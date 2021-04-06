Акцию «Неделя улиц» решили провести в России

В России запланировали провести акцию «Неделя улиц», она приурочена ко Всемирному дню здоровья, для участников планируется организовать чемпионаты по воркауту и паркуру, сообщили организаторы мероприятия из Международной премии уличной культуры «КАРДО».

Мероприятия акции объединят 5 тыс. человек из разных городов России, участникам также планируется продемонстрировать мастер-классы по уличным танцам, скейтбордингу, граффити-искусству и открытые тренировки, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

6 апреля в Ижевске состоится чемпионат по воркауту. 30 лучших атлетов города поборются за право представить Удмуртию в финале премии «КАРДО».

Жители Нальчика смогут поучаствовать в «Открытом турнире по воркауту» – бесплатной тренировке на открытом воздухе. Она состоится 9 апреля. На следующий день команда Workout Squad выступит с показательными номерами.

В Чите соревнования по воркауту и паркуру пройдут 10 апреля. В них примут участие также 30 человек. В этот же день спортсмены Санкт-Петербурга выступят на городских соревнованиях по паркуру Speed Сontest.

Также в рамках акции «Неделя улиц» в нескольких городах 11 апреля состоится официальное открытие сезона уличных тренировок. Так, в Калининграде все желающие смогут присоединиться к открытым тренировкам по паркуру, воркауту, скейтбордингу и трикингу. В Ставрополе первая открытая тренировка на улице объединит 50 трейсеров. В этом городе представители премии «КАРДО» проведут мастер-классы по паркуру и фрирану.

Акция «Неделя улиц» охватит 43 региона страны. Среди участников – Северная Осетия, Ингушетия, Чеченская, Карачаево-Черкесская республики, Курганская, Свердловская, Ивановская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Карелия, Коми, Ставропольский край и другие.

«КАРДО» – международный проект, который был запущен в 2017 году. Направлен на развитие уличной культуры и популяризацию здорового образа жизни среди молодежи. Главная цель премии – объединить спортсменов, которым интересны уличные виды спорта, в местные сообщества.

Главное событие премии «КАРДО» – финал проекта – пройдет в мае 2021 года в Ставропольском крае. Организаторы планируют собрать на соревнованиях несколько тыс. участников из 35 стран. Организатором премии выступает молодежная общественная организация «ОФФБИТС».

Проект «Всероссийская конкурс-премия современного уличного искусства и спорта «КАРДО» получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 5,3 млн рублей.