Варшава пообещала помощь оказавшимся в трудной ситуации в Белоруссии полякам

Эксперт объяснил оскорбительные ошибки украинской делегации в Катаре

Коричневые туфли у одного из членов украинской делегации в Катаре, позы «нога на ногу», демонстрация подошв обуви, а также оголенные колени – все это нарушения делового протокола, допущенные из-за недостаточной осведомленности, заявила газете ВЗГЛЯД президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Во время визита в Катар трех членов делегации президента Украины Владимира Зеленского уличили в грубых нарушениях правил этикета. Так, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сидели в позе «нога на ногу», демонстрируя подошву своей обуви, а у девушки были оголены колени.

«Поведение украинской делегации действительно было неправильным. Во-первых, коричневые туфли в деловом этикете у мужчин запрещены. Единственные, кому вообще разрешены такие туфли – итальянцы. Все остальные, в том числе граждане Украины, России, Америки, Франции и других стран носят на официальные визиты только черную обувь», – говорит Холгова.

Коричневые туфли подразумевают не просто какое-то неофициальное или неважное мероприятие, а приравнивают его к прогулке с собачкой по парку, продолжает специалист. Она приводит в пример бывших президентов США Барака Обаму и Дональда Трампа, нынешних французского и российского Эммануэля Макрона и Владимира Путина, которые абсолютно на всех официальных мероприятиях появлялись исключительно в черных туфлях.

«Что касается позы «нога на ногу», то она не то чтобы выражает неуважение, но является достаточно фривольной. Она точно не для такого рода встреч. Похожая ситуация произошла на встрече бывших президента России Бориса Ельцина и лидера США Билла Клинтона. Тогда американец запрокинул ногу на ногу, причем таким образом, что щиколотка практически оказалась на колене. Кроме того, он периодически трогал свой ботинок. Ельцин, увидев это, поинтересовался: «Билл, что, ботинок жмет? Давай поменяемся, у меня на размер больше». После этого случая американский президент больше себе такого не позволял», – рассказывает эксперт.

Причем поза «нога на ногу» запрещена как мужчинам, так и женщинам, делится собеседник. Она воспринимается как фривольное поведение человека, для которого, по всей видимости, данная встреча недостаточно важна.

«Потом, в арабских странах действительно нельзя демонстрировать подошву обуви, это считается чем-то грязным и неуважительным. Тем более ни в коем случае нельзя мыском куда-либо указывать или дергать, это тоже считается запрещенным жестом», – поясняет Холгова.

Также она пояснила, что длина юбки девушки из украинской делегации для российской и западной системы координат была абсолютно приемлемая, но в арабских странах демонстрировать колени, конечно, запрещено. Эксперт полагает, что когда дама стояла, то колени ее были прикрыты, но когда она села – юбка чуть приподнялась и колени оголились, чего, конечно же, допускать нельзя было.

«Но, на мой взгляд, все это было скорее из-за незнания, нежели намеренный какой-то жест. Скорее всего, украинская делегация просто не осведомлена, как нужно себя вести, потому что все-таки этикету не уделяется должного внимания, а в результате в очередной раз весь мир посмеялся», – резюмировала специалист по протоколу.

В сентябре в Сети начали активно обсуждать фотографию с переговоров бывшего президента США Дональда Трампа и главы Сербии Александра Вучича, сделанную в Овальном кабинете Белого дома. На ней американец, сидя в большом кожаном кресле за столом, беседует со своим сербским коллегой, который разместился на обычном стуле по другую сторону стола, что вызвало у публики массу эмоций – в том числе подозрений, что таким образом американская сторона показывает свое превосходство перед партнером по переговорам.

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