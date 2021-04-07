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Акция «Будь здоров!» стартовала в России
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Всероссийская акция «Будь здоров!» стартует в регионах в среду, 7 апреля. Ее целью является формирование культуры здорового образа жизни у школьников, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Так, автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» совместно с российской образовательной онлайн-платформой «Учи.ру» проведут Всероссийский классный час по формированию культуры здорового образа жизни «Будь здоров!». Классные часы пройдут с 7 по 17 апреля.
«Цель занятий – формирование культуры здорового образа жизни у школьников, пополнение их знаний о принципах и правилах здорового образа жизни и интеграция этих знаний в повседневный быт учащихся. … Школьники узнают о полезных привычках, которые помогут им сформировать правильное отношение к собственному здоровью и образу жизни, включая правильное питание», – уточнили в Роспотребнадзоре.
Участвовать в этой акции сможет любой учитель со своими классами. Материалы для классного часа надо смотреть на сайте zdorov.uchi.ru и в личных кабинетах учителей на платформе Учи.ру. Они разработаны для учеников с первого по девятый классы.
Отдельные мероприятия пройдут и в российских регионах. Так, в Волгоградской области 7 апреля станет первым днем работы передвижных прививочных пунктов. Они разместятся в крупных торгово-развлекательных комплексах Волгограда и других муниципалитетов. А основные мероприятия фестиваля «Будь здоров» пройдут в пойме реки Царицы с 15.00 до 18.00, сообщили в комитете образования региона. Волонтеры и сотрудники регионального центра общественного здоровья проведут для всех желающих зарядку, мастер-класс по скандинавской ходьбе, квест «На пути к здоровому образу жизни». Тут же разместятся мобильные диагностические кабинеты, где можно будет проверить свое здоровье. А «кардиопатруль» узнает, нет ли у людей жалоб на работу сердца. В акции будут участвовать около 200 человек. Ограничение по численности обусловлено действующими в регионе санитарными нормами, призванными предотвратить распространение коронавируса.
В то же время в образовательных учреждениях пройдет тематический классный час. В Волгограде рассказать о принципах здорового отношения к жизни пригласили будущих медиков. В Волжском и еще трех районах города волонтеры раздадут посетителям торговых центров листовки, призывающие к ведению здорового образа жизни, пишет «Российская газета».
Тем временем ко Всемирному дню здоровья в Пензе открыли несколько площадок: по здоровому питанию, активному образу жизни, профилактике коронавируса, отказу от вредных привычек и психическому здоровью. Они рассчитаны на людей разных возрастов – от школьников до пенсионеров. Ожидается, что площадки акции, которая проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение», посетят около 3 тыс. пензенцев.
Центральной площадкой «Будь здоров! FEST» в рамках нацпроекта «Здравоохранение» станет Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России. Фестиваль организован в формате пяти центральных площадок-станций. Они охватывают все аспекты здорового образа жизни: физическая активность, здоровое питание, режим дня, психическое здоровье, отказ от вредных привычек и диспансеризация. По этим темам будут проводить интерактивы в формате энерго-точек, мастер-классов и квестов. Пройдут зарядки «Будь здоров!».
В ДНР назвали дату начала наступления украинских войск
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Замглавы министерства информации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Бессонов заявил, что ожидает наступление Киева в третьей декаде апреля, отметив, что украинская сторона продолжает ежедневно подвозить военную технику в Донбасс.
«Конечно, ежедневно (продолжается подвоз техники – прим. ВЗГЛЯД). Противник разворачивает силы и средства. Конечно, наш противник готовится к наступательным действиям, это очевидно», – сказал Бессонов в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
По его словам, ДНР уже семь лет находится в состоянии войны и готова обороняться в случае наступления. Как отметил Бессонов, разведка ДНР работает хорошо, поэтому Донецк готов ко всему.
