согласие, там оценивают схожие предложения от властей еще восьми стран. «Для самой богатой страны в мире стыдно просить благотворительности от других стран, когда речь заходит о вакцинах», – сказал работающий на Ближнем Востоке американский дипломат изданию. Газета отметила, что Госдепартамент, в котором работают около 75 тыс. человек, получил примерно 73 тыс. доз вакцин, при этом в ведомстве отказались сообщить, сколько из работников уже вакцинированы, передает «ИноСМИ». Ранее глава МИД Сергей Лавров, комментируя призывы представителей новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», заявил, что Россия никогда не «дружила» с другими странами против кого-то. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты считают, что Россия и Китай используют успех в разработке вакцин от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене. В Крыму заявили, что не нуждаются в поставках воды с Украины 18 февраля 2021, 15:42

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Крым не нуждается в поставках воды с Украины, а Северо-Крымский канал уже пришел в негодность, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «К концу правления Украины канал весь прошел в непригодность. Были разворованы все трубы, которые насыщали его. Это, по сути дела, было серьезной экологической проблемой для нас. Вдоль канала росли болота, заросли. Поэтому от перекрытия канала нет слишком большой проблемы для Крыма. Мы к этому приспособились и провели серьезные работы, чтобы не зависеть от этой воды. Я убежден: она нам совершенно не нужна и вредна», – сказал Константинов, передает РИА «Новости». По его словам, сегодня в Днепр на Украине сбрасываются нечистоты и не соблюдаются никакие санитарные нормы, поэтому полуострову не нужна такая вода. Константинов подчеркнул, что днепровская вода во времена нахождения Крыма в составе Украины подавалась в основном для сельскохозяйственных целей. «Крым снабжал до 30% риса Украину. Это была основная цель этого канала. После того как они его перекрыли, нам пришлось перепрофилировать все сельское хозяйство. Мы перестали выращивать рис и переориентировались на другие культуры. Этот удар мы выдержали. Питьевой водой Северо-Крымский канал снабжал нас крайне редко. К его помощи мы обращались редко», – сказал Константинов. Ранее так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что «максимально исключает попадание воды» в Крым. По его словам, «позиция представительства и управления канала однозначна – никакой воды в Крым к деоккупации». Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью планы Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале. Песков: Техасу газ бы не помешал 18 февраля 2021, 13:58

Фото: Татьяна Макеева/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал американским властям больше интересоваться вопросами тепло- и энергообеспечения своих граждан в условиях аномальных холодов в Техасе, а не «Северным потоком – 2». «В целом, конечно, наверное, нашим партнерам американским есть смысл в меньшей степени интересоваться «Северным потоком – 2», и в большей степени все-таки интересоваться событиями в Хьюстоне, Техасе, энергообеспечением, теплообеспечением. Здесь бы, конечно, газ бы не помешал», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он отреагировал на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая заявила, что позиция администрации США по газопроводу «Северный поток – 2» не изменилась – это «плохая сделка». По словам Псаки, США продолжают следить за действиями по завершению строительства или сертификации газопровода и обсуждают возможность расширения санкций против проекта. Аномально холодная и снежная погода установилась в целом ряде регионов США. В Техасе и других штатах непогода привела к массовым отключениям электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий. Несколько человек погибли. Только во вторник по всей стране были отменены около 2,8 тыс. авиарейсов. Губернатор Техаса из-за аномальных холодов запретил экспорт газа из штата до 21 февраля. Журналистки польского телеканала «Белсат» получили по два года колонии в Белоруссии 18 февраля 2021, 10:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Минский суд назначил журналисткам польского телеканала «Белсат» Екатерине Бахваловой (Андреевой) и Дарье Чульцовой по два года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). «Суд Фрунзенского района Минска назначил журналисткам «Белсата» Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой по два года лишения свободы в колонии общего режима», – передает ТАСС сообщение БАЖ. Журналистки проходили по делу по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии – «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Ранее Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением. Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,08% голосов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками в Белоруссии происходит жестко. Экс-глава МИД Германии: «Северный поток – 2» вообще не касается США 18 февраля 2021, 11:00

Фото: M. Popow/Imago/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Строительство газопровода «Северный поток – 2» – суверенное европейское решение со всеми шансами и рисками и абсолютно не касается США, заявил бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль накануне выступления президента США Джо Байдена на Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности. «С точки зрения европейского суверенитета это вообще не касается США. Я считаю, что это решение европейское – со всеми шансами и рисками. Отнюдь не американское», – заявил Габриэль в интервью газете Die Welt, подчеркнув, что данный проект осуществляется в соответствии с европейскими правилами и законами. Габриэль, возглавляющий НПО «Атлантический мост», созданное для укрепления отношений между США и ФРГ во всех сферах, напомнил, что администрация нового американского президента Джо Байдена совсем недавно остановила строительство газопровода Keystone XL из Канады и теперь все больше делает ставку на экологически вредную добычу сланцевого газа. «Однако это уже дело американцев, а не европейцев», – отметил он, передает Deutsche Welle. Ранее президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Тем временем США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект. В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Набиуллина предложила свернуть льготную ипотеку под 6,5% 18 февраля 2021, 12:44

