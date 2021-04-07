Раненый в ЛНР подросток назвал причину гибели своего друга Россотрудничество объявило о закрытии представительства в Киеве 7 апреля 2021, 20:06 Текст: Алексей Дегтярев

В Киеве закроют офис Россотрудничества, но агентство продолжит проводить культурные мероприятия на Украине, заявил замглавы федерального агентства Павел Шевцов. «К сожалению, в соответствии с санкциями, введенными украинским правительством против Россотрудничества, здание представительства агентства в Киеве будет закрыто», – сказал Шевцов РИА «Новости». Он добавил, что мероприятия на Украине продолжат проводить, по его словам, «пандемия научила эффективно использовать онлайн-формат». «Многие культурные мероприятия уже переведены в онлайн с использованием разных платформ, сейчас еще более активно будем внедрять этот вид работы. Будем искать все возможности, чтобы поддерживать людей, заинтересованных в дружбе с Россией», – указал он. Замглавы агентства указал, что российская сторона не намерена расторгать межправсоглашение с Киевом о работе культурных центров. «Санкции, которые вводятся, не имеют отношения к действию межправсоглашения об открытии центров», – пояснил Шевцов. 4 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении десяти граждан Украины, причастных, по версии Киева, к контрабанде. Санкции предусматривают блокировку активов, экономических операций и транспортных действий. Этим же указом были введены санкции против Россотрудничества и десяти российских организаций, среди них: «Волга-Днепр», 322-й авиационный ремонтный завод, 514-й авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, Центр судоремонта «Дальзавод», «Севмормаш-2М», «Снабком», завод «Спецагрегат», завод «Молот-механика», специальная производственно-техническая база «Звездочка».

Кулеба назвал условие открытия Киевом огня в Донбассе 7 апреля 2021, 08:38

Фото: Thomas Koehler/photothek.de/

Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Украинская сторона откроет огонь только в случае угрозы своим войскам в Донбассе или атаки на них, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Liberation. Глава украинского МИДа добавил, что Киев был удовлетворен всеобъемлющим режимом прекращения огня, вступившим в силу 27 июля 2020 года. «До декабря он работал хорошо, но потом в Москве что-то изменилось. Что касается нас, то мы не осуществляем никакого подкрепления с целью перехода в наступление, если это не обычные военные ротации. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться», – сказал он. Кулеба также выразил мнение, что позиция Франции и Германии в рамках «нормандского формата» должна быть более активной, чтобы продвигаться к действительному урегулированию. «Нормандский формат» и Минск-2 сработали и дали результаты: стабилизация ситуации на местах, обмен пленными, прекращение огня… «Нормандского формата» достаточно для стабилизации ситуации. Однако очевидно, что для того, чтобы двигаться к реальному урегулированию, нам нужна более активная позиция Франции и Германии в рамках «нормандского формата», или внешний фактор, немного дополнительной энергии, которая придаст импульс процессу и изменит статус-кво», – сказал Кулеба. Между тем, во вторник украинские военные выпустили 16 мин по территории Донецкой народной республики. Также при обстрелах использовались БМП и гранатометы. Напомним, в выходные в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Генпрокуратура ДНР расценила гибель ребенка как теракт. Кроме того, мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Эксперт оценил идею Atlantic Council предоставить Украине 100 истребителей F-15 7 апреля 2021, 14:55