«Прогнозировать конкретную дату, когда будет... Нужно понимать, что противник уже готов. Они провели все необходимые подготовительные мероприятия, чтобы начать боевые действия. Когда будет отдан приказ о наступлении? Скорее всего, это будет зависеть от погодных условий, потому что сейчас весенняя распутица, земля влажная, для эффективных наступательных действий армия должна иметь возможность быстро маневрировать, быстро перемещаться. Поэтому земля должна просохнуть. Скорее всего, по прогнозам наших специалистов и военных, возможно, это будут 20-е числа апреля», – сказал Бессонов.
Говоря о том, готов ли Донецк обороняться в том случае, если Украина будет применять беспилотники, Бессонов также ответил положительно. «Конечно, готовимся. Конечно, есть, чем ответить. Готовы к тому, что противник будет применять все имеющееся вооружение», – добавил он.
Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. На следующий день мирный житель подорвался в ЛНР на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом в тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе.
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Задержаны приехавшие к Навальному журналисты американского телеканала
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Журналисты CNN отказались исполнять требования сотрудников правоохранительных органов возле исправительной колонии №2 Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный, после чего полиция была вынуждена их задержать, сообщил МИД России.
«По имеющейся информации, корреспонденты американского телеканала CNN находились, среди прочих, на проезжей части, ведущей к Исправительной колонии №2 во Владимирской области, где отбывает наказание Навальный. На просьбу представителей правоохранительных органов отойти с дороги, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта (а невыполнение таких требований грозит привлечением к ответственности), журналисты ответили отказом», – говорится в сообщении Telegram-канала «МИД России».
Отмечается, что журналисты не показали свои аккредитационные карты. После этого полиция задержала несколько человек, в том числе вышеуказанных журналистов.
«В настоящий момент данные представители СМИ находятся в полицейском отделении до выяснения всех обстоятельств дела», – добавили в министерстве.
28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.
Ранее сообщалось, что Навального перевели в медико-санитарную часть, у него в ходе плановой диспансеризации выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что заключенный в случае болезни будет получать необходимую, предусмотренную правилами ФСИН, медицинскую помощь.
США заподозрили в подготовке к третьей мировой войне
Военно-воздушные силы США проводят регулярные учения, в ходе которых моделируется масштабное воздушное противостояние великих держав, американские ВВС «сталкиваются» с опытными и хорошо подготовленными противниками, что можно расценивать как подготовку к третьей мировой войне, пишет обозреватель Крис Осборн в своей статье в The National Interest.
Осборн пишет, что в ходе учений Red Flag ВВС США сталкиваются с опытным и хорошо вооруженным противником, так называемой красной командой, обладающей передовыми средствами ПВО и высокотехнологичными самолетами пятого поколения, передает РИА «Новости».
По мнению эксперта, так США готовятся к третьей мировой войне. Согласно докладу ВВС США, целью учений является подготовка вооруженных сил к «многодоменной» войне.
«Тактика воздушного боя остается основным направлением в сценариях учений Red Flag, однако также учитываются угрозы, которые могут появиться в космосе и киберпространстве. Таким образом, вооруженные силы должны быть готовы реагировать и преодолевать любые вражеские препятствия для осуществления успешной миссии», – отмечается в докладе.
Обозреватель подчеркивает, что при возникновении угроз в космическом или кибепространстве уничтожение ПВО противника становится более сложной задачей для ВВС США.
Ранее политолог Андрей Кортунов назвал в комментарии газете ВЗГЛЯД вероятный сценарий начала новой мировой войны.
Украинская делегация опозорилась во время визита в Катар
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Делегацию президента Украины Владимира Зеленского обвинили в грубом нарушении правил этикета во время визита в Катар.
Фотографии встречи были опубликованы на сайте офиса президента Украины, но после бурной реакции в соцсетях снимки удалили.
На фотографиях видно, что во время приема глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сидели, закинув ногу на ногу, тем самым демонстрируя подошвы своих туфель, пишет «Страна.ua».