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Льготная ипотека под 6,5% была эффективна как антикризисная мера, но ее надо вовремя свернуть, сохранив целевым образом в ряде регионов, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Мы считаем, что льготная ипотека как антикризисная мера была очень эффективной, но ее надо вовремя сворачивать, именно как антикризисную меру», – сказала Набиуллина на встрече, организованной Ассоциацией банков России. По ее словам, на период постепенного выхода из этой антикризисной меры программу можно сохранить в ряде регионов – прежде всего там, где жилья недостаточно, а сильного роста цен нет, передает РИА «Новости». «Потому что в значительном числе регионов уже… рост цен перекрыл позитивный эффект от снижения процентных ставок по ипотеке. Поэтому, на наш взгляд, она должна быть более таргетирована, чтобы реально работала на повышение доступности жилья для людей и не приводила к перегреву на рынке жилья», – добавила глава ЦБ. Кроме того, она заявила, что Банк России видит потенциал расширения постоянно действующих льготных программ по ипотеке. «Что касается постоянно действующих льготных программ, они должны быть, они у нас были до пандемии. На наш взгляд, есть потенциал расширения таких льготных программ постоянного действия, не антикризисных, а именно постоянных», – сказала Набиуллина. По ее словам, такие программы могут быть регионального характера, например, в тех регионах, где застройщикам не так выгодно строить жилье. «Требуется выбор таких регионов, где могли бы быть постоянные меры поддержки строительства – либо через ипотеку, либо через какие-то другие механизмы», – добавила она. Набиуллина выразила мнение, что пик реструктризации кредитов уже прошел, с начала пандемии банки реструктурировали около 10% своего кредитного портфеля. Она уточнила, что по оценке самих банков до трети рестркутрированных кредитов могут стать проблемными, передает ТАСС. Ранее Банк России уже выступил за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5% годовых. Как отметила глава департамента финансовой стабильности ЦБ, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что, особенно в крупных городах, наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье. Москва объявила персоной нон грата эстонского дипломата в ответ на высылку российского 18 февраля 2021, 17:48

Фото: Steven Paston/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона высылает эстонского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата дипломата посольства России в Таллине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Недавно приведенное к присяге новое правительство Эстонии, возможно, решив таким образом показать лояльность перед своими кураторами в Вашингтоне, Брюсселе, абсолютно безосновательно объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Эстонии. Он занимался вопросами культуры, образования, то есть как раз теми сферами, где еще сохраняется сотрудничество между нашими странами», – заявила Захарова, передает РИА «Новости». Она пояснила, что в МИД был вызван посол Эстонии в Москве, ему выразили решительный протест, а также объявили о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства. Ранее посольство России в Таллине комментировало заявление парламента Эстонии о том, что ЕС должен разработать политику санкций против Москвы. В принятом парламентом Эстонии заявлении говорится, что ЕС «должен конструктивно работать со своими крупнейшими партнерами» и разработать эффективную политику санкций против России, чтобы Москва отказалась от «агрессивной внешней политики по отношению к своим соседям». Кравчук объяснил общение с главой ДНР на российском ТВ 18 февраля 2021, 14:33

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Глава делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук объяснил, почему общался с лидером самопровозглашенной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным в эфире российского телеканала, в то время как Киев официально отказывается от прямых переговоров. «Я не общался с Пушилиным, я задал ему вопрос. Потому что российские каналы делают некоторые манипуляции, они не предупреждали меня, что там будет включение Пушилина. Я вначале задал этот вопрос ведущему... он тут же переключился и говорит: «Я даю вам возможность задать этот вопрос Пушилину». Ну скажите, чтобы Леонид Макарович – первый президент Украины – испугался Пушилина и убежал с телеканала или отключился, в России сказали бы, что он не имеет позиции, не имеет реальных полномочий, что он всего боится. Поэтому я скажу, что я никого не боюсь... поэтому я буду общаться со всеми, отстаивая национальные стратегические интересы Украины», – заявил Кравчук, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24». Он добавил, что видит своей задачей разъяснение позиции Украины по урегулированию конфликта в Донбассе. «Моя главная задача, какой я ее вижу, когда говорим о Донбассе, донести реальную правду не только гражданам Украины, но и России... Дело не в том, с кем я говорю, а в том, что я говорю. Выступая на российских телеканалах или любых других, я постоянно и системно говорю о государственной национальной позиции Украины, что мы не пойдём на какие-то уступки», – отметил Кравчук. Ранее Кравчук принял участие в эфире российского «Первого канала». После того, как студия по видеосвязи связалась с первым президентом Украины, через несколько минут к разговору подключили также Пушилина. Эта ситуация вызвала резонанс в обществе. Глава МИД Украины заявил, что статус первого президента позволяет Кравчуку это делать. Напомним, новое обострение произошло на востоке Украины – оно касается и массовой гибели украинских военных, и взрывов на территории ДНР. Поступают сообщения о созыве секретного заседания СНБО Украины, звучат воинственные заявления ряда близких к украинскому президенту деятелей. Имеются косвенные признаки того, что Киев может готовить новое наступление в Донбассе.