Фото: USAF/Reuters

Текст: Елена Лексина,

Наталья Макарова

«Если американцы передадут Украине F-15, то кто на них будет летать? Подготовка украинских пилотов находится, мягко говоря, на низком уровне», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал предложение Atlantic Council к президенту США Джо Байдену передать Украине 100 истребителей F-15, «чтобы причинить Москве боль». «Atlantic Council – это американский аналитический центр при НАТО, который всегда использует антироссийскую риторику. Но в действительности Украине никто не предоставит истребители F-15. Такая техника стоит очень больших денег, плюс дороговизна ее обслуживания. К тому же, для осуществления полетов на ней нужен специально обученный персонал и большой временной ресурс. Поэтому такие предложения вносятся для красного словца, не более», – сказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «Если предположить, что американцы передадут Украине F-15, то кто на них будет летать? Подготовка украинских пилотов находится, мягко говоря, на низком уровне. И даже в учениях, которые проводил Киев, участие авиации было фрагментарным», – полагает военный эксперт. Рассматривая теоретическую возможность нахождения сотни истребителей F-15 вблизи границ России, Леонков усомнился в том, что они могут представлять опасность. «Дело в том, что если эти истребители что-то попытаются сделать против России, они будут немедленно сбиты. Американцы об этом прекрасно знают», – отметил собеседник. Также Леонков подверг сомнению целесообразность размещения на территории республик ДНР и ЛНР российских истребителей Су-27 и МиГ-29, как возможных конкурентов F-15. «А зачем? Если на Украине не появится F-15, то зачем поставлять истребители в Донбасс? У республик ДНР и ЛНР бюджет не резиновый, поскольку они находятся де-факто в экономической изоляции. К тому же, если что-то случится, то главным союзником ДНР и ЛНР окажется Россия. Все об этом прекрасно осведомлены», – уверен он. По мнению эксперта, такие информационные вбросы во многом происходят потому, что «президент Украины Владимир Зеленский и его окружение пытаются заручиться стотысячной гарантией поддержки со стороны стран НАТО на случай конфликта с Россией». «Однако я думаю, что ни американские, ни солдаты из других стран НАТО воевать за Украину не будут», – заключил Леонков. Накануне эксперт аналитического центра при НАТО Atlantic Council (данную организацию Генпрокуратура РФ признала нежелательной в 2019 году), старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики Стефан Бланк предложил администрации президента США Байдена предоставить Украине 100 тяжелых истребителей-бомбардировщиков F-15 последних модификаций, от 6 до 8 самолетов-разведчиков Е-2С-2000 и от 8 до 12 топливозаправщиков KC-135R. Об этом он написал в статье, размещенной на сайте Atlantic Council. «Необходимость модернизации украинских ВВС дает администрации Байдена возможность причинить Москве реальную боль как в реальном стратегическом смысле, так и в плане длительной пропагандистской войны», – цитирует Бланка издание «Страна». Бланк указывает, что поток военной помощи США в Украину с 2014 года до сих пор был полезным, но «в основном имел символическое значение». По его словам, помощь ВВС Украины была минимальной, включая поставку шлемов для экипажей и комплектов для ремонта взлетно-посадочной полосы, потому она «не оказала по-настоящему стратегического воздействия». «Укрепление ВВС Украины станет для администрации Байдена мощным способом дать понять, что США больше не будут мириться с действиями России в Восточной Европе и что Россия должна нести серьезные и ощутимые долгосрочные стратегические издержки за свое злонамеренное поведение», – пишет Бланк. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украинского посла возмутила статья австрийской газеты о «гражданской войне» в Донбассе 7 апреля 2021, 11:12

Фото: Alexander Scherba/Facebook

Текст: Алина Назарова

Украинский посол в Вене Александр Щерба возмутился из-за статьи австрийской газеты Der Standard, в которой конфликт в Донбассе назвали «гражданской войной». «Дорогой Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете «гражданская война» или у вас разрешена только одна точка зрения?» – написал посол в Twitter и разместил скриншот материала газеты. Так он отреагировал на статью Der Standard под названием «Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война». Слова о «гражданской войне» в Донбассе приводятся как цитата президента Украины Владимира Зеленского. «Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присоединение Украины к военному альянсу НАТО было бы «единственным способом положить конец гражданской войне в Донбассе», написала газета, передает РИА «Новости». Ранее Зеленский заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутриукраинские проблемы, для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». Рябков: США в «нормандском формате» делать нечего 7 апреля 2021, 06:44

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

США со своей политикой в отношении Украины не могут участвовать в «нормандском формате» по урегулированию в Донбассе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в «нормандском формате», – передает слова замминистра РИА «Новости». Накануне представители России и США обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Рябков заявил, что что Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева на востоке Украины. Тем временем в ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения. Пушилин заявил о превращении Минских соглашений в вакханалию 7 апреля 2021, 14:33