«Нельзя сидеть, положив ногу на ногу. Ноги считаются нечистыми, поэтому-то, сидя, нельзя показывать подошвы обуви. То, как сидели члены делегации, является проявлением очень большого неуважения», – рассказал эксперт по арабским странам, дипломат Андрей Романюк.
Он отметил, что девушка из состава украинской делегации также нарушила правила этикета, оголив колени. Эксперт уточнил, что женщины на таких мероприятиях должны надевать брючный костюм или длинную юбку.
В самом Катаре также обратили внимание на позы Ермака и Кулебы, как рассказал журналист Al Jazeera Али-Хассан Аль-Моссламани. «Источники в окружении эмира Катара поделились, что у Тамим бин Хамад Аль Тани тоже посчитали это непристойным. Но в то же время нельзя говорить, что это катастрофическая ситуация и сложно сказать, насколько этот инцидент отразится на отношениях и бизнесе между странами. … Но свои выводы, конечно, у эмира сделали, и, возможно, будут, скажем так, более сдержанными в общении с Киевом», – сказал журналист.
Тем временем журналист украинского телеканала «Еспресо» Виталий Портников заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар на фоне заявлений Киева о «российской угрозе» является «ошеломляющим и непоправимым провалом».
Евродепутат потребовал от Германии «кусать русского медведя»
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Нидерландский политик и депутат Европарламента Питер ван Дален призвал власти Германии не бояться «кусать русского медведя», отказаться от «Северного потока – 2» и вводить более жесткие санкции в отношении Москвы.
«Путина не волнуют права человека… Несмотря на это, Германия не может решиться на жесткие санкции против России, прежде всего по экономическим причинам», – написал евродепутат в статье для немецкого издания Die Welt, перевод которой приводит ИноПресса.
Политик отметил, что немецкая геополитика всегда во многом определялась географическим положением Германии. По его словам, расположенной в центре Европы стране всегда приходилось поддерживать гармоничные отношения с крупными державами Запада и Востока.
«На Западе сегодня без перемен. Отношения с Западом и Францией стали гармоничными надолго, что отчасти связано с политикой НАТО и Европейского союза. Но Германия поддерживает хорошие отношения и с Востоком. С одной стороны, это означает поддержание мирных отношений внутри европейского континента, а также, в частности, с Россией (и с Китаем). Германия хочет сохранить эти отношения, потому что они благоприятны для торговли. Продажа знаменитых немецких станков и автомобилей должна продолжаться без помех. С другой стороны, Германии следовало бы открыто говорить о ситуации с правами человека в этих странах. К сожалению, это происходит настолько осторожно, что в отношениях едва ли появляется напряженность», – говорится в статье.
Ван Дален пишет, что «политический шпагат Германии по отношению к России» наблюдается уже многие годы. Он отметил, что Берлин неоднократно делал многочисленные заявления в адрес России. «Но эта критика всегда была одного рода: слова, иногда сопровождавшиеся гуманитарными действиями, например, оказанием медицинской помощи. Дальше Германия пока не заходила. Она предпочитает не вводить санкции или в лучшем случае вводить весьма ограниченные санкции», – указывает автор статьи.
Он уверен, что правительству в Берлине пора отказаться от этого курса. «На Западе гармония стала устойчивой. И есть возможности для того, чтобы на Востоке более жестко относиться к России. … Германии следует отказаться от «Северного потока – 2» и ввести санкции против компаний, работающих над этим проектом, по примеру правительств Трампа и Байдена в США», – считает евродепутат.
«Германия не должна бояться жестких санкций. … Германии следует не только лаять на русского медведя, но время от времени и кусать его. Это не убьет медведя, но может заставить его сменить курс. И именно это необходимо. Я надеюсь, за словами моих немецких товарищей последуют и действия», – заключает ван Дален.
