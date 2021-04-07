Акция «Будь здоров!» стартовала в России

Всероссийская акция «Будь здоров!» стартует в регионах в среду, 7 апреля. Ее целью является формирование культуры здорового образа жизни у школьников, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Так, автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» совместно с российской образовательной онлайн-платформой «Учи.ру» проведут Всероссийский классный час по формированию культуры здорового образа жизни «Будь здоров!». Классные часы пройдут с 7 по 17 апреля.

«Цель занятий – формирование культуры здорового образа жизни у школьников, пополнение их знаний о принципах и правилах здорового образа жизни и интеграция этих знаний в повседневный быт учащихся. … Школьники узнают о полезных привычках, которые помогут им сформировать правильное отношение к собственному здоровью и образу жизни, включая правильное питание», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Участвовать в этой акции сможет любой учитель со своими классами. Материалы для классного часа надо смотреть на сайте zdorov.uchi.ru и в личных кабинетах учителей на платформе Учи.ру. Они разработаны для учеников с первого по девятый классы.

Отдельные мероприятия пройдут и в российских регионах. Так, в Волгоградской области 7 апреля станет первым днем работы передвижных прививочных пунктов. Они разместятся в крупных торгово-развлекательных комплексах Волгограда и других муниципалитетов. А основные мероприятия фестиваля «Будь здоров» пройдут в пойме реки Царицы с 15.00 до 18.00, сообщили в комитете образования региона. Волонтеры и сотрудники регионального центра общественного здоровья проведут для всех желающих зарядку, мастер-класс по скандинавской ходьбе, квест «На пути к здоровому образу жизни». Тут же разместятся мобильные диагностические кабинеты, где можно будет проверить свое здоровье. А «кардиопатруль» узнает, нет ли у людей жалоб на работу сердца. В акции будут участвовать около 200 человек. Ограничение по численности обусловлено действующими в регионе санитарными нормами, призванными предотвратить распространение коронавируса.

В то же время в образовательных учреждениях пройдет тематический классный час. В Волгограде рассказать о принципах здорового отношения к жизни пригласили будущих медиков. В Волжском и еще трех районах города волонтеры раздадут посетителям торговых центров листовки, призывающие к ведению здорового образа жизни, пишет «Российская газета».

Тем временем ко Всемирному дню здоровья в Пензе открыли несколько площадок: по здоровому питанию, активному образу жизни, профилактике коронавируса, отказу от вредных привычек и психическому здоровью. Они рассчитаны на людей разных возрастов – от школьников до пенсионеров. Ожидается, что площадки акции, которая проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение», посетят около 3 тыс. пензенцев.

Центральной площадкой «Будь здоров! FEST» в рамках нацпроекта «Здравоохранение» станет Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России. Фестиваль организован в формате пяти центральных площадок-станций. Они охватывают все аспекты здорового образа жизни: физическая активность, здоровое питание, режим дня, психическое здоровье, отказ от вредных привычек и диспансеризация. По этим темам будут проводить интерактивы в формате энерго-точек, мастер-классов и квестов. Пройдут зарядки «Будь здоров!».