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Минские соглашения превратились в вакханалию по вине украинской стороны, которая заблокировала процесс мирного урегулирования в Донбассе, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Сейчас это (Минские соглашения) превратилось в некую вакханалию. Украина заблокировала все», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости». Ранее Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается. Тем временем Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало реальной причиной этого заявления и как оно отразится на урегулировании в Донбассе. Пушилин заявил о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий 7 апреля 2021, 12:57

Фото: Сергей Аверин/РИА «Новости»

Текст: Алина Назарова

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Она (ситуация на линии соприкосновения) остается крайне неспокойной и идет по нарастающей, ухудшается, количество обстрелов увеличивается», – заявил Пушилин, отметив, что число обстрелов с начала года увеличилось почти вдвое в сравнении с последним кварталом прошлого года. Кроме того, Пушилин заявил, что увеличение количества техники и личного состава украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий, передает РИА «Новости». При этом он заверил, что ДНР готова к любому развитию ситуации. «Хватит ли решимости, осознания, что это будет гибель для всей Украины, сложно сказать. Украину подталкивают, подталкивают западные страны», – отметил Пушилин. Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник заявил, что Киев ошибается, сравнивая нынешние вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик с ополчением Донбасса 2014 года. В Белом доме оценили возможность вступления Украины в НАТО 6 апреля 2021, 22:56 Текст: Евгения Шестак

Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что переговоры по поводу вступления страны в НАТО идут между Украиной и США в течение уже нескольких лет, передает РИА «Новости». «Мы решительно поддерживаем Украину, взаимодействуем с ними по тому, как противодействовать дестабилизирующим действиям, однако это решение остается за НАТО», – ответила пресс-секретарь Белого дома. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». Украинскую версию сайта НАТО запустили с ошибками 7 апреля 2021, 16:02 Текст: Наталья Ануфриева

На официальном сайте НАТО появилась версия главной страницы на украинском языке, переведена лишь малая часть информации, однако при этом были допущены ошибки. На данный момент частично переведена главная страница сайта, в основном главные элементы, но там уже нашли ошибки: например, в слове «договору» в полном названии организации вместо украинской «у» используется буква английского алфавита «Y», передает портал «Страна.ua». При этом новости, публикации и видео на сайте доступны только на английском языке. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это якобы единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». В Белом доме заявили, что Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса. Зампредставителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что дальнейшие шаги навстречу членству Украины в НАТО на данный момент не предусмотрены. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ВСУ выпустили в течение дня 16 мин по территории ДНР 6 апреля 2021, 21:55 Текст: Абдулла Шакиров

Украинские военные во вторник выпустили 16 мин по территории Донецкой народной республики, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Сегодня с 10.50 до 18.25 мск было зафиксировано семь фактов нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. За указанный период было выпущено 16 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Также при обстрелах использовались БМП и гранатометы», – передает слова представителя ДНР РИА «Новости». Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Генпрокуратура ДНР расценила гибель ребенка как теракт. Кроме того, 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Мурал с Нельсоном Манделой разрисовали в Киеве за «расизм» 7 апреля 2021, 12:04 Текст: Алина Назарова

Украинские радикалы разрисовали красной краской один из самых заметных муралов в центре Киева, посвященный главному борцу за права чернокожих Нельсону Манделе. При этом власти города и местные СМИ предпочли не заметить этот акт вандализма. Члены ультраправой организации «Культурное сообщество «Авангард» зарисовали в самом центре Киева мурал с изображением легендарного активиста борьбы за права человека – Нельсона Манделы. Для этого они использовали огнетушитель, заряженный красной краской. Впрочем, его заряда не хватило на то, чтобы полностью закрасить лицо Манделы, поэтому портрет оказался испорченным лишь частично. Нацисты из «Авангарда» разместили в интернете видео своей «работы», а также раскидали листовки по улице Большой Васильковской, на которой и находится мурал с Манделой. В тексте листовок они «заклеймили» покойного активиста тем, что он был «коммунистом» и якобы «ярым расистом», несмотря на то, что весь мир знает Нельсона Манделу как самого известного борца против расизма. Как пишет ФАН, обычно когда украинские хулиганы или коммунальщики портили мурал, инцидент сразу же попадал в фокус всех местных СМИ, его комментировали чиновники киевской горадминистрации и силовики. В конце концов настенную картину обычно восстанавливали за городской счет. Однако инцидент, произошедший на днях в центре украинской столицы, стал исключением из правил. По мнению экспертов, ни власти, ни украинские журналисты не захотели связываться с радикалами, которые находятся под прямой опекой западных партнеров, в первую очередь посольства США в Киеве. По данным украинских СМИ, «Культурное сообщество «Авангард» – часть системы «азовского движения». В это нацистское сообщество входят полк «Азов», партия «Национальный корпус», группировки «Национальные дружины», «Центурия», «Ветеранское братство» и ряд более мелких организаций. Всю систему подготовки неонацистов напрямую курирует министерство внутренних дел Украины во главе с Арсеном Аваковым. Как указывают местные политологи, ячейки типа «Авангарда» объединяют совсем юных, начинающих радикалов, являясь для них своеобразной «школой неонацизма». Крым решил подать иск к Порошенко за блокаду полуострова 7 апреля 2021, 13:27 Текст: Алина Назарова