Между тем в марте Германия заявила администрации США, что отвергает экстерриториальные санкции по газопроводу «Северный поток – 2». Кроме того, СМИ сообщили, что надежды немецкого правительства на улучшение взаимоотношений с Вашингтоном при новой американской администрации не оправдались.
В МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода.
Эксперт объяснил оскорбительные ошибки украинской делегации в Катаре
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Коричневые туфли у одного из членов украинской делегации в Катаре, позы «нога на ногу», демонстрация подошв обуви, а также оголенные колени – все это нарушения делового протокола, допущенные из-за недостаточной осведомленности, заявила газете ВЗГЛЯД президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.
Во время визита в Катар трех членов делегации президента Украины Владимира Зеленского уличили в грубых нарушениях правил этикета. Так, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сидели в позе «нога на ногу», демонстрируя подошву своей обуви, а у девушки были оголены колени.
«Поведение украинской делегации действительно было неправильным. Во-первых, коричневые туфли в деловом этикете у мужчин запрещены. Единственные, кому вообще разрешены такие туфли – итальянцы. Все остальные, в том числе граждане Украины, России, Америки, Франции и других стран носят на официальные визиты только черную обувь», – говорит Холгова.
Коричневые туфли подразумевают не просто какое-то неофициальное или неважное мероприятие, а приравнивают его к прогулке с собачкой по парку, продолжает специалист. Она приводит в пример бывших президентов США Барака Обаму и Дональда Трампа, нынешних французского и российского Эммануэля Макрона и Владимира Путина, которые абсолютно на всех официальных мероприятиях появлялись исключительно в черных туфлях.
«Что касается позы «нога на ногу», то она не то чтобы выражает неуважение, но является достаточно фривольной. Она точно не для такого рода встреч. Похожая ситуация произошла на встрече бывших президента России Бориса Ельцина и лидера США Билла Клинтона. Тогда американец запрокинул ногу на ногу, причем таким образом, что щиколотка практически оказалась на колене. Кроме того, он периодически трогал свой ботинок. Ельцин, увидев это, поинтересовался: «Билл, что, ботинок жмет? Давай поменяемся, у меня на размер больше». После этого случая американский президент больше себе такого не позволял», – рассказывает эксперт.
Причем поза «нога на ногу» запрещена как мужчинам, так и женщинам, делится собеседник. Она воспринимается как фривольное поведение человека, для которого, по всей видимости, данная встреча недостаточно важна.
«Потом, в арабских странах действительно нельзя демонстрировать подошву обуви, это считается чем-то грязным и неуважительным. Тем более ни в коем случае нельзя мыском куда-либо указывать или дергать, это тоже считается запрещенным жестом», – поясняет Холгова.
Также она пояснила, что длина юбки девушки из украинской делегации для российской и западной системы координат была абсолютно приемлемая, но в арабских странах демонстрировать колени, конечно, запрещено. Эксперт полагает, что когда дама стояла, то колени ее были прикрыты, но когда она села – юбка чуть приподнялась и колени оголились, чего, конечно же, допускать нельзя было.
«Но, на мой взгляд, все это было скорее из-за незнания, нежели намеренный какой-то жест. Скорее всего, украинская делегация просто не осведомлена, как нужно себя вести, потому что все-таки этикету не уделяется должного внимания, а в результате в очередной раз весь мир посмеялся», – резюмировала специалист по протоколу.
В сентябре в Сети начали активно обсуждать фотографию с переговоров бывшего президента США Дональда Трампа и главы Сербии Александра Вучича, сделанную в Овальном кабинете Белого дома. На ней американец, сидя в большом кожаном кресле за столом, беседует со своим сербским коллегой, который разместился на обычном стуле по другую сторону стола, что вызвало у публики массу эмоций – в том числе подозрений, что таким образом американская сторона показывает свое превосходство перед партнером по переговорам.
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Эксперт оценил решение США утроить дальность «убийцы» С-400
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«Это будет совсем другая ракета, и на ее изготовление уйдет до десяти лет», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России Сергей Хатылев, комментируя сообщение о планах армии США увеличить дальность ракет Precision Strike Missile (PrSM) почти втрое – с текущих 500 до 1600 километров.
«Судя по всему, американцы хотят получить оружие, способное наносить удары по наземным целям с относительно безопасной дистанции. То есть речь идет о том, чтобы увеличить дальность стоящих на вооружении ракет», – пояснил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.
«Но увеличение дальности не ведет за собой сохранение точности, – отмечает эксперт. – Тогда американцам нужно вкладываться в систему целеуказания и наведения ракет. Но наши системы разведки давно используют пассивные каналы радиолокации. А в ближайшие пять-десять лет мы, возможно, сможем работать лазером и другими перспективными средствами обнаружения целей. Поэтому то, что США затеяли, несвоевременно. Российские средства обнаружения и ЗРК имеют полный набор ракет, которые могут действовать в разных условиях обстановки», – заверил он.
«Кроме того, чтобы увеличить дальность ракеты с 500 до 1600 километров, нужны новые технологии, двигатели, системы. Это практически новая ракета, – подчеркнул эксперт. – Технологически срок ее разработки – от одного до двух лет. Но на то, чтобы изготовить эту ракету, провести ее испытания и запустить в серию, понадобится до десяти лет. Поэтому такое заявление американцев близко к фейковому».
Напомним, издание Breaking Defense сообщило о том, что армия США изучает возможность увеличения дальности ракет Precision Strike Missile (PrSM) почти втрое – с текущих 500 до 1600 километров.
Согласно изданию, в перспективе оружие может получить усовершенствованные двигатели, которые, не увеличивая габариты ракеты, позволят запускать ее с боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).
Также издание напоминает, что пока ракеты еще не поступили на вооружение американской армии, ожидается, что это произойдет в 2023 году.
Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала сообщения об американской ракете Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля – земля», якобы способной уничтожить российскую систему С-400, которая уже доказала свою эффективность в Сирии.
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Испытания новейшей гиперзвуковой ракеты в США провалились
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Американские военные неудачно испытали новейшее гиперзвуковое оружие, сообщили военно-воздушные силы Соединенных Штатов.
«ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия, 5 апреля в ходе первого летного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель», – цитирует заявление американских ВВС РИА «Новости».
В сообщении отмечается, что тестовая ракета ARRW не смогла «завершить последовательность операций для ее запуска», поскольку она не отделилась от бомбардировщика B-52, с которого должен был пройти запуск. Испытания проводились рядом со штатом Калифорния.
Прошлые испытания ARRW проходили летом 2020 года, они прошли успешно.
В марте в докладе Главного контрольного управления США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса) сообщалось, что программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий.
Напомним, в марте 2020 года начальник штаба ВС США генерал Джеймс Макконвилл назвал возможный срок появления гиперзвукового оружия у Соединенных Штатов. Ранее в ВМС США заявляли, что разработка гиперзвуковых оружейных систем «противниками США» рассматривается Пентагоном как серьезный вызов. В январе 2020 года в Пентагоне отметили, что у США уйдут годы на восстановление программ разработки гиперзвукового оружия.
Газета ВЗГЛЯД изучала, почему американские военные эксперты считают, что Пентагон тратит слишком много денег и времени на попытки создания гиперзвукового оружия.
В МИДе ответили на вопрос о возвращении посла России в США
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Российский посол в США Анатолий Антонов в ближайшее время, вероятно, не вернется в Вашингтон, решение этого вопроса зависит от готовности США пойти хоть на какую-то нормализацию отношений с Москвой, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Это [возвращение Антонова] не вопрос ближайших дней. (...) Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут», – передает слова Рябкова РИА «Новости».
Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
Лавров призвал Францию и Германию «привести в чувство» Киев
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Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе, призвал министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявив о разочаровании в реакции США и Запада на поведение Киева в Донбассе.