Власти Крыма подадут судебный иск к бывшему президенту Украины Петру Порошенко и еще четверым лицам из-за ущерба, причиненного водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокадами, сообщает Госсовет Крыма со ссылкой на главу комитета по законодательству Сергея Трофимова. «Первым этапом в данной работе является подготовка заявления о возбуждении уголовного дела в отношении конкретных физических лиц, которые совершали деяния, направленные на перекрытие Северо-Крымского канала, а также организацию энергетической, продовольственной и транспортной блокад. Во всех случаях подтверждено фактами участие пяти лиц: Андрея Сенченко, Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева, Ленура Ислямова и Петра Порошенко», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Отмечается, что за такие деяния предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством не только Российской Федерации, но и Украины, «поэтому правоохранительным органам соседнего государства есть над чем поработать». «Совершенные ими в 2014–2015 годах действия попадают под конкретные статьи Уголовного кодекса: террористический акт; содействие террористической деятельности; публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма; организация террористического сообщества и участие в нем; организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации; диверсия, а также статья, имеющая отношение к международным преступлениям, – экоцид», – приводятся в сообщении слова Трофимова. На следующем этапе планируется привлечь к гражданско-правовой материальной ответственности конкретных юридических и физических лиц, способствовавших перекрытию Северо-Крымского канала. «После проведения дополнительных расчетов предварительная сумма ущерба составляет около 1,5 трлн рублей. Безусловно, озвученные цифры должны быть подтверждены необходимыми документами. По итогам подготовки всей необходимой базы иск будет направлен в арбитражный суд», – цитирует пресс-служба главу комитета. По данным Госсовета, третий этап работы предусматривает привлечение данных лиц и Украины как государства к международно-правовой ответственности. Отмечается, что зафиксированы факты нарушения ряда международных договоров, участником которых является Украина. «Действия соседнего государства и его конкретных должностных лиц были направлены на причинение тяжкого вреда экологии Крыма, ущемление прав и свобод практически двух миллионов человек, проживающих на территории Республики Крым», – подчеркнули в Госсовете. О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце мая. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду. Глава военного комитета НАТО Пич прибыл в Киев 7 апреля 2021, 13:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава военного комитета НАТО Стюарт Пич прибыл в Киев, сообщает пресс-центр Североатлантического альянса. «Глава военного комитета НАТО Стюарт Пич находится на Украине с давно запланированным визитом», – передает ТАСС сообщение пресс-центра. По данным альянса, Стюарт в сопровождении главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака посетит международный центр миротворчества и безопасности и национальную академию сухопутных войск. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». В ФРГ оценили перспективы вступления Украины в НАТО 7 апреля 2021, 14:14 Текст: Ксения Панькова

Дальнейшие шаги навстречу членству Украины в НАТО на данный момент не предусмотрены, заявила в Берлине зампредставителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. По его словам, Германия «поддерживает, как и партнеры в ЕС и НАТО, суверенитет и территориальную неприкосновенность Украины», передает РИА «Новости». «Как вам известно, НАТО следует в приеме новых членов политике «открытых дверей». У Украины есть право свободного выбора своих политических потребностей. Однако дальнейшие шаги навстречу членству сейчас не предусмотрены», – сказала она. Накануне президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». В Белом доме заявили, что Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса. В Раде заявили о желании Зеленского узурпировать власть 7 апреля 2021, 10:10 Текст: Алина Назарова