«К сожалению, каждый раз, когда встречается нормандский формат в том или ином качестве, на уровне ли лидеров, представителей, сотрудников министерств иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувства. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно», – сказал Лавров, передает ТАСС.
Он также заявил, что реакция США и Запада на поведение Киева в Донбассе разочаровывает. «Что касается заявлений украинского руководства, на этот счет было много аналитических статей, репортажей. Нас это тревожит, мы об этом говорим и нашим европейским коллегам, надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне. К огромному сожалению, пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной структуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает», – сказал министр.
По его словам, на Западе «исходят из того, что надо всячески всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях», передает РИА «Новости».
В Донбассе в последнее время наблюдается эскалация конфликта. Так, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
Кулеба назвал условие открытия Киевом огня в Донбассе
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Украинская сторона откроет огонь только в случае угрозы своим войскам в Донбассе или атаки на них, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Liberation.
Глава украинского МИДа добавил, что Киев был удовлетворен всеобъемлющим режимом прекращения огня, вступившим в силу 27 июля 2020 года. «До декабря он работал хорошо, но потом в Москве что-то изменилось. Что касается нас, то мы не осуществляем никакого подкрепления с целью перехода в наступление, если это не обычные военные ротации. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться», – сказал он.
Кулеба также выразил мнение, что позиция Франции и Германии в рамках «нормандского формата» должна быть более активной, чтобы продвигаться к действительному урегулированию.
«Нормандский формат» и Минск-2 сработали и дали результаты: стабилизация ситуации на местах, обмен пленными, прекращение огня… «Нормандского формата» достаточно для стабилизации ситуации. Однако очевидно, что для того, чтобы двигаться к реальному урегулированию, нам нужна более активная позиция Франции и Германии в рамках «нормандского формата», или внешний фактор, немного дополнительной энергии, которая придаст импульс процессу и изменит статус-кво», – сказал Кулеба.
Между тем, во вторник украинские военные выпустили 16 мин по территории Донецкой народной республики. Также при обстрелах использовались БМП и гранатометы.
Напомним, в выходные в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Генпрокуратура ДНР расценила гибель ребенка как теракт. Кроме того, мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника.
При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Шойгу объявил о выводе российских войск на полигоны
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Плановые контрольные проверки на боевую готовность начались в Вооруженных силах России, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.
«В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений», – передает слова министра РИА «Новости».
Как рассказали в Минобороны, учения проходят на территории всех военных округов, Северного флота, в районах крайнего Севера, на Курильских островах и Камчатке, при этом в Восточном военном округе проводится проверка комиссией Генерального штаба. Основные розыгрыши учебно-боевых действий пройдут на полигонах Цугол и Сергеевский. Глава ведомства потребовал от военных «обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники», отметили в ведомстве. В течение апреля планируется провести свыше 4 тыс. учений различного масштаба на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.
В начале апреля в Хабаровском крае летчики бомбардировочной авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа совершили учебно-тренировочные полеты на истребителях-бомбардировщиках Су-34 на максимальную высоту.
В марте снайперы танкового соединения Восточного военного округа (ВВО) применили новые способы поражения цели на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия в рамках двухстороннего тактического учения.
В Киеве и странах Запада активно запугивали население «подготовкой российского вторжения на Украину», подтверждая это фотографиями перемещения военной техники, полученными из соцсетей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что значат масштабные перемещения российских войск у границ Украины.
Стало известно о консультациях России и Турции по «Стамбульскому каналу»
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Российский посол в Турции Алексей Ерхов заявил, что проект «Стамбульский канал» – дело турецких властей, это хозяйственный проект на территории страны.
«Это прежде всего дело турецких властей, речь идет о хозяйственном проекте, который должен реализовываться на турецкой территории и турецкими силами. Но у нас существует разветвленная система политических консультаций, прежде всего между нашими МИД, и в том числе проблематика черноморская, морского судоходства, она между нашими министерствами регулярно обсуждается», – заявил Ерхов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Посол отметил, что проект не отменяет требования конвенции Монтре, но судам, проходящим через новую артерию «Стамбульский канал», предъявят новые финансовые требования или условия.
«Между «Стамбульский каналом» и конвенцией Монтре, конечно, связь, взаимосвязь, взаимоувязка есть, но она далеко не линейна и не носит прямого, непосредственного характера. Но если представить, что «Стамбульский канал» построен, то это никоим образом не отменит требований конвенции Монтре, никоим образом не изменит тех ограничений, которая она накладывает на требования по проходу по проливу, как на общий тоннаж находящихся в Черном море военных кораблей неприбрежных государств и на многие другие вещи, которые заложены в конвенции Монтре», – указал российский дипломат.
В воскресенье было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона страны и осуждались «попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка».
В понедельник полиция задержала 10 отставных адмиралов.
Глава комиссии по юстиции парламента Турции Йылмаз Тунч заявил, что написавшим письмо адмиралам в отставке может грозить до 12 лет лишения свободы.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара привержена конвенции Монтре, и назвал письмо адмиралов неприемлемым.
Газета ВЗГЛЯД изучала, почему строительство канала вызвало раскол в элите Турции.
В Грузии признали применение запрещенных боеприпасов против Южной Осетии
Экс-замглавы МИД Грузии времен президентства Михаила Саакашвили Серги Капанадзе, ныне один из лидеров оппозиции, признал во вторник, что грузинские военные во время войны-2008 бомбили Цхинвал, используя кассетные бомбы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
При этом, по его словам, «это не было началом войны», а Грузия бомбила «военные точки, а не мирное население». Сначала он затронул эту тему в беседе с телеканалом PosTV, а потом стал размещать посты в социальных сетях, чтобы сгладить негативную реакцию на собственные слова.
«Против военных объектов (в Южной Осетии) использовались кассетные бомбы, в частности, М-85», – заявил он.
По словам бывшего чиновника, Грузия на тот момент не присоединилась к подписанной в Осло конвенции, которая запрещает использование таких бомб. Капанадзе называет представителей властей, которые обвиняют его за подобные высказывания, «дебилами».
Заместитель министра юстиции Грузии Бека Дзамашвили заявил, что Капанадзе «продолжает российский нарратив обвинений в адрес Грузии». По словам замминистра юстиции, «ранее в Страсбургском суде Грузия предоставила доказательства о том, что не бомбила Цхинвал кассетными бомбами, а все военные преступления - на совести России». Он назвал заявление Серги Капанадзе «направленным против государственных интересов Грузии».
В январе Страсбургский суд рассматривал иск Грузии против России по войне-2008 и частично удовлетворил его. Также сейчас иск Грузии против России рассматривает МУС в Гааге. Грузинские эксперты и официальные лица не исключают, что заявление Капанадзе негативно скажется на аргументах Тбилиси против Москвы в Гааге - в Международном уголовном суде. Ранее Грузия отрицала применение кассетных бомб.
Часть снимавшихся обнаженными в Дубае девушек оказались украинками
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В числе задержанных за съемку обнаженными в Дубае девушек 11 оказались гражданками Украины, сообщил украинский МИД.
«3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных – 11 гражданок Украины. Украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Украинский консул должен посетить задержанных по делу во вторник.
Ранее российское генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. В соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. Позже в генконсульстве уточнили, что среди задержанных в Дубае за съемку обнаженными нет россиянок. Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии.
Кандидат юридических наук, профессор Янис Юкша в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что организаторы обнаженной фотосъемки на балконе в Дубае с большой вероятностью знали о строгом законодательстве страны и возможном аресте. При этом, по мнению эксперта, девушкам вряд ли грозит тюремный срок.