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что конечной целью политики президента Украины Владимира Зеленского является узурпация государственной власти в интересах западного капитала. «Запрет партий, как и запрет телеканалов, – это действия президента Зеленского направленные на узурпацию государственной власти в стране. … Захват власти или узурпация власти в стране осуществляется в интересах западного капитала, целью которого является ограбление украинских богатств, ограбление украинского народа и использование территории Украины в борьбе с Российской Федерацией», – сказал Кузьмин, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Первый независимый». Он подчеркнул, что запрет оппозиционных каналов и незаконная борьба власти с оппозиционными партиями – это наступление на права украинцев. По мнению парламентария, в стране пытаются уничтожить свободы на выражение взглядов и на поддержку политических партий. Кузьмин также добавил, что его партия будет «призывать украинский народ переходить от оппозиционной деятельности к деятельности по сопротивлению попыткам власти узурпировать всю власть» в государстве. Ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, член пропрезидентской партии «Слуга народа» раскритиковал утвержденные главой государства Владимиром Зеленским санкции против десяти граждан Украины. ДНР и ЛНР подтвердили участие во внеочередном заседании контактной группы 7 апреля 2021, 13:35 Текст: Алина Назарова

Самопровозглашенный Донецкая и Луганская народная республика примут участие во внеочередном заседании контактной группы по Донбассу, предложенном Киевом. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Владислав Московский подтвердил проведение видеоконференции контактной группы в среду, передает РИА «Новости». Проведение внеочередного заседания, как отметил Московский, стало возможным после опубликования Киевом списка мер по перемирию на сайте минобороны Украины, на чем настаивали республики Донбасса. Он отметил, что на видеоконференции планируется поднять вопросы увеличения числа обстрелов со стороны украинских силовиков, проведение разбирательства по факту гибели ребенка в результате применения ударного беспилотника, а также «достижение консолидированного понимания о приверженности достигнутым договоренностям» о мерах по обеспечению перемирия в Донбассе. «Отметим, что решение текущего кризиса может отражаться лишь в конкретных действиях по нивелированию угрозы дальнейшей эскалации конфликта, путем выполнения Украиной своих обязательств по всем достигнутым на минской площадке договоренностям. Надеемся на достижение конкретных и четких решений сложившейся ситуации», – добавил Московский. В свою очередь Луганск намерен обсудить наращивание численности личного состава ВСУ и вооружения на линии разграничения. «Вчера Украина заявила о намерении созвать внеочередное заседание, якобы для «принятия решительных мер по восстановлению режима прекращения огня и возвращению к безусловному выполнению договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года». Видимо, Украине не хватило их собственного заявления на заседании контактной группы 31 марта – о полной приверженности режиму прекращения огня и соблюдению мер по усилению режима прекращения огня. С момента этого заседания Украина так и не привела в полное соответствие мерам опубликованное на сайте министерства обороны Украины заявление, предусмотренное договоренностями от 22 июля 2020 года», – сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь. По ее словам, за этот период вооруженные формирования Украины обстреляли территорию ЛНР 22 раза. «Наш ответ на требование Украины был прост: проводить внеочередное заседание уместно только в том случае, если Украина подтвердит свое намерение выполнять упомянутые договоренности, высказываемое до этого только на словах, хоть какими-то реальными действиями. Как минимум – заявление на сайте министерства обороны, противоречащее договоренностям от 22 июля 2020 года, привести в соответствие мерам. И вот сегодня Украина наконец привела текст упомянутого заявления в соответствие мерам, что открывает возможность для проведения внеочередного заседания контактной группы», - добавила пресс-секретарь. Она отметила, что на предстоящем заседании в первую очередь должны быть рассмотрены вопросы: проведения разбирательств и наказания виновных в связи с гибелью мирных жителей вследствие действий вооруженных формирований Украины (ВФУ); беспрецедентного наращивания численности личного состава ВФУ и средств вооружений, запрещенных минскими соглашениями, в непосредственной близости от линии соприкосновения, сопровождающиеся активной информационной кампанией Украины в СМИ по «нагнетанию военной истерии». Тем временем глